Володимир Зеленски: Русия подготвя нови удари с балистични ракети

Русия подготвя нови удари с балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерно видеообръщение. По думите му украинската страна разполага с разузнавателна информация за подготвяната атака.
Президентът добави, че Украйна се нуждае от необходимите средства, за да противодейства на атаките. Той повтори призива към западните съюзници да предоставят повече оръжия за противовъздушна отбрана, като конкретно посочи ракети за американските системи „Пейтриът“.
„Нуждаем се от средствата, за да унищожим цялото това руско зло“, заяви Зеленски.
Киев съобщи за удари по руски цели
Украинският президент похвали и извършените удари с голям обсег по цели на руска територия. Той съобщи, че при две ракетни атаки са унищожени два руски самолета Су-34 и е поразена пускова установка за ракети „Искандер“.
Въоръжените сили на Украйна посочиха, че самолетите са били унищожени във военна база във Волгоградска област, в централната част на Русия. Допълнителни подробности за използваните ракети и размера на щетите не бяха съобщени.
Зеленски не уточни кога и къде Русия може да нанесе очакваните нови удари. В изявлението си той представи информацията за подготвяната атака като данни от украинското разузнаване, без да публикува доказателства или конкретни параметри на възможната операция.
Призивът за ракети за „Пейтриът“ идва на фона на продължаващите руски ракетни и дронови атаки срещу Украйна. Според Киев допълнителните средства за противовъздушна отбрана са необходими за откриване и прихващане на балистични ракети, които достигат целите си за кратко време.
Източници: bta.bg, en.interfax.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Костадин Костадинов
22:34 29.10.2026
3 хмммм
22:34 29.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 От страни
Зеленски като няма ще трае.
Коментиран от #19
22:37 29.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Украинските военноморски сили
Коментиран от #8, #10
22:38 29.10.2026
8 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Украинските военноморски сили":Съобщили!? Да вярваш на фашисти е глупаво
22:42 29.10.2026
9 Баце
22:42 29.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сатана Z
22:45 29.10.2026
12 Цели 9% остават от Донбас
22:50 29.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 604
23:05 29.10.2026
16 РЕАЛИСТ
23:19 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Володя се нуждаел от средства
Коментиран от #21
23:33 29.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ужас
23:45 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Лоша работа
23:52 29.10.2026