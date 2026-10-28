Русия и Украйна ще се бият до пълна капитулация за богатствата на Донбас

Русия има едно основно искане, за да прекрати войната - Украйна да ѝ предаде Донбас. И нищо няма да разубеди Москва, докато не получи Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска области под свой контрол, като тя вече дори ги включи в конституцията си. Украйна обаче няма никакво намерение да се отказва от тези територии и е много трудно да се повярва, че нещо друго, извън военен колапс и пълна капитулация ще бъде достатъчно за каквато и да е власт в Киев, за да го направи.
Това, което Москва изтъква като основание за претенциите си, е, че тази земя е населена от хора, които се смятат за руснаци, говорят на руски и са репресирани за това от властите в Киев. Под земята обаче се крие още една много сериозна причина Русия да е толкова непримирима в исканията си. Голямата награда, която ще плати цената на войната в дългосрочен план.
Ресурсите на Донбас
Донбас, или басейнът на река Донец, е един от най-важните исторически индустриални региони в Европа, обхващащ по-голямата част от Донецка и Луганска област, както и прилежащите към тях територии. Икономическото му значение се дължи предимно на обширните залежи на въглища, но регионът разполага също със сол, варовик, доломит, огнеупорна глина, гипс, живак и минерали, съдържащи литий. Заедно със залежите на желязна руда в Кривой Рог и тези на манган край Никопол, тези ресурси са в основата на една от най-големите концентрации на добивна промишленост, металургия, химическо производство и тежко машиностроене в бившия Съветски съюз.
Въглищните находища се простират в индустриалните райони на Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево, Покровск, Чистяково, Ровенки и Антрацит. Басейнът съдържа както енергийни въглища (използвани за производство на електроенергия), така и коксуващи се въглища (преработвани в кокс за производството на стомана). Районът на Покровск придобива особено значение заради висококачествените си коксуващи се въглища, докато по-старите минни райони около Донецк и източната част на Луганска област представляват историческото ядро на въгледобивната индустрия.
В северната част на Донецка област се намират значителни залежи от индустриални минерали, включително каменна сол край Соледар, огнеупорни глини около Часов Яр, както и варовик, гипс и керамични глини в района на Бахмут и Славянск. В миналото край Горловка се е добивал живак, а находището на литий "Шевченковское" в западната част на Донецка област привлича интерес поради потенциалното си значение за производството на батерии. По-широкият индустриален регион в Източна Украйна включва също находища на природен газ в Харковска и Полтавска област, желязна руда в Кривой Рог и манган край Никопол, макар че тези находища се намират извън пределите на самия Донбас.
Ранна индустриализация на Донбас
Индустриалното развитие започва в края на XVIII век, когато Руската империя организира добив на въглища около Лисичанск и основава леярна в Луганск (през 1795 г.) под ръководството на британския инженер Чарлз Гаскойн. Превръщането на региона в значим индустриален център обаче настъпва през втората половина на XIX век, стимулирано от изграждането на железопътни линии, притока на чуждестранни инвестиции и нарастващото търсене на въглища и стомана от страна на империята. Ключова фигура е уелският индустриалец Джон Хюз, който през 1869 г. основава "Компания Нова Русия" (New Russia Company) и изгражда въглищни мини, коксови пещи и металургичен завод на мястото, превърнало се в Юзовка (името идва от името на Хюз) - селище, по-късно преименувано на Донецк. Първото успешно производство на чугун започва през 1872 г., а селището бързо се разраства в индустриален град. Впоследствие британски, белгийски, френски и германски капитали финансират мини, стоманодобивни предприятия и железопътна инфраструктура в целия регион.
Белгийските инвеститори изиграват особено важна роля в развитието на металургията в районите на Енакиево, Алчевск и Мариупол, докато индустриалецът Алексий Алчевски допринася за създаването на металургичния комплекс в Алчевск през 90-те години на XIX век. Към началото на XX век Донбас се превръща в един от основните региони за добив на въглища и производство на стомана в Руската империя, привличайки значителна индустриална работна сила и развивайки тесни икономически връзки със залежите на желязна руда в Кривой Рог и пристанищата на Азовско море.
