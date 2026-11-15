Цветан Цветанов: Опозицията не трябва да политизира трагедията на „Тракия“

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Опозицията няма право да извлича политически дивидент от тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Това заяви лидерът на „Републиканци за България“ и бивш вътрешен министър Цветан Цветанов в предаването „Метроном“ по Радио ФОКУС.

Тежките верижни сблъсъци станаха на 10 ноември при гъста мъгла. В тях са участвали 86 автомобила, а броят на загиналите достигна 13 души. Разследването продължава, като към 14 ноември следователите заявиха, че все още няма водеща версия за причините и е възможно делото да приключи без обвиняем.

„Политическият пиар, който се прави от всяка една трагедия, не решава проблемите. Ние сме в това положение заради това политическо противопоставяне“, каза Цветанов.

Призив за проверка на фонд „Пътна безопасност“

Според Цветанов всяко ръководство на Министерството на вътрешните работи трябва да може да използва средствата от фонд „Пътна безопасност“ за реална превантивна дейност. Той заяви, че фондът не се използва по предназначение.

„Имам подозрения, че парите, които постъпват в него от нарушителите, се харчат по други направления за дейности, които нямат никакво отношение към превантивната дейност“, каза лидерът на „Републиканци за България“.

Цветанов предложи Народното събрание да създаде анкетна комисия, която да провери как се разходват средствата от фонда и какви политики са провеждани за ограничаване на жертвите по пътищата.

Цветанов: Скоростта трябва да се съобразява с условията

Бившият вътрешен министър заяви, че водачите трябва да намаляват скоростта при влошена видимост и метеорологична обстановка, вместо да се движат с максимално разрешената скорост.

По думите му българските политики за пътна безопасност не отговарят на добрите практики в развитите европейски държави. „Ние на стратегии в България сме най-добри, но какви са действията реално, за да можем да ограничим войната по пътищата“, попита Цветанов.

В края на интервюто той коментира и подготовката за местните избори. Цветанов заяви, че към него са се обърнали бивши кметове, които според него са били „предадени и продадени“ от Бойко Борисов през 2023 г. Той прогнозира, че на следващите местни избори Борисов няма да може да разчита на повече от двама или трима областни кметове.