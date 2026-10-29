Ройтерс: Дронът край Шабла най-вероятно е руски Murena-300S

Дронът, поразил контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла, вероятно е вариант или производен модел на руския безпилотен катер Murena-300S. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на оценка на Томас Алекса, старши анализатор в международната компания за морски риск Ambrey Analytics.
„Оценката на Ambrey е, че дронът е вариант на или произлизащ от руския модел Murena-300S“, каза Алекса пред Ройтерс. По думите му маневрите на апарата показват дистанционно управление. На видеозапис, направен от член на екипажа, се вижда матовочерен дрон с дължина около шест метра.
Оценката не представлява официална идентификация на апарата. Българските власти не са потвърдили произхода му, нито са посочили извършителя на нападението. Премиерът Румен Радев заяви, че разполаганото видео е с „много добро изображение“, но предстоят експертизи, които да установят произхода на дроновете. „Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, ще бъде връчена протестна нота“, каза Радев.
Атаката срещу контейнеровоза
CONTSHIP JET е бил поразен на 28 октомври на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Според Министерството на отбраната атаката е извършена с три надводни дрона. Корабът е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера.
Екипажът от 18 души - 14 филипинци и 4 украинци - е спасен от Военноморските сили и е откаран във Варна. Контейнеровозът е потънал през нощта след нападението. По данни на българските власти френски патрулен самолет е засекъл дроновете преди удара, което е подпомогнало спасителната операция.
Какво представлява Murena-300S
Murena-300S е представен за първи път през август 2024 г. на изложението за военна техника „Армия-2024“. Разработен е от руското конструкторско бюро „Център за безпилотни системи“ като многоцелеви безпилотен надводен апарат.
По данни на разработчика катерът е дълъг 5,5 метра, широк 1,5 метра, развива до 45 километра в час и има обявен обсег от 500 километра. Той може да превозва полезен товар до 500 килограма и да изпълнява задачи при вълнение до четвърта степен.
Сред описаните му предназначения са патрулиране, разузнаване на надводни и брегови цели, поставяне и обезвреждане на морски мини и огнева поддръжка. Апаратът разполага с дистанционно управление, инерциална навигация, термовизионна камера, инфрачервена система и лидар.
Москва отрича да има връзка с атаките срещу търговски кораби край българското Черноморие и не е коментирала конкретно нападението срещу CONTSHIP JET.
Източници: segabg.com, bnrnews.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
21:20 29.10.2026
3 Сатана Z
21:20 29.10.2026
4 Някой
Коментиран от #8
21:20 29.10.2026
5 Най
Направо си е още по вероятно английски!
Коментиран от #10
21:21 29.10.2026
6 😁😁😁
21:21 29.10.2026
7 Някой
Коментиран от #17, #21, #49
21:21 29.10.2026
8 Костадин Костадинов
До коментар #4 от "Някой":И по ко разбра чий английски
Коментиран от #13, #24
21:21 29.10.2026
9 иван костов
Коментиран от #11
21:22 29.10.2026
10 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Най":По ко разбра
Коментиран от #29
21:22 29.10.2026
11 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "иван костов":И кви са доказателства
21:23 29.10.2026
12 Гост
21:23 29.10.2026
13 Костадина Костадинова
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":И по ко разбра чий руски
Коментиран от #51
21:23 29.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Спецназ
Нета е пълно със снимки на такива прихванати т.е леко повредени но годни и плават.
На руснаците все още само за Лунното затъмнение няма "санкции"... все още.
21:24 29.10.2026
16 Мурена-300С
21:24 29.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Истината от други медии
21:25 29.10.2026
20 Радев-
21:25 29.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "Костадин Костадинов":И по ко разбра чий английски
Коментиран от #28
21:26 29.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ?????
Естествено че е руски.
Аз да попитам що нашата държава мълча когато Зеленски и сие я почнаха тая игра в Черно море - не разбираше ли че тая игра може да се играе и от другата страна?
И що сега се прави на света вода ненапита.
Квото сте си надробили тва ще сърбате.
А и все пак да попитам кво има в тия контейнъри и що Израел и Румъния не ни разказват за тях?
Или ни разказват, но ни е страх да разкажем кво е било там?
Кажете ни бре.
Коментиран от #30, #32, #66
21:30 29.10.2026
27 Украински дрон „Магура“
21:30 29.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 !!!!!!
До коментар #26 от "?????":Естествено, че е украински.