Съветска индустриализация на Донбас
След Болшевишката революция и Гражданската война съветските власти национализират мините и заводите в региона. През 20-те години на XX век производството е възстановено, а от 1928 г., в рамките на сталинските петилетки, започва мащабно индустриално разрастване. Съществуващите мини и металургични заводи са модернизирани, изградени са нови предприятия, а Донбас се превръща в основен доставчик на въглища, стомана, машини и промишлени химикали за съветската икономика.
Сред най-значимите проекти са изграждането на "Азовстал" в Мариупол, където през 1933 г. влиза в експлоатация първата доменна пещ, както и Новокраматорският машиностроителен завод, основан през 1934 г. за производство на тежки индустриални машини. Добивът на въглища нараства бързо, а развитието на по-широкия индустриален регион около река Днепър укрепва връзките между въглищата от Донбас, желязната руда от Кривой Рог и украинското стоманопроизводство. Стахановското движение, възникнало през 1935 г. около името на прочутия миньор Алексей Стаханов, се превръща в един от символите на съветската индустриализация. Втората световна война опустошава индустриалната инфраструктура на региона, но съветското възстановяване възвръща и разширява производствения му капацитет след 1943 г. През следващите десетилетия новите мини, металургични заводи, коксохимически предприятия и машиностроителни заводи превръщат Донбас в един от най-силно индустриализираните региони на Съветския съюз. Към 80-те години на XX век обаче остарелите съоръжения, високите разходи за добив и зависимостта от държавна подкрепа създават структурни слабости, които стават все по-очевидни след придобиването на независимост от Украйна през 1991 г.
Основни въгледобивни комплекси
Въгледобивната промишленост в Донбас се развива около обширни минни райони, а не около отделни, изолирани мини, като особено значими концентрации се наблюдават около Донецк, Макеевка, Горловка, Покровск, Ровенки, Антрацит и Должанск. Мина "Засядко" в Донецк, въведена в експлоатация през 1958 г., се превръща в едно от водещите предприятия за дълбочинен добив на въглища в региона, докато мина "Скочински", открита през 1975 г., бележи разрастването на технологично сложния подземен добив. Мина "Комсомолец Донбасу", открита през 1980 г. близо до Кировское, става важен производител на енергийни въглища, а минните предприятия в източната част на Луганска област осигуряват гориво за електроцентрали и промишлени потребители.
Мина "Покровское" в западната част на Донецка област, въведена в експлоатация през 1990 г., придобива особено значение, тъй като добива коксуващи се въглища, използвани за производството на кокс за украинската стоманодобивна промишленост. Свързан с компанията "Метинвест", този комплекс е един от най-важните вътрешни източници на коксуващи се въглища в страната, снабдявайки металургични предприятия далеч извън пределите на Донбас. Настъплението на руските сили към Покровск през 2024-2025 г. налага спиране на минните дейности, което прекъсва критично звено във веригата за доставки за останалата част от украинската стоманодобивна индустрия.
Основни комплекси за производство на стомана и желязо
Металургичната промишленост в Донбас се развива въз основа на съчетанието от местни коксуващи се въглища и желязна руда, доставяна предимно от Кривой Рог. Основните центрове се оформят в Донецк, Енакиево, Алчевск, Макиевка и Мариупол, където големи промишлени предприятия произвеждат чугун, стомана, валцувани изделия, железопътни материали и дебела ламарина - както за вътрешно потребление, така и за износ.
Донецки металургичен завод. Основано от Джон Хюз през 1869 г., предприятието се превръща в индустриалната основа на съвременен Донецк и в един от първите големи стоманодобивни комплекси в региона. През съветския период то значително се разраства и остава важно металургично предприятие и след придобиването на независимост от Украйна, преди през 2014 г. да попадне извън контрола на Киев.
