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Коледа подранява

Коледа подранява

22 Октомври, 2026 13:52 1 324 22

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • дпс-
  • кметове-
  • корупция-
  • влияние

За пръв път в целия си живот виждам Пеевски да изглежда притеснен

Коледа подранява - 1
Снимка: БГНЕС
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За пръв път в целия си живот виждам Пеевски да изглежда притеснен. Не злобея, просто констатирам. Няма го онзи мистериозен субект, който се движи с повече охрана от Тръмп, не дава интервюта и не можеш да видиш лицето му по медиите. Няма го онзи, на когото беше забранено да се споменава името, и ако някой журналист решеше, че може да ровичка нещо, което не бива, той отлиташе от медията, на която принадлежеше, независимо коя беше тя.

Сега момчето, на което беше забранено да се споменава името, е на терен. Пред общината. На стълбите. Изглежда така, сякаш е обикновен човек. Това го прави слаб. Силният Пеевски съществуваше като магнитно поле – не можеш да го видиш, но нещата се подреждат така, както той повелява.

Днес лейтенантите му, наричани за по-демократично кметове, горят като сухи пръчки. На Пеевски му се налага да говори пламенно в тяхна защита. Слабост! Слабост! Слабост! Въобще, ако сега се събуждах от двадесетгодишна кома, щях да се заслушам в думите му. Но проблемът е, че той е той. Този факт не можеш да го надговориш. Това работи само при хора с коефициент на интелигентност под 80. Това не е метафора.

Той беше иконата на олигархично-мафиотския модел на управление в България. Не икона. Той беше богът. Предполагам, че след години историците ще изучават този период и дори има шанс да го кръстят на негово име. Заедно с Борисов (и той бог… Получава се нещо като двуликият Янус) те бяха тандемът, който беше всевлатен. В България в продължение на доста години се случваше точно това, което те искаха. Не партии, не парламентарни мнозинства! Те! Те заставаха срещу други политици и ги смачкваха. Срещу бизнеса и го смачкваха. Заставаха и срещу други мутри и ги смачкваха. Заставаха срещу хората и ги смачкваха. Забравихте ли? Не си ли разхождахте маратонките по улиците през 2013 г. и да искате оставката на Пеевски като шеф на ДАНС? Забравихте ли? Забравихте ли, че нищо не постигнахте? Постигнахме?!!

Днес нито един държач на микрофон не се осмели да каже каже нещо като „най-накрая“, „това приключи“ и „възмездие“. Напротив. Наслушах се на интервюта, че еди-кой си бил добър човек и той не бил направил така или онака. Наистина ли? Питайте Доган, който също беше ликвидиран, дали бившите негови хора, предали го за една чанта пари, са добри хора? Питайте го, де!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    32 1 Отговор
    Въпроса е защо само бандитите на Прасето ,кога ще се започнат и бандитите на Тиквата

    Коментиран от #9, #22

    13:54 22.10.2026

  • 2 честен ционист

    9 7 Отговор
    Само добри пожелания.. Тази Коледа момчето ще я кара на Дубай, а Ганчо ще мръзне в обетованата на Мошко.

    13:56 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кина

    10 0 Отговор
    С коледа идва клане на прасета и прясно месо на българската трапеза..! Притеснението е че българския актив изнесен на вън , изпран и върнат като дълг направи собствениците на жилища квартиранти и просяци и гилотината от музея в Франция може да бъде патентована в България..

    13:58 22.10.2026

  • 5 Коки

    16 0 Отговор
    Когато години наред властта изглежда недосегаема, всяко реално разследване е тест за държавата. Но политическите декларации не са възмездие, арестът не е присъда, а истинската промяна ще се измерва с доказани нарушения, справедливи съдебни решения и еднакъв закон за всички.

    13:58 22.10.2026

  • 6 Съд и Затвор!!!!

