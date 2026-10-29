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ЕС призова за натиск върху Русия след ударите в Украйна
  Тема: Украйна

ЕС призова за натиск върху Русия след ударите в Украйна

29 Октомври, 2026 19:50 1 177 69

  • украйна-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • кая калас-
  • еманюел макрон-
  • сергей лавров-
  • володимир зеленски

При нападение срещу гарата в Днепър са загинали най-малко 14 души, Кая Калас и Еманюел Макрон обвиниха Москва, че не търси мир

ЕС призова за натиск върху Русия след ударите в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз призова международните си партньори да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия след поредица от удари срещу цивилни цели. Най-малко 14 души са загинали при нападение по перон на железопътната гара в Днепър. Жертви има и при атаки в Чернигов, Кременчук и Запорожка област.

„Смъртоносното руско нападение срещу гарата в Днепър е поредната брутална агресия срещу украински цивилни. То ясно показва, че Москва не се интересува от мир“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

Тя подчерта, че Русия трябва да понесе отговорност за действията си. Калас заяви, че ще постави въпроса по време на срещата на върха ЕС–Канада в Монреал, както и на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.

ЕС настоява за механизми за отговорност

Калас ще призове партньорите на Европейския съюз да увеличат подкрепата за Украйна и да ускорят създаването на механизми за търсене на отговорност от Русия. Сред тях са бъдещият специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и международен механизъм за обезщетения.

„Поредна серия от жестоки и опустошителни руски удари срещу цивилни в Украйна“, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той заяви, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия и да подкрепя Украйна до постигането на справедлив и траен мир.

„Призоваваме всички наши международни партньори да направят същото“, заяви Антонио Коща.

Макрон: Москва залага на ескалацията

Френският президент Еманюел Макрон също осъди нападението в Днепър и обвини Москва, че продължава да залага на ескалацията, като атакува цивилни.

„В този контекст трябва да се стремим към много повече от локално прекратяване на огъня като наскоро договореното в Олешки“, заяви Макрон. Той определи като недопустимо отхвърлянето на подобни предложения от страна на Москва.

Френският президент призова европейските и международните партньори да удвоят усилията си за постигане на справедлив и траен мир и да накарат Русия да се върне на масата за преговори.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в магазина

    18 29 Отговор
    е пълно с руско говорящи. Тях за натискане ли да ги смятаме

    Коментиран от #28, #36

    19:53 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ба бааааа

    19 30 Отговор
    Нищо не мое да направите

    19:53 29.10.2026

  • 5 Ужас

    29 31 Отговор
    Какви ,, умни ,, индивиди ни управляват.
    И този който печели войната трябва да я прекрати и да се оттегли далече далече от жертвата си. Смешници

    19:53 29.10.2026

  • 6 абе тея фашисти полудяха

    24 52 Отговор
    Kraken K3 Scout явно редовно бие кораби около нас

    19:54 29.10.2026

  • 7 ставка

    34 48 Отговор
    Пълни откачалки, забравили са на кой свят са, санкции а? Ха!

    19:54 29.10.2026

  • 8 Само питам

    32 46 Отговор
    Какво ще натискат тия ? Таралеж със задни части ?!

    19:55 29.10.2026

  • 9 хмм

    35 47 Отговор
    И как ЕС доказа, че именно Русия стои зад тези атаки? Всички видяхме как правителството на Украйна се отнася към собствените си граждани - разполага военни цели насред болници, училища, детски площадки и жилишни сгради, взема мъжете на фронта като животни, биейки тях и близките им, включително и жени. ЕС първо да предостави безспорни доказателства, че зад тези атаки стои именно Русия и чак след това да прави подобни изявления. Иначе работата много прилича на Буча.

    19:56 29.10.2026

  • 10 Коста

    30 41 Отговор
    Като бомбят укрите , тия защо за нищо не призовават ?

    19:56 29.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 искате -нали

    19 33 Отговор
    Путин ще ви прати няколко композиции със свещи - помощи

    19:57 29.10.2026

  • 13 Новичок

    10 37 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    19:58 29.10.2026

  • 14 КРАТКО

    12 41 Отговор
    И КОГО ПРИЗОВА
    АМ ЧИ ХУБАВО И КОЛКО ША ПЛАЩА
    И КАК АВАНСОВО ИЛИ ХИЧ

    19:58 29.10.2026

  • 15 А ГДЕ

    20 41 Отговор
    Кая Калас ?

    19:58 29.10.2026

  • 16 айде гегааа..

    25 36 Отговор
    Скоро всичките западни лидери ще ги сменят . Не ми се мисли какво ги чака .

    Коментиран от #29

    19:58 29.10.2026

  • 17 мдаа

    25 36 Отговор
    ЕС се гърчи в агония от инфлация, икономическа криза, протести, миграция, погроми, но лидерите й са заети не да решават вътрешните си проблеми, а да решават проблемите на Украйна, която не е член на ЕС. Това е много специална неадекватност, за която всяко възможно обяснение изглежда също толкова налудно.

