Учителката и ученикът - сблъсък на опита срещу амбицията

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ очерта ясно сблъсъка между учителката и ученика. Не просто между двама кандидати, а между два политически подхода – единият, основан на натрупания институционален опит, другият – на претенцията за промяна. Йотова стъпваше върху познаването на президентската институция и политическата практика, докато Гюров се опитваше да се представи като носител на нов модел. Но в този разговор нито учителката беше безгрешна, нито ученикът успя да покаже, че е готов да вземе изпита с отличен.
Йотова имаше видимо предимство в познаването на президентските правомощия, конституционните ограничения и законодателната рамка, в която функционира държавният глава. Тя говореше с увереността на човек, който е част от тази институция и познава механизмите ѝ отвътре. Освен това демонстрираше и усет към телевизионния формат – умение да контролира разговора, да формулира кратки реплики и да поставя опонента си в отбранителна позиция. Но опитът не е автоматично доказателство за правота, както и доброто поведение пред камерата не може да замени аргументите.
Най-острата ѝ реплика беше по повод президентските правомощия: „Ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш добре конституцията, или си жаден за власт“. Това беше силна атака, но и опит сложен политически въпрос да бъде сведен до две обяснения – некомпетентност или властолюбие от страна на Гюров. Така Йотова избегна същинския въпрос: достатъчни ли са сегашните конституционни механизми, за да гарантират стабилно и ефективно функциониране на държавата? Да познаваш правилата е важно. Да обсъждаш критично дали те работят добре е също толкова важно.
Гюров от своя страна се опита да оспори установения модел. Репликата му, че „Домовата книга свърши своята работа“, беше заявка за различен прочит на политическата конструкция. Но тук се открои основният проблем в позицията му: критиката не е програма. Да обявиш един механизъм за изчерпан е лесно. Много по-трудно е да обясниш какво трябва да го замени, как ще бъдат избегнати старите проблеми и каква точно ще бъде ролята на президента в новия модел.
Гюров не можеше да разчита единствено на обстоятелството, че не е част от досегашния президентски модел. Кандидатът за държавен глава трябва да предлага решения, а не само да посочва недостатъците на системата. Ако претендираш за промяна, дължиш конкретика – какво и как ще направиш. В противен случай „новото начало“ остава предизборна формула. Въпреки че на моменти започваше отговорите си неуверено, Гюров успяваше да развие логическа линия и да защити тезите си. Въпросът е доколко тезите бяха подкрепени с достатъчно конкретни предложения.
И двамата бяха поставени на изпит и по темите за войната в Украйна, отношенията с Русия и сигурността в Черно море. Това са въпроси, по които не може да се премине с общи декларации. Дроновете, отбранителните рискове и споразумението с Украйна изискват ясна позиция за мястото на България в европейската и евроатлантическата система. Йотова трябваше да покаже не само познаване на институционалната рамка, но и последователност в стратегическите си оценки. Гюров пък трябваше да докаже, че зад заявката му за промяна стои конкретно разбиране за националната сигурност, а не просто различен политически език.
Темите за „Боташ“, бюджета, инфлацията и цените също не позволяваха удобни оправдания. Президентът не управлява икономиката, но има право да поставя въпроси за последствията от решенията на изпълнителната власт. Йотова не можеше да се ограничи с институционална защита, а Гюров – с критики към досегашното управление. И двамата трябваше да обяснят как държавният глава би използвал влиянието си, без да подменя правомощията на правителството.
Същото важи за свободата на словото и помилванията. Това са области, в които президентът трябва да демонстрира независимост и принципност, а не политическа лоялност или стремеж към публичен ефект.
В крайна сметка Йотова разчиташе на авторитета на натрупания опит, но на моменти го използваше като инструмент за назидание, вместо да отговори на същинските въпроси. Гюров демонстрира амбиция за промяна, но не я превърна достатъчно убедително в конкретни решения. Учителката не доказа, че досегашният модел е безспорен, а ученикът не показа как ще го направи по-добър.
Президентската институция не е нито класна стая, нито експериментална площадка за политически амбиции. Тя изисква компетентност, независимост и готовност за поемане на отговорност. Именно по тези критерии трябва да се оценяват двамата участници в дебата – не по остротата на репликите, а по тежестта на аргументите, яснотата на позициите и конкретността на отговорите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като
09:03 30.10.2026
2 КОЙ
Коментиран от #4
09:04 30.10.2026
3 Георги
09:05 30.10.2026
4 как кой
До коментар #2 от "КОЙ":израел
09:06 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ....
Коментиран от #15, #46
09:06 30.10.2026
7 жегхффжб
09:08 30.10.2026
8 Историк
Коментиран от #12, #18, #21, #29, #45
09:08 30.10.2026
9 Иван
09:10 30.10.2026
10 ПО ФИЗИОТО ЩЕ ГИ
Коментиран от #34
09:11 30.10.2026
11 Гюрата
Жалко е, че и двамата не стават
09:11 30.10.2026
12 Нормално
До коментар #8 от "Историк":Няма по нагло нещо от партиец демагог обучаван с години на върло да ораторстват и да вярват на всичко което излиза на устата им. Друго че са обвързани и в олигарси и ви ходят на богаташките партита за милионери.
Коментиран от #26
09:11 30.10.2026
13 ЕДГАР КЕЙСИ
09:13 30.10.2026
14 Хаха
09:13 30.10.2026
15 АКО И ТОВА СЕ СЛУЧИ
До коментар #6 от "....":Двамата подгласници един срещу друг ще изгубят демон кратните със разлика 35%
Коментиран от #44
09:14 30.10.2026
16 Защо Кокорчо?
