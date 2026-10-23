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Стойчо Стойчев: Изненади на изборите са малко вероятни
  Тема: Избори

Стойчо Стойчев: Изненади на изборите са малко вероятни

23 Октомври, 2026 15:12 602 22

  • президентски избори-
  • стойчо стойчев-
  • избирателна активност-
  • социологически проучвания

Политологът очаква ниска активност и балотаж между водещите кандидатпрезидентски двойки. Последните проучвания също очертават ясно първите две места

Стойчо Стойчев: Изненади на изборите са малко вероятни - 1
Снимка: БНР
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Изненади извън първите трима кандидати на президентските избори са малко вероятни, смята политологът Стойчо Стойчев. Той очаква ниска избирателна активност и подчертава, че решаващи ще бъдат мобилизацията на партийните ядра и поведението на колебаещите се избиратели.

„От тази гледна точка ми се струва, че е малко вероятно да има някаква изненада, отвъд първите трима“, заяви Стойчев пред БНР. Коментарът му беше направен в края на септември, когато предизборната кампания все още беше в ход.

По думите му активността на президентския вот ще бъде доста ниска. Политологът прогнозира, че гласувалите може да са поне с един милион по-малко в сравнение с парламентарните избори през април 2026 г.

Последните проучвания очертават водещите двойки

Данните от последните социологически изследвания показват сходна картина. Според „Алфа Рисърч“ Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 41,1% подкрепа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,3%. Изследването е проведено между 18 и 20 октомври сред 1000 пълнолетни български граждани.

Проучването на „Мяра“ също поставя Йотова и Вълчев на първо място с 43,4%, следвани от Гюров и Кандев с 28,9%. Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,2%. Изследването е проведено между 8 и 19 октомври сред 1009 пълнолетни граждани.

Според „Тренд“ разликата между първите две двойки се е свила в края на кампанията, но подреждането остава същото. Йотова и Вълчев имат 45,9%, а Гюров и Кандев – 27,8% сред заявилите намерение да гласуват. Проучването е реализирано между 4 и 20 октомври сред 1002 души.

Активността остава основната неизвестна

Стойчев посочи, че липсата на публични социологически данни по-рано в кампанията може да е била свързана с близки резултати между част от кандидатите и с ниската готовност за участие във вота. Според него ниската активност може да промени съотношението между отделните кандидатпрезидентски двойки, но не прави вероятен пробив на кандидат извън водещата група.

Президентските избори ще се проведат на 25 октомври. При необходимост ще има и втори тур, а окончателният резултат ще зависи не само от заявената подкрепа в проучванията, но и от реалната мобилизация в изборния ден.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господин Стойчев

    8 1 Отговор
    Оставете още два-три дена заблудените да се лутат в розовата мъгла и да си въобразяват разни невъзможно неща.

    15:15 23.10.2026

  • 2 Стенли

    5 6 Отговор
    Айде де , половината хора които са на МРЗ , да се организират и ще обърнат вота , за благодарност на гълъба и радев лъжицата 😡👎

    15:16 23.10.2026

  • 3 ПРОЧЕТЕНИЯТ

    7 0 Отговор
    ВЕСТНИК НЯМА КАК ДА ТЕ ИЗНЕНАДА

    15:17 23.10.2026

  • 4 Буздуган

    2 1 Отговор
    Платената мърша не казва че изненадите ги диктуват синдикатите в Франция..!

    15:17 23.10.2026

  • 5 Тошко

    4 4 Отговор
    Какви изменади? Машините са нагласени изборите предрешени...

    15:17 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дека е мунчо

    4 2 Отговор
    Къде ся крие като мишка натовския генерал? Да излезе ясно да заяви- бой по слабите и бедните. Така идва прогреса.

    Коментиран от #12, #14, #16

    15:27 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дека е мунчо":

    Къде слаби и бедни!?

    Коментиран от #17

    15:37 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дека е мунчо":

    За съжаление , си напълно прав радев лъжицата , води същата АНТИсоциална политика , като бою 😮‍💨😡👎

    15:40 23.10.2026

  • 17 Има ги,

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Пенсионери, стари жени, бедни с МРЗ. Все по тях бие мунчо.

    Коментиран от #18

    15:40 23.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Питам

    2 0 Отговор
    Стойчо, в родната ти област Шумен населението към 31.12.2025 г. е 148 601 заедно с децата до 18 години. Избирателите са над 185 000. Та ще те замоля да коментираш избирателната активност? Същото е положението в цяла България.

    15:43 23.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 нннн

    0 0 Отговор
    Внимание!
    Виждам кампания против гласуването.
    Някои имат сметка от ниска избирателна активност.
    Развалете им плановете и гласувайте!

    15:55 23.10.2026

  • 22 Перо

    1 0 Отговор
    Само овце могат да гласуват за Йотова и Гюров!

    16:00 23.10.2026