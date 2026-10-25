Първан Симеонов: Йотова и Гюров могат да разменят местата си

Възможно е Илияна Йотова и Андрей Гюров да разменят местата си при окончателното отчитане на резултатите от президентските избори. Това заяви пред БНР социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“, коментирайки първите данни от вота.
„Всичко може да се случи, дори първият и вторият да си разменят местата“, каза Симеонов. По думите му се очаква паралелното преброяване да даде по-надеждна картина, тъй като ниската избирателна активност увеличава риска от неточности при екзитпола.
Социологът посочи, че активността е достигнала около 1,6 милиона гласоподаватели. „Никой не очакваше толкова ниска избирателна активност - тя отиде около 1,6 милиона“, заяви той. Според него това е сигнал, че за значителна част от гражданите изборите не са били достатъчно силен мотив за участие.
Симеонов обясни ниската активност и с нагласата на хора, които са заявявали, че ще гласуват, включително са посочвали предпочитание, но са отложили решението си за втория тур. „На втория тур ще се върне залогът и може да се окаже, че тогава ще имаме по-висока избирателна активност“, коментира той.
По оценката му Илияна Йотова разполага с по-голям резерв от гласове в сравнение с Андрей Гюров. Симеонов допуска това да се случи и без формални партньорства с други политически сили. Крайното подреждане между двамата ще зависи от паралелното и последващото официално преброяване.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦🇧🇬
Комунизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #3, #8
20:55 25.10.2026
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4 Гюров е морал
20:58 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дай, Боже! Дай, Боже!
Коментиран от #14
21:00 25.10.2026
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10 Дзак
21:04 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МДАМ
21:05 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Дай, Боже! Дай, Боже!":Кой докара мадуровките в България, бе? Вашият Киро Простото и после се хвалеше, че може да даде кодовете на когато поиска. БСП беше против машините, помниш ли.
21:12 25.10.2026
15 Ами
Население 6,4 милиона. От тях 800 хиляди непълнолетни,
2 милиона пенсионери и 2 милиона извън страната.
ДПС и ГЕРБ не участват. И там едни да речем 600 хиляди гласа.
Вярно в избирателните списъци има по-вече избиратели
от населението, но това е друга тема.
21:12 25.10.2026
16 РЕАЛИСТ
21:18 25.10.2026
17 всичко е възможно
21:21 25.10.2026