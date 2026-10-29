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Ройтерс: Дронът край Шабла най-вероятно е руски Murena-300S
  Тема: Украйна

Ройтерс: Дронът край Шабла най-вероятно е руски Murena-300S

29 Октомври, 2026 21:12 1 555 80

  • дронове-
  • шабла-
  • contship jet-
  • murena-300s-
  • черно море-
  • русия-
  • украйна

Анализатор от Ambrey Analytics свързва апарата с руския безпилотен катер, българските власти все още не са потвърдили кой стои зад атаката

Ройтерс: Дронът край Шабла най-вероятно е руски Murena-300S - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Дронът, поразил контейнеровоза CONTSHIP JET край Шабла, вероятно е вариант или производен модел на руския безпилотен катер Murena-300S. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на оценка на Томас Алекса, старши анализатор в международната компания за морски риск Ambrey Analytics.

„Оценката на Ambrey е, че дронът е вариант на или произлизащ от руския модел Murena-300S“, каза Алекса пред Ройтерс. По думите му маневрите на апарата показват дистанционно управление. На видеозапис, направен от член на екипажа, се вижда матовочерен дрон с дължина около шест метра.

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Оценката не представлява официална идентификация на апарата. Българските власти не са потвърдили произхода му, нито са посочили извършителя на нападението. Премиерът Румен Радев заяви, че разполаганото видео е с „много добро изображение“, но предстоят експертизи, които да установят произхода на дроновете. „Ако се докаже с какъв произход са тези дронове, ще бъде връчена протестна нота“, каза Радев.

Атаката срещу контейнеровоза

CONTSHIP JET е бил поразен на 28 октомври на около 21 морски мили югоизточно от Шабла. Според Министерството на отбраната атаката е извършена с три надводни дрона. Корабът е плавал под либерийски флаг от Хайфа към Констанца и е превозвал 421 контейнера.

Екипажът от 18 души - 14 филипинци и 4 украинци - е спасен от Военноморските сили и е откаран във Варна. Контейнеровозът е потънал през нощта след нападението. По данни на българските власти френски патрулен самолет е засекъл дроновете преди удара, което е подпомогнало спасителната операция.

Какво представлява Murena-300S

Murena-300S е представен за първи път през август 2024 г. на изложението за военна техника „Армия-2024“. Разработен е от руското конструкторско бюро „Център за безпилотни системи“ като многоцелеви безпилотен надводен апарат.

По данни на разработчика катерът е дълъг 5,5 метра, широк 1,5 метра, развива до 45 километра в час и има обявен обсег от 500 километра. Той може да превозва полезен товар до 500 килограма и да изпълнява задачи при вълнение до четвърта степен.

Сред описаните му предназначения са патрулиране, разузнаване на надводни и брегови цели, поставяне и обезвреждане на морски мини и огнева поддръжка. Апаратът разполага с дистанционно управление, инерциална навигация, термовизионна камера, инфрачервена система и лидар.

Москва отрича да има връзка с атаките срещу търговски кораби край българското Черноморие и не е коментирала конкретно нападението срещу CONTSHIP JET.

Източници: segabg.com, bnrnews.bg, apnews.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    14 8 Отговор
    Не вероятно дрона се вижда на видеото ,най вероятно от анклава Камчия е пуснат

    21:20 29.10.2026

  • 3 Сатана Z

    36 18 Отговор
    Дронът е Украински МагураV5 на 99%

    21:20 29.10.2026

  • 4 Някой

    40 14 Отговор
    Абе, не сипете, ами признайте, че дрона е английски. Аман от лъжи от западните "свободни" медии.

    Коментиран от #8

    21:20 29.10.2026

  • 5 Най

    34 12 Отговор
    Вероятно не е руски!
    Направо си е още по вероятно английски!

    Коментиран от #10

    21:21 29.10.2026

  • 6 😁😁😁

    21 5 Отговор
    Вероятно, хахаха. Може би, вероятно, галиба. Дрън,дрън.

    21:21 29.10.2026

  • 7 Някой

    27 10 Отговор
    Някой да се е съмнявал, че ще се "окаже" руски? :)

    Коментиран от #17, #21, #49

    21:21 29.10.2026

  • 8 Костадин Костадинов

    6 20 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    И по ко разбра чий английски

    Коментиран от #13, #24

    21:21 29.10.2026

  • 9 иван костов

    25 10 Отговор
    Дронът е британски, каквито използва ВСУ! Доказано е ! Намеса е изборите на Украйна!

    Коментиран от #11

    21:22 29.10.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    5 12 Отговор

    До коментар #5 от "Най":

    По ко разбра

    Коментиран от #29

    21:22 29.10.2026

  • 11 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "иван костов":

    И кви са доказателства

    21:23 29.10.2026

  • 12 Гост

    26 5 Отговор
    Къв Ройтерс, бе! Докато Мирчев не каже модела, аз не вярвам на никой!!!

