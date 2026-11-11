След 11 жертви на „Тракия“: мерки или поредни обещания?

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Единадесет души загинаха, а 51 бяха ранени при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. В сблъсъците между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“ са участвали 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Инцидентите станаха при гъста мъгла и силно намалена видимост. На места тя е падала до 10-20 метра. Първата катастрофа е регистрирана около 7:10 часа в платното към Бургас, а малко по-късно е последвал и вторият сблъсък в обратната посока.

Според МВР сред вероятните фактори са мъглата, мократа настилка, високата скорост и реакциите на водачите. Разследването е поето от Националната следствена служба, като в него участват 10 следователи. Предстои да бъдат изяснени причините за двата отделни инцидента и отговорността на участниците.

Предупрежденията, които не са стигнали до водачите

След трагедията отново се поставя въпросът защо водачите не са получили своевременно предупреждение за опасната обстановка. Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи посочи, че мъглата и високата скорост са били съчетани с липса на работещи средства за информиране.

„Магистралата приличаше на бойно поле, което сме виждали само по филмите“, каза Тодоров.

По думите му част от шофьорите са признали, че са преминали през фаталния участък със скорост над 100 километра в час, въпреки ограничената видимост. Той настоява за по-строг контрол, по-добра комуникация между институциите и мерки, които да предупреждават водачите преди да попаднат в опасната зона.

Тодоров припомни, че след тежката катастрофа на автомагистрала „Струма“ през 2019 г. е било планирано поставянето на 40 електронни табла за предупреждение за пътната обстановка. По думите му обществената поръчка е проведена, но не е изпълнена. Впоследствие са монтирани две табла в Шумен, които не предоставят информация за конкретни опасности на пътя.

Контролът остава след трагедията

Като възможни решения Тодоров посочи специална пътна маркировка, която да напомня на водачите да намалят скоростта, както и трафик радио с предупреждения при тежки инциденти. Той заяви, че липсата на такива инструменти води до жертви, ранени и значителни материални щети.

Според него проблем е и разпределението на отговорностите между институциите. Тодоров посочи, че те са 11, но координацията между тях не е достатъчно добра. Той отправи критика и към подхода, при който след всяка трагедия се обсъждат основно по-високи наказания, без да се изгражда работеща система за ранно предупреждение и превенция.

На 11 ноември беше обявен национален траур за загиналите. Движението по автомагистрала „Тракия“ вече е възстановено, но разследването на катастрофите продължава. Следващият въпрос е дали този път ще има конкретни действия преди следващата трагедия, а не само нови обещания след нея.