Енакиевски металургичен завод. Създаден през 90-те години на XIX век със значителни белгийски инвестиции и свързан с индустриалеца Фьодор Енакиев, заводът се превръща във важен производител на чугун, стомана и валцувани изделия. Той се разраства при съветското управление, впоследствие става част от "Метинвест", а през 2014 г. попада под контрола на подкрепяни от Русия сепаратисти.
Алчевски металургичен комбинат. Основано по време на индустриалния подем през 90-те години на XIX век по инициатива, свързана с Алексий Алчевски, предприятието се развива в един от основните металургични центрове в Луганска област. След съветското разрастване и модернизацията в периода след придобиването на независимост, комбинатът става част от "Индустриален съюз на Донбас", преди да излезе извън контрола на украинското правителство през 2014 г.
"Азовстал", Мариупол. Строителството започва през 1930 г., а първата доменна пещ влиза в експлоатация през 1933 г. Заводът се превръща в едно от най-големите металургични предприятия в Украйна, произвеждащо стомана, дебелолистова стомана и други промишлени продукти, като в крайна сметка става част от "Метинвест". По време на руската обсада на Мариупол през 2022 г. "Азовстал" се превръща в последната голяма отбранителна позиция на украинските сили в града; тя пада през май след продължителни боеве, които оставят комплекса тежко разрушен.
Металургичен комбинат "Илич", Мариупол. Водещ началото си от металургични предприятия, създадени през 90-те години на XIX век с чуждестранни инвестиции, заводът се развива в още един значим производител на чугун, стомана и валцувани изделия. Той става част от "Метинвест" и заедно с "Азовстал" представлява значителна част от довоенния капацитет на Украйна за производство на стомана. Руските сили превземат комплекса по време на обсадата на Мариупол през 2022 г., като голяма част от инфраструктурата му остава сериозно повредена.
Макеевски металургичен завод. Възникнал по време на индустриалния подем в края на XIX век, заводът се превръща във важен елемент от индустриалния комплекс Донецк-Макеевка, съчетавайки производството на стомана с близките въглищни мини и коксохимически мощности. Този по-широк индустриален район излиза извън контрола на украинското правителство през 2014 г.
Други полезни изкопаеми и промишлени комплекси
Комплексът за добив на сол "Артемсол" в Соледар възниква през 80-те години на XIX век и се превръща в един от най-големите производители на каменна сол в Европа, снабдявайки както вътрешния, така и международните пазари. Обширните му подземни съоръжения се превръщат във важен индустриален обект, но производствената дейност е прекъсната от руското нахлуване през 2022 г., а през януари 2023 г. руските сили превземат Соледар.
Никитовският живачен комплекс край Горловка, развил се на базата на минни дейности от XIX век, се превръща във важен съветски производител на живак, докато химическите предприятия в Горловка произвеждат торове и други промишлени продукти. Авдеевският коксохимически завод, въведен в експлоатация през 1963 г., става един от основните производители на металургичен кокс в Украйна, преди да бъде сериозно разрушен по време на боевете, завършили с превземането на Авдеевка от Русия през февруари 2024 г.
Районът на Часов Яр се утвърждава като важен производител на огнеупорни глини, използвани в стоманодобива и други високотемпературни производства, а в Славянск се развива керамична и химическа промишленост, базирана на местни находища на полезни изкопаеми. Краматорск се обособява като значим център на тежкото машиностроене - най-вече благодарение на Новокраматорския машиностроителен завод, основан през 1934 г., който произвежда оборудване за мини, металургични заводи и други промишлени обекти в целия Съветски съюз, а по-късно и в независима Украйна.
В по-ново време находища на литий, като например "Шевченковское" в западната част на Донецка област, привличат внимание поради потенциалното си значение за производството на батерии и други технологии, макар че все още не са прераснали в мащабен търговски добив на литий.
