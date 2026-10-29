ЕС призова за натиск върху Русия след ударите в Украйна

Европейският съюз призова международните си партньори да засилят подкрепата за Украйна и натиска върху Русия след поредица от удари срещу цивилни цели. Най-малко 14 души са загинали при нападение по перон на железопътната гара в Днепър. Жертви има и при атаки в Чернигов, Кременчук и Запорожка област.
„Смъртоносното руско нападение срещу гарата в Днепър е поредната брутална агресия срещу украински цивилни. То ясно показва, че Москва не се интересува от мир“, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
Тя подчерта, че Русия трябва да понесе отговорност за действията си. Калас заяви, че ще постави въпроса по време на срещата на върха ЕС–Канада в Монреал, както и на срещата на външните министри от Г-20 в Атланта.
ЕС настоява за механизми за отговорност
Калас ще призове партньорите на Европейския съюз да увеличат подкрепата за Украйна и да ускорят създаването на механизми за търсене на отговорност от Русия. Сред тях са бъдещият специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна и международен механизъм за обезщетения.
„Поредна серия от жестоки и опустошителни руски удари срещу цивилни в Украйна“, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща. Той заяви, че ЕС ще продължи да засилва натиска върху Русия и да подкрепя Украйна до постигането на справедлив и траен мир.„Призоваваме всички наши международни партньори да направят същото“, заяви Антонио Коща.
Макрон: Москва залага на ескалацията
Френският президент Еманюел Макрон също осъди нападението в Днепър и обвини Москва, че продължава да залага на ескалацията, като атакува цивилни.
„В този контекст трябва да се стремим към много повече от локално прекратяване на огъня като наскоро договореното в Олешки“, заяви Макрон. Той определи като недопустимо отхвърлянето на подобни предложения от страна на Москва.
Френският президент призова европейските и международните партньори да удвоят усилията си за постигане на справедлив и траен мир и да накарат Русия да се върне на масата за преговори.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 в магазина
Коментиран от #28, #36
19:53 29.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ба бааааа
19:53 29.10.2026
5 Ужас
И този който печели войната трябва да я прекрати и да се оттегли далече далече от жертвата си. Смешници
19:53 29.10.2026
6 абе тея фашисти полудяха
19:54 29.10.2026
7 ставка
19:54 29.10.2026
8 Само питам
19:55 29.10.2026
9 хмм
19:56 29.10.2026
10 Коста
19:56 29.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 искате -нали
19:57 29.10.2026
13 Новичок
До коментар #3 от "Овчар":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
19:58 29.10.2026
14 КРАТКО
АМ ЧИ ХУБАВО И КОЛКО ША ПЛАЩА
И КАК АВАНСОВО ИЛИ ХИЧ
19:58 29.10.2026
15 А ГДЕ
19:58 29.10.2026
16 айде гегааа..
Коментиран от #29
19:58 29.10.2026
17 мдаа
19:58 29.10.2026
18 Доналд Тръмп
19:59 29.10.2026
19 Мдаа
Горките руснаци, къпят се в пари и чакат новия пакет санкции на фюрерката Урсула.
Мдаа....
19:59 29.10.2026
20 Само питам
Нещо да кажат по въпроса ?!
20:00 29.10.2026
21 ТЕЗИ ЕВРОЛИДЕРИ
20:00 29.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хахахах
20:02 29.10.2026
24 Само питам
Опожариха антените в България !
Палеж на станция на Старлинк в Литва .
Палеж на антени в Германия ...
20:03 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Йосиф Висарионович
20:05 29.10.2026
27 Маринов
20:07 29.10.2026
28 да питам
До коментар #2 от "в магазина":Чий го дирят там , в Магазина ?
Коментиран от #30
20:07 29.10.2026
29 Кръвожадните западни политикани
До коментар #16 от "айде гегааа..":При Саркози в дранголника с конфискация на краденото имущество. Кая и Урсула в Сливенския затвор при джебчийките. Там им е мястото.
