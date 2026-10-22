Делото „Милен Цветков“: Шофираш с амфетамин, кокаин и марихуана, и едва 3 години в затвора

Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков, излиза предсрочно от затвора. Това е постановил Софийският градски съд, който е разгледал молбата му. Николов изтърпява присъдата си за катастрофата от 19 април 2020 г., когато автомобилът му се вряза в колата на Цветков на червен светофар в София.
В този случай става дума за условно предсрочно освобождаване, което се постановява от съда при преценка на законовите предпоставки и данните за поведението на осъдения.
Какво прие съдът по делото
През 2023 г. Николов получи деветгодишна присъда. Съдът прие, че той е действал при евентуален умисъл, след като е управлявал автомобил със значително превишена скорост и след употреба на амфетамин, кокаин и марихуана. При удара загина Милен Цветков, който е чакал на светофар.
В съдебната зала Николов е заявил, че е приел вината си и е започнал процес на поправяне. „Не мога да върна времето назад“, е казал той. По думите му в затвора е работил за администрацията и в помощ на лишени от свобода, превеждал е от два езика, представлявал е затворници пред администрацията и е посещавал курсове, свързани със зависимости от наркотици, строителство и архитектура.
Законова възможност, която поражда обществен спор
Именно тук се сблъскват две различни цели на наказанието. Законът допуска осъден да бъде освободен преди изтичането на пълния срок, ако е изтърпял необходимата част от присъдата и е дал доказателства за поправяне. В същото време общественият интерес не се изчерпва с поведението зад стените на затвора.
При престъпление, извършено чрез комбинация от наркотици, висока скорост и управление на автомобил, въпросът е и дали наказанието изпълнява достатъчно ясно своята превантивна функция.
Случаят има особена тежест, защото става дума не просто за нарушение на правилата за движение, а за смърт на човек, причинена при поведение, което съдът е квалифицирал като евентуален умисъл. Затова решението може да е законно, но едновременно с това да оставя усещане за несъразмерност у близките на жертвата и у хората, които очакват от държавата по-категорична реакция срещу дрогираните шофьори.
Какъв сигнал получават дрогираните шофьори
Дебатът не е само за един осъден. През 2024 г. са установени 3960 водачи, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. За същата година са отчетени 193 тежки пътнотранспортни произшествия, причинени от водачи под въздействие на наркотични вещества или техни аналози. Тези числа показват, че проблемът не може да бъде решен само с отделни присъди или кампании след поредната трагедия.
Предсрочното освобождаване не заличава присъдата и не променя установените от съда факти.
То обаче поставя пред институциите по-големия въпрос дали при тежки случаи на смърт на пътя след употреба на наркотици критериите за поправяне трябва да бъдат прилагани с по-строга оценка на обществения риск.
Тъй като решението на СГС за условно предсрочно освобождаване под пробация не е окончателно, прокуратурата и частните обвинители имат законовата възможност да го протестират пред Апелативния съд, което остава фокус на последващите коментари по казуса.
Отговорът не може да бъде даден еднозначно, но обществото има право да обсъжда внимателно как съдът се произнася по катастрофи със смъртен изход, при които виновникът е шофирал с три вида наркотици. .
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
16:02 22.10.2026
2 Дани
За компенсация му назначете пенЦия и го номинирайте да участва в евровизия, фермата, игри на волята и пр.
16:03 22.10.2026
3 Окооо
Коментиран от #17
16:04 22.10.2026
4 Македонката
16:04 22.10.2026
5 ......-
СЕга мауните се разхождат по улиците и НИ газят наред.
Коментиран от #8
16:04 22.10.2026
6 И ВСЕ ПАК!?
Коментиран от #10, #21, #22
16:06 22.10.2026
7 Сила
Коментиран от #39
16:06 22.10.2026
8 де факто
До коментар #5 от "......-":Имаме Бананова република България.
