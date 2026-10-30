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Учителката и ученикът - сблъсък на опита срещу амбицията

Учителката и ученикът - сблъсък на опита срещу амбицията

30 Октомври, 2026 09:00 1 633 49

  • йотова-
  • гюров-
  • дебат-
  • президентски избори-
  • русия-
  • украйна

И двамата бяха поставени на изпит и по темите за войната в Украйна, отношенията с Русия и сигурността в Черно море

Учителката и ученикът - сблъсък на опита срещу амбицията - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ очерта ясно сблъсъка между учителката и ученика. Не просто между двама кандидати, а между два политически подхода – единият, основан на натрупания институционален опит, другият – на претенцията за промяна. Йотова стъпваше върху познаването на президентската институция и политическата практика, докато Гюров се опитваше да се представи като носител на нов модел. Но в този разговор нито учителката беше безгрешна, нито ученикът успя да покаже, че е готов да вземе изпита с отличен.

Йотова имаше видимо предимство в познаването на президентските правомощия, конституционните ограничения и законодателната рамка, в която функционира държавният глава. Тя говореше с увереността на човек, който е част от тази институция и познава механизмите ѝ отвътре. Освен това демонстрираше и усет към телевизионния формат – умение да контролира разговора, да формулира кратки реплики и да поставя опонента си в отбранителна позиция. Но опитът не е автоматично доказателство за правота, както и доброто поведение пред камерата не може да замени аргументите.

Най-острата ѝ реплика беше по повод президентските правомощия: „Ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш добре конституцията, или си жаден за власт“. Това беше силна атака, но и опит сложен политически въпрос да бъде сведен до две обяснения – некомпетентност или властолюбие от страна на Гюров. Така Йотова избегна същинския въпрос: достатъчни ли са сегашните конституционни механизми, за да гарантират стабилно и ефективно функциониране на държавата? Да познаваш правилата е важно. Да обсъждаш критично дали те работят добре е също толкова важно.

Гюров от своя страна се опита да оспори установения модел. Репликата му, че „Домовата книга свърши своята работа“, беше заявка за различен прочит на политическата конструкция. Но тук се открои основният проблем в позицията му: критиката не е програма. Да обявиш един механизъм за изчерпан е лесно. Много по-трудно е да обясниш какво трябва да го замени, как ще бъдат избегнати старите проблеми и каква точно ще бъде ролята на президента в новия модел.

Гюров не можеше да разчита единствено на обстоятелството, че не е част от досегашния президентски модел. Кандидатът за държавен глава трябва да предлага решения, а не само да посочва недостатъците на системата. Ако претендираш за промяна, дължиш конкретика – какво и как ще направиш. В противен случай „новото начало“ остава предизборна формула. Въпреки че на моменти започваше отговорите си неуверено, Гюров успяваше да развие логическа линия и да защити тезите си. Въпросът е доколко тезите бяха подкрепени с достатъчно конкретни предложения.

И двамата бяха поставени на изпит и по темите за войната в Украйна, отношенията с Русия и сигурността в Черно море. Това са въпроси, по които не може да се премине с общи декларации. Дроновете, отбранителните рискове и споразумението с Украйна изискват ясна позиция за мястото на България в европейската и евроатлантическата система. Йотова трябваше да покаже не само познаване на институционалната рамка, но и последователност в стратегическите си оценки. Гюров пък трябваше да докаже, че зад заявката му за промяна стои конкретно разбиране за националната сигурност, а не просто различен политически език.

Темите за „Боташ“, бюджета, инфлацията и цените също не позволяваха удобни оправдания. Президентът не управлява икономиката, но има право да поставя въпроси за последствията от решенията на изпълнителната власт. Йотова не можеше да се ограничи с институционална защита, а Гюров – с критики към досегашното управление. И двамата трябваше да обяснят как държавният глава би използвал влиянието си, без да подменя правомощията на правителството.

Същото важи за свободата на словото и помилванията. Това са области, в които президентът трябва да демонстрира независимост и принципност, а не политическа лоялност или стремеж към публичен ефект.

В крайна сметка Йотова разчиташе на авторитета на натрупания опит, но на моменти го използваше като инструмент за назидание, вместо да отговори на същинските въпроси. Гюров демонстрира амбиция за промяна, но не я превърна достатъчно убедително в конкретни решения. Учителката не доказа, че досегашният модел е безспорен, а ученикът не показа как ще го направи по-добър.

