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Лияна Панделиева: Двама убийци едновременно – без време – получават свобода!

Лияна Панделиева: Двама убийци едновременно – без време – получават свобода!

2 Ноември, 2026 16:00 2 243 29

  • милен цветков-
  • катастрофа-
  • съд-
  • помилване-
  • убиец-
  • свобода

Единият – Кристиан Николов - дрогиран и пиян уби Милен Цветков, а другият – Никола Бургазлиев, син на несебърски полицаи - дрогиран и развеселен уби насред тротоар майка на две деца и завинаги осакати нейното момченце

Лияна Панделиева: Двама убийци едновременно – без време – получават свобода! - 1
Снимка: БГНЕС
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Лияна Панделиева Лияна Панделиева журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Двама убийци едновременно – без време – получават свобода. Единият – Кристиан Николов - дрогиран и пиян уби Милен Цветков, а другият – Никола Бургазлиев, син на несебърски полицаи - дрогиран и развеселен уби насред тротоар майка на две деца и завинаги осакати нейното момченце.

Кристиан Николов, убиецът на Милен Цветков, прекара около ДВЕ ГОДИНИ „под домашен арест“ – тоест във ваканция и в пълния комфорт на всичко, което ползва всеки свободен човек в ежедневието, и бе осъден на девет години затвор. Другият – Никола Бургазлиев - се прибира у дома при мама и тате, под домашен арест с „проследяваща гривна“, докато тече следствието. Иначе законът предвижда до 20 години лишаване от свобода, но то е младо момчето, живее му се, а родителите му вече много ще внимават какви наркотици взима.

Освен това и двамата млади мъже редовно поздравяват съседите. А нашите съдии са с меки души, жалостиви.

Да се сещате чия е песента „НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА“? Ето една строфа от нея:

"Толкова е гнусно, че не ми се коментира.

Не ми говорете за закон и конституция.

В тая държава всичко е проституция."

Повечето хора сме скарани със съдържанието на законите, но правим разлика между справедливост и потресаваща наглост.

Присъдата на Кристиан Николов е 9 години. От тях се приспада времето в следствения арест, двете години срещи с приятели, папкане и спинкане у дома (законът е строг – два дни у дома бил 1 ден затвор), но в затвора „работил“, а там два дни работа се равнявали на три дни присъда (що да не е направо на пет!) и понеже с числова еквилибристика бил изкарал половината присъда, време му било да си ходи у дома, напълно „поправен“.

Някъде в правосъдието съществува ли нещо, което се отнася до душите на близките на жертвите, които завинаги продължават да живеят с болката? Хора завинаги остават без обичан човек, а убиецът си тръгва по живо, по здраво, преживял малко време с битово неудобство.

Помня как родителите на 14-годишния Филип Арсов, убит от пиян и агресивен водач, разказваха, че виждат убиеца на сина си свободно да се разхожда из центъра на София, така както е с „проследяваща гривна“.

Той и прокурорският син беше с такава, нали.

Юристите казват, че „улицата“ не може да решава съдебни казуси. А когато казусите ги решава съдът?

Позорно е, унизително и цинично.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🦉🦉🦉🦉

    38 10 Отговор
    Детското личице на ДЕКОРАЦИЯТА,
    днес е разочаровано от това за което Я употребиха ❗

    16:06 02.11.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "14/88":

    еSеS- че , май не си чувал за разделение на властите🤔❗

    16:14 02.11.2026

  • 5 ,,,ИИИ

    47 5 Отговор
    КОГАТО СКАЧАХТЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ МИСЛИХТЕ, ЧЕ БОГАТИЯ ИМА ПРИВИЛЕГИИ ДО ЖИВОТ...............

    Коментиран от #10

    16:29 02.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И ДА КАЖА ПИША

    8 4 Отговор
    НА ЕДИН АНОНИМЕН И ВИШИСТИТЕ ЧЕ ТИЯ И ОНИЯ КЪДЕ ГИ ПУЩАТ СЪЩО СА ВИШИСТИ И ГЛАСУВАЛИ ЗА ГЮРУКА ЗА ДА МОГАТ ПАК ДА УБИВАТ ЛЪЖАТ И КРАДАТ. А ОНИЯ МНОГОТО РАБОТЯГИТЕ СЪС ГАЙДИТЕ ДА СИ ДУЯТ ГАЙДИТЕ И МЪЛЧАТ. НО ИМА НЕЩО ХУБАВО ПОКРАЙ МЛАДИТЕ И ПО ПО СЕ ОСЪЗНАХА.