16:08 22.10.2026
9 Шапкаря
16:09 22.10.2026
10 Сила
До коментар #6 от "И ВСЕ ПАК!?":В Казичене не е затвор а нещо като бригадирски лагер по соца ....отделно му приспадат и домашния арест в центъра на София ( ул Любен Каравелов ) където всеки ден се шляеше по заведенията в махалата ....!!!?
16:10 22.10.2026
11 кой отова
16:12 22.10.2026
12 пффф
16:14 22.10.2026
13 Историк
16:14 22.10.2026
14 Трол
16:14 22.10.2026
15 Син е на който трябва
А за опечалените близки прецакани от родителя има и друга възможност за възмездие след като Темида е нечестна.
16:15 22.10.2026
16 хъм
16:16 22.10.2026
17 БЪРКАШ!
До коментар #3 от "Окооо":Съдебната ни система е гакава още от десети ноември 1989 г., когато за Борисов и Пеевси бяха чували единствено родителите им!!!
16:16 22.10.2026
18 нннн
16:16 22.10.2026
19 Кой какъв е
Коментиран от #43
16:16 22.10.2026
20 Иван
Коментиран от #26, #30
16:19 22.10.2026
21 ои8уйхътгрф
До коментар #6 от "И ВСЕ ПАК!?":Днешният съдия НЯМА ПРАВО да отсъди нещо по-различно, щото молбата за предсрочно освобождаване е изпипана идеално, точно "по устав" и съдията не може да мърда встрани...
Онзи съдия през 23-та година който е издал присъдата и е пратил наркоманчето в Казичене на лек режим е човека който трябва да питаш "Защо издаде такава присъда?"...
А после питай онези в Парламента от последните 30 години насам защо не са променили законите така, че убийци като този да лежат минимум 20 години...
16:19 22.10.2026
22 Знаете ли къде учат децата
До коментар #6 от "И ВСЕ ПАК!?":на тези които определят Как може да се извърти законът. Свят ще ви се завие ако разберете и с какви средства разполагат техните от отрочета. Неправителствени организации които заплащат обучението им защо и откъде накъде......
16:20 22.10.2026
23 Разбирач
16:22 22.10.2026
24 МАФИЯТА СИ ПАЗИ ХОРАТА
16:22 22.10.2026
25 ПЛАТИЛ СИ Е НА
16:23 22.10.2026
26 Айвън
До коментар #20 от "Иван":Какво по-голямо доказателство да забиеш джип със 100 км в час в спряла кола. Без такива субстанции не става. Има инстинкт за самосъхранение иначе
16:23 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ССС
Аз лично нямам съмнение, че това решение на съда е плод на плащане.
16:32 22.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 мчи
До коментар #20 от "Иван":то и милен не бе безгрешен, Бог да го прости! Един път така, друг път наопаки, трети път на терсене и после отначало накъдето задуха вятъра......
Коментиран от #32
16:59 22.10.2026
31 ⚒️⚒️⚒️⚒️
17:02 22.10.2026
32 Ама
До коментар #30 от "мчи":па такива джигити като тоя и оня дето вкара колата си в автобуса не е редно така да се пускат. Трябвало е поне 2/3 от присъдата да лежи,, т.е още поне 2г време....
17:06 22.10.2026
33 Пътниците в колата защо са се возили с
С действие и бездействие и те са виновни
17:10 22.10.2026
34 Скапана
17:12 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 баи ставриб
17:21 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 маларт
До коментар #7 от "Сила":Съгласен. Майката тук е главно действащо и отговорно за състоянието и поведението на престъпника лице. Както и за освобождаването му. Може пък да завърши по сходен начин, както онази от Пловдив с 14-годишния ссин
17:27 22.10.2026
40 ЗАЩО
17:28 22.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Обществото НЕ
17:32 22.10.2026
43 Прав сте , но
До коментар #19 от "Кой какъв е":чистенето трябваше да почне с избиране на Велико народно събрание / имат необходимите гласове - извинявам се , ако бъркам / и после - важните промени навсякъде . Сега остава да се надяваме този " герой " да ме направи по - голямо геройство .
17:41 22.10.2026