Флора Стратиева: Загубата не заличава потенциала на Гюров

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Загубата на Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори не заличава постигнатото от тях и потенциала за разширяване на подкрепата им. Това заяви пред БНР журналистът и инфлуенсър Флора Стратиева.

По думите ѝ е необходимо да има толеранс и към изборната загуба. Стратиева отбеляза, че след вота Андрей Гюров е запазил нормален тон, добро отношение към останалите и спокойствие, докато част от хората, които са го подкрепили, са реагирали песимистично.

Пропусната възможност за нови избиратели

„Загубата може би е още по-болезнена, но това не прави първоначалното постижение по-малко. Загубата на втори тур не обезсилва факта, че нещата са били значително по-добре, отколкото сме смятали, че ще бъдат“, каза Стратиева.

Според нея е имало сериозно очакване Гюров да спечели, а резултатът от първия тур е бил изненадващ. Тя обаче определи последвалия курс като неприятен за наблюдаване, защото според нея е отдалечил част от новопривлечените избиратели от тази политическа общност.

Стратиева посочи, че много хора са се обединили около идеята за по-малкото зло. Според нея демократичната общност и хората, издигнали Гюров, са можели да използват по-добре ситуацията чрез начина, по който общуват с избирателите.

„Лидерството се вижда в дебатите“

„Посланията не трябва да звучат като от хора, които не искат да имат нищо общо с цялата ситуация и да зачеркнат всичко добро и положително, което е постигнато“, заяви журналистът.

Флора Стратиева смята, че потенциалът за разширяване на подкрепата не е загубен, но са нужни по-ясно и категорично лидерство и комуникация, която да не отблъсква останалите избиратели.

Тя подчерта, че значителна част от избирателите не са припознали Гюров или не са го виждали да говори в по-дълъг формат преди телевизионния дебат. По думите ѝ част от успеха му е бил създаден в интернет средите.

„Лидерството се вижда в дебати по-скоро, вижда се в начина, по който комуникираш с опонентите си, извън това стерилно съдържание, което публикуваш в социалните мрежи“, каза Стратиева.

Тя отправи критика и към хората, които не са гласували, но след това очакват политическата система да произведе по-добри резултати. Според нея участието в изборния процес е условие за подобно очакване.

Източници: bnrnews.bg