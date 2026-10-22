"Ройтерс": Путин показа малко признаци на компромис с основните си военни цели

Руският президент Владимир Путин показа малко признаци на компромис с основните си военни цели, които включват пълен руски контрол над Донецката област в Източна Украйна, липса на членство в НАТО за Киев и общо мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня, предаде агенция "Ройтерс" след срещата между Русия и американската делегация.

Путин прие специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в Константиновския дворец край Санкт Петербург, за да обсъдят нови идеи за прекратяване на войната в Украйна. Срещата е продължила близо три часа, а Москва обяви принципна готовност да възобнови през ноември разговорите с Украйна и САЩ.

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Новината за подновяване на дипломатическия формат беше съобщена от помощника на Путин Юрий Ушаков. По думите му бъдещите разговори трябва да се съсредоточат върху „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна“ след края на конфликта. Не е посочена окончателна дата за срещата.

Ушаков заяви, че Уиткоф е представил на Путин резултатите от разговорите си в Осло с украинския президент Володимир Зеленски, представители на Норвегия и Финландия, както и с европейски и натовски представители. Американската страна е обсъждала гаранции за сигурността на Украйна, следвоенен икономически план и по-широка архитектура за сигурност в Европа.

Освободен е американски гражданин

Разговорите в Санкт Петербург започнаха с освобождаването на Стивън Хъбард. 74-годишният пенсиониран учител от Мичиган е бил задържан в Русия от април 2022 г. и осъден на шест години и 10 месеца затвор по обвинение, че е воювал като наемник за Украйна.

Хъбард и американските му адвокати са отрекли да е участвал във военни действия. Правителството на САЩ го беше определило като неправомерно задържан. Според Юрий Ушаков Путин е помилвал американеца по хуманитарни съображения, след като въпросът е бил повдиган от американската страна.

След освобождаването Хъбард е бил откаран на летище „Пулково“. Стив Уиткоф е трябвало да го придружи при завръщането му в Съединените щати. „Заради вас той се прибира при семейството си“, е казал пратеникът на Путин, след което е нарекъл руския президент хуманитарен човек.

Доналд Тръмп заяви, че е поискал освобождаването на Хъбард при телефонен разговор с Путин седмица по-рано. По информация на Асошиейтед прес този път не се е наложила размяна с друг задържан.

Преговорите остават далеч от споразумение

Срещата се проведе на фона на напрежение между Вашингтон и Киев. Тръмп настоява Украйна да постигне сделка за прекратяване на войната, докато Путин не е показал готовност да отстъпи от основните си искания. Сред тях са руски контрол над Донецка област и отказ от членство на Украйна в НАТО.

Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че украинският президент трябва да има желание да постигне споразумение. Уиткоф от своя страна определи разговорите със Зеленски в Осло като положителни и каза, че ще предаде резултатите на руската страна.

Освен войната в Украйна Путин и Уиткоф са обсъдили изпълнението на договореност от 9 октомври между Москва и Вашингтон за доставки на руски дизел на американския и световните пазари. По думите на Ушаков е засегната и кризата около Иран.

Следващата стъпка е подготовката на нов кръг разговори през ноември. Кремъл не съобщи дали те ще бъдат на политическо равнище или ще започнат с технически преговори между делегации.