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„Живяхме във фасаден соц, сега сме във фасадна демокрация“. Това заяви политологът Стойчо Стойчев в разговор с Ружа Райчева в предаването „Втори прочит“ по Дарик.

По думите му част от публичния език около миналото е изпразнен от съдържание. „Лепящите си етикети „антикомунисти“ не знаят това какво е“, каза Стойчев.

С определението „фасадна демокрация“ политологът поставя акцент върху разминаването между формалното наличие на демократични институции и реалното качество на политическия процес. В изказването си той не представя промяната на политическите етикети като достатъчна гаранция за промяна в начина, по който работят институциите.

Стойчев: Смяната на хората не е достатъчна

В интервю за Българското национално радио на 19 ноември Стойчев заяви, че не вярва България да е „на ръба на преломен момент“ в демократичното си развитие. Той посочи, че многократно през годините са били очаквани резултати от промени в съдебната система, но според него „към този момент нищо не се е променило“.

Стойчев допусна, че дори изборът на нов Висш съдебен съвет едва ли сам по себе си ще доведе до качествена промяна в правораздаването. Според него институционалната смяна не гарантира автоматично появата на по-качествени управленски и професионални решения.

Политологът обвърза устойчивостта на тези проблеми с по-дълбоки цивилизационни и културни особености. По думите му те трудно се променят само чрез смяна на хората и по-скоро се влияят от смяната на поколенията.

Стойчо Стойчев е доцент в катедра „Политология“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му интереси включват политическия риск, количествения политически анализ и противодействието на организираната престъпност.

Източници: darik.bg, bnrnews.bg