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"Ройтерс": Путин показа малко признаци на компромис с основните си военни цели
  Тема: Украйна

"Ройтерс": Путин показа малко признаци на компромис с основните си военни цели

22 Октомври, 2026 09:07 1 098 9

  • владимир путин-
  • стив уиткоф-
  • украйна-
  • стивън хъбард-
  • мирни преговори

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха рязко, откакто Тръмп обяви сделка за износ на дизел с Русия по-рано този месец, за да помогне за понижаване на цените в САЩ

"Ройтерс": Путин показа малко признаци на компромис с основните си военни цели - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин показа малко признаци на компромис с основните си военни цели, които включват пълен руски контрол над Донецката област в Източна Украйна, липса на членство в НАТО за Киев и общо мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня, предаде агенция "Ройтерс" след срещата между Русия и американската делегация.

Путин прие специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф в Константиновския дворец край Санкт Петербург, за да обсъдят нови идеи за прекратяване на войната в Украйна. Срещата е продължила близо три часа, а Москва обяви принципна готовност да възобнови през ноември разговорите с Украйна и САЩ.

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Новината за подновяване на дипломатическия формат беше съобщена от помощника на Путин Юрий Ушаков. По думите му бъдещите разговори трябва да се съсредоточат върху „изграждането на система за сигурност за Русия и Украйна“ след края на конфликта. Не е посочена окончателна дата за срещата.

Ушаков заяви, че Уиткоф е представил на Путин резултатите от разговорите си в Осло с украинския президент Володимир Зеленски, представители на Норвегия и Финландия, както и с европейски и натовски представители. Американската страна е обсъждала гаранции за сигурността на Украйна, следвоенен икономически план и по-широка архитектура за сигурност в Европа.

Освободен е американски гражданин

Разговорите в Санкт Петербург започнаха с освобождаването на Стивън Хъбард. 74-годишният пенсиониран учител от Мичиган е бил задържан в Русия от април 2022 г. и осъден на шест години и 10 месеца затвор по обвинение, че е воювал като наемник за Украйна.

Хъбард и американските му адвокати са отрекли да е участвал във военни действия. Правителството на САЩ го беше определило като неправомерно задържан. Според Юрий Ушаков Путин е помилвал американеца по хуманитарни съображения, след като въпросът е бил повдиган от американската страна.

След освобождаването Хъбард е бил откаран на летище „Пулково“. Стив Уиткоф е трябвало да го придружи при завръщането му в Съединените щати. „Заради вас той се прибира при семейството си“, е казал пратеникът на Путин, след което е нарекъл руския президент хуманитарен човек.

Доналд Тръмп заяви, че е поискал освобождаването на Хъбард при телефонен разговор с Путин седмица по-рано. По информация на Асошиейтед прес този път не се е наложила размяна с друг задържан.

Преговорите остават далеч от споразумение

Срещата се проведе на фона на напрежение между Вашингтон и Киев. Тръмп настоява Украйна да постигне сделка за прекратяване на войната, докато Путин не е показал готовност да отстъпи от основните си искания. Сред тях са руски контрол над Донецка област и отказ от членство на Украйна в НАТО.

Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че украинският президент трябва да има желание да постигне споразумение. Уиткоф от своя страна определи разговорите със Зеленски в Осло като положителни и каза, че ще предаде резултатите на руската страна.

Освен войната в Украйна Путин и Уиткоф са обсъдили изпълнението на договореност от 9 октомври между Москва и Вашингтон за доставки на руски дизел на американския и световните пазари. По думите на Ушаков е засегната и кризата около Иран.

Следващата стъпка е подготовката на нов кръг разговори през ноември. Кремъл не съобщи дали те ще бъдат на политическо равнище или ще започнат с технически преговори между делегации.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гориил

    27 3 Отговор
    Путин също не настоява за тристранна среща между САЩ, Русия и Китай. Той е добре запознат с целите и интересите на Вашингтон и Пекин и смята, че е преждевременно да се обсъжда тази перспектива. Особено след като черната пропаганда приписва инициативата на Кремъл. Засега Москва няма реален интерес от подобна среща.

    09:18 22.10.2026

  • 4 456

    23 2 Отговор
    Нищо такова няма в Ройтерс. Няма компромис.

    09:18 22.10.2026

  • 5 Ццц

    12 6 Отговор
    Добро утро, како Гинке! Путин отдавна ви го каза как ще стане по един или друг начин. За сметка но това нашите "мъжаги" допуснаха доста компромиси от първоначалното "ще се бием колкото и до когато е нужно". Това е защото самите те са компромис!

    09:20 22.10.2026

  • 6 ХалаПенйо

    21 3 Отговор
    Компромиси приема победения.
    Русия побеждава, така че тя ще определи условията за мир.

    09:20 22.10.2026

  • 7 Анонимен

    5 1 Отговор
    "ХУМАНИТАРЕН човек"??!! Марчеее, Марче!

    09:28 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гориил

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "стоян":

    Но разбирате, че ще трябва да платите за това от собствения си джоб. Не си спомням да са били отправяни обвинения в мазохизъм срещу интелигентния, практичен и устойчив български народ.

    09:40 22.10.2026

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