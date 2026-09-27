Диана Русинова поиска от Радев спешни ремонти по пътищата

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Диана Русинова призова президента Румен Радев да бъдат възстановени ремонтите по опасни пътни участъци и попита какви действия ще предприеме държавата преди зимата. Повод за реакцията ѝ са загиналите при катастрофи през последните дни. В публикация във Facebook Русинова посочва, че през седмицата жертвите по пътищата са 13.

Сред участъците, които според нея не могат да чакат, са Владая, автомагистрала „Хемус“, Хаинбоаз, автомагистрала „Тракия“ и свлачището при Пампорово. Русинова твърди, че жизненоважни ремонти са били спрени от правителството на Радев.

„На места асфалтът е толкова износен, че човек се пързаля по него и с обувки, как може там да се мине безопасно с кола? При дъжд става още по-страшно“, написа тя. По думите ѝ водачите не могат „вечно да са виновни за всичко“, когато държавата знае в какво състояние е пътната настилка, но продължава да допуска движение по нея.

Призив за действия преди зимата

Русинова се обърна директно към президента с въпрос кога ще бъдат възстановени ремонтите на опасните участъци и какво ще бъде направено преди снеговалежите. „Ще посочите ли кой сте съгласен да стане следващата жертва на пътя, за да започне държавата да действа?“, попита тя.

Тя подчерта, че отговорността за живота и здравето на гражданите е на държавата и настоя проблемите с настилките да не бъдат изчаквани до следващия тежък инцидент.

„Асфалтът няма да се смени сам. А кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания“, заяви Русинова в края на публикацията си.

На 26 септември петима души са загинали при катастрофи в страната. Четири са жертвите на тежък инцидент по пътя София – Варна, а още един човек е загинал при катастрофа във Великотърновско.

Източници: Фокус