Президентската институция не е нито класна стая, нито експериментална площадка за политически амбиции. Тя изисква компетентност, независимост и готовност за поемане на отговорност. Именно по тези критерии трябва да се оценяват двамата участници в дебата – не по остротата на репликите, а по тежестта на аргументите, яснотата на позициите и конкретността на отговорите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като

    25 14 Отговор
    Пуснете такова заглавие, се сещам за моите учителки, и нещо голямо и уважително от мен започва да нараства!

    09:03 30.10.2026

  • 2 КОЙ

    24 11 Отговор
    е агресора, кой, кой ще ми каже аз вървя по света и подсвирквам си даже.......... !!!

    Коментиран от #4

    09:04 30.10.2026

  • 3 Георги

    26 5 Отговор
    укрофил срещу русофил, но и двамата еврофили

    09:05 30.10.2026

  • 4 как кой

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "КОЙ":

    израел

    09:06 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ....

    52 11 Отговор
    Гюрата скаля памперса, сега ще е добре един дебат между вицетата, че едното вице трудно събира думи за цяло изречение и ще е голям смях.

    Коментиран от #15, #46

    09:06 30.10.2026

  • 7 жегхффжб

    16 28 Отговор
    Незнам ама Йотова се оплете с помилванията , някъв Баща съден в Англия дет само той можел да храни детето си ?! 🤔

    09:08 30.10.2026

  • 8 Историк

    27 51 Отговор
    Това е поредното натрапване на Йотова като победител. Аз като слушател на дебата мога да кажа, че тя се държеше нагло, искаше да доминира с неспазване на регламента и водещата многократно й го напомняне, вкара в дебата лъжите,които Радев разпространява и въпреки,че Гюров настояване за истината, тя пак ги повтаряше,с което отне излишно от времето на дебата. Гюров трябваше да бъде по-категоричен,но явно възпитанието му пречи срещу арогантността. Официалните коментатори явно натрапват арогантността и лъжата като предпочитани качества за българския президент. В момента ситуацията на държавата България в международен план е много тежка благодарение на Радев и Йотова и очевидно те точно това целят за радост на Путин. Заплахите за националната сигурност от Русия не ги тревожат, с което доказват,че са национални предатели. Хора, мислете като гласувате какво искате- да станем 16 съветска република или да сме достойна за уважение България.

    Коментиран от #12, #18, #21, #29, #45

    09:08 30.10.2026

  • 9 Иван

    14 24 Отговор
    Време е за смяна на поколенията в управлението на страната.

    09:10 30.10.2026

  • 10 ПО ФИЗИОТО ЩЕ ГИ

    34 18 Отговор
    ПОЗНАЕТЕ. Единият уж от мъжки пол се държи като изкуствен но без интелект. Само едно и също говори и някак си не подготвен ми се видя. Говори едно но мисли друго както до сега Ко ще краднат във перспектива. А г-жа Йотова беше по умерена по истинска и умна.

    Коментиран от #34

    09:11 30.10.2026

  • 11 Гюрата

    27 9 Отговор
    Е доста зле! Яви се неподготвен!
    Жалко е, че и двамата не стават

    09:11 30.10.2026

  • 12 Нормално

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Няма по нагло нещо от партиец демагог обучаван с години на върло да ораторстват и да вярват на всичко което излиза на устата им. Друго че са обвързани и в олигарси и ви ходят на богаташките партита за милионери.

    Коментиран от #26

    09:11 30.10.2026

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    20 32 Отговор
    УЧИТЕЛКА КОЯТО ЗАЩИТАВА ....................... ЕДИН УБИЕЦ И ВОЕНОПРЕСТЪПНИК, КАТО ......................... ПУТИН, НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕЗИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ........................ ФАКТ !

    09:13 30.10.2026

  • 14 Хаха

    18 9 Отговор
    Ама Йотова по-висока ли е от тоя "левент" Гюро...

    09:13 30.10.2026

  • 15 АКО И ТОВА СЕ СЛУЧИ

    10 4 Отговор

    До коментар #6 от "....":

    Двамата подгласници един срещу друг ще изгубят демон кратните със разлика 35%

    Коментиран от #44

    09:14 30.10.2026

  • 16 Защо Кокорчо?

