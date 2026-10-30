Учителката и ученикът - сблъсък на опита срещу амбицията

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Дебатът между Илияна Йотова и Андрей Гюров по БНТ очерта ясно сблъсъка между учителката и ученика. Не просто между двама кандидати, а между два политически подхода – единият, основан на натрупания институционален опит, другият – на претенцията за промяна. Йотова стъпваше върху познаването на президентската институция и политическата практика, докато Гюров се опитваше да се представи като носител на нов модел. Но в този разговор нито учителката беше безгрешна, нито ученикът успя да покаже, че е готов да вземе изпита с отличен.

Йотова имаше видимо предимство в познаването на президентските правомощия, конституционните ограничения и законодателната рамка, в която функционира държавният глава. Тя говореше с увереността на човек, който е част от тази институция и познава механизмите ѝ отвътре. Освен това демонстрираше и усет към телевизионния формат – умение да контролира разговора, да формулира кратки реплики и да поставя опонента си в отбранителна позиция. Но опитът не е автоматично доказателство за правота, както и доброто поведение пред камерата не може да замени аргументите.

Най-острата ѝ реплика беше по повод президентските правомощия: „Ако искаш повече правомощия като президент, или не познаваш добре конституцията, или си жаден за власт“. Това беше силна атака, но и опит сложен политически въпрос да бъде сведен до две обяснения – некомпетентност или властолюбие от страна на Гюров. Така Йотова избегна същинския въпрос: достатъчни ли са сегашните конституционни механизми, за да гарантират стабилно и ефективно функциониране на държавата? Да познаваш правилата е важно. Да обсъждаш критично дали те работят добре е също толкова важно.

Гюров от своя страна се опита да оспори установения модел. Репликата му, че „Домовата книга свърши своята работа“, беше заявка за различен прочит на политическата конструкция. Но тук се открои основният проблем в позицията му: критиката не е програма. Да обявиш един механизъм за изчерпан е лесно. Много по-трудно е да обясниш какво трябва да го замени, как ще бъдат избегнати старите проблеми и каква точно ще бъде ролята на президента в новия модел.

Гюров не можеше да разчита единствено на обстоятелството, че не е част от досегашния президентски модел. Кандидатът за държавен глава трябва да предлага решения, а не само да посочва недостатъците на системата. Ако претендираш за промяна, дължиш конкретика – какво и как ще направиш. В противен случай „новото начало“ остава предизборна формула. Въпреки че на моменти започваше отговорите си неуверено, Гюров успяваше да развие логическа линия и да защити тезите си. Въпросът е доколко тезите бяха подкрепени с достатъчно конкретни предложения.

И двамата бяха поставени на изпит и по темите за войната в Украйна, отношенията с Русия и сигурността в Черно море. Това са въпроси, по които не може да се премине с общи декларации. Дроновете, отбранителните рискове и споразумението с Украйна изискват ясна позиция за мястото на България в европейската и евроатлантическата система. Йотова трябваше да покаже не само познаване на институционалната рамка, но и последователност в стратегическите си оценки. Гюров пък трябваше да докаже, че зад заявката му за промяна стои конкретно разбиране за националната сигурност, а не просто различен политически език.

Темите за „Боташ“, бюджета, инфлацията и цените също не позволяваха удобни оправдания. Президентът не управлява икономиката, но има право да поставя въпроси за последствията от решенията на изпълнителната власт. Йотова не можеше да се ограничи с институционална защита, а Гюров – с критики към досегашното управление. И двамата трябваше да обяснят как държавният глава би използвал влиянието си, без да подменя правомощията на правителството.

Същото важи за свободата на словото и помилванията. Това са области, в които президентът трябва да демонстрира независимост и принципност, а не политическа лоялност или стремеж към публичен ефект.

В крайна сметка Йотова разчиташе на авторитета на натрупания опит, но на моменти го използваше като инструмент за назидание, вместо да отговори на същинските въпроси. Гюров демонстрира амбиция за промяна, но не я превърна достатъчно убедително в конкретни решения. Учителката не доказа, че досегашният модел е безспорен, а ученикът не показа как ще го направи по-добър.

Президентската институция не е нито класна стая, нито експериментална площадка за политически амбиции. Тя изисква компетентност, независимост и готовност за поемане на отговорност. Именно по тези критерии трябва да се оценяват двамата участници в дебата – не по остротата на репликите, а по тежестта на аргументите, яснотата на позициите и конкретността на отговорите.