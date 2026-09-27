Диана Русинова поиска от Радев спешни ремонти по пътищата

Диана Русинова призова президента Румен Радев да бъдат възстановени ремонтите по опасни пътни участъци и попита какви действия ще предприеме държавата преди зимата. Повод за реакцията ѝ са загиналите при катастрофи през последните дни. В публикация във Facebook Русинова посочва, че през седмицата жертвите по пътищата са 13.
Сред участъците, които според нея не могат да чакат, са Владая, автомагистрала „Хемус“, Хаинбоаз, автомагистрала „Тракия“ и свлачището при Пампорово. Русинова твърди, че жизненоважни ремонти са били спрени от правителството на Радев.
„На места асфалтът е толкова износен, че човек се пързаля по него и с обувки, как може там да се мине безопасно с кола? При дъжд става още по-страшно“, написа тя. По думите ѝ водачите не могат „вечно да са виновни за всичко“, когато държавата знае в какво състояние е пътната настилка, но продължава да допуска движение по нея.
Призив за действия преди зимата
Русинова се обърна директно към президента с въпрос кога ще бъдат възстановени ремонтите на опасните участъци и какво ще бъде направено преди снеговалежите. „Ще посочите ли кой сте съгласен да стане следващата жертва на пътя, за да започне държавата да действа?“, попита тя.
Тя подчерта, че отговорността за живота и здравето на гражданите е на държавата и настоя проблемите с настилките да не бъдат изчаквани до следващия тежък инцидент.
„Асфалтът няма да се смени сам. А кръвта по пътищата ни няма да спре с оправдания“, заяви Русинова в края на публикацията си.
На 26 септември петима души са загинали при катастрофи в страната. Четири са жертвите на тежък инцидент по пътя София – Варна, а още един човек е загинал при катастрофа във Великотърновско.
Източници: Фокус
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
06:58 27.09.2026
2 Гуня
Коментиран от #11
06:59 27.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ СЪЗДАДЕ БРИГАДИРСКА БРИГАДА
И ДА ХОДЯТ ДА РЕМОНТИРАТ
.....
ЛЕСНО Е САМО ДА РЕВЕШ ЗА КЕБАПЧЕТА:)
06:59 27.09.2026
4 Системата бг трол
06:59 27.09.2026
5 Ами да вземат
07:00 27.09.2026
6 АААААА НЕ
Коментиран от #15
07:00 27.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ограничете
Как един не го предложи.
Коментиран от #12
07:04 27.09.2026
10 пешо
07:05 27.09.2026
11 Брат
До коментар #2 от "Гуня":Не че нещо . Верно си Гуня.
07:05 27.09.2026
12 С200
До коментар #9 от "Ограничете":Ами що направо не слязат да бутат по магистралата тогава? Скоростта вече е ограничена предостатъчно на много места, не само по магистралите.
07:12 27.09.2026
13 Много
07:13 27.09.2026
14 АМИ НЯМА ПАРЕ
АЙДЕ БАЛЪЦИ ЧОВКИТЕ В КАЛТА
07:14 27.09.2026
15 Трябва
До коментар #6 от "АААААА НЕ":някой да се заеме
07:19 27.09.2026
16 Дзак
Коментиран от #19
07:20 27.09.2026
17 Майстора
Коментиран от #18
07:25 27.09.2026
18 Анонимен
До коментар #17 от "Майстора":И аз се чудя!
07:27 27.09.2026
19 да бе
До коментар #16 от "Дзак":само в България минават тежки камиони. На Калотина обръщат и пак минават. И те така.
07:32 27.09.2026
20 Янко
07:34 27.09.2026
21 Водач на валяк
07:42 27.09.2026