Коледа подранява

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За пръв път в целия си живот виждам Пеевски да изглежда притеснен. Не злобея, просто констатирам. Няма го онзи мистериозен субект, който се движи с повече охрана от Тръмп, не дава интервюта и не можеш да видиш лицето му по медиите. Няма го онзи, на когото беше забранено да се споменава името, и ако някой журналист решеше, че може да ровичка нещо, което не бива, той отлиташе от медията, на която принадлежеше, независимо коя беше тя.

Сега момчето, на което беше забранено да се споменава името, е на терен. Пред общината. На стълбите. Изглежда така, сякаш е обикновен човек. Това го прави слаб. Силният Пеевски съществуваше като магнитно поле – не можеш да го видиш, но нещата се подреждат така, както той повелява.

Днес лейтенантите му, наричани за по-демократично кметове, горят като сухи пръчки. На Пеевски му се налага да говори пламенно в тяхна защита. Слабост! Слабост! Слабост! Въобще, ако сега се събуждах от двадесетгодишна кома, щях да се заслушам в думите му. Но проблемът е, че той е той. Този факт не можеш да го надговориш. Това работи само при хора с коефициент на интелигентност под 80. Това не е метафора.

Той беше иконата на олигархично-мафиотския модел на управление в България. Не икона. Той беше богът. Предполагам, че след години историците ще изучават този период и дори има шанс да го кръстят на негово име. Заедно с Борисов (и той бог… Получава се нещо като двуликият Янус) те бяха тандемът, който беше всевлатен. В България в продължение на доста години се случваше точно това, което те искаха. Не партии, не парламентарни мнозинства! Те! Те заставаха срещу други политици и ги смачкваха. Срещу бизнеса и го смачкваха. Заставаха и срещу други мутри и ги смачкваха. Заставаха срещу хората и ги смачкваха. Забравихте ли? Не си ли разхождахте маратонките по улиците през 2013 г. и да искате оставката на Пеевски като шеф на ДАНС? Забравихте ли? Забравихте ли, че нищо не постигнахте? Постигнахме?!!

Днес нито един държач на микрофон не се осмели да каже каже нещо като „най-накрая“, „това приключи“ и „възмездие“. Напротив. Наслушах се на интервюта, че еди-кой си бил добър човек и той не бил направил така или онака. Наистина ли? Питайте Доган, който също беше ликвидиран, дали бившите негови хора, предали го за една чанта пари, са добри хора? Питайте го, де!