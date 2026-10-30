Говори Москва: Украйна е възобновила ударите по руски рафинерии

Украйна е възобновила ударите по руски петролни рафинерии след пауза, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му през нощта са били атакувани обекти в Самарска област, където са поразени три рафинерии и един газохимически комплекс.

„Украйна снощи е възобновила атаките си срещу рафинерии след пауза“, заяви Новак. Той уточни, че един от обектите е получил леки повреди. Руските власти не съобщават за пълно спиране на работата на засегнатите предприятия.

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Двама загинали при отстраняване на последиците

По-рано губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи, че двама мъже са загинали при атака с безпилотни летателни апарати. Те са работели по отстраняването на последиците от предишен удар, посочи губернаторът.

Ройтерс съобщи, че атаката е засегнала район, в който се намират три петролни рафинерии. Данните за щетите са предоставени от руските власти и не са независимо потвърдени.

Кремъл обвини Киев, че пренебрегва искане на Тръмп

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Украйна пренебрегва искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре атаките срещу руски петролни рафинерии. Ушаков не предостави допълнителни подробности.

Твърденията бяха отправени на фона на продължаващите взаимни удари по енергийна инфраструктура между Русия и Украйна. Москва представя атаките срещу рафинериите като нарушение на призива за спиране на ударите по енергийни обекти, докато Киев не е поел отговорност за съобщената атака в Самарска област.

Източници: bta.bg, news.sky.com, devdiscourse.com