    21:23 29.10.2026

  • 13 Костадина Костадинова

    14 7 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    И по ко разбра чий руски

    Коментиран от #51

    21:23 29.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Спецназ

    24 6 Отговор
    Дрона може да е MURENA но нали разбирате че и украинците имат такива??

    Нета е пълно със снимки на такива прихванати т.е леко повредени но годни и плават.

    На руснаците все още само за Лунното затъмнение няма "санкции"... все още.

    21:24 29.10.2026

  • 16 Мурена-300С

    6 10 Отговор
    Техническият анализ сочи към безекипажен катер, близък до руския Мурена-300С, но точният модел не е установен.

    21:24 29.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Истината от други медии

    20 4 Отговор
    "Украински дрон „Магура“ ли стои зад потапянето на CONTSHIP JET? Кадри от кораба разкриват важна следа"

    21:25 29.10.2026

  • 20 Радев-

    6 16 Отговор
    Не е вярно. Щом Митрофанова казва че не е, значи не е.

    21:25 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Костадин Костадинов

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "Костадин Костадинов":

    И по ко разбра чий английски

    Коментиран от #28

    21:26 29.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ?????

    16 5 Отговор
    Уф.
    Естествено че е руски.
    Аз да попитам що нашата държава мълча когато Зеленски и сие я почнаха тая игра в Черно море - не разбираше ли че тая игра може да се играе и от другата страна?
    И що сега се прави на света вода ненапита.
    Квото сте си надробили тва ще сърбате.
    А и все пак да попитам кво има в тия контейнъри и що Израел и Румъния не ни разказват за тях?
    Или ни разказват, но ни е страх да разкажем кво е било там?
    Кажете ни бре.

    Коментиран от #30, #32, #66

    21:30 29.10.2026

  • 27 Украински дрон „Магура“

    14 3 Отговор
    Това стои зад ударите.

    21:30 29.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 !!!!!!

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    Естествено, че е украински.

    21:32 29.10.2026

  • 31 Джентълменът

    4 23 Отговор
    Буквално съм изумен от тъпотията на българските ввластимащи да не посочват Русия като страната изпратила дроновете срещу кораби в Черно море, щото видиш ли румънците били я назовали, но това нищо не променило. Ама чакайте, бе, хора? Значи рашките на Путин ще ни атакуват, а ние ще мълчим, понеже и без друго нищо не можем да направим. Ей, хора казвам ви, че тия мишоци по високите етажи не са нормални! Ей затова сме били 5 века под игото! Срам ме е от мълчанието ви, сънародници! Разбира се другаде ги стяга шапка, а именно, че ги е страх да не загубят гласоподаватели!

    Коментиран от #34

    21:33 29.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дронът е украински

    13 5 Отговор
    Казва се „Магура“.

    Коментиран от #58

    21:34 29.10.2026

  • 34 Костадин Костадинов

    16 6 Отговор

    До коментар #31 от "Джентълменът":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа

    Коментиран от #42, #63

    21:34 29.10.2026

  • 35 Бай онзи

    11 1 Отговор
    На Южния полюс са умрели 5-6 пингвина.Най-вероятно са ги ударили с руски дрон.

    21:34 29.10.2026

  • 36 интересно

    9 3 Отговор
    Но изобщо не прилича на Murena-300S

    Коментиран от #38

    21:34 29.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #36 от "интересно":

    И на ко прилича, на царула дет го остай гат ходиши на морето с доматтити и кофата с сириниту, штот нямаш пари за ляб

    21:36 29.10.2026

  • 39 КРАТКО

    14 2 Отговор
    СЕ МИ Е ТАЯ КЪВ Е ДРОНА
    ЧЕРНО МОРЕ Е ЗАТВОРЕНО ЗА УКРАИНСКАТА ХУНАТА
    ТОЛКОЗ

    21:36 29.10.2026

  • 40 Гост

    13 2 Отговор
    Що да не е английски, направен да изглежда руски или украйнски с руско облекло. Да имате части, заводски щампи на детайли, сериини номера или поне чипове за перални ..... смешници.

    Коментиран от #50

    21:38 29.10.2026

  • 41 Гост

    6 2 Отговор
    Ройтерс са питали Мирчев! Нали?

    Коментиран от #60

    21:40 29.10.2026

  • 42 Джентълменът

    2 11 Отговор

    До коментар #34 от "Костадин Костадинов":

    Само, че Путинова Русия и Велика Русия са две много различни понятия. Путин превърна Русия в страна агресор!

    Коментиран от #54

    21:41 29.10.2026

  • 43 Според CNN

    8 1 Отговор
    Дронът е украински.

    Едно уточнение: Някой може ли да докаже, че на мястото е имало репортер от Ройтерс за да твърдите това?

    Коментиран от #47

    21:42 29.10.2026

  • 44 Колчо

    1 1 Отговор
    Кyйо число е днес? Да ми припомнити кой ден от седмицата са пада 3 ноември?