Фронтовата линия и големите битки за индустриалните центрове
Конфликтът, започнал през 2014 г., разделя индустриалния Донбас, като оставя Донецк, Луганск, Горловка, Енакиево, Алчевск и множество райони за добив на въглища под контрола на подкрепяни от Русия сепаратисти, докато Украйна запазва контрола над Мариупол, Авдеевка, Бахмут, Покровск, Краматорск и Славянск. Това разделение нарушава функционирането на индустриалната мрежа, свързваща въглищните мини, коксохимическите и металургичните заводи, както и транспортната инфраструктура. Пълномащабното нахлуване на Русия през февруари 2022 г. доведе до поредица от мащабни битки за индустриалните центрове в региона. Обсадата на Мариупол приключи през май 2022 г. с превземането на "Азовстал" и металургичния комбинат "Илич", а руското настъпление през лятото осигури контрол над Северодонецк и Лисичанск, поставяйки почти цялата Луганска област под руски контрол. Превземането на Соледар през януари 2023 г. доведе до преминаването на района за добив на сол "Артемсол" под руски контрол, последвано от превземането на Бахмут през май, след месеци на разрушителни боеве.
Битката за Авдеевка приключи през февруари 2024 г. с изтеглянето на украинските сили и превземането на града - заедно със силно повредения му коксохимически завод - от Русия. Руското настъпление към Покровск през 2024-2025 г. застраши най-важния украински комплекс за добив на коксуващи се въглища, което наложи спиране на дейността му. Впоследствие бойните действия се съсредоточиха все повече върху подстъпите към Доброполе, Константиновка и останалата част от индустриалния пояс под украински контрол около Славянск, Краматорск и Дружковка.
Към октомври 2026 г. основната военна цел на Русия в Донецка област остава превземането на градско-индустриалната агломерация Славянск-Краматорск, като руските сили действат по няколко направления - от изток, юг и югозапад. Тези градове представляват последната значима украинска отбранителна и индустриална система в областта.
Какво завладя Русия
Към октомври 2026 г. Русия контролира приблизително 99,6% от Луганска област и 80,1% от Донецка област, според изчисления, базирани на картографските данни на DeepState от 19 октомври 2026 година. Това включва по-голямата част от историческите въглищни находища в Донбас, основните металургични центрове Донецк, Енакиево, Алчевск и Мариупол, находищата на сол в Соледар, района за добив на живак в Горловка, както и значителна индустриална инфраструктура в целия регион. Русия също така завзе големи индустриални центрове, които оставаха под украински контрол след 2014 г. - включително Мариупол, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут и Авдеевка, - а настъплението ѝ в западната част на Донецка област доведе до окупирането на допълнителни въглищни находища и залежи на полезни изкопаеми. Находището на литий "Шевченковское" също попадна под руски контрол през 2025 г.
Въпреки това, икономическата стойност на тези териториални придобивки в момента е значително по-ниска, отколкото би могло да се предположи въз основа на техния исторически индустриален капацитет. "Азовстал" и металургичният комбинат "Илич" бяха напълно разрушени по време на обсадата на Мариупол, коксохимическият завод в Авдеевка претърпя сериозни щети, а множество въглищни мини бяха наводнени, работата им бе прекъсната, а инфраструктурата - сериозно увредена. Русия контролира голяма част от минералните богатства и историческите индустриални територии на Донбас, но не и функциониращата промишлена система, която е съществувала преди войната.
Какво още би могла да завладее Русия
Останалата под украински контрол територия на Донецка област е съсредоточена предимно около Славянск, Краматорск, Дружковка и части от северозападните промишлени и минни райони. Тези зони включват предприятия за тежко машиностроене, находища на огнеупорни глини, керамични производства, оставащи въглищни ресурси, железопътна инфраструктура и земеделски земи, макар че индустриалният им профил се различава от този на центровете за въгледобив и първично производство на стомана, които вече са окупирани от Русия.
