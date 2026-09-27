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Диана Русинова поиска от Радев спешни ремонти по пътищата
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова поиска от Радев спешни ремонти по пътищата

27 Септември, 2026 06:54, обновена 27 Септември, 2026 06:55 636 21

  • диана русинова-
  • румен радев-
  • пътна безопасност-
  • ремонти на пътища-
  • катастрофи

Тя посочи опасни участъци и попита президента какво ще направи преди зимата. По данни, цитирани от „Фокус“, 13 души са загинали по пътищата през седмицата.

Диана Русинова поиска от Радев спешни ремонти по пътищата - 1
Снимка: бТВ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Диана Русинова призова президента Румен Радев да бъдат възстановени ремонтите по опасни пътни участъци и попита какви действия ще предприеме държавата преди зимата. Повод за реакцията ѝ са загиналите при катастрофи през последните дни. В публикация във Facebook Русинова посочва, че през седмицата жертвите по пътищата са 13.

Сред участъците, които според нея не могат да чакат, са Владая, автомагистрала „Хемус“, Хаинбоаз, автомагистрала „Тракия“ и свлачището при Пампорово. Русинова твърди, че жизненоважни ремонти са били спрени от правителството на Радев.

„На места асфалтът е толкова износен, че човек се пързаля по него и с обувки, как може там да се мине безопасно с кола? При дъжд става още по-страшно“, написа тя. По думите ѝ водачите не могат „вечно да са виновни за всичко“, когато държавата знае в какво състояние е пътната настилка, но продължава да допуска движение по нея.

Призив за действия преди зимата

Русинова се обърна директно към президента с въпрос кога ще бъдат възстановени ремонтите на опасните участъци и какво ще бъде направено преди снеговалежите. „Ще посочите ли кой сте съгласен да стане следващата жертва на пътя, за да започне държавата да действа?“, попита тя.

Тя подчерта, че отговорността за живота и здравето на гражданите е на държавата и настоя проблемите с настилките да не бъдат изчаквани до следващия тежък инцидент.

„Асфалтът няма да се смени сам. А кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания“, заяви Русинова в края на публикацията си.

На 26 септември петима души са загинали при катастрофи в страната. Четири са жертвите на тежък инцидент по пътя София – Варна, а още един човек е загинал при катастрофа във Великотърновско.

Източници: Фокус


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    6 0 Отговор
    Още от същото !

    06:58 27.09.2026

  • 2 Гуня

    10 7 Отговор
    Тая дебелета лелка пак изпълзя за пари

    Коментиран от #11

    06:59 27.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 5 Отговор
    А ЗАЩО ДИАНА РУСИНОВА
    НЕ СЪЗДАДЕ БРИГАДИРСКА БРИГАДА
    И ДА ХОДЯТ ДА РЕМОНТИРАТ
    .....
    ЛЕСНО Е САМО ДА РЕВЕШ ЗА КЕБАПЧЕТА:)

    06:59 27.09.2026

  • 4 Системата бг трол

    7 0 Отговор
    Важното е да има камери, мантинели и гъсти храсти, а че се трепят по няколко човека на ден, на никого не му пука.

    06:59 27.09.2026

  • 5 Ами да вземат

    5 2 Отговор
    най-накрая да изринат всичкия асфалт и да го пратят на Боко да си го яде зимата, че нещо заслабнал ми се видя последно. А по пътищата без асфалт няма да има пързаляне и превишена скорост!

    07:00 27.09.2026

  • 6 АААААА НЕ

    8 3 Отговор
    БОКО ТИКВАТА И ПРАСЕТО СА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ПЪТИЩАТА И СЪС ТОРБИТЕ СЪС ПАРИ ......ДА ИМАТ ЗА КЪЩИ В БАРСЕЛОНА И ЗА ПОЛЕТИ ДО ДУБАЙ .....КАТО И АКО ДОЙДАТ НА ВЛАСТ ВЕДНАГА ЩЕ СЕ ЗАЕМАТ СЪС ВЪПРОСА !!

    Коментиран от #15

    07:00 27.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ограничете

    5 3 Отговор
    Скоростта по магистралите на 120 км/ч.
    Как един не го предложи.

    Коментиран от #12

    07:04 27.09.2026

  • 10 пешо

    7 3 Отговор
    тая иска да се оправят пътищата само ако герб нее на власт

    07:05 27.09.2026

  • 11 Брат

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гуня":

    Не че нещо . Верно си Гуня.

    07:05 27.09.2026

  • 12 С200

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ограничете":

    Ами що направо не слязат да бутат по магистралата тогава? Скоростта вече е ограничена предостатъчно на много места, не само по магистралите.

    07:12 27.09.2026

  • 13 Много

    2 2 Отговор
    Заплашително гледа тая кака-ще бие непослушните!

    07:13 27.09.2026

  • 14 АМИ НЯМА ПАРЕ

    8 2 Отговор
    ДАДОХМЕ ГИ ЗА Ф16 ЗА УКРАЙНА И ЗА ДЕМОКРАТИЧНА ГАЗ И НЕФТ
    АЙДЕ БАЛЪЦИ ЧОВКИТЕ В КАЛТА

    07:14 27.09.2026

  • 15 Трябва

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "АААААА НЕ":

    някой да се заеме

    07:19 27.09.2026

  • 16 Дзак

    3 1 Отговор
    В никоя друга държава няма такъв транзит от тежки камиони! И транзита се увеличава.

    Коментиран от #19

    07:20 27.09.2026

  • 17 Майстора

    1 2 Отговор
    Докога ще слушаме това недоразумение.

    Коментиран от #18

    07:25 27.09.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Майстора":

    И аз се чудя!

    07:27 27.09.2026

  • 19 да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дзак":

    само в България минават тежки камиони. На Калотина обръщат и пак минават. И те така.

    07:32 27.09.2026

  • 20 Янко

    1 2 Отговор
    Кой плаща на тази Дияна Русинова, че и медал си е закачила на жилетката. Помня, че веднъж я видях с униформа, която тя самата си беше поръчала и платила с парите, които получава от НПО-то, което всъчност се издържа от нашите данъци . Не казвам, че няма нужда от такива, но все пак трябва да има някакви изиквание към тези на които даваш пари. Например какво образование има, какви са онези специфики на сектора, които правят тези хора специалисти, а не просто някаква лелка, която има голяма уста. Мисля, че е крайно време да им спрат кранчето.

    07:34 27.09.2026

  • 21 Водач на валяк

    0 0 Отговор
    Тази е толкова гласовита, че човек ще каже, че иска министър на регионалното развитие да става….. да ама не, иска да си лапка като НПО, а като министър ще трябва да работи!

    07:42 27.09.2026