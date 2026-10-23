Стойчо Стойчев: Изненади на изборите са малко вероятни

Изненади извън първите трима кандидати на президентските избори са малко вероятни, смята политологът Стойчо Стойчев. Той очаква ниска избирателна активност и подчертава, че решаващи ще бъдат мобилизацията на партийните ядра и поведението на колебаещите се избиратели.
„От тази гледна точка ми се струва, че е малко вероятно да има някаква изненада, отвъд първите трима“, заяви Стойчев пред БНР. Коментарът му беше направен в края на септември, когато предизборната кампания все още беше в ход.
По думите му активността на президентския вот ще бъде доста ниска. Политологът прогнозира, че гласувалите може да са поне с един милион по-малко в сравнение с парламентарните избори през април 2026 г.
Последните проучвания очертават водещите двойки
Данните от последните социологически изследвания показват сходна картина. Според „Алфа Рисърч“ Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 41,1% подкрепа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,3%. Изследването е проведено между 18 и 20 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани.
Проучването на „Мяра“ също поставя Йотова и Вълчев на първо място с 43,4%, следвани от Гюров и Кандев с 28,9%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%. Изследването е проведено между 8 и 19 октомври сред 1009 пълнолетни граждани.
Според „Тренд“ разликата между първите две двойки се е свила в края на кампанията, но подреждането остава същото. Йотова и Вълчев имат 45,9%, а Гюров и Кандев – 27,8% сред заявилите намерение да гласуват. Проучването е реализирано между 4 и 20 октомври сред 1002 души.
Активността остава основната неизвестна
Стойчев посочи, че липсата на публични социологически данни по-рано в кампанията може да е била свързана с близки резултати между част от кандидатите и с ниската готовност за участие във вота. Според него ниската активност може да промени съотношението между отделните кандидатпрезидентски двойки, но не прави вероятен пробив на кандидат извън водещата група.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. При необходимост ще има и втори тур, а окончателният резултат ще зависи не само от заявената подкрепа в проучванията, но и от реалната мобилизация в изборния ден.
Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Господин Стойчев
15:15 23.10.2026
2 Стенли
15:16 23.10.2026
3 ПРОЧЕТЕНИЯТ
15:17 23.10.2026
4 Буздуган
15:17 23.10.2026
5 Тошко
15:17 23.10.2026
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11 Дека е мунчо
Коментиран от #12, #14, #16
15:27 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
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14 Факт
До коментар #11 от "Дека е мунчо":Къде слаби и бедни!?
Коментиран от #17
15:37 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Стенли
До коментар #11 от "Дека е мунчо":За съжаление , си напълно прав радев лъжицата , води същата АНТИсоциална политика , като бою 😮💨😡👎
15:40 23.10.2026
17 Има ги,
До коментар #14 от "Факт":Пенсионери, стари жени, бедни с МРЗ. Все по тях бие мунчо.
Коментиран от #18
15:40 23.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Питам
15:43 23.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 нннн
Виждам кампания против гласуването.
Някои имат сметка от ниска избирателна активност.
Развалете им плановете и гласувайте!
15:55 23.10.2026
22 Перо
16:00 23.10.2026