Краматорск е от особено значение поради своята тежка промишленост, включително Новокраматорския машиностроителен завод, който в миналото е доставял оборудване за металургични и минни предприятия в целия Съветски съюз. Славянск и околните райони разполагат с находища на индустриални глини, керамични производства и транспортна инфраструктура, докато в районите на Дружковка и Доброполе се намират допълнителни промишлени предприятия и въглищни находища.
Териториалните амбиции на Русия надхвърлят останалата под украински контрол част от Донбас. Москва официално претендира за цялата територия на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, въпреки че не контролира всички тях. Към 19 октомври 2026 г. руските сили окупират приблизително 75,5% от Запорожка област и 72,3% от Херсонска област, като значителни територии остават под украински контрол - включително областните центрове Запорожие и Херсон.
Промишленото значение на Запорожка област е значително, най-вече заради металургичните ѝ предприятия (включително "Запорожстал") и връзките ѝ с по-широкия индустриален регион около река Днепър. Останалите територии, към които Москва има претенции, също включват земеделски земи, транспортна инфраструктура, енергийни съоръжения и различни находища на полезни изкопаеми.
Индустриална война
Донбас се превръща в един от основните индустриални региони в Европа вследствие на съчетаното въздействие на руската имперска политика, британските и белгийските инвестиции, съветската индустриализация и последващото икономическо развитие на Украйна. Въглищните му басейни поддържат обширна мрежа от стоманодобивни заводи, коксохимически предприятия, химически заводи и предприятия за тежко машиностроене, а връзките с находищата на желязна руда и манган в Югоизточна Украйна създават интегрирана индустриална система с огромно икономическо значение.
В момента Русия контролира по-голямата част от историческите въглищни басейни и металургични центрове в региона, включително огромните индустриални комплекси в Мариупол, макар че много от тях са унищожени или сериозно повредени по време на войната. Останалата територия, намираща се под украински контрол, обхваща важни машиностроителни обекти, находища на индустриални минерални суровини и транспортна инфраструктура - най-вече в района на Славянск и Краматорск.
Следователно борбата за останалата част от Донбас е едновременно териториална и индустриална, но обявените от Русия цели надхвърлят въпроса за минералните богатства и обхващат целите административни територии, които тя твърди, че е анексирала.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #19
19:07 28.10.2026
2 бат Венци
Коментиран от #6, #13
19:08 28.10.2026
3 Зеленски днес колко пъти
19:09 28.10.2026
4 И Киев е Руски
Коментиран от #9
19:10 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 горски
19:13 28.10.2026
8 Родина
ресурсите .
19:13 28.10.2026
9 Соломон
До коментар #4 от "И Киев е Руски":След колко. След три или след пет дни ще си ги върне
Коментиран от #11, #22
19:13 28.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 И Киев е Руски
До коментар #9 от "Соломон":Не бързай со Полоне .О ще не си научил руски
Коментиран от #16
19:15 28.10.2026
12 марсианец
Коментиран от #23
19:15 28.10.2026
13 Соломон
До коментар #2 от "бат Венци":Написал си толкова глупости. Но я питай руския ИИ Алиса имали такова споразумение от 94г
Коментиран от #25
19:16 28.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Колко жалко
19:17 28.10.2026
16 Соломон
До коментар #11 от "И Киев е Руски":Спокойно аз съм от поколението което изучаваше руски по задължение
19:18 28.10.2026
17 историк
Цар Алексей Михайлович построява там крепост и през 1656 г. основава Харковското воеводство.
СУМИ – градът е основан от цар Алексей Михайлович не по-късно от 1655 година. Той отново разрешава там да се заселват малоруски бежанци, преследвани и убивани от поляците.
ДНЕПРОПЕТРОВСК – основан е от Екатерина II през 1776 г. и се е наричал Екатеринослав.
