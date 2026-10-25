Новини
Мнения »
Първан Симеонов: Йотова и Гюров могат да разменят местата си
  Тема: Избори

Първан Симеонов: Йотова и Гюров могат да разменят местата си

25 Октомври, 2026 20:52 789 17

  • първан симеонов-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори-
  • избирателна активност

Социологът очаква по-висока активност на балотажа и предупреждава да не се надценяват резултатите от екзитпола

Първан Симеонов: Йотова и Гюров могат да разменят местата си - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Възможно е Илияна Йотова и Андрей Гюров да разменят местата си при окончателното отчитане на резултатите от президентските избори. Това заяви пред БНР социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“, коментирайки първите данни от вота.

„Всичко може да се случи, дори първият и вторият да си разменят местата“, каза Симеонов. По думите му се очаква паралелното преброяване да даде по-надеждна картина, тъй като ниската избирателна активност увеличава риска от неточности при екзитпола.

Социологът посочи, че активността е достигнала около 1,6 милиона гласоподаватели. „Никой не очакваше толкова ниска избирателна активност - тя отиде около 1,6 милиона“, заяви той. Според него това е сигнал, че за значителна част от гражданите изборите не са били достатъчно силен мотив за участие.

Симеонов обясни ниската активност и с нагласата на хора, които са заявявали, че ще гласуват, включително са посочвали предпочитание, но са отложили решението си за втория тур. „На втория тур ще се върне залогът и може да се окаже, че тогава ще имаме по-висока избирателна активност“, коментира той.

По оценката му Илияна Йотова разполага с по-голям резерв от гласове в сравнение с Андрей Гюров. Симеонов допуска това да се случи и без формални партньорства с други политически сили. Крайното подреждане между двамата ще зависи от паралелното и последващото официално преброяване.

Източници: novini.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦🇧🇬

    11 14 Отговор
    ...има светлина!
    Комунизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #3, #8

    20:55 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гюров е морал

    8 8 Отговор
    Йотова е руски инфилтрат.

    20:58 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дай, Боже! Дай, Боже!

    4 8 Отговор
    Единствената надежда на Йотова са машините-мадуровки. Лесно се манипулират. Затова са отхвърлени в целия свят, само в Мадуровата родина, в Северна Корея и у нас, благодарение на дебелоочието на комунистите, се гласува с тези машини!

    Коментиран от #14

    21:00 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дзак

    1 1 Отговор
    Борисов и Пеевски подкрепят Гюров. Това би изравнило резултатите.

    21:04 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МДАМ

    6 1 Отговор
    Такива кьорави социолози, как имат наглостта да "обясняват" какво се е случило? Прогнозите им бяха 45 на 25%.....

    21:05 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дай, Боже! Дай, Боже!":

    Кой докара мадуровките в България, бе? Вашият Киро Простото и после се хвалеше, че може да даде кодовете на когато поиска. БСП беше против машините, помниш ли.

    21:12 25.10.2026

  • 15 Ами

    0 1 Отговор
    Добре де колко избирателна активност очаквате :)
    Население 6,4 милиона. От тях 800 хиляди непълнолетни,
    2 милиона пенсионери и 2 милиона извън страната.
    ДПС и ГЕРБ не участват. И там едни да речем 600 хиляди гласа.
    Вярно в избирателните списъци има по-вече избиратели
    от населението, но това е друга тема.

    21:12 25.10.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Йотова може да се сърди само на себе си. Имаше слаба и беззъба кампания, докато хората на Гюров постоянно я атакуваха. Казано е " Кьорав карти не играе" . Радев нямаше добра кадрова политика. Назначи на такива важни постове , като председател на народното събрание и външен министър, такива безлични женици. " Кадрите решават всичко" казваше Сталин. Трябваше да вземе в екипа си Корнелия и Калоян, а не да ги оставя да го громят. Бойко така прави. От най-големите си врагове прави съюзници и стават най-верните му хора.

    21:18 25.10.2026

  • 17 всичко е възможно

    1 0 Отговор
    след като Радев и компания за кой ли път настъпиха мотиката - но най-показателно е отказът от гласуване в Родопите и Добруджа и за това трябва да се благодари най-вече на неговия вътрешен министър(силно подкрепян от шефа), престарал се да напомни на местните хора за възродителния процес с показните и необосновани арести на кметове, както и на обикновени хора в процеса на ежедневието им за да докаже че са купувани гласове! Смехория - кой купув гласове за такава кампания,това никога не е било досега! Но трябваше да демонстрират мачкане на хората там с цел да се уплашат и гласуват само за неговия човек,а това имаше точно обратен ефект! И не се знае на балотажа как ще реагират същите тези хора там и Добруджа, както и другите негласували днес хора , свидетели на всички тези простотии на ботуша и антуража му! тепъва ще видим другата еделя, но както се видя днес дори и тези,които го подкрепиха на избора му, днес не са гласували, защо ли? Дали защото разбраха,че са използвани в ролята на излъганите камилчета?!

    21:21 25.10.2026