    27 13 Отговор
    Как Асен Василев допусна тия двама палячовци- Гюров и Кандев да са ПП? Та те имат акъл само толкова, колкото да крепят равновесие като ходят.

    Коментиран от #43

    09:16 30.10.2026

  • 17 Ванчето

    27 12 Отговор
    Само че, от това което видях и чух, ученикът ми се струва е от повтарящите класа.

    09:16 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много слаба водеща

    22 3 Отговор
    И какви са тези регламенти на БНТ. Те да не са на състезание за бягане. Голяма тъпотия! А в заключение им устроиха лексикон. За тинейджъри. Безобразие. А темите бяха общи и за миналото.

    09:22 30.10.2026

  • 24 РЕАЛИСТ

    16 11 Отговор
    Като загуби изборите Гюров ще бяга в САЩ, както Болсонаро направи в Бразилия. В Украйна няма да бяга, щото него го е страх от военна служба. Вече веднъж е бягал, за да не служи бе България 6 месеца.

    09:24 30.10.2026

  • 25 РЕАЛИСТ

    18 8 Отговор
    Видяхте ли на дебата, колко е простичък Гюров.

    09:26 30.10.2026

  • 26 А Йотова е

    8 14 Отговор

    До коментар #12 от "Нормално":

    обвързана и със застреляния от Сивите вълци Слави Бинев. Негласно е бил в инициативния й комитет. А знаем, че той отдавна се занимава с наркотици и проституция. Чак и е дал дан за таекуондо. Много съмнителни са й помилванията й.

    09:27 30.10.2026

  • 27 Ученикът си е двойкар...

    14 6 Отговор
    Ученикът як на ръст и къс в ума. Истински двойкар, ама с амбиции.

    09:28 30.10.2026

  • 28 Мата Хари

    5 6 Отговор
    Само възпитанието на Гюров му попречи да допълни споменаването на йотова за убийството на баща и. А причината е, че е баща й е ОТКРАДНАЛ под формата на приватизация имота на човека, който му е посегнал във влака за София.

    09:30 30.10.2026

  • 29 Ехооо,

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    излезте от миналия век, отдавна сме 27 република в евросъветския съюз! Каква достойна за уважение България ви гони, като в момента сме една умираща държава?!

    09:30 30.10.2026

  • 30 пътник

    6 7 Отговор
    Щом ще сме на училищна сцена/получава се твърде инфантилно и неглижиращо,но нейсе.../.Учителката се оказа дружинна ръководителка,която се опита да скрие тяснопартийните лозунги зад многословие и все не й стигаше времето.Ученикът всъщност надскочи учителя със свободата си на мислене.И политиката /"изкуството да управляваш държава"/ има нужда от твочческо мислене!

    Коментиран от #36

    09:31 30.10.2026

  • 31 Аз на първия тур

    4 2 Отговор
    гласувах за истинската опозиция на Радев.

    На втория тур съм на разходка в гората.

    Коментиран от #33, #49

    09:32 30.10.2026

  • 32 Бъдещето е на младите!!!

    4 6 Отговор
    Понякога на България ѝ трябва не още един учител, който да ни обяснява колко добре познава старите правила, а човек с амбиция да промени нещата. Опитът е ценен, но не е пожизнен сертификат за правота. Не ни трябва президент, който да ни изпитва, а такъв, който да гледа напред, да обединява и да отваря нови хоризонти.
    На Гюров може и да му липсва дългогодишният политически стаж на Йотова, но понякога точно това е предимството – да не си толкова обвързан със стария модел, че да не можеш да си представиш нещо различно.
    Учителката може да знае отлично стария урок, но България има нужда от нов урок. Иска ми се този път да изберем промяната, а не поредното продължение на познатото.

    09:33 30.10.2026

  • 33 Ирония

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Аз на първия тур":

    И кой го интересува това?

    09:34 30.10.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "ПО ФИЗИОТО ЩЕ ГИ":

    Отдавна пледирам да проверят измисленото образование на Гюров в чужбина. Една калинка, който няма акъл за пет стотинки, бил следвал на английски и немски. Нито чужд език може да говори, нито български.

    09:34 30.10.2026

  • 35 АКО ТАЯ Е УЧИТЕЛКА

    2 5 Отговор
    ПО ДОБРЕ ДА ЗАТВОРЯТ УЧИЛИЩЕТО, ЖАЛКА УЧИТЕЛКА И ЗА ПЪРВОЛАЦИ НЕ СТАВА

    09:35 30.10.2026

  • 36 Логично е!

