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Татяна Дончева: Властта се занимава твърде много с опозицията
  Тема: Избори

Татяна Дончева: Властта се занимава твърде много с опозицията

14 Ноември, 2026 21:41 551 7

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Лидерът на „Движение 21“ определи назначенията на неподготвени кадри като един от основните проблеми на управлението

Татяна Дончева: Властта се занимава твърде много с опозицията - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
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Татяна Дончева разкритикува управлението на „Прогресивна България“ и заяви, че властта отделя прекалено много внимание на опозицията вместо на конкретните проблеми и решения. Лидерът на „Движение 21“ коментира темата в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

По думите ѝ първите шест месеца от управлението вече са показали разочарование сред хората, които са имали големи очаквания. Дончева посочи като втори основен проблем назначенията в държавното управление.

„Твърде много неможачи, назначени в управлението във всички сфери. Много малко са местата, където референциите на хората от съответната гилдия, от съответния бранш, казват добри думи, дават още надежда“, заяви Дончева.

Призив към министрите

Според Дончева управляващите не трябва да влизат в продължителни спорове с опозицията, когато критиките ѝ са очевидно несъстоятелни. Тя призова министрите да представят ясно проблемите и предложенията си за тяхното решаване.

„Не се занимавайте толкова с опозицията. Опозицията това ѝ е работата – тя ще ви намира кусури, ще спори. И в много случаи няма да бъде права. Но оставете ефекта от това, че тя не е права, а говорете по същество“, каза тя.

Дончева предупреди и за риск, който според нея възниква при прекомерно съсредоточаване на информацията и административната работа в един човек или в малка група.

„Когато съсредоточите целия информационен поток върху един човек или върху много малка група хора, в един момент те изпушват. Просто нямаш физически и психически капацитет това нещо да го смелиш“, заяви лидерът на „Движение 21“.

Като пример тя посочи управлението на Жан Виденов, при което според нея твърде много процеси са минавали през премиера.

Коментар за президентския вот

В разговора Дончева коментира и резултата от първия тур на президентските избори. Според нея демократичната общност се е мобилизирала силно, но резултатът е показал ограниченото ѝ влияние извън София.

Тя посочи, че хората в малките населени места и производителите на земеделска продукция имат различен поглед към икономическите отношения от този на градската публика в столицата.

Дончева заяви, че Андрей Гюров и Крум Зарков не са били добра кандидатура за демократичната общност. По думите ѝ, ако това е единствената възможност за издигане на кандидати, шансовете за консенсусна политическа формула са ограничени.

Източници: bntnews.bg


София / България
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