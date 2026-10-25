Първан Симеонов: Йотова и Гюров могат да разменят местата си

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Възможно е Илияна Йотова и Андрей Гюров да разменят местата си при окончателното отчитане на резултатите от президентските избори. Това заяви пред БНР социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“, коментирайки първите данни от вота.

„Всичко може да се случи, дори първият и вторият да си разменят местата“, каза Симеонов. По думите му се очаква паралелното преброяване да даде по-надеждна картина, тъй като ниската избирателна активност увеличава риска от неточности при екзитпола.

Социологът посочи, че активността е достигнала около 1,6 милиона гласоподаватели. „Никой не очакваше толкова ниска избирателна активност - тя отиде около 1,6 милиона“, заяви той. Според него това е сигнал, че за значителна част от гражданите изборите не са били достатъчно силен мотив за участие.

Симеонов обясни ниската активност и с нагласата на хора, които са заявявали, че ще гласуват, включително са посочвали предпочитание, но са отложили решението си за втория тур. „На втория тур ще се върне залогът и може да се окаже, че тогава ще имаме по-висока избирателна активност“, коментира той.

По оценката му Илияна Йотова разполага с по-голям резерв от гласове в сравнение с Андрей Гюров. Симеонов допуска това да се случи и без формални партньорства с други политически сили. Крайното подреждане между двамата ще зависи от паралелното и последващото официално преброяване.

Източници: novini.bg