ЛУГАНСК – основан е през 1795 г., когато по заповед на Екатерина II на река Луган е изграден чугунолеярен завод.
ХЕРСОН – основан е от Екатерина II през 1778 г. заради строителството на руския флот. Строителството се осъществява под ръководството на Потьомкин.
ДОНЕЦК – основан е при управлението на Александър II през 1869 г. при строителството на металургичния завод в Юзовка.
НИКОЛАЕВ – основан е от Екатерина II през 1789 г. По това време Потьомкин строи там кораба „Свети Николай“.
ОДЕСА – основана е от Екатерина II през 1794 г. на мястото на крепост, която била построена малко по-рано от Суворов.
ЧЕРНИГОВ – един от най-древните руски градове. Той е съществувал още в началото на X век. През 1503 г. влиза в състава на Русия.
СИМФЕРОПОЛ е основан от Екатерина II през 1784 г. Построен е от Потьомкин на мястото на военен лагер на Суворов
СЕВАСТОПОЛ – основан е от Екатерина II през 1783 г. на мястото на крепост, построена от Суворов. Градът е построен от По
Коментиран от #28, #35
19:18 28.10.2026
18 Бай той Толстой
19:19 28.10.2026
19 Въпросът
До коментар #1 от "Соломон":е принципен.
19:19 28.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Икономист
19:21 28.10.2026
22 Млад еврас
До коментар #9 от "Соломон":Хахахаха що бързаш ве соломонке, а защо не след 3-5 години хахахаха, до пълен, тотален крах на ЕС режима, то вече са фалирали в рецесия еврастите и никой не иска да говори дори с тях, никой не ги бръсне за слива, въпроса е ще има ли икри за още 3 г. война хахахаха.
Коментиран от #38
19:21 28.10.2026
23 Соломон
До коментар #12 от "марсианец":За какво НАТО говориш като на Украйна и бе отказано членство в 2008г . А 2010г конституцията на Украйна бе изменена и тя бе страна извън всякакви военни блокове и съюзи. Това не попречи на Русия да я нападне
Коментиран от #27
19:22 28.10.2026
24 гост
Коментиран от #30
19:24 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
Първо - За Русия регион Донбас това е Новорусия, а не само
четерите региона които вече са в състава на Руската Федерация.
Второ - Тезата че Русия е там за природните ресурси е глупава.
Русия разполага с около 20% от ресурсите на планетата,
а населението и е под 2% от населението на Земята.
Трето - Конфликта с окраина ще приключи едва когато
тези които я поддържат капитулират пред Русия.
Коментиран от #46
19:25 28.10.2026
27 Само питам
До коментар #23 от "Соломон":Кой направи Майдана в Украйна ? Кой свали законно избрано правителство и Президент ? Кой раздаваше едни банички там , след като нямаше даже право да присъства там ?
Коментиран от #32, #37, #40
19:26 28.10.2026
28 Казанлъшкия
До коментар #17 от "историк":То. Македония е българска цялата, ама...
Коментиран от #52
19:27 28.10.2026
29 Накратко
2\. Русия иска да завладее целия Донбас и още три украински области — Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска, като претенциите ѝ са по-широки от желанието да контролира само ресурсите.
3\. Тези територии имат огромно индустриално значение — мини, стоманодобивни заводи, тежко машиностроене и транспортна инфраструктура.
4\. Големият проблем е, че войната унищожава богатството, заради което се води — много мини и заводи са повредени, разрушени или спрели работа.
5\. Изводът: ресурсите и индустриалният потенциал са важна част от залога, но войната е и за територия, стратегически контрол и политическо подчинение на Украйна.
Накратко: Русия иска земята и контрола над нея, Украйна не иска да ги отстъпи, а природните богатства правят залога още по-голям.
