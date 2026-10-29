ЕС призова за натиск върху Русия след ударите в Украйна

Европейският съюз призова международните си партньори да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия след поредица от удари срещу цивилни цели. Най-малко 14 души са загинали при нападение по перон на железопътната гара в Днепър. Жертви има и при атаки в Чернигов, Кременчук и Запорожка област.

„Смъртоносното руско нападение срещу гарата в Днепър е поредната брутална агресия срещу украински цивилни. То ясно показва, че Москва не се интересува от мир“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Тя подчерта, че Русия трябва да понесе отговорност за действията си. Калас заяви, че ще постави въпроса по време на срещата на върха ЕС–Канада в Монреал, както и на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.

ЕС настоява за механизми за отговорност

Калас ще призове партньорите на Европейския съюз да увеличат подкрепата за Украйна и да ускорят създаването на механизми за търсене на отговорност от Русия. Сред тях са бъдещият специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и международен механизъм за обезщетения.

„Поредна серия от жестоки и опустошителни руски удари срещу цивилни в Украйна“, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той заяви, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия и да подкрепя Украйна до постигането на справедлив и траен мир.

Макрон: Москва залага на ескалацията

„Призоваваме всички наши международни партньори да направят същото“, заяви Антонио Коща.

Френският президент Еманюел Макрон също осъди нападението в Днепър и обвини Москва, че продължава да залага на ескалацията, като атакува цивилни.

„В този контекст трябва да се стремим към много повече от локално прекратяване на огъня като наскоро договореното в Олешки“, заяви Макрон. Той определи като недопустимо отхвърлянето на подобни предложения от страна на Москва.

Френският президент призова европейските и международните партньори да удвоят усилията си за постигане на справедлив и траен мир и да накарат Русия да се върне на масата за преговори.

Източници: bta.bg