20:08 29.10.2026
30 пазаруващ
До коментар #28 от "да питам":Украинци брат . Ама защо не говорят на украински , а на руски ...явно сами не се разбират .
20:08 29.10.2026
31 ЕСССР
20:09 29.10.2026
32 Ахааа
20:09 29.10.2026
33 Саманта
20:10 29.10.2026
34 да не забравя да питам
20:11 29.10.2026
35 Факт
20:13 29.10.2026
36 Истината
До коментар #2 от "в магазина":Във варна навсякъде се лее руска реч,
Коментиран от #47, #56
20:15 29.10.2026
37 България не е полигон на НАТО
20:15 29.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 продължавайте да призовавате..
20:18 29.10.2026
41 Как е с Палестина
20:20 29.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 дърт Вейдър
20:20 29.10.2026
45 С коя част на тялото си
-Дедо Бриджит
20:21 29.10.2026
46 И кой точно
20:22 29.10.2026
47 Сандо
До коментар #36 от "Истината":Затова ли цънцарката е направила предаване за руски десант във Варна?
20:22 29.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Повтарям
Коментиран от #51, #54
20:25 29.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Кой не ги пуска хората да избягат в
20:26 29.10.2026
53 Много ясно
20:26 29.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 метронома
Коментиран от #64
20:28 29.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 какво става с клуба на желаещите
20:31 29.10.2026
58 Заглавието много ми харесва
20:33 29.10.2026
59 гост
Коментиран от #60, #68
20:41 29.10.2026
60 гост
До коментар #59 от "гост":Недостатъчното покритие с лечение остава ключов проблем. Ладная отбеляза, че само половината от хората, живеещи с ХИВ в Русия, имат потиснат вирусен товар. Това означава, че най-малко 600 000 души продължават активно да предават ХИВ. Сред пациентите, получаващи антиретровирусна терапия, приблизително 77–78% имат потиснат вирусен товар, докато референтният показател на СЗО е 95%, добави Ладная. Междувременно, през 2025 г. в здравните заведения по време на предоставяне на грижи е регистриран рекорден брой инфекции, предавани по кръвен път, най-високият от 15 години насам. Това са предимно ХИВ и хепатит C, съобщи Елена Игонина, ръководител на отдела за епидемиологично благополучие на населението на Роспотребнадзор. В момента се провеждат разследвания на 11 огнища на такива инфекции в десет региона. Освен това, за първи път от шест години насам, през 2026 г. са установени два случая на предаване на ХИВ чрез кръвопреливания. Основната причина за инфекциите се твърди, че са нарушения на санитарно-епидемиологичните разпоредби, включително използването на индивидуални катетри и глюкомери за множество пациенти.
Коментиран от #61
20:42 29.10.2026
61 гост
До коментар #60 от "гост":Според Роспотребнадзор, през последните няколко години в Русия ежегодно от ХИВ умират между 30 000 и 34 000 души, което е изключително висок процент. За всеки смъртен случай има 1,5 нови случая на инфекция. Проектът на федерален бюджет за 2027 г. предвижда допълнително осигуряване на лекарства за 30 000 пациенти с ХИВ, въпреки че ежегодно се диагностицират все повече нови случаи. През 2025 г. броят им е бил 45 000, а през 2024 г. - приблизително 52 000.
20:44 29.10.2026
62 Спокоен съм за панелката от соца
20:45 29.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 така, така
Времената, когато мнението на дипломат №1 на ЕС имаше стойност, а още повече на френския президент, отдавна и безвъзвратно отминаха. Днес на бъртвежите им се гледа с насмешка, снизхождение или въобще не се обръща внимание. Кучето си лае, кервана си върви - в това превърнаха ЕС либералите с 0 коефициент на интелигентност. Сърбааме попарата на отрицателната селекция, провеждана в ЕС от години
20:49 29.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.