Стуб и Стьоре разговаряха с Путин за край на войната, но получиха и критики

Президентът на Финландия Александер Стуб и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин в опит да го призоват да сложи край на войната в Украйна. Разговорът е продължил около 90 минути, след което двамата северни лидери са разговаряли и с украинския президент Володимир Зеленски.

Контактът с Кремъл е необичаен за западноевропейските лидери, които през последните години до голяма степен избягват преки разговори с Путин. Стуб и Стьоре обясниха инициативата с необходимостта Европа да има по-активна роля в дипломатическите усилия.

„Обсъжданията бяха откровени и съдържателни. Ние сме съседи на Русия. Изходът от тази война ще има пряко отражение върху нашата и по-широката европейска сигурност. Прекратяването на войната изисква преки разговори“, заяви Александер Стуб.

Стьоре каза, че двамата са подчертали необходимостта от намаляване на напрежението. И Финландия, и Норвегия са потвърдили подкрепата си за Украйна.

Киев е бил информиран предварително

Стуб заяви, че разговорът с Путин е бил съгласуван със западните съюзници, а Украйна е настоявала за откриване на нов канал за комуникация с Москва. Финландският президент и норвежкият премиер подчертаха, че са действали като лидери на своите държави, а не от името на целия Европейски съюз.

Украинският външен министър Андрий Сибига приветства разговора и го определи като „правилен подход“. По думите му активната подкрепа за дипломатическите усилия и мирния процес е необходима.

Кремъл не показа промяна в позицията си

След разговора Москва не даде знак за готовност за компромис. Кремъл заяви, че траен и справедлив мир може да бъде постигнат само ако легитимните интереси на Русия бъдат взети „изцяло и безусловно“ предвид. Руското президентство също обвини страните от Европейския съюз и НАТО в конфронтационна политика.

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че разговорът не е донесъл нищо ново. Според него след контакта може да се засили информационната война, а европейските държави се опитват да намерят място в бъдещия преговорен процес.

Критики от европейски лидери

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че не вижда признаци Путин да иска мир и призова европейците да бъдат сплотени, вместо да действат поотделно.

Шведският премиер Улф Кристершон каза, че останалите европейски лидери не са били предварително уведомени за разговора. „Моето впечатление е, че всеки иска мир, с изключение на Путин. Имам много малки очаквания към подобен род разговори“, заяви той.

Полският премиер Доналд Туск призова за максимално внимание и бдителност при подобни контакти. Критики бяха отправени и във Финландия, където според анализатори и политици разговорът е трябвало да бъде предшестван от положителен жест от страна на Русия.

След телефонния разговор не беше обявено конкретно споразумение, прекратяване на огъня или промяна в позициите на Москва и Киев.

Източници: bta.bg, wtaq.com, news.sky.com