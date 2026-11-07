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Флора Стратиева: Загубата не заличава потенциала на Гюров
  Тема: Известни личности

Флора Стратиева: Загубата не заличава потенциала на Гюров

7 Ноември, 2026 13:19 804 47

  • флора стратиева-
  • андрей гюров-
  • георги кандев-
  • президентски избори-
  • политическа общност

Журналистът и инфлуенсър заяви, че демократичната общност е пропуснала възможност да привлече нови избиратели след президентския вот

Флора Стратиева: Загубата не заличава потенциала на Гюров - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Загубата на Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори не заличава постигнатото от тях и потенциала за разширяване на подкрепата им. Това заяви пред БНР журналистът и инфлуенсър Флора Стратиева.

По думите ѝ е необходимо да има толеранс и към изборната загуба. Стратиева отбеляза, че след вота Андрей Гюров е запазил нормален тон, добро отношение към останалите и спокойствие, докато част от хората, които са го подкрепили, са реагирали песимистично.

„Загубата може би е още по-болезнена, но това не прави първоначалното постижение по-малко. Загубата на втори тур не обезсилва факта, че нещата са били значително по-добре, отколкото сме смятали, че ще бъдат“, каза Стратиева.

Пропусната възможност за нови избиратели

Според нея е имало сериозно очакване Гюров да спечели, а резултатът от първия тур е бил изненадващ. Тя обаче определи последвалия курс като неприятен за наблюдаване, защото според нея е отдалечил част от новопривлечените избиратели от тази политическа общност.

Стратиева посочи, че много хора са се обединили около идеята за по-малкото зло. Според нея демократичната общност и хората, издигнали Гюров, са можели да използват по-добре ситуацията чрез начина, по който общуват с избирателите.

„Посланията не трябва да звучат като от хора, които не искат да имат нищо общо с цялата ситуация и да зачеркнат всичко добро и положително, което е постигнато“, заяви журналистът.

„Лидерството се вижда в дебатите“

Флора Стратиева смята, че потенциалът за разширяване на подкрепата не е загубен, но са нужни по-ясно и категорично лидерство и комуникация, която да не отблъсква останалите избиратели.

Тя подчерта, че значителна част от избирателите не са припознали Гюров или не са го виждали да говори в по-дълъг формат преди телевизионния дебат. По думите ѝ част от успеха му е бил създаден в интернет средите.

„Лидерството се вижда в дебати по-скоро, вижда се в начина, по който комуникираш с опонентите си, извън това стерилно съдържание, което публикуваш в социалните мрежи“, каза Стратиева.

Тя отправи критика и към хората, които не са гласували, но след това очакват политическата система да произведе по-добри резултати. Според нея участието в изборния процес е условие за подобно очакване.

Източници: bnrnews.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    25 1 Отговор
    Един път бит все ще е бит:))

    13:20 07.11.2026

  • 2 Потенциалът на

    28 2 Отговор
    Гюров бе описан подробно и точно от Т. Дончева.

    Коментиран от #6

    13:21 07.11.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    32 1 Отговор
    Тая овца е гледала някакви други дебати. А може и да е била пияна. Или друсана.🤣

    Коментиран от #8, #10

    13:22 07.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    Такива верни слуги на Ционистите трудно се намират в България.

    13:22 07.11.2026

  • 5 3.14К

    13 0 Отговор
    Тази не беше ли в Гърция на море с Костадин Костадинов?

    Коментиран от #32

    13:23 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тик-Ток

    25 1 Отговор
    Какъв потенциал може да има един негодник и лузър

    13:24 07.11.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    20 0 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Стига ли ти само , ако ти напиша, че
    таА Цвета е дъщеря на шеф на Булгартабак под управлението на Пее в ски 🤔❗

    13:25 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евгени от Алфапласт":

    Първо и дадоха ПЕТ минути в сутрешния блок, да разказва какво е прочела в интернет,
    а сега вече е една от водещите в блока❗

    13:26 07.11.2026

  • 11 Ето я

    20 0 Отговор
    Втория асан генов. И тя била журналистка. Колкото него. Кой ги определя тук кой е журналист и кой не?

    13:27 07.11.2026

  • 12 SDEЧЕВ

    12 1 Отговор
    Колко струва един пасквил написан от никуму неизвестен инфлуенаер да бъде публикуван тук. Ясно протестите на Шарлатаните подмениха Желязков с Радев, а те изпаднала от каруцата за следващите 4 години. 7257

    13:29 07.11.2026

  • 13 Хаха

    12 0 Отговор
    За пари забравихте спасителя ни от турско робство.

