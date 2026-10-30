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Стуб и Стьоре разговаряха с Путин за край на войната, но получиха и критики
  Тема: Украйна

Стуб и Стьоре разговаряха с Путин за край на войната, но получиха и критики

30 Октомври, 2026 15:53 1 414 36

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  • мирни преговори-
  • володимир зеленски-
  • нато

Двамата северни лидери заявиха, че разговорът е бил съгласуван с Киев и западните съюзници

Стуб и Стьоре разговаряха с Путин за край на войната, но получиха и критики - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Финландия Александер Стуб и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре разговаряха по телефона с руския президент Владимир Путин в опит да го призоват да сложи край на войната в Украйна. Разговорът е продължил около 90 минути, след което двамата северни лидери са разговаряли и с украинския президент Володимир Зеленски.

Контактът с Кремъл е необичаен за западноевропейските лидери, които през последните години до голяма степен избягват преки разговори с Путин. Стуб и Стьоре обясниха инициативата с необходимостта Европа да има по-активна роля в дипломатическите усилия.

„Обсъжданията бяха откровени и съдържателни. Ние сме съседи на Русия. Изходът от тази война ще има пряко отражение върху нашата и по-широката европейска сигурност. Прекратяването на войната изисква преки разговори“, заяви Александер Стуб.

Стьоре каза, че двамата са подчертали необходимостта от намаляване на напрежението. И Финландия, и Норвегия са потвърдили подкрепата си за Украйна.

Киев е бил информиран предварително

Стуб заяви, че разговорът с Путин е бил съгласуван със западните съюзници, а Украйна е настоявала за откриване на нов канал за комуникация с Москва. Финландският президент и норвежкият премиер подчертаха, че са действали като лидери на своите държави, а не от името на целия Европейски съюз.

Украинският външен министър Андрий Сибига приветства разговора и го определи като „правилен подход“. По думите му активната подкрепа за дипломатическите усилия и мирния процес е необходима.

Кремъл не показа промяна в позицията си

След разговора Москва не даде знак за готовност за компромис. Кремъл заяви, че траен и справедлив мир може да бъде постигнат само ако легитимните интереси на Русия бъдат взети „изцяло и безусловно“ предвид. Руското президентство също обвини страните от Европейския съюз и НАТО в конфронтационна политика.

Руският външен министър Сергей Лавров каза, че разговорът не е донесъл нищо ново. Според него след контакта може да се засили информационната война, а европейските държави се опитват да намерят място в бъдещия преговорен процес.

Критики от европейски лидери

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че не вижда признаци Путин да иска мир и призова европейците да бъдат сплотени, вместо да действат поотделно.

Шведският премиер Улф Кристершон каза, че останалите европейски лидери не са били предварително уведомени за разговора. „Моето впечатление е, че всеки иска мир, с изключение на Путин. Имам много малки очаквания към подобен род разговори“, заяви той.

Полският премиер Доналд Туск призова за максимално внимание и бдителност при подобни контакти. Критики бяха отправени и във Финландия, където според анализатори и политици разговорът е трябвало да бъде предшестван от положителен жест от страна на Русия.

След телефонния разговор не беше обявено конкретно споразумение, прекратяване на огъня или промяна в позициите на Москва и Киев.

Източници: bta.bg, wtaq.com, news.sky.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Италия в момента гори.

    9 2 Отговор
    Видимата причина за протестите, от която олигархията и политиката се страхуват, е болонското образование, което те сами си измислиха. То учи повече как да продаваш, защото машините произвеждат почти всичко. Но никой не пита: когато всички продават – кой ще купува и как?

    Проблемът обаче е в основата. Машините вече правят почти всичко и изобилието е възможно. Но системата слага цена на това изобилие, за да се запази. Магазините са пълни, а хората нямат финансов достъп. Това не е недостиг – това е изкуствен недостиг. Решението не е срив, а реформа – внимателна. Когато машините правят изобилие, изобилието трябва да е безплатно, като брошурата в магазина – плащаш само доставката. Хлябът, водата, лекарствата, образованието, дрехите, обувките не са стока – те са основа. Когато няма изобилие, тогава системата може да поиска пари. Но когато машината прави достатъчно за всички, цената е ненужна – остава само доставката. Докато политиката и олигархията правят все по-труден достъпа до системата, протестите и войните ще стават все по-жестоки.