    15 1 Отговор
    Пеевски години наред изглеждаше недосегаем, но никой не е над закона. Време е влиянието да отстъпи пред правосъдието, а не пред поредните политически спектакли. Ако има доказателства за злоупотреби — разследване, съд и отговорност, без чадър и без привилегии!

    13:59 22.10.2026

  • 7 Справедливост

    15 0 Отговор
    Докога политически чадър над Пеевски и недосегаемост за силните на деня? България има нужда не от гръмки декларации, а от правосъдие без двойни стандарти — доказателства, съд и реална отговорност. Никой не трябва да е над закона!

    13:59 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Звездоброец

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Ако това не е част от предизборната кампания на Тази , която милва се очаква и това . С особен копнеж очаквам арест и на лейтенант Доспатски .

    14:01 22.10.2026

  • 10 Магнитски

    8 0 Отговор
    Къв бил тоя крадльо🤣😂😂🎃

    14:04 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ?????

    8 0 Отговор
    Добре написано.
    Хареса ми.

    14:10 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Иванов

    4 0 Отговор
    Идва Коледа!Ще корем прасенцето! То горкото било живо и здраво, но нямало късмет!
    На Шиши му свърши късметът!

    14:14 22.10.2026

  • 17 Тутуу

    3 0 Отговор
    Едно хубаво нещо направи Пеевски - Унищожи Доган.

    14:15 22.10.2026

  • 18 Мечтател

    2 0 Отговор
    Тоя го чакам да влезе в телевизионно студио, вече 20 години и да го интервюират половин час !?
    Иначе само гру$ти и "декламира" нещо сънувано и заядливо...

    14:18 22.10.2026

  • 19 Край

    1 0 Отговор
    Франкенщайна на българския Преход, има някакво юридическо образование колкото да вдене, че чрез Прокуратурата може да овладее държавата. И е опериран от всякакви скрупули - махнати са му заедно със сливиците като дете

    14:19 22.10.2026

  • 20 Абе, Йотовски!

    0 0 Отговор
    Ти да не би да си роднина на фатмашката слугиня Йотова, ама от срам към твоето Йотов, да си добавил едно - "ски", че да не будиш съмнение? Добре нападаш Прасето, доста "кураж" ти е бил необходим, но защо чак сега си се осмелил? Защо чак сега, когато Зеленият чорап се напъна,, за да подсили увяхналаия като препикано мушкато рейтинг на слугинята си Йотова?Защо мълча досега? Но което е по-важно, защо Фатмакът от село Славяново мълча досега? Да, той нямаше изпълнителната власт, но можеше да даде мнение, можеше да критикува и да иска обяснения, нали? Не го правеше, защото и Прасето, и Тиквата му бяха авери и ортаци бе, Йотовски! Ти толковали си тъп, чене си го разбрал? Не си ли разбрал, че "вдигнатият юмрук" и "мутри вън" беше огромна, нагла и цинична измама на Фатмака, за да излъже повече българи да гласуват втория му мандат? Обаче, много е хитър този селяндурин от Славяново, много! Как само принуди Тиквата и Прасето да му се подмазват и да гласуват с прогресивните му лъжци, а накрая ги пусна на пързалката! Да си умреш от майтап! Сега Прасето бълва огън и жупел, ама "кел файда"?

    14:20 22.10.2026

  • 21 Пейо в ски

    0 0 Отговор
    препоръчвам в една торбичка (може и от Билла) да си сложи два чифта бельо, четка и паста за зъби и един пуловер, ей така за всеки случай.

    14:21 22.10.2026

  • 22 ШЕФА

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тик-Ток":

    Първо ГРОБ да гласуват за иди.това и после ще има пунта Мара арести !!! Всичко е един цирк за пред простолюдието !!! Сутринта ги хващат и на обед ги пускат, и после тишина,все едно нищо не е било,няма повдигнати обвинения,няма съд,няма присъда,жалка история !!!

    14:22 22.10.2026