    13:29 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Никой

    1 10 Отговор
    Другарката Йотовна ще се опита да върне на хоризонта потъналата БСП . Тя не е забравила на кого дължи политическата си кариера . Очаква се част от Радевите другарчета в Президенството да поемат по друг път, за да се освободи път на другите другарчета от БСП.

    Коментиран от #19

    13:34 07.11.2026

  • 16 Констатация

    12 1 Отговор
    И къв му е "потенциалъ"??? -))))) Кмет на махала или селце с две баби и един дядо???-))))

    Коментиран от #29

    13:37 07.11.2026

  • 17 Хаха

    12 1 Отговор
    Юнак Гюро имал "потенциал"? За управител на голф игрище може би.

    13:38 07.11.2026

  • 18 флора ли си фауна ли си за какъв

    12 1 Отговор
    потенциал става дума бе мила всички либерали който сега скачате и викате тук не е Москва родителите ви са били комунисти или по лошо в ДС .ДОКАЗАНО на гоподина мирчев баща му е бил дс през възродителния процес дори най големия защитник на турците в България доган е бил вербуван от дс .и всички тези последните 35 год ни горорят за демокрация

    Коментиран от #26

    13:39 07.11.2026

  • 19 кажи сега дрюгаря Мирчев оземпика

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Никой":

    от какво котило произхожда баща му работил в дс какво правим ти ми пишеш за някво си бсп което никога повече няма да го има истинсккте комунисти са в герб пп дб и дпс

    13:41 07.11.2026

  • 20 SDEЧЕВ

    5 0 Отговор
    Как може някой да пледира ,че е така наречена Демократична общност, а да не признава резултатите на Демокрацията. Демокрацията в България означава, че като изгубиш избори се подготвяш за следващите след 4 години. Демократично е да престанеш да занимаваш останалия народ с твойте въжделения.

    13:42 07.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Физик

    2 1 Отговор
    2 района в София + пеевският Кърджали. М-да-м, има потенциал. А Йотова пък има кинетика.

    13:43 07.11.2026

  • 23 Бай Иван

    7 1 Отговор
    Как какъв му е потенциалът? Преди това бил инструктор по голф! Затова Йотовица го сложи служебен премиер на колонията!

    13:43 07.11.2026

  • 24 М да уе

    0 0 Отговор
    Не ги занижава, направо ги занулява.

    13:43 07.11.2026

  • 25 Замислен

    6 1 Отговор
    Потенциал?Видяхме го на дебата.И за домоуправител на вход няма да го изберат.Някоя разтропана лелка пак ще го изпревари.

    13:43 07.11.2026

  • 26 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "флора ли си фауна ли си за какъв":

    Цвета/Флора за ДВАНАДЕСЕТ години е сменила ШЕСТ училища🤔❗
    А как се "печели" стипендия от Частно училище в Британия, щом тати е шеф на "Булгартабак" не е трудно да се досети човек🤔❗

    13:44 07.11.2026

  • 27 бюро мания

    5 0 Отговор
    Фрора,фльора,сутрин като пусна сутрешният блок по БНТ и децата ми ти ке подиграват и ги отвращаваш.Казват:моля те махни това пособие на човек приличащо на комодски варан.Нито водената от теб рубрика е интересна нито ти с заучените фрази използвайки ги да се правиш на 6 без 10.

    13:45 07.11.2026

  • 28 Теслатъ

    1 0 Отговор
    ДругарЕ, нема веке комунисти, и в склада не останаха...., идейните измреха нейде по пътя..., в края на 70-те години на миналиот век, останаха техните деца и внуци, по капиталисти от баш капиталистите, само Логото на партията остана от бащите и дедовците им. Нема веке Ляво у Бг, отдавна го немаа...

    13:45 07.11.2026

  • 29 Зеления

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Констатация":

    "И къв му е "потенциалъ"??? -))))) Кмет на махала или селце с две баби и един дядо???-))))"

    Какво са ти направили двете баби и дядото, та да им пожелаваш този некадърник да им бъде кмет ?

    13:46 07.11.2026

  • 30 когато някой либерал от пп дб или синя

    1 2 Отговор
    България започне да ми говори за комунисти а родителите му са били в партията в дс или къде ли не ми е малко странно цял живот на хранилката хммм .дори най големия либерал Радан Кънев е женен за Деница Баръмова. Бащата на жена му - Росен Денков Баръмов е осветлен като доносник на ОУ на МВР-Толбухин-ДС от комисията по досиетата. Причината за осветляването е кандидатурата му за общински съветник в гр. Добрич от листата на ОДС.

