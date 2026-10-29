Володимир Зеленски: Русия подготвя нови удари с балистични ракети

Русия подготвя нови удари с балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерно видеообръщение. По думите му украинската страна разполага с разузнавателна информация за подготвяната атака.

„В момента разполагаме с информация от разузнаването, че руснаците се подготвят за нови удари с балистични ракети“, каза Зеленски.

Президентът добави, че Украйна се нуждае от необходимите средства, за да противодейства на атаките. Той повтори призива към западните съюзници да предоставят повече оръжия за противовъздушна отбрана, като конкретно посочи ракети за американските системи „Пейтриът“.

„Нуждаем се от средствата, за да унищожим цялото това руско зло“, заяви Зеленски.

Киев съобщи за удари по руски цели

Украинският президент похвали и извършените удари с голям обсег по цели на руска територия. Той съобщи, че при две ракетни атаки са унищожени два руски самолета Су-34 и е поразена пускова установка за ракети „Искандер“.

Въоръжените сили на Украйна посочиха, че самолетите са били унищожени във военна база във Волгоградска област, в централната част на Русия. Допълнителни подробности за използваните ракети и размера на щетите не бяха съобщени.

Зеленски не уточни кога и къде Русия може да нанесе очакваните нови удари. В изявлението си той представи информацията за подготвяната атака като данни от украинското разузнаване, без да публикува доказателства или конкретни параметри на възможната операция.

Призивът за ракети за „Пейтриът“ идва на фона на продължаващите руски ракетни и дронови атаки срещу Украйна. Според Киев допълнителните средства за противовъздушна отбрана са необходими за откриване и прихващане на балистични ракети, които достигат целите си за кратко време.

Източници: bta.bg, en.interfax.com.ua