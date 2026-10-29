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Володимир Зеленски: Русия подготвя нови удари с балистични ракети
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия подготвя нови удари с балистични ракети

29 Октомври, 2026 22:31 755 22

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  • дронове

Украинският президент поиска повече ракети за системите „Пейтриът“, Киев съобщи и за унищожени два руски самолета Су-34 и пускова установка за „Искандер“

Володимир Зеленски: Русия подготвя нови удари с балистични ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия подготвя нови удари с балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерно видеообръщение. По думите му украинската страна разполага с разузнавателна информация за подготвяната атака.

„В момента разполагаме с информация от разузнаването, че руснаците се подготвят за нови удари с балистични ракети“, каза Зеленски.

Президентът добави, че Украйна се нуждае от необходимите средства, за да противодейства на атаките. Той повтори призива към западните съюзници да предоставят повече оръжия за противовъздушна отбрана, като конкретно посочи ракети за американските системи „Пейтриът“.

„Нуждаем се от средствата, за да унищожим цялото това руско зло“, заяви Зеленски.

Киев съобщи за удари по руски цели

Украинският президент похвали и извършените удари с голям обсег по цели на руска територия. Той съобщи, че при две ракетни атаки са унищожени два руски самолета Су-34 и е поразена пускова установка за ракети „Искандер“.

Въоръжените сили на Украйна посочиха, че самолетите са били унищожени във военна база във Волгоградска област, в централната част на Русия. Допълнителни подробности за използваните ракети и размера на щетите не бяха съобщени.

Зеленски не уточни кога и къде Русия може да нанесе очакваните нови удари. В изявлението си той представи информацията за подготвяната атака като данни от украинското разузнаване, без да публикува доказателства или конкретни параметри на възможната операция.

Призивът за ракети за „Пейтриът“ идва на фона на продължаващите руски ракетни и дронови атаки срещу Украйна. Според Киев допълнителните средства за противовъздушна отбрана са необходими за откриване и прихващане на балистични ракети, които достигат целите си за кратко време.

Източници: bta.bg, en.interfax.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Костадин Костадинов

    14 0 Отговор
    Зелен фашист, който започна война срещу Русия

    22:34 29.10.2026

  • 3 хмммм

    5 2 Отговор
    Това комунизирано джудже вижда себе си под Русия.

    22:34 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 От страни

    15 0 Отговор
    Имат крава - пият млеко.
    Зеленски като няма ще трае.

    Коментиран от #19

    22:37 29.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Украинските военноморски сили

    1 11 Отговор
    съобщиха, че са унищожили два руски изтребителя-бомбардировачи Су-34 при ракетен удар по военното летище „Мариновка“ във Волгоградска област. По украински данни атаката е извършена с далекобойна модификация на ракетата „Нептун“, известна като „Дълъг Нептун“.

    Коментиран от #8, #10

    22:38 29.10.2026

  • 8 Костадин Костадинов

    14 0 Отговор

    До коментар #7 от "Украинските военноморски сили":

    Съобщили!? Да вярваш на фашисти е глупаво

    22:42 29.10.2026

  • 9 Баце

    10 0 Отговор
    Ти какво очакваш, да ти прати Болшой Театър ?

    22:42 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Русия отдавна привърши ракетите не,зелен просяк.

    22:45 29.10.2026

  • 12 Цели 9% остават от Донбас

    9 0 Отговор
    за Украйна към момента. Борбата е жестока.

    22:50 29.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 604

    3 0 Отговор
    те не са спирали

    23:05 29.10.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Тоя смегчи малко тона. До вчера нареждаше, кой какво да му даде, а сега моли. Една ракета за Пейтриът за износ е с цена от 10 милиона долара. Когато се опитваха да свалят поне един Кинжал, украинците изстреляха сватбарски 70 броя, белким ударят един. Дърпаха им ушите после. Тия мислят, че това е мандара.

    23:19 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Володя се нуждаел от средства

    5 0 Отговор
    А на хората им омръзва просияата на зеления . Руснаците се подготвяли за нови удари с балистични ракети и дано да приключат с просрщият комедиант.

    Коментиран от #21

    23:33 29.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ужас

    1 0 Отговор
    Володимир Зеленски: Русия подготвя нови удари с балистични ракети-------защото не слушкам.

    23:45 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Лоша работа

    0 0 Отговор
    Направо си е балистичните ракети.

    23:52 29.10.2026

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