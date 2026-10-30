Игнатов: Гюров спечели дебата. Жаблянов: Приключи приказката за гражданския кандидат

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Телевизионният дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров предизвика противоположни оценки от представителите на двата предизборни щаба. Валери Жаблянов от щаба на Йотова-Вълчев защити представянето на Йотова, докато проф. Сергей Игнатов от Инициативния комитет на Гюров-Кандев обвърза резултата от дебата с новата политическа подкрепа за Гюров.

„Дебатите между кандидатите са хубаво нещо, за да могат да изложат собствените си възгледи и да влязат в пряк контакт с избирателите“, заяви Жаблянов в предаването „Денят ON AIR“. Той призова оценката да бъде направена извън „логиката на запалянковщината“ и определи като еднозначно предимство на Йотова нейните подготовка и опит.

Спорът за подкрепата зад Гюров

Проф. Сергей Игнатов представи Гюров като кандидат, зад когото стоят европейски ориентираните граждани в България. По думите му подкрепата от широка политическа коалиция е показателна за изхода от дебата.

„Кой спечели дебата? Това не е футболен мач, но фактът, че днес такава широка коалиция обявява своята подкрепа за г-н Гюров показва, че той е спечелил дебата“, каза Игнатов.

Коментарът му дойде след подписването от ГЕРБ на документ за подкрепа на Андрей Гюров. Жаблянов заяви, че този ход променя начина, по който кандидатът може да бъде представян публично.

„С днешната инициатива приключи приказката за това, че г-н Гюров е граждански кандидат. Той очевидно е кандидат на десницата в България“, каза Жаблянов. Според него подкрепата от десни формации е отнела на Гюров възможността да се позиционира като представител на ново дясно, различно от традиционните партийни конструкции.

Европейската посока и демографският въпрос

В разговора двамата участници очертаха и различни акценти за бъдещето на страната. Игнатов постави в центъра европейската интеграция и връзката ѝ с демографската криза.

„Нашите деца ще се върнат, ако отворим широко вратата за Европа“, заяви той.

По думите му България трябва да постигне европейски стандарти във взаимоотношенията между хората, работата на институциите и инфраструктурата. Игнатов каза още, че през последните шест месеца се усеща опит да бъде поставено под съмнение присъствието на страната в Европейския съюз.

Жаблянов постави акцент върху войната в Украйна и рисковете за България като гранична държава. Той заяви, че Черно море е фронт в конфликта и че страната не може сама да реши въпроса със сигурността в региона.

Според него по-балансирана политика в рамките на европейските институции е по-подходяща за България. Жаблянов определи като спорна тезата, че президентските избори сами по себе си решават геополитическото развитие на страната.

И двамата участници подчертаха значението на предстоящия вот. Игнатов заяви, че който и да стане президент, това ще бъде изборът на народа. Жаблянов допълни, че в условията на война демократичната легитимност на институциите може да бъде укрепена чрез избори.