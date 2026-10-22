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Делото „Милен Цветков“: Шофираш с амфетамин, кокаин и марихуана, и едва 3 години в затвора
  Тема: Войната на пътя

Делото „Милен Цветков“: Шофираш с амфетамин, кокаин и марихуана, и едва 3 години в затвора

22 Октомври, 2026 16:00 1 650 43

  • кристиан николов-
  • милен цветков-
  • дрогирани шофьори-
  • предсрочно освобождаване-
  • пътна безопасност

Решението на съда за Кристиан Николов неизбежно поставя въпроса как обществото оценява риска от дрогираните шофьори

Делото „Милен Цветков“: Шофираш с амфетамин, кокаин и марихуана, и едва 3 години в затвора - 1
Снимка: НОВА
Стефанаки Йоанис Стефанаки Йоанис Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това е постановил Софийският градски съд, който е разгледал молбата му. Николов изтърпява присъдата си за катастрофата от 19 април 2020 г., когато автомобилът му се вряза в колата на Цветков на червен светофар в София.

В този случай става дума за условно предсрочно освобождаване, което се постановява от съда при преценка на законовите предпоставки и данните за поведението на осъдения.

Какво прие съдът по делото

През 2023 г. Николов получи деветгодишна присъда. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, след като е управлявал автомобил със значително превишена скорост и след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. При удара загина Милен Цветков, който е чакал на светофар.

В съдебната зала Николов е заявил, че е приел вината си и е започнал процес на поправяне. „Не мога да върна времето назад“, е казал той. По думите му в затвора е работил за администрацията и в помощ на лишени от свобода, превеждал е от два езика, представлявал е затворници пред администрацията и е посещавал курсове, свързани със зависимости от наркотици, строителство и архитектура.

Законова възможност, която поражда обществен спор

Именно тук се сблъскват две различни цели на наказанието. Законът допуска осъден да бъде освободен преди изтичането на пълния срок, ако е изтърпял необходимата част от присъдата и е дал доказателства за поправяне. В същото време общественият интерес не се изчерпва с поведението зад стените на затвора.

При престъпление, извършено чрез комбинация от наркотици, висока скорост и управление на автомобил, въпросът е и дали наказанието изпълнява достатъчно ясно своята превантивна функция.

Случаят има особена тежест, защото става дума не просто за нарушение на правилата за движение, а за смърт на човек, причинена при поведение, което съдът е квалифицирал като евентуален умисъл. Затова решението може да е законно, но едновременно с това да оставя усещане за несъразмерност у близките на жертвата и у хората, които очакват от държавата по-категорична реакция срещу дрогираните шофьори.

Какъв сигнал получават дрогираните шофьори

Дебатът не е само за един осъден. През 2024 г. са установени 3960 водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. За същата година са отчетени 193 тежки пътнотранспортни произшествия, причинени от водачи под въздействие на наркотични вещества или техни аналози. Тези числа показват, че проблемът не може да бъде решен само с отделни присъди или кампании след поредната трагедия.

Предсрочното освобождаване не заличава присъдата и не променя установените от съда факти.

То обаче поставя пред институциите по-големия въпрос дали при тежки случаи на смърт на пътя след употреба на наркотици критериите за поправяне трябва да бъдат прилагани с по-строга оценка на обществения риск.

Тъй като решението на СГС за условно предсрочно освобождаване под пробация не е окончателно, прокуратурата и частните обвинители имат законовата възможност да го протестират пред Апелативния съд, което остава фокус на последващите коментари по казуса.

Отговорът не може да бъде даден еднозначно, но обществото има право да обсъжда внимателно как съдът се произнася по катастрофи със смъртен изход, при които виновникът е шофирал с три вида наркотици. .


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 25 Отговор
    Йотова го помилва

    16:02 22.10.2026

  • 2 Дани

    82 2 Отговор
    Платете му и неустойка, пропуснати печалби и "тежки и вредни"!
    За компенсация му назначете пенЦия и го номинирайте да участва в евровизия, фермата, игри на волята и пр.

    16:03 22.10.2026

  • 3 Окооо

    60 10 Отговор
    Съдебната ни система е гнила ябълка! Всички назначения са на Пеевски- Борисов! Затова така стоят нещата! Има , обаче лъч надежда, че най- накрая започна съдебната реформа, скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии и всички назначения на ГЕРБ- ДПС да бъдат изпитания от правосъдието!