Коментиран от #43
09:16 30.10.2026
17 Ванчето
09:16 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Много слаба водеща
09:22 30.10.2026
24 РЕАЛИСТ
09:24 30.10.2026
25 РЕАЛИСТ
09:26 30.10.2026
26 А Йотова е
До коментар #12 от "Нормално":обвързана и със застреляния от Сивите вълци Слави Бинев. Негласно е бил в инициативния й комитет. А знаем, че той отдавна се занимава с наркотици и проституция. Чак и е дал дан за таекуондо. Много съмнителни са й помилванията й.
09:27 30.10.2026
27 Ученикът си е двойкар...
09:28 30.10.2026
28 Мата Хари
09:30 30.10.2026
29 Ехооо,
До коментар #8 от "Историк":излезте от миналия век, отдавна сме 27 република в евросъветския съюз! Каква достойна за уважение България ви гони, като в момента сме една умираща държава?!
09:30 30.10.2026
30 пътник
Коментиран от #36
09:31 30.10.2026
31 Аз на първия тур
На втория тур съм на разходка в гората.
Коментиран от #33, #49
09:32 30.10.2026
32 Бъдещето е на младите!!!
На Гюров може и да му липсва дългогодишният политически стаж на Йотова, но понякога точно това е предимството – да не си толкова обвързан със стария модел, че да не можеш да си представиш нещо различно.
Учителката може да знае отлично стария урок, но България има нужда от нов урок. Иска ми се този път да изберем промяната, а не поредното продължение на познатото.
09:33 30.10.2026
33 Ирония
До коментар #31 от "Аз на първия тур":И кой го интересува това?
09:34 30.10.2026
34 РЕАЛИСТ
До коментар #10 от "ПО ФИЗИОТО ЩЕ ГИ":Отдавна пледирам да проверят измисленото образование на Гюров в чужбина. Една калинка, който няма акъл за пет стотинки, бил следвал на английски и немски. Нито чужд език може да говори, нито български.
09:34 30.10.2026
35 АКО ТАЯ Е УЧИТЕЛКА
09:35 30.10.2026
36 Логично е!
До коментар #30 от "пътник":Напълно споделям това мнение! Политиката не е урок по история, нито изпит по наизустени правила. Опитът има стойност, но когато се превърне в самодоволство и назидание, започва да пречи. На България ѝ трябват свободно мислещи хора, смелост за нови идеи и визия за бъдещето. Защото да управляваш държава не означава просто да познаваш правилата, а да имаш въображението и волята да променяш нещата към по-добро. Понякога ученикът не просто надраства учителя – той показва, че е време за нов урок!
Коментиран от #41
09:35 30.10.2026
37 Това казва всичко
09:37 30.10.2026
38 И още...
09:38 30.10.2026
39 Учителката
09:39 30.10.2026
40 Питам само?!
09:39 30.10.2026
41 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Логично е!":Не съм чул двойкаджия, като Гюров, доказан наркоман, лекуван в наркокомуна да може да надмине учителката си.
09:40 30.10.2026
42 Кой ще гласува за Гюров?
09:40 30.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Уточнение
До коментар #15 от "АКО И ТОВА СЕ СЛУЧИ":Единият брадясал подгласник никой извън София не го знае, нито го е чувал, а другият е харизматичен красив мъж печелещ симпатиите на всички жени!
09:43 30.10.2026
45 Напълно споделям възмущението
До коментар #8 от "Историк":Най-притеснителното е, че вместо да се оценяват аргументите, поведението и конкретните позиции на кандидатите, се опитват да ни наложат готова оценка кой е бил победител. Демокрацията не означава да приемаме нечие мнение за истина само защото е поднесено от телевизионни коментатори.
Президентът трябва да бъде обединител, да защитава националния интерес и да отстоява достойното място на България в Европа. Не ни трябва връщане към старите зависимости, нито политика на двусмислие по отношение на руската агресия срещу Украйна.
Опитът е важен, но още по-важни са принципите, почтеността и визията за бъдещето. България има нужда от поглед напред, а не от поредното възпроизвеждане на стария политически модел. Време е да престанем да избираме по навик и да започнем да мислим за бъдещето на страната си!
09:45 30.10.2026
46 @@@
До коментар #6 от "....":Стига, бе!
Вицето, което трудно събира думи за цяло изречение е
един от най-видните юристи в България според Гюрата!
09:46 30.10.2026
47 Гюров е моят президент!!!
Гюров, от своя страна, показа възпитание, самообладание и по-умерен тон. Може би трябваше да бъде по-категоричен в някои моменти, но предпочете да защитава позициите си с аргументи, а не с надвикване.
За мен президентската институция има нужда не просто от политически опит, а от достойнство, диалогичност, свободно мислене и уважение към различното мнение. Авторитетът не се налага с прекъсване и надмощие, а се печели с поведение, аргументи и личен пример.
09:48 30.10.2026
48 нннн
При висока избирателна активност Гюро Украински ще загуби катастрофално.
При ниска - може и да спечели.
Българи, гласувайте!
09:49 30.10.2026
49 Ха мит ха ни мит
До коментар #31 от "Аз на първия тур":Вземи си - чадър ,дъждобран,ботуши ,пушка с патрони за мечка или тоалетна хартия или памперс.
09:49 30.10.2026