    Коментиран от #37, #39

    13:47 07.11.2026

  • 31 павела митова

    0 2 Отговор
    тоя и кандштупътуват към 10та глуха 5те минути слава изтекоха...

    13:48 07.11.2026

  • 32 павела митова

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "3.14К":

    и какво искаш да кажеш.....добре е ако знаеш

    13:50 07.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Никой

    0 4 Отговор
    ДИМИТЪР ТАЛЕВ : " И да знаеш Минке , че последния комунист на планетата ще умре в България . даже когато в съветска Русия няма да има нито един жив комунист . Какъв народ сме Минке , какъв народ .. ".

    Коментиран от #38

    13:55 07.11.2026

  • 37 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "когато някой либерал от пп дб или синя":

    Самият генерал Наско е "синът на Партията"-
    некадърното момче влиза вишУ в СУ по партийна линия и по-конкретно чрез ДС ❗

    Коментиран от #40

    13:57 07.11.2026

  • 38 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Никой":

    ДИМИТЪР ТАЛЕВ днес: " И да знаеш Минке , че последния евроатлантик на планетата ще умре в България . даже когато в Еврорайха няма да има нито един жив евроатлантик . Какъв народ сме Минке , какъв народ .. ".

    14:00 07.11.2026

  • 39 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "когато някой либерал от пп дб или синя":

    Приятно четене:
    " Атанас Атанасов „Гнома” е син на Петър Атанасов. Бащата е бил сътрудник на ОУ на МВР – Русе, ДС – управление II. Преведено на обикновен език, бащата на Атанасов е бил успешен сътрудник на Областното управление на Второ главно управление на Комитета за държавна сигурност (ДС) в Русе.
    След не особено успешните резултати от обученито си в техникума по ЖП транспорт в Русе, Атанас Атанасов се оказва с минимални шансове да влезе в университет. Обръща се за подкрепа към баща си, който логично моли за помощ ръководещия го офицер от Второ главно управление на ДС (ОУ в Русе) Марин Н. Офицерът от Второ главно Марин Н. реагира положително на молбата на бащата и съдейства на Атанас Атанасов да влезе в СУ „Климент Охридски“ по партийна линия (квотата на БКП).

    Атанас Атанасов („малкият Атанасов“, както го нарича първият му ръководител) на свой ред подписва декларация за сътрудничество и се доказва като „особено активен през студентските си години“.

    Изборът е бил – да учи или да подпише декларация за сътрудничество с Второ главно управление на ДС и да стане студент с квотата на БКП."

    14:00 07.11.2026

  • 40 това е ясно и на малките

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "🦉🦉🦉🦉":

    деца генерал наско ако не се лъжа през 86 год е съдия но сега е най големия либерал забравил е как се е издигнал какво да кажем всички в пп дб родителите им са червени като кюмбе през зимата

    14:00 07.11.2026

  • 41 Партия "Петрохан"

    3 0 Отговор
    От Гюро и чеп за Зеле не става..

    14:00 07.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Минувач

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Георгиева":

    Най - лесно е триеш коментар , пост или писмо в собственият си компютър или сайт , трудното иде после …

    14:01 07.11.2026

  • 44 КАПАЦИТЕТ ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО

    1 0 Отговор
    С КОРЕНИ ПО МАЙЧЕНА ЛИНИЯ /ПОМАК/ С КАПАЦИТЕТ ДОБРЕЛИСТЕ И ЗА ТОАЛЕТ МАЙСТОР НЕСТАВА.

    14:01 07.11.2026

  • 45 Точно така

    0 0 Отговор
    Никакъв потенциал не се губи. Гюро е свикнал да ходи без глава и не го мисли никак, ама Кандев какво прави горкия, като му предлагаха да стане мениджър по сигурността на бостаните в Ръгниколец, нещеше вице щял да става.

    14:01 07.11.2026

  • 46 за боташ може да комуникираш с мирчев

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Радев- Боташ":

    оземпика бяща му е бил в дс той е наясно как се случва нещата може и с генерал наско неговия също е бил в дс май цялата партия петрохан родителите им са били в дс или партията

    14:04 07.11.2026

  • 47 БЪЛГАРИН

    0 0 Отговор
    Народа каза ДеБилите у канала

    14:06 07.11.2026