    21:43 29.10.2026

  • 45 Гетлост

    6 1 Отговор
    Ройтерс май послъгвате!

    21:44 29.10.2026

  • 46 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Употребата на безпилотни катери срещу търговски кораби в Черно море се превърна в изключително сериозен и опасен феномен. Въпреки че украинските дронове MAGURA V5 са създадени и официално се използват единствено за удари по военни обекти и кораби на Руския флот, ситуацията в западната част на Черно море (край бреговете на България и Румъния) е коренно различна.

    21:44 29.10.2026

  • 47 ВИС-2 🦁 във 3 Световна Война

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "Според CNN":

    По време на войната бойците на ВИС-2 ще се бият като лъвове!

    Коментиран от #59

    21:45 29.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Колчо

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Гост":

    Мозе мозе! И ти си руснак в българска носия!

    21:46 29.10.2026

  • 51 ЕСТЕСТВЕНО

    3 7 Отговор

    До коментар #13 от "Костадина Костадинова":

    ЧЕ Е РУСКИ. ТЕ СА АГРЕСОРИТЕ.

    Коментиран от #56

    21:46 29.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 А математика учили ли сте ?

    5 1 Отговор
    45 километра в час и с обявен максимален обсег от 500 километра от къде трябва да е тръгнал и колко часа да е пътувал ? А? Или атлантенцата математика не са учили

    Коментиран от #69

    21:47 29.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Фйфк

    5 0 Отговор
    500 км обсег.От къде е тръгнал?

    Коментиран от #72

    21:49 29.10.2026

  • 56 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #51 от "ЕСТЕСТВЕНО":

    Велика Русия те освободи! Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Сюлейман Чучур Байряк

    Коментиран от #70, #76

    21:49 29.10.2026

  • 57 ха, ха, ха...

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "Костадин Костадинов":

    Ти щеше да се казваш Ахмед Али Агджа, не аз. Може да имаш "братушки" из между татарите, чувашите, тюркмените, азербайджаните, бурятите или някой други от 180-те азиатски етноси в Русия, но точно това те отличава от нас. Аз от там "братушки" нямам! Ние сме Европейци, а не татари ако това те интересува и всичко е доказано освен антропологично,а също така визуално и генетично.

    Коментиран от #64, #68, #75

    21:49 29.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ВИС-2 🦁

    0 3 Отговор

    До коментар #47 от "ВИС-2 🦁 във 3 Световна Война":

    Слава на великия Жоро Илиев.

    21:50 29.10.2026

  • 60 ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ

    1 2 Отговор

    До коментар #41 от "Гост":

    АЗ ПИТАХ РАДЕВ

    ТОЙ КАЗА ЧЕ НЕ ЗНАЕ НА КОГО СА ДРОНОВЕТЕ..

    21:51 29.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ами

    5 1 Отговор
    Никой не очаква Ройтерс да кажат че дрона
    е окраински и че командван от територията Англия.
    Но има и такива твърдения.

    21:52 29.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Поредната непроверена информация

    4 1 Отговор
    Тип подвеждаща и манипулативна и формация.

    21:53 29.10.2026

  • 66 ха, ха, ха...

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "?????":

    И що бе, ще ги очистиш ли ако знаеш с какво са натоварени?

    21:54 29.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Костадин Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "ха, ха, ха...":

    Напротив ако не беше Велики Русия аз нямаше да имам българско име, а ти щеше да се казваш Хюсеин Кадаиф Бюрек.! Скоро Путин Велики ще възстанови Белене, а ти си подготвяй багажа за там

    Коментиран от #71

    21:55 29.10.2026

  • 69 Колчо

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "А математика учили ли сте ?":

    До Крим е толкова, под 500 километра, и кво?

    21:56 29.10.2026

  • 70 Твоята велика русия

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Костадин Костадинов":

    си е гонела интересите, а не е дошла да те освобождава, и не са били само руснаци.Имало е и други армии, но по-малко.Освен това от руската армия 70% са били украинци.Ние само сме спечелили от това, и след това изцяло под руски контрол, който продължава и сега.

    Коментиран от #73

    21:56 29.10.2026

  • 71 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Костадин Костадинов":

    Започваш да ме излагаш, адаш. Хапченцето взимаш ли ги редовно

    21:56 29.10.2026

  • 72 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Фйфк":

    От фашистка Украйна

    21:57 29.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Сандо

    1 2 Отговор
    Е,щом Ройтерс го казва ....Но как да им вярваме,след като те никога нищо не са потвърдили във войната в Украйна,а и да не забравяме,че са британци,а те са известни с някои доста неприятни черти в характера,и то не просто неприятни,ами и направо опасни за здравето на околните.

    22:00 29.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 604

    0 0 Отговор
    морските градове ще ядат хурката!!!!

    22:14 29.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.