21:32 29.10.2026
31 Джентълменът
Коментиран от #34
21:33 29.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дронът е украински
Коментиран от #58
21:34 29.10.2026
34 Костадин Костадинов
До коментар #31 от "Джентълменът":Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа
Коментиран от #42, #63
21:34 29.10.2026
35 Бай онзи
21:34 29.10.2026
36 интересно
Коментиран от #38
21:34 29.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Костадин Костадинов
До коментар #36 от "интересно":И на ко прилича, на царула дет го остай гат ходиши на морето с доматтити и кофата с сириниту, штот нямаш пари за ляб
21:36 29.10.2026
39 КРАТКО
ЧЕРНО МОРЕ Е ЗАТВОРЕНО ЗА УКРАИНСКАТА ХУНАТА
ТОЛКОЗ
21:36 29.10.2026
40 Гост
Коментиран от #50
21:38 29.10.2026
41 Гост
Коментиран от #60
21:40 29.10.2026
42 Джентълменът
До коментар #34 от "Костадин Костадинов":Само, че Путинова Русия и Велика Русия са две много различни понятия. Путин превърна Русия в страна агресор!
Коментиран от #54
21:41 29.10.2026
43 Според CNN
Едно уточнение: Някой може ли да докаже, че на мястото е имало репортер от Ройтерс за да твърдите това?
Коментиран от #47
21:42 29.10.2026
44 Колчо
21:43 29.10.2026
45 Гетлост
21:44 29.10.2026
46 Сатана Z
21:44 29.10.2026
47 ВИС-2 🦁 във 3 Световна Война
До коментар #43 от "Според CNN":По време на войната бойците на ВИС-2 ще се бият като лъвове!
Коментиран от #59
21:45 29.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Колчо
До коментар #40 от "Гост":Мозе мозе! И ти си руснак в българска носия!
21:46 29.10.2026
51 ЕСТЕСТВЕНО
До коментар #13 от "Костадина Костадинова":ЧЕ Е РУСКИ. ТЕ СА АГРЕСОРИТЕ.
Коментиран от #56
21:46 29.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 А математика учили ли сте ?
Коментиран от #69
21:47 29.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Фйфк
Коментиран от #72
21:49 29.10.2026
56 Костадин Костадинов
До коментар #51 от "ЕСТЕСТВЕНО":Велика Русия те освободи! Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Сюлейман Чучур Байряк
Коментиран от #70, #76
21:49 29.10.2026
57 ха, ха, ха...
До коментар #37 от "Костадин Костадинов":Ти щеше да се казваш Ахмед Али Агджа, не аз. Може да имаш "братушки" из между татарите, чувашите, тюркмените, азербайджаните, бурятите или някой други от 180-те азиатски етноси в Русия, но точно това те отличава от нас. Аз от там "братушки" нямам! Ние сме Европейци, а не татари ако това те интересува и всичко е доказано освен антропологично,а също така визуално и генетично.
Коментиран от #64, #68, #75
21:49 29.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ВИС-2 🦁
До коментар #47 от "ВИС-2 🦁 във 3 Световна Война":Слава на великия Жоро Илиев.
21:50 29.10.2026
60 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ
До коментар #41 от "Гост":АЗ ПИТАХ РАДЕВ
ТОЙ КАЗА ЧЕ НЕ ЗНАЕ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ..
21:51 29.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ами
е окраински и че командван от територията Англия.
Но има и такива твърдения.
21:52 29.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Поредната непроверена информация
21:53 29.10.2026
66 ха, ха, ха...
До коментар #26 от "?????":И що бе, ще ги очистиш ли ако знаеш с какво са натоварени?
21:54 29.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Костадин Костадинов
До коментар #57 от "ха, ха, ха...":Напротив ако не беше Велики Русия аз нямаше да имам българско име, а ти щеше да се казваш Хюсеин Кадаиф Бюрек.! Скоро Путин Велики ще възстанови Белене, а ти си подготвяй багажа за там
Коментиран от #71
21:55 29.10.2026
69 Колчо
До коментар #53 от "А математика учили ли сте ?":До Крим е толкова, под 500 километра, и кво?
21:56 29.10.2026
70 Твоята велика русия
До коментар #56 от "Костадин Костадинов":си е гонела интересите, а не е дошла да те освобождава, и не са били само руснаци.Имало е и други армии, но по-малко.Освен това от руската армия 70% са били украинци.Ние само сме спечелили от това, и след това изцяло под руски контрол, който продължава и сега.
Коментиран от #73
21:56 29.10.2026
71 Костадин Костадинов
До коментар #68 от "Костадин Костадинов":Започваш да ме излагаш, адаш. Хапченцето взимаш ли ги редовно
21:56 29.10.2026
72 Костадин Костадинов
До коментар #55 от "Фйфк":От фашистка Украйна
21:57 29.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Сандо
22:00 29.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 604
22:14 29.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.