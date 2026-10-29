Ройтерс: Дронът край Шабла най-вероятно е руски Murena-300S

Дронът, поразил контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла, вероятно е вариант или производен модел на руския безпилотен катер Murena-300S. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на оценка на Томас Алекса, старши анализатор в международната компания за морски риск Ambrey Analytics.

„Оценката на Ambrey е, че дронът е вариант на или произлизащ от руския модел Murena-300S“, каза Алекса пред Ройтерс. По думите му маневрите на апарата показват дистанционно управление. На видеозапис, направен от член на екипажа, се вижда матовочерен дрон с дължина около шест метра.

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Оценката не представлява официална идентификация на апарата. Българските власти не са потвърдили произхода му, нито са посочили извършителя на нападението. Премиерът Румен Радев заяви, че разполаганото видео е с „много добро изображение“, но предстоят експертизи, които да установят произхода на дроновете. „Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, ще бъде връчена протестна нота“, каза Радев.

Атаката срещу контейнеровоза

CONTSHIP JET е бил поразен на 28 октомври на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Според Министерството на отбраната атаката е извършена с три надводни дрона. Корабът е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера.

Екипажът от 18 души - 14 филипинци и 4 украинци - е спасен от Военноморските сили и е откаран във Варна. Контейнеровозът е потънал през нощта след нападението. По данни на българските власти френски патрулен самолет е засекъл дроновете преди удара, което е подпомогнало спасителната операция.

Какво представлява Murena-300S

Murena-300S е представен за първи път през август 2024 г. на изложението за военна техника „Армия-2024“. Разработен е от руското конструкторско бюро „Център за безпилотни системи“ като многоцелеви безпилотен надводен апарат.

По данни на разработчика катерът е дълъг 5,5 метра, широк 1,5 метра, развива до 45 километра в час и има обявен обсег от 500 километра. Той може да превозва полезен товар до 500 килограма и да изпълнява задачи при вълнение до четвърта степен.

Сред описаните му предназначения са патрулиране, разузнаване на надводни и брегови цели, поставяне и обезвреждане на морски мини и огнева поддръжка. Апаратът разполага с дистанционно управление, инерциална навигация, термовизионна камера, инфрачервена система и лидар.

Москва отрича да има връзка с атаките срещу търговски кораби край българското Черноморие и не е коментирала конкретно нападението срещу CONTSHIP JET.

Източници: segabg.com, bnrnews.bg, apnews.com