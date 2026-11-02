Лияна Панделиева: Двама убийци едновременно – без време – получават свобода!

Двама убийци едновременно – без време – получават свобода. Единият – Кристиан Николов - дрогиран и пиян уби Милен Цветков, а другият – Никола Бургазлиев, син на несебърски полицаи - дрогиран и развеселен уби насред тротоар майка на две деца и завинаги осакати нейното момченце.
Кристиан Николов, убиецът на Милен Цветков, прекара около ДВЕ ГОДИНИ „под домашен арест“ – тоест във ваканция и в пълния комфорт на всичко, което ползва всеки свободен човек в ежедневието, и бе осъден на девет години затвор. Другият – Никола Бургазлиев - се прибира у дома при мама и тате, под домашен арест с „проследяваща гривна“, докато тече следствието. Иначе законът предвижда до 20 години лишаване от свобода, но то е младо момчето, живее му се, а родителите му вече много ще внимават какви наркотици взима.
Освен това и двамата млади мъже редовно поздравяват съседите. А нашите съдии са с меки души, жалостиви.
Да се сещате чия е песента „НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА“? Ето една строфа от нея:
"Толкова е гнусно, че не ми се коментира.
Не ми говорете за закон и конституция.
В тая държава всичко е проституция."
Повечето хора сме скарани със съдържанието на законите, но правим разлика между справедливост и потресаваща наглост.
Присъдата на Кристиан Николов е 9 години. От тях се приспада времето в следствения арест, двете години срещи с приятели, папкане и спинкане у дома (законът е строг – два дни у дома бил 1 ден затвор), но в затвора „работил“, а там два дни работа се равнявали на три дни присъда (що да не е направо на пет!) и понеже с числова еквилибристика бил изкарал половината присъда, време му било да си ходи у дома, напълно „поправен“.
Някъде в правосъдието съществува ли нещо, което се отнася до душите на близките на жертвите, които завинаги продължават да живеят с болката? Хора завинаги остават без обичан човек, а убиецът си тръгва по живо, по здраво, преживял малко време с битово неудобство.
Помня как родителите на 14-годишния Филип Арсов, убит от пиян и агресивен водач, разказваха, че виждат убиеца на сина си свободно да се разхожда из центъра на София, така както е с „проследяваща гривна“.
Той и прокурорският син беше с такава, нали.
Юристите казват, че „улицата“ не може да решава съдебни казуси. А когато казусите ги решава съдът?
Позорно е, унизително и цинично.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🦉🦉🦉🦉
днес е разочаровано от това за което Я употребиха ❗
16:06 02.11.2026
4 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "14/88":еSеS- че , май не си чувал за разделение на властите🤔❗
16:14 02.11.2026
5 ,,,ИИИ
Коментиран от #10
16:29 02.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И ДА КАЖА ПИША
16:33 02.11.2026
8 Тик-Ток
16:35 02.11.2026
9 Артелерист
Коментиран от #12
16:38 02.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
16:41 02.11.2026
12 А защо е така
До коментар #9 от "Артелерист":Защото единствено България от целият соц лагер наследи мутренско-олигархичният модел от бившият СССР.
Една от причините и да сме най-бедната държава от соц ЛАГЕРА.
Коментиран от #15
16:42 02.11.2026
13 Шопо
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако смъртта е причинена с огнестрелно оръжие или със силно действуващо отровно вещество или ако е причинена смърт на две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.
16:44 02.11.2026
14 Факт
16:51 02.11.2026
15 Нямам повече вьпроси
До коментар #12 от "А защо е така":В славянските дьржави народа е наивен и тьрпелив. И все пак относно правата на човека има и по зле от нас -Украйна и Русия.
16:53 02.11.2026
16 факти
17:05 02.11.2026
17 ВКК 5311
Коментиран от #29
17:05 02.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Така е при капитализма
Ако не ти харесва, развей червено знаме на площад "9-и септември" и извикай три пъти: "Който скача е безмозъчен!"
Извини се на българския народ от името на всички едноклетъчни седесарки!
Коментиран от #22
17:16 02.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тити
Коментиран от #25
17:29 02.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Макс
17:34 02.11.2026
24 така, така
Надявам се, че възмущението й и нарушаването на чувството й за справедливост не произтича от пускането точно на тези индивиди. Или да?! Силно се надявам, че не слага цялата институция за предсрочно освобождаване под знаменателя на "потресаваща наглост". Или да?!
Е, ако случайно е да, то да си спомни, че всички имат еднакви права пред закона, или поне това беше идеята на демокрацията.
Ако е бясна, че закона не се прилага еднакво и винаги по-приближените и по-богатите имат "по-добро" правораздаване, то въпросите и инсинуациите, които е направила съвсем не са в тази посока и следва да си преразгледа целия текст. Цялата и публикация сякаш е насочена към това на тия двамата да им се отнемат правата, само защото случаите им са предизвикали обществен интерес. Ми не става така.
17:35 02.11.2026
25 има
До коментар #21 от "Тити":но ги прилагат с различен аршин.
В това е проблема.
17:37 02.11.2026
26 Чии са
17:42 02.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Перо
17:44 02.11.2026
29 Това е положението.
До коментар #17 от "ВКК 5311":"Кучето" е заровено в Конституцията, която уж заради "демократичните ценности" направи нашата съдебна власт "най-независимата" на света... Помните ли, че преди да дойде на власт ББ обещаваше възмездие за кражбите и грабежа и за промени в гнилата съдебна система ? Даже по едно време говореше за свикване на Велико народно събрание, което да направи тази власт зависима от народа, като Главният прокурор и ВСС(Висшият Съдебен Съвет-
"Правителството" на съдебната система) да се избират пряко от хората! Но, като се усети, че и той и неговата шайка ще имат нужда от милосърдието на "независимата" съдебна власт взе да се ослушва като с.виня в картофи! Даже направи всичко възможно да се обяви за "незадължителен" резултата от референдума организиран от екипа на Слави...
17:55 02.11.2026