19:28 28.10.2026
30 Соломон
До коментар #24 от "гост":То до 2014г преди Русия да нападне Украйна 95 процента от населението на Украйна говори повече на руски език отколкото на Украински.До 2014г в Украйна има 1275училища с изцяло руски език на преподаване
Коментиран от #34
19:29 28.10.2026
31 Моето мнение
Путин иска преди всичко териториален контрол, стратегическо надмощие и ограничаване на независимостта на Украйна. Донбас е ценен заради промишлеността и ресурсите си, но след толкова разрушения икономическата му стойност е силно намалена.
Моето мнение е, че войната е преди всичко за власт и контрол, а богатствата на Донбас са допълнителен стимул. И най-големият губещ засега е самата Украйна — в човешки животи, разрушена икономика и загубени територии.
19:29 28.10.2026
32 Казанлъшкия
До коментар #27 от "Само питам":Законно избран според Русия. Според Запада пък бе спечелил през манипулиране на резултатите и намеса на Русия в изборите.
Коментиран от #36
19:29 28.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Само питам
До коментар #30 от "Соломон":Кой направи Майдана /преврата / 2014 година ?!
Коментиран от #43, #44
19:30 28.10.2026
35 Ами
До коментар #17 от "историк":Киев е столица на Киевска рус.
Поради ред причини той е загубен от руснаците, но през 1686 година
Руската Империя го откупува от Полша срещу седем тона сребро.
Коментиран от #51, #55
19:32 28.10.2026
36 Само питам
До коментар #32 от "Казанлъшкия":То според запада всички избори са манипулирани !
Дори тия в Европа !!! и в Сащ .
19:32 28.10.2026
37 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Само питам":Не го питай .Положението му е не спасяемо щом според него сме учили едни и същи учебници а виж къде сме ние къде е соП. Лан
19:32 28.10.2026
38 Бу бу да да ла ла
До коментар #22 от "Млад еврас":Какъв възторг че няма да работиш в ЕС а в руска мина в Домбас.
19:33 28.10.2026
39 Спрете войната най-после!!!
Моето най-важно условие: примирието не бива да се превръща в награда за агресията.
Не е задължително всички териториални спорове да бъдат решени в деня на прекратяването на огъня. Важно е първо да спрат убийствата, а после да се търси политическо решение!
Нужно е въоръжено и международно наблюдавано примирие с надеждни гаранции за сигурността на Украйна и отложени териториални преговори. Това е по-реалистичен път от опит едната страна да бъде принудена към пълна капитулация.
19:33 28.10.2026
40 Соломон
До коментар #27 от "Само питам":И какво общо има Майдана с това че Украйна си бе безблокова страна. И койте излъга че правителството е сменено. Единството което се случи че президент и убийците от Беркут избягаха в Москва. Правителството си е същото. Парламент в който партията на избягалия президент имаше мнозинство. А за временно изпълняващ длъжността президент бе сложен председателя на парламента. Като говориш за преврати защото не кажеш как Путин бе поставен за президент
Коментиран от #41, #42
19:34 28.10.2026
41 Еврипида
До коментар #40 от "Соломон":Украйна действително беше извън военните блокове, а отстраняването на Янукович през 2014 г. е спорно от конституционна гледна точка. Но това не означава, че Русия има право да анексира Крим и да нахлуе в Украйна. А Путин дойде на власт законно през 1999–2000 г., но впоследствие концентрира властта и ограничи политическата конкуренция. Нека не бъркаме спора за законността на Майдана с оправдание за война.
Коментиран от #47
19:36 28.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Соломон
До коментар #34 от "Само питам":И какъв препарат е това след като нищо в управлението на страната не е отменено. Освен че президентът избяга в Москва. А на негово място временно до изборите бе сложен председателя на парламента
Коментиран от #49
19:37 28.10.2026
44 Коки
До коментар #34 от "Само питам":Майданът през 2013–2014 г. започна като масово украинско протестно движение, но политическата смяна на властта беше повлияна и от действията на украинската опозиция и западните държави.
19:38 28.10.2026
45 Ха сега де...
