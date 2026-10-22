Делото „Милен Цветков“: Шофираш с амфетамин, кокаин и марихуана, и едва 3 години в затвора

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Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това е постановил Софийският градски съд, който е разгледал молбата му. Николов изтърпява присъдата си за катастрофата от 19 април 2020 г., когато автомобилът му се вряза в колата на Цветков на червен светофар в София.

В този случай става дума за условно предсрочно освобождаване, което се постановява от съда при преценка на законовите предпоставки и данните за поведението на осъдения.

Какво прие съдът по делото

През 2023 г. Николов получи деветгодишна присъда. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, след като е управлявал автомобил със значително превишена скорост и след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. При удара загина Милен Цветков, който е чакал на светофар.

В съдебната зала Николов е заявил, че е приел вината си и е започнал процес на поправяне. „Не мога да върна времето назад“, е казал той. По думите му в затвора е работил за администрацията и в помощ на лишени от свобода, превеждал е от два езика, представлявал е затворници пред администрацията и е посещавал курсове, свързани със зависимости от наркотици, строителство и архитектура.

Законова възможност, която поражда обществен спор

Именно тук се сблъскват две различни цели на наказанието. Законът допуска осъден да бъде освободен преди изтичането на пълния срок, ако е изтърпял необходимата част от присъдата и е дал доказателства за поправяне. В същото време общественият интерес не се изчерпва с поведението зад стените на затвора.

При престъпление, извършено чрез комбинация от наркотици, висока скорост и управление на автомобил, въпросът е и дали наказанието изпълнява достатъчно ясно своята превантивна функция.

Случаят има особена тежест, защото става дума не просто за нарушение на правилата за движение, а за смърт на човек, причинена при поведение, което съдът е квалифицирал като евентуален умисъл. Затова решението може да е законно, но едновременно с това да оставя усещане за несъразмерност у близките на жертвата и у хората, които очакват от държавата по-категорична реакция срещу дрогираните шофьори.

Какъв сигнал получават дрогираните шофьори

Дебатът не е само за един осъден. През 2024 г. са установени 3960 водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. За същата година са отчетени 193 тежки пътнотранспортни произшествия, причинени от водачи под въздействие на наркотични вещества или техни аналози. Тези числа показват, че проблемът не може да бъде решен само с отделни присъди или кампании след поредната трагедия.

Предсрочното освобождаване не заличава присъдата и не променя установените от съда факти.

То обаче поставя пред институциите по-големия въпрос дали при тежки случаи на смърт на пътя след употреба на наркотици критериите за поправяне трябва да бъдат прилагани с по-строга оценка на обществения риск.

Тъй като решението на СГС за условно предсрочно освобождаване под пробация не е окончателно, прокуратурата и частните обвинители имат законовата възможност да го протестират пред Апелативния съд, което остава фокус на последващите коментари по казуса.

Отговорът не може да бъде даден еднозначно, но обществото има право да обсъжда внимателно как съдът се произнася по катастрофи със смъртен изход, при които виновникът е шофирал с три вида наркотици. .