    15:55 30.10.2026

  • 2 ЯВНО ПУТИН Е НАРИТАЛ

    10 3 Отговор
    Нациста Стуб.

    15:55 30.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Всичко от московия е лъжа и измама !

    5 14 Отговор
    Какъв е смисъла от разговори с режима на Путин ?!
    Има ли договор или споразумение, което да не е нарушил ?!
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист , което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    Коментиран от #10

    15:58 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мислител

    5 5 Отговор
    Смърко - вън от Донбас и избори в Украина !

    15:59 30.10.2026

  • 7 провинциалист

    6 0 Отговор
    Я! НАТО говори с Путин! Ние докога ще сме в изолация?

    16:00 30.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дядо Йоцо прогледналия

    11 2 Отговор
    След номера с Минските споразумения може само да се надявате, ама едва ли.

    16:00 30.10.2026

  • 10 Всичко в ЕС

    9 12 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Е цензура и манипулация и страх …

    Коментиран от #16

    16:01 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чорапа

    6 7 Отговор
    Време е и аз да разговарям с другаря Путин!

    Коментиран от #25

    16:03 30.10.2026

  • 13 Антипанелен фашага

    6 6 Отговор
    Нацистите този път ще бъдат изтрити до крак !

    16:03 30.10.2026

  • 14 !!!?

    6 5 Отговор
    Кога Йотова ще разтоваря отново с попа на КГБ Гудяев...?!

    16:03 30.10.2026

  • 15 БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ

    8 5 Отговор
    Как коментират тази новина?

    Коментиран от #30

    16:04 30.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Иди Отова

    4 6 Отговор
    И аз, и аз! И аз искам да се обадя на Другаря Путин!

    16:05 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Реално

    10 3 Отговор
    Само лузъри и наивници може да искат диалог с патологичен лъжец и подлец .

    16:07 30.10.2026

  • 20 Атина Палада

    0 9 Отговор
    Войнолюбци срещу убийци!
    - Господин Путин, спрете тази война!
    - Украйна, предай се!

    Коментиран от #21

    16:08 30.10.2026

  • 21 Тодор Колев

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Атина Палада":

    Вие войнолюбец ли сте или убиец?

    Коментиран от #22

    16:10 30.10.2026

  • 22 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Тодор Колев":

    Аз съм войнолюбец! Искам войната внимателно да бъде завита като бебе и да бъде поставена в в отделение История! И там да я изучават историците!

    Коментиран от #24, #27

    16:13 30.10.2026

  • 23 Тези

    0 0 Отговор
    всеки ден ли звънят?

    Коментиран от #28

    16:14 30.10.2026

  • 24 Иди Отова

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Войнолюбци! Искате да ни отнемете най-святото - да се сражаваме за Родината рамо до рамо с руZZките ни братя!

    16:16 30.10.2026

  • 25 Радев

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Чорапа":

    имаше една среща с Путин,където чака три часа прав в коридора!

    16:16 30.10.2026

  • 26 Един по един

    4 3 Отговор
    на коленца пред Путин!

    Коментиран от #31

    16:17 30.10.2026

  • 27 Тодор Колев

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Българските "миротворци" носят на ръцете си кръвта на украинските герои и деца, убити от нацистите от кремъл.

    Коментиран от #29

    16:18 30.10.2026

  • 28 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тези":

    Не сте ли заедно?

    16:20 30.10.2026

  • 29 Така е

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Тодор Колев":

    Ако не бяха САЩ, Лондон и продажните урсули, Украйна щеше да е цяла и нямаше хиляди да са загинали.

    16:23 30.10.2026

  • 30 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "БАНДАТА ТРОЛЕВЕ НА МИРЧЕВ":

    Бареков, с кебапчетата повече ти се получаваше . 🤣🤣🤣

    16:23 30.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ко пише, ко разбра тъ пейката 😄

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Един по един ще почнат да се изреждат на килимчето пред Путин!

    16:28 30.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Факт

    0 1 Отговор
    Добре че са сащ Лондон и урсулите иначе досега раша да са заграбили варна и Бургас като Донбас

    Коментиран от #35

    16:40 30.10.2026

  • 35 Пропагандата е забавна

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Факт":

    Но не е за всеки. За хората с нисък интелект е вредна. Те са нейният таргет.

    16:49 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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