Флора Стратиева: Загубата не заличава потенциала на Гюров

Загубата на Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори не заличава постигнатото от тях и потенциала за разширяване на подкрепата им. Това заяви пред БНР журналистът и инфлуенсър Флора Стратиева.
По думите ѝ е необходимо да има толеранс и към изборната загуба. Стратиева отбеляза, че след вота Андрей Гюров е запазил нормален тон, добро отношение към останалите и спокойствие, докато част от хората, които са го подкрепили, са реагирали песимистично.„Загубата може би е още по-болезнена, но това не прави първоначалното постижение по-малко. Загубата на втори тур не обезсилва факта, че нещата са били значително по-добре, отколкото сме смятали, че ще бъдат“, каза Стратиева.
Пропусната възможност за нови избиратели
Според нея е имало сериозно очакване Гюров да спечели, а резултатът от първия тур е бил изненадващ. Тя обаче определи последвалия курс като неприятен за наблюдаване, защото според нея е отдалечил част от новопривлечените избиратели от тази политическа общност.
Стратиева посочи, че много хора са се обединили около идеята за по-малкото зло. Според нея демократичната общност и хората, издигнали Гюров, са можели да използват по-добре ситуацията чрез начина, по който общуват с избирателите.„Посланията не трябва да звучат като от хора, които не искат да имат нищо общо с цялата ситуация и да зачеркнат всичко добро и положително, което е постигнато“, заяви журналистът.
„Лидерството се вижда в дебатите“
Флора Стратиева смята, че потенциалът за разширяване на подкрепата не е загубен, но са нужни по-ясно и категорично лидерство и комуникация, която да не отблъсква останалите избиратели.
Тя подчерта, че значителна част от избирателите не са припознали Гюров или не са го виждали да говори в по-дълъг формат преди телевизионния дебат. По думите ѝ част от успеха му е бил създаден в интернет средите.„Лидерството се вижда в дебати по-скоро, вижда се в начина, по който комуникираш с опонентите си, извън това стерилно съдържание, което публикуваш в социалните мрежи“, каза Стратиева.
Тя отправи критика и към хората, които не са гласували, но след това очакват политическата система да произведе по-добри резултати. Според нея участието в изборния процес е условие за подобно очакване.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
13:20 07.11.2026
2 Потенциалът на
Коментиран от #6
13:21 07.11.2026
3 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #8, #10
13:22 07.11.2026
4 Последния Софиянец
13:22 07.11.2026
5 3.14К
Коментиран от #32
13:23 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тик-Ток
13:24 07.11.2026
8 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Стига ли ти само , ако ти напиша, че
таА Цвета е дъщеря на шеф на Булгартабак под управлението на Пее в ски 🤔❗
13:25 07.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":Първо и дадоха ПЕТ минути в сутрешния блок, да разказва какво е прочела в интернет,
а сега вече е една от водещите в блока❗
13:26 07.11.2026
11 Ето я
13:27 07.11.2026
12 SDEЧЕВ
13:29 07.11.2026
13 Хаха
13:29 07.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Никой
Коментиран от #19
13:34 07.11.2026
16 Констатация
Коментиран от #29
13:37 07.11.2026
17 Хаха
13:38 07.11.2026
18 флора ли си фауна ли си за какъв
Коментиран от #26
13:39 07.11.2026
19 кажи сега дрюгаря Мирчев оземпика
До коментар #15 от "Никой":от какво котило произхожда баща му работил в дс какво правим ти ми пишеш за някво си бсп което никога повече няма да го има истинсккте комунисти са в герб пп дб и дпс
13:41 07.11.2026
20 SDEЧЕВ
13:42 07.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Физик
13:43 07.11.2026
23 Бай Иван
13:43 07.11.2026
24 М да уе
13:43 07.11.2026
25 Замислен
13:43 07.11.2026
26 🦉🦉🦉🦉
До коментар #18 от "флора ли си фауна ли си за какъв":Цвета/Флора за ДВАНАДЕСЕТ години е сменила ШЕСТ училища🤔❗
А как се "печели" стипендия от Частно училище в Британия, щом тати е шеф на "Булгартабак" не е трудно да се досети човек🤔❗
13:44 07.11.2026
27 бюро мания
13:45 07.11.2026
28 Теслатъ
13:45 07.11.2026
29 Зеления
До коментар #16 от "Констатация":"И къв му е "потенциалъ"??? -))))) Кмет на махала или селце с две баби и един дядо???-))))"
Какво са ти направили двете баби и дядото, та да им пожелаваш този некадърник да им бъде кмет ?
13:46 07.11.2026
30 когато някой либерал от пп дб или синя
Коментиран от #37, #39
13:47 07.11.2026
31 павела митова
13:48 07.11.2026
32 павела митова
До коментар #5 от "3.14К":и какво искаш да кажеш.....добре е ако знаеш
13:50 07.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Никой
Коментиран от #38
13:55 07.11.2026
37 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "когато някой либерал от пп дб или синя":Самият генерал Наско е "синът на Партията"-
некадърното момче влиза вишУ в СУ по партийна линия и по-конкретно чрез ДС ❗
Коментиран от #40
13:57 07.11.2026
38 Някой
До коментар #36 от "Никой":ДИМИТЪР ТАЛЕВ днес: " И да знаеш Минке , че последния евроатлантик на планетата ще умре в България . даже когато в Еврорайха няма да има нито един жив евроатлантик . Какъв народ сме Минке , какъв народ .. ".
14:00 07.11.2026
39 🦉🦉🦉🦉
До коментар #30 от "когато някой либерал от пп дб или синя":Приятно четене:
" Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).
Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.
Изборът е бил – да учи или да подпише декларация за сътрудничество с Второ главно управление на ДС и да стане студент с квотата на БКП."
14:00 07.11.2026
40 това е ясно и на малките
До коментар #37 от "🦉🦉🦉🦉":деца генерал наско ако не се лъжа през 86 год е съдия но сега е най големия либерал забравил е как се е издигнал какво да кажем всички в пп дб родителите им са червени като кюмбе през зимата
14:00 07.11.2026
41 Партия "Петрохан"
14:00 07.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Минувач
До коментар #34 от "Георгиева":Най - лесно е триеш коментар , пост или писмо в собственият си компютър или сайт , трудното иде после …
14:01 07.11.2026
44 КАПАЦИТЕТ ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
14:01 07.11.2026
45 Точно така
14:01 07.11.2026
46 за боташ може да комуникираш с мирчев
До коментар #42 от "Радев- Боташ":оземпика бяща му е бил в дс той е наясно как се случва нещата може и с генерал наско неговия също е бил в дс май цялата партия петрохан родителите им са били в дс или партията
14:04 07.11.2026
47 БЪЛГАРИН
14:06 07.11.2026