    19:58 29.10.2026

  • 18 Доналд Тръмп

    21 32 Отговор
    ЕС и Украйна се нуждаят от ново ръководство. Украйна нанесе колосални загуби и пропуснати ползи на САЩ и ЕС. Вследствие на това, ЕС навлезе в икономическа криза и е разкъсван от протести, а САЩ бяха принудени да започнат война с Иран за ресурси. Украйна е световното зло!

    19:59 29.10.2026

  • 19 Мдаа

    22 27 Отговор
    Междувременно спотовата цена на руския петрол Урал достигна 111 долара за барел, при положение, че руският бюджет е разчетен на цена от 50 долара.
    Горките руснаци, къпят се в пари и чакат новия пакет санкции на фюрерката Урсула.

    Мдаа....

    19:59 29.10.2026

  • 20 Само питам

    21 26 Отговор
    Къде се покри баба Меркел и оня разбирач Оланд ?
    Нещо да кажат по въпроса ?!

    20:00 29.10.2026

  • 21 ТЕЗИ ЕВРОЛИДЕРИ

    15 22 Отговор
    Са много смешни.

    20:00 29.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хахахах

    4 11 Отговор
    ,,бъдещият специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна" - то че ще е измислена простотия, за да може само някой да взема висока заплата и да плямпа е ясно, но може ли поне да проверявате ai какво превежда? Престъплението агресия е старо българско словосъчетание.

    20:02 29.10.2026

  • 24 Само питам

    10 10 Отговор
    Какво става с тоя Старлинк ?
    Опожариха антените в България !
    Палеж на станция на Старлинк в Литва .
    Палеж на антени в Германия ...

    20:03 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Йосиф Висарионович

    14 7 Отговор
    Накрая руснаците ще ви тупалкат !

    20:05 29.10.2026

  • 27 Маринов

    7 6 Отговор
    Какво е ясно за атаката на гарата? Аз тук чета само, че Русия атакува гарата и убива цивилни. Вярно ли е? Руски ракети? Има ли и друго мнение? Има ли военни съоръжения до или в района на гарата? Има ли там система за електронна война на ВСУ, отклоняваща ракетите? А има ли становище на Русия? Вижте колко въпроса има и след техните отговори трябва да се правят заключения, а не първосигнално. На фона на операцията, където Русия пази живота на гражданското население. Аз не вярвам на наблегнатата теза от Калас и другите.

    20:07 29.10.2026

  • 28 да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "в магазина":

    Чий го дирят там , в Магазина ?

    Коментиран от #30

    20:07 29.10.2026

  • 29 Кръвожадните западни политикани

    11 0 Отговор

    До коментар #16 от "айде гегааа..":

    При Саркози в дранголника с конфискация на краденото имущество. Кая и Урсула в Сливенския затвор при джебчийките. Там им е мястото.

    20:08 29.10.2026

  • 30 пазаруващ

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "да питам":

    Украинци брат . Ама защо не говорят на украински , а на руски ...явно сами не се разбират .

    20:08 29.10.2026

  • 31 ЕСССР

    6 0 Отговор
    Умре!...Дим у газ @ немат!

    20:09 29.10.2026

  • 32 Ахааа

    2 4 Отговор
    Руснята се наежи. 😁

    20:09 29.10.2026

  • 33 Саманта

    7 0 Отговор
    Колко мъка има в тия призиви , ама няма вече кой да помага !

    20:10 29.10.2026

  • 34 да не забравя да питам

    9 0 Отговор
    Как е , работят ли санкциите ?

    20:11 29.10.2026

  • 35 Факт

    2 0 Отговор
    Как натиск като руснаците пондъблинското споразумение за бежанци получават всичко на тепсия,квартира безплатна,социал и др

    20:13 29.10.2026

  • 36 Истината

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "в магазина":

    Във варна навсякъде се лее руска реч,

    Коментиран от #47, #56

    20:15 29.10.2026

  • 37 България не е полигон на НАТО

    7 6 Отговор
    И никакъв фланг НЕ е и няма да бъде ! Да имат да вземат атлантенцата

    20:15 29.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 продължавайте да призовавате..

    3 5 Отговор
    ..то Събота наближава ...протестиращите пак ще ви разкажат играта ..

    20:18 29.10.2026

  • 41 Как е с Палестина

    2 5 Отговор
    И Западният бряг? Там смъртоносно израелско нападение ли е или как ? Къде е подкрепата за палестинският народ

    20:20 29.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 дърт Вейдър

    2 4 Отговор
    С какво мога да ви помогна ?

    20:20 29.10.2026

  • 45 С коя част на тялото си

    3 4 Отговор
    ще осъществят натиска Кая и Макрон? Вероятно се сещате!

    -Дедо Бриджит

    20:21 29.10.2026

  • 46 И кой точно

    3 2 Отговор
    В Европейският съюз е призовал ? Баба Пена от Каспичан ли?

