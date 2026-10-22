Коледа подранява

За пръв път в целия си живот виждам Пеевски да изглежда притеснен. Не злобея, просто констатирам. Няма го онзи мистериозен субект, който се движи с повече охрана от Тръмп, не дава интервюта и не можеш да видиш лицето му по медиите. Няма го онзи, на когото беше забранено да се споменава името, и ако някой журналист решеше, че може да ровичка нещо, което не бива, той отлиташе от медията, на която принадлежеше, независимо коя беше тя.
Сега момчето, на което беше забранено да се споменава името, е на терен. Пред общината. На стълбите. Изглежда така, сякаш е обикновен човек. Това го прави слаб. Силният Пеевски съществуваше като магнитно поле – не можеш да го видиш, но нещата се подреждат така, както той повелява.
Днес лейтенантите му, наричани за по-демократично кметове, горят като сухи пръчки. На Пеевски му се налага да говори пламенно в тяхна защита. Слабост! Слабост! Слабост! Въобще, ако сега се събуждах от двадесетгодишна кома, щях да се заслушам в думите му. Но проблемът е, че той е той. Този факт не можеш да го надговориш. Това работи само при хора с коефициент на интелигентност под 80. Това не е метафора.
Той беше иконата на олигархично-мафиотския модел на управление в България. Не икона. Той беше богът. Предполагам, че след години историците ще изучават този период и дори има шанс да го кръстят на негово име. Заедно с Борисов (и той бог… Получава се нещо като двуликият Янус) те бяха тандемът, който беше всевлатен. В България в продължение на доста години се случваше точно това, което те искаха. Не партии, не парламентарни мнозинства! Те! Те заставаха срещу други политици и ги смачкваха. Срещу бизнеса и го смачкваха. Заставаха и срещу други мутри и ги смачкваха. Заставаха срещу хората и ги смачкваха. Забравихте ли? Не си ли разхождахте маратонките по улиците през 2013 г. и да искате оставката на Пеевски като шеф на ДАНС? Забравихте ли? Забравихте ли, че нищо не постигнахте? Постигнахме?!!
Днес нито един държач на микрофон не се осмели да каже каже нещо като „най-накрая“, „това приключи“ и „възмездие“. Напротив. Наслушах се на интервюта, че еди-кой си бил добър човек и той не бил направил така или онака. Наистина ли? Питайте Доган, който също беше ликвидиран, дали бившите негови хора, предали го за една чанта пари, са добри хора? Питайте го, де!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
Коментиран от #9, #22
13:54 22.10.2026
2 честен ционист
13:56 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кина
13:58 22.10.2026
5 Коки
13:58 22.10.2026
6 Съд и Затвор!!!!
13:59 22.10.2026
7 Справедливост
13:59 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Звездоброец
До коментар #1 от "Тик-Ток":Ако това не е част от предизборната кампания на Тази , която милва се очаква и това . С особен копнеж очаквам арест и на лейтенант Доспатски .
14:01 22.10.2026
10 Магнитски
14:04 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ?????
Хареса ми.
14:10 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Иванов
На Шиши му свърши късметът!
14:14 22.10.2026
17 Тутуу
14:15 22.10.2026
18 Мечтател
Иначе само гру$ти и "декламира" нещо сънувано и заядливо...
14:18 22.10.2026
19 Край
14:19 22.10.2026
20 Абе, Йотовски!
14:20 22.10.2026
21 Пейо в ски
14:21 22.10.2026
22 ШЕФА
До коментар #1 от "Тик-Ток":Първо ГРОБ да гласуват за иди.това и после ще има пунта Мара арести !!! Всичко е един цирк за пред простолюдието !!! Сутринта ги хващат и на обед ги пускат, и после тишина,все едно нищо не е било,няма повдигнати обвинения,няма съд,няма присъда,жалка история !!!
14:22 22.10.2026