    16:33 02.11.2026

  • 8 Тик-Ток

    30 0 Отговор
    Ами така е в България, цървулите са мишоци,защо на запад няма такива мутри и бандити ,там тези негодници като нашите мутри отдавна щяха да гният с отрязани глави в канавките ,на запад не се толерират такива мутри и всеки има право на самозащита ,в България корумпираната съдебна система е най големия генератор на престъпност

    16:35 02.11.2026

  • 9 Артелерист

    32 1 Отговор
    Остава да се надяваме поне т.н. прокурорски син да го екстрадират в Гърция че да си получи заслуженото .В България явно законите за богопомазани не важат

    Коментиран от #12

    16:38 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    21 3 Отговор
    Ама Пендалиева нищо не казва за Ивайло Цветков - Нойзи,че се разхожда на свобода?

    16:41 02.11.2026

  • 12 А защо е така

    14 12 Отговор

    До коментар #9 от "Артелерист":

    Защото единствено България от целият соц лагер наследи мутренско-олигархичният модел от бившият СССР.
    Една от причините и да сме най-бедната държава от соц ЛАГЕРА.

    Коментиран от #15

    16:42 02.11.2026

  • 13 Шопо

    2 3 Отговор
    Чл. 122. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму смърт по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако смъртта е причинена с огнестрелно оръжие или със силно действуващо отровно вещество или ако е причинена смърт на две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.

    16:44 02.11.2026

  • 14 Факт

    20 1 Отговор
    Нали бай Тошо бил лоош?Тези отдавна щяхме да сме ги забравили тогава.

    16:51 02.11.2026

  • 15 Нямам повече вьпроси

    7 6 Отговор

    До коментар #12 от "А защо е така":

    В славянските дьржави народа е наивен и тьрпелив. И все пак относно правата на човека има и по зле от нас -Украйна и Русия.

    16:53 02.11.2026

  • 16 факти

    2 2 Отговор
    Лияна Панделиева, съветник на министъра на туризма Илин Димитров.

    17:05 02.11.2026

  • 17 ВКК 5311

    12 1 Отговор
    Докога наглите дечица на връзкарите ще убиват почти безноказано!? Поправили се били, животът бил пред тях, безобразие!!! Едно е абсолютно сигурно-НЯМА СЪД!!! И убиецът на Филип от София още не е осъден при безспорна вина!!!

    Коментиран от #29

    17:05 02.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Така е при капитализма

    8 5 Отговор
    Лиянке Панделиева!

    Ако не ти харесва, развей червено знаме на площад "9-и септември" и извикай три пъти: "Който скача е безмозъчен!"

    Извини се на българския народ от името на всички едноклетъчни седесарки!

    Коментиран от #22

    17:16 02.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тити

    2 1 Отговор
    Това е реалносставъв България закони няма.

    Коментиран от #25

    17:29 02.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Макс

    3 6 Отговор
    Дори и да не ги пуснат , Йотова ще ги помилва . Вие си я избрахте .

    17:34 02.11.2026

  • 24 така, така

    2 1 Отговор
    Не разбирам негодуванието на Панделиева, в кайна сметка още при влизането на присъдите в сила е било напълно ясно кога въпросните индивиди ще могат да кандидатстват за предрочно освобождаване.
    Надявам се, че възмущението й и нарушаването на чувството й за справедливост не произтича от пускането точно на тези индивиди. Или да?! Силно се надявам, че не слага цялата институция за предсрочно освобождаване под знаменателя на "потресаваща наглост". Или да?!
    Е, ако случайно е да, то да си спомни, че всички имат еднакви права пред закона, или поне това беше идеята на демокрацията.
    Ако е бясна, че закона не се прилага еднакво и винаги по-приближените и по-богатите имат "по-добро" правораздаване, то въпросите и инсинуациите, които е направила съвсем не са в тази посока и следва да си преразгледа целия текст. Цялата и публикация сякаш е насочена към това на тия двамата да им се отнемат правата, само защото случаите им са предизвикали обществен интерес. Ми не става така.

    17:35 02.11.2026

  • 25 има

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тити":

    но ги прилагат с различен аршин.
    В това е проблема.

    17:37 02.11.2026

  • 26 Чии са

    3 0 Отговор
    съдиите и прокурорите? Кой ги инсталира там за вечни времена? Тиквата и свинечовекът. И сега не могат да ги разкарат и тия изроди ще правят до последно сечено на всяко правителство, което се опитва да направи нещо за спазването и прилагането на закона, така както трябва.

    17:42 02.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перо

    3 0 Отговор
    Нали Панделиева беше лице на унтерменшите и престъпници, които създадоха модела на мутренската демокрация в БГ. Сега за тези простотии да пита нейния фюрер Костов!

    17:44 02.11.2026

  • 29 Това е положението.

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ВКК 5311":

    "Кучето" е заровено в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света... Помните ли, че преди да дойде на власт ББ обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-
    "Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората! Но, като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи! Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...

    17:55 02.11.2026