    Коментиран от #17

    16:04 22.10.2026

  • 4 Македонката

    18 11 Отговор
    Ива Михайлова изобщо няма да влезе в затвора

    16:04 22.10.2026

  • 5 ......-

    67 10 Отговор
    Нал скачахте кат мамуни 89 за банани и не искахте правова държава.

    СЕга мауните се разхождат по улиците и НИ газят наред.

    Коментиран от #8

    16:04 22.10.2026

  • 6 И ВСЕ ПАК!?

    65 2 Отговор
    И все пак защо никой не пише кой съдя е постановил решението, че този мальчик за убийство е достатъчно да лежи 3 години и то не при общ режим, а при по лек такъв?! По каква причина съдията има право на анонимност, при положение, че си е свършил работата добросъвестно?!

    Коментиран от #10, #21, #22

    16:06 22.10.2026

  • 7 Сила

    62 1 Отговор
    Майката е тежка провинциалистка , метреса на Миньо Стайков , довлякла надрусаното си отроче в София да убива ....

    Коментиран от #39

    16:06 22.10.2026

  • 8 де факто

    44 3 Отговор

    До коментар #5 от "......-":

    Имаме Бананова република България.

    16:08 22.10.2026

  • 9 Шапкаря

    46 0 Отговор
    Както при обществените поръчки:ти на мене аз на тебе.Съд равно на много пари.

    16:09 22.10.2026

  • 10 Сила

    54 0 Отговор

    До коментар #6 от "И ВСЕ ПАК!?":

    В Казичене не е затвор а нещо като бригадирски лагер по соца ....отделно му приспадат и домашния арест в центъра на София ( ул Любен Каравелов ) където всеки ден се шляеше по заведенията в махалата ....!!!?

    16:10 22.10.2026

  • 11 кой отова

    5 1 Отговор
    мейби ?

    16:12 22.10.2026

  • 12 пффф

    46 1 Отговор
    Във уравнението е богати и влиятелни родители , ако беше някой голтак 20 не му мърдат.

    16:14 22.10.2026

  • 13 Историк

    41 0 Отговор
    Някой съдия забогатя доста.

    16:14 22.10.2026

  • 14 Трол

    41 0 Отговор
    Абе друго си е да те хванат с една цигара трева на някоя пейка в парка. Тогава вече ще лежиш здраво и няма шест-пет.

    16:14 22.10.2026

  • 15 Син е на който трябва

    35 0 Отговор
    И трябва да му е благодарен.
    А за опечалените близки прецакани от родителя има и друга възможност за възмездие след като Темида е нечестна.

    16:15 22.10.2026

  • 16 хъм

    40 1 Отговор
    Поредното позорно решение на български "съд"! Въпросът е колко ли струва това да "повярват", че тоя се е "поправил" и то толкова бързо???

    16:16 22.10.2026

  • 17 БЪРКАШ!

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "Окооо":

    Съдебната ни система е гакава още от десети ноември 1989 г., когато за Борисов и Пеевси бяха чували единствено родителите им!!!

    16:16 22.10.2026

  • 18 нннн

    35 0 Отговор
    А ние чакаме да видим крадците на милиарди зад решетките....

    16:16 22.10.2026

  • 19 Кой какъв е

    36 2 Отговор
    България се задръсти от "недосегаеми" политици, негодници, лигльовци и всякакъв нагъл боклук. Чистенето е труден процес и едва ли скоро ще видим промяна. Що се касае до младия човек, убил друг човек, той изглежда попада в графата "лигльо" - мързелив хрантутник, едва ли можем да очакваме да се превърне в достоен и полезен гражданин.

    Коментиран от #43

    16:16 22.10.2026

  • 20 Иван

    5 18 Отговор
    Добре са го пуснали, момчето. Други изобщо не стигат до затвор. И дори употребата на наркотици не беше доказана, но за това знаят много малко хора...

    Коментиран от #26, #30

    16:19 22.10.2026

  • 21 ои8уйхътгрф

    34 1 Отговор

    До коментар #6 от "И ВСЕ ПАК!?":

    Днешният съдия НЯМА ПРАВО да отсъди нещо по-различно, щото молбата за предсрочно освобождаване е изпипана идеално, точно "по устав" и съдията не може да мърда встрани...