    20:22 29.10.2026

  • 47 Сандо

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "Истината":

    Затова ли цънцарката е направила предаване за руски десант във Варна?

    20:22 29.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Повтарям

    1 3 Отговор
    Трябва всички замразени руски активи да се предадат на Украйна за да си купи нужните оръжие за защита и нападение срещу агресора.

    Коментиран от #51, #54

    20:25 29.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кой не ги пуска хората да избягат в

    2 0 Отговор
    Европа или Русия ? Путин ли е или нациста Зеленски? Кой?

    20:26 29.10.2026

  • 53 Много ясно

    4 1 Отговор
    Никакъв мир за фашистите в киев докато не обявят пълна капитулация!!!

    20:26 29.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 метронома

    4 0 Отговор
    Как е температурата в Киевското метро ?

    Коментиран от #64

    20:28 29.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 какво става с клуба на желаещите

    4 0 Отговор
    Желаят ама не могат ...

    20:31 29.10.2026

  • 58 Заглавието много ми харесва

    1 0 Отговор
    мишката да натисне котката, че видиш ли била палава. Мики маус!

    20:33 29.10.2026

  • 59 гост

    0 1 Отговор
    Неконтролируема: Генерализирана епидемия от ХИВ в Русия ! В 27 региона на Русия епидемията от ХИВ е навлязла в генерализиран стадий, съобщи академик Василий Акимкин, директор на Централния изследователски институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Това означава, че вирусът е заплаха не само за рисковите групи, но и се разпространява сред населението като цяло. Според Акимкин, цитиран от „Независимая газета“, повече от 1% от бременните жени в тези региони са диагностицирани с ХИВ. Кемеровска, Иркутска и Свердловска области са сред най-засегнатите, като над 2% от жителите са заразени. Сред руските мъже на възраст от 40 до 50 години повече от 3% имат вируса на имунната недостатъчност, според Наталия Ладная, водещ изследовател в отдела за превенция и контрол на СПИН на Централния изследователски институт по епидемиология на Роспотребнадзор. Според нейните данни средната възраст на заразените се е увеличила от 32 на 44 години през последните 15 години, а приблизително две трети от новите случаи на ХИВ се случват чрез хетеросексуален контакт.

    Коментиран от #60, #68

    20:41 29.10.2026

  • 60 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "гост":

    Недостатъчното покритие с лечение остава ключов проблем. Ладная отбеляза, че само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, имат потиснат вирусен товар. Това означава, че най-малко 600 000 души продължават активно да предават ХИВ. Сред пациентите, получаващи антиретровирусна терапия, приблизително 77–78% имат потиснат вирусен товар, докато референтният показател на СЗО е 95%, добави Ладная. Междувременно, през 2025 г. в здравните заведения по време на предоставяне на грижи е регистриран рекорден брой инфекции, предавани по кръвен път, най-високият от 15 години насам. Това са предимно ХИВ и хепатит C, съобщи Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението на Роспотребнадзор. В момента се провеждат разследвания на 11 огнища на такива инфекции в десет региона. Освен това, за първи път от шест години насам, през 2026 г. са установени два случая на предаване на ХИВ чрез кръвопреливания. Основната причина за инфекциите се твърди, че са нарушения на санитарно-епидемиологичните разпоредби, включително използването на индивидуални катетри и глюкомери за множество пациенти.

    Коментиран от #61

    20:42 29.10.2026

  • 61 гост

    0 1 Отговор

    До коментар #60 от "гост":

    Според Роспотребнадзор, през последните няколко години в Русия ежегодно от ХИВ умират между 30 000 и 34 000 души, което е изключително висок процент. За всеки смъртен случай има 1,5 нови случая на инфекция. Проектът на федерален бюджет за 2027 г. предвижда допълнително осигуряване на лекарства за 30 000 пациенти с ХИВ, въпреки че ежегодно се диагностицират все повече нови случаи. През 2025 г. броят им е бил 45 000, а през 2024 г. - приблизително 52 000.

    20:44 29.10.2026

  • 62 Спокоен съм за панелката от соца

    0 0 Отговор
    Докато нападенията са в Украйна, а не в България, софиянците няма да спят в метрото. Да му мислят тия, дето не живеят в София. Софиянецът е подсигурен с метро и подлези.

    20:45 29.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 така, така

    0 0 Отговор
    А на някой пука ли му какво мисли Кая или Макрон?

    Времената, когато мнението на дипломат №1 на ЕС имаше стойност, а още повече на френския президент, отдавна и безвъзвратно отминаха. Днес на бъртвежите им се гледа с насмешка, снизхождение или въобще не се обръща внимание. Кучето си лае, кервана си върви - в това превърнаха ЕС либералите с 0 коефициент на интелигентност. Сърбааме попарата на отрицателната селекция, провеждана в ЕС от години

    20:49 29.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

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