19:40 28.10.2026
46 Лорелай
До коментар #26 от "Ами":„Новорусия“ — руски исторически и политически термин, но не международно призната руска територия.
"Ресурсите" — вярно е, че Русия е изключително богата на природни богатства, но това не означава, че Донбас няма стратегическа стойност.
"Капитулацията на Запада" — това е политическо твърдение, а не доказан факт. Войната може да приключи и чрез преговори.
Коментарът ти съдържа някои факти, но ти ги използваш, за да прокараш тезата, че Русия ще спре само след пълна победа. Това не е доказано!
19:41 28.10.2026
47 Соломон
До коментар #41 от "Еврипида":Янукович не бе сменен. Той избяга заедно със убийците от Беркут. И това го казаха неговите хора които имаха мнозинство в парламента. Путин небе избран а поставен след преврата срещу Елцин. А до провеждането на изборите се случиха много неща така че той да спечели и да стане несменяем
Коментиран от #50
19:42 28.10.2026
48 Соломон
До коментар #42 от "Само питам":Дай определение за преврат и след това кажи кое отговаря на събитията в Украйна
19:44 28.10.2026
49 Само питам
До коментар #43 от "Соломон":И как да не се е променило ? Кой тръгна да воюва със собственото си население ?
Кой изтрепа 30 000 човека в Донбас , само защото бяха против добива на шистов газ ?
Кой им забрани езика ?
Кой направи 30 биолаборатории ?
Кой пускаше фосфорни бомби - справка Савченко ..
Коментиран от #53
19:44 28.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Грешиш, приятелю!
До коментар #35 от "Ами":Киевска Рус НЕ е равнозначна на съвременна Русия!
Киевска Рус е средновековна държава от IX–XIII век, а Русия е съвременна държава с различна история и граници.
Украинци, руснаци и беларуси имат исторически и културни връзки с наследството на Киевска Рус, но нито един от тези съвременни народи не е нейно единствено продължение!!
През 1240 г. монголското нашествие унищожава политическото господство на Киев, а различните руски княжества поемат по различни пътища.
Следователно: Русия има историческа връзка с Киевска Рус, но не може да се твърди, че Киевска Рус е била просто Русия с друго име. Същото наследство принадлежи и на Украйна, и на Беларус.
19:46 28.10.2026
52 жик так
До коментар #28 от "Казанлъшкия":Разликата е че ние не можем да си вземем Македония , ама руснаците могат да си вземат Донбас .
19:47 28.10.2026
53 Соломон
До коментар #49 от "Само питам":За какво воюване говориш като първо Русия анексира Крим а след това пробва да отцепи Донбас и Луганск. Вкарвайки армия,ЧВК Вагнер и нацистите от РУСИЧ Ка местно опълчение
Коментиран от #54
19:47 28.10.2026
54 Само питам
До коментар #53 от "Соломон":Кое беше първото ? Майдана или връщането на Крим ?!
Коментиран от #56
19:48 28.10.2026
55 Все едно...
До коментар #35 от "Ами":Представи си, че България заяви: „Северна Македония е била част от българските царства, затова днес трябва да е наша.“
Историческите връзки са реални, но не дават право да завладееш чужда държава.
По същия начин Киевска Рус е част от историческото наследство на Русия и Украйна, но това не прави днешна Украйна руска територия.
19:49 28.10.2026
56 Соломон
До коментар #54 от "Само питам":Ами аз да попитам . Майдана какво засяга Русия че тя анексира Крим и посегна на Донбас и Луганск
Коментиран от #57, #58
19:51 28.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Само питам
До коментар #56 от "Соломон":Да е онуй трибуквеното да ги го начукатя , ама акъл няма как .
Коментиран от #59
19:53 28.10.2026
59 Соломон
До коментар #58 от "Само питам":Браво. Много си умен. Само това ли успя да измислиш за да не ти изтрият и този коментар вместо да отговориш нормално
19:55 28.10.2026