    Онзи съдия през 23-та година който е издал присъдата и е пратил наркоманчето в Казичене на лек режим е човека който трябва да питаш "Защо издаде такава присъда?"...
    А после питай онези в Парламента от последните 30 години насам защо не са променили законите така, че убийци като този да лежат минимум 20 години...

    16:19 22.10.2026

  • 22 Знаете ли къде учат децата

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "И ВСЕ ПАК!?":

    на тези които определят Как може да се извърти законът. Свят ще ви се завие ако разберете и с какви средства разполагат техните от отрочета. Неправителствени организации които заплащат обучението им защо и откъде накъде......

    16:20 22.10.2026

  • 23 Разбирач

    7 10 Отговор
    Дис ис Бългейра, бате. На който не му изнася- Терминал 2 и айде

    16:22 22.10.2026

  • 24 МАФИЯТА СИ ПАЗИ ХОРАТА

    24 2 Отговор
    Плаща и нещата се уреждат. Затова и масона не ги закача.

    16:22 22.10.2026

  • 25 ПЛАТИЛ СИ Е НА

    17 0 Отговор
    Магистралите наши добрички за такива като този. А кой няма да плати до живот лежи. РАЯТ ТУК Е ЗА ПРЕСТЪПНИЦИ КРАДЦИ УБИЙЦИ СЛУЖБАРИ. НО ПОСЛЕ МНОГО ТАМ ДОЛЕ. СМИРЕТЕ СЕ.

    16:23 22.10.2026

  • 26 Айвън

    29 0 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    Какво по-голямо доказателство да забиеш джип със 100 км в час в спряла кола. Без такива субстанции не става. Има инстинкт за самосъхранение иначе

    16:23 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ССС

    23 1 Отговор
    Българският съд е като всичко друг в РБ, чака да бъде напазаруван. Така и с този юнак, вижте му адвоката, вижте усилията които бяха вложение за да оборят безспорната му вина - това за който е следил делото.

    Аз лично нямам съмнение, че това решение на съда е плод на плащане.

    16:32 22.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 мчи

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "Иван":

    то и милен не бе безгрешен, Бог да го прости! Един път така, друг път наопаки, трети път на терсене и после отначало накъдето задуха вятъра......

    Коментиран от #32

    16:59 22.10.2026

  • 31 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    7 0 Отговор
    България - държавата, на не ограничените възможности щом имаш пари-друсаш, караш с над 100км. в града, удряш, убиваш..... Осъждат те, на лек режим, и след три години си навън..... Евала на съдиите, евала на съда, евала на държавата!!!!!

    17:02 22.10.2026

  • 32 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "мчи":

    па такива джигити като тоя и оня дето вкара колата си в автобуса не е редно така да се пускат. Трябвало е поне 2/3 от присъдата да лежи,, т.е още поне 2г време....

    17:06 22.10.2026

  • 33 Пътниците в колата защо са се возили с

    3 0 Отговор
    Дрогиран шофьор а не са го разубедили да не се качва на автомобил
    С действие и бездействие и те са виновни

    17:10 22.10.2026

  • 34 Скапана

    2 0 Отговор
    долна, крадлива нация

    17:12 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 баи ставриб

    1 0 Отговор
    пускаите ги а после питаме защо дрогирани и пияни шофират и правят птп това е маика българия и съдии адвокати и вещи лица са на топа напил се или дрогиран до козирката качва се на автомобила и пътят е негов

    17:21 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 маларт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Съгласен. Майката тук е главно действащо и отговорно за състоянието и поведението на престъпника лице. Както и за освобождаването му. Може пък да завърши по сходен начин, както онази от Пловдив с 14-годишния ссин

    17:27 22.10.2026

  • 40 ЗАЩО

    0 0 Отговор
    Съдът ги освобождава убийците, пък защо вицепрезидента да не може да ги помилва наркотрафикант?

    17:28 22.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Обществото НЕ

    0 0 Отговор
    оценява . Оценяват корумпираните съдии .

    17:32 22.10.2026

  • 43 Прав сте , но

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кой какъв е":

    чистенето трябваше да почне с избиране на Велико народно събрание / имат необходимите гласове - извинявам се , ако бъркам / и после - важните промени навсякъде . Сега остава да се надяваме този " герой " да ме направи по - голямо геройство .

    17:41 22.10.2026