    3 4 Отговор

    До коментар #30 от "пътник":

    Напълно споделям това мнение! Политиката не е урок по история, нито изпит по наизустени правила. Опитът има стойност, но когато се превърне в самодоволство и назидание, започва да пречи. На България ѝ трябват свободно мислещи хора, смелост за нови идеи и визия за бъдещето. Защото да управляваш държава не означава просто да познаваш правилата, а да имаш въображението и волята да променяш нещата към по-добро. Понякога ученикът не просто надраства учителя – той показва, че е време за нов урок!

    Коментиран от #41

    09:35 30.10.2026

  • 37 Това казва всичко

    4 2 Отговор
    Йотова е безспорно кадър на политическата номенклатура на БСП.

    09:37 30.10.2026

  • 38 И още...

    4 2 Отговор
    Илияна Йотова е представител на утвърдения ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИЕН ЕЛИТ!

    09:38 30.10.2026

  • 39 Учителката

    2 2 Отговор
    Извади злобен поглед! Що злоба, що чудо! А смири се малко!

    09:39 30.10.2026

  • 40 Питам само?!

    1 3 Отговор
    Искате ли още комунизъм?! Изолация?

    09:39 30.10.2026

  • 41 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Логично е!":

    Не съм чул двойкаджия, като Гюров, доказан наркоман, лекуван в наркокомуна да може да надмине учителката си.

    09:40 30.10.2026

  • 42 Кой ще гласува за Гюров?

    1 1 Отговор
    Ами, интелигентните хора,без всякакво съмнение. А другите! Другите ще гласуват за Йотова.

    09:40 30.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Уточнение

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "АКО И ТОВА СЕ СЛУЧИ":

    Единият брадясал подгласник никой извън София не го знае, нито го е чувал, а другият е харизматичен красив мъж печелещ симпатиите на всички жени!

    09:43 30.10.2026

  • 45 Напълно споделям възмущението

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Историк":

    Най-притеснителното е, че вместо да се оценяват аргументите, поведението и конкретните позиции на кандидатите, се опитват да ни наложат готова оценка кой е бил победител. Демокрацията не означава да приемаме нечие мнение за истина само защото е поднесено от телевизионни коментатори.

    Президентът трябва да бъде обединител, да защитава националния интерес и да отстоява достойното място на България в Европа. Не ни трябва връщане към старите зависимости, нито политика на двусмислие по отношение на руската агресия срещу Украйна.

    Опитът е важен, но още по-важни са принципите, почтеността и визията за бъдещето. България има нужда от поглед напред, а не от поредното възпроизвеждане на стария политически модел. Време е да престанем да избираме по навик и да започнем да мислим за бъдещето на страната си!

    09:45 30.10.2026

  • 46 @@@

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "....":

    Стига, бе!
    Вицето, което трудно събира думи за цяло изречение е
    един от най-видните юристи в България според Гюрата!

    09:46 30.10.2026

  • 47 Гюров е моят президент!!!

    2 0 Отговор
    Йотова беше арогантна, нагла и надменна. Не спазваше правилата за определеното време, прекъсваше опонента си и говореше върху него – поведение, което говори за липса на уважение към събеседника и самия дебат.

    Гюров, от своя страна, показа възпитание, самообладание и по-умерен тон. Може би трябваше да бъде по-категоричен в някои моменти, но предпочете да защитава позициите си с аргументи, а не с надвикване.

    За мен президентската институция има нужда не просто от политически опит, а от достойнство, диалогичност, свободно мислене и уважение към различното мнение. Авторитетът не се налага с прекъсване и надмощие, а се печели с поведение, аргументи и личен пример.

    09:48 30.10.2026

  • 48 нннн

    0 0 Отговор
    Българи, гласувайте!
    При висока избирателна активност Гюро Украински ще загуби катастрофално.
    При ниска - може и да спечели.
    Българи, гласувайте!

    09:49 30.10.2026

  • 49 Ха мит ха ни мит

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Аз на първия тур":

    Вземи си - чадър ,дъждобран,ботуши ,пушка с патрони за мечка или тоалетна хартия или памперс.

    09:49 30.10.2026