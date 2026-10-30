Говори Москва: Украйна е възобновила ударите по руски рафинерии

Украйна е възобновила ударите по руски петролни рафинерии след пауза, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му през нощта са били атакувани обекти в Самарска област, където са поразени три рафинерии и един газохимически комплекс.
„Украйна снощи е възобновила атаките си срещу рафинерии след пауза“, заяви Новак. Той уточни, че един от обектите е получил леки повреди. Руските власти не съобщават за пълно спиране на работата на засегнатите предприятия.
Двама загинали при отстраняване на последиците
По-рано губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи, че двама мъже са загинали при атака с безпилотни летателни апарати. Те са работели по отстраняването на последиците от предишен удар, посочи губернаторът.
Ройтерс съобщи, че атаката е засегнала район, в който се намират три петролни рафинерии. Данните за щетите са предоставени от руските власти и не са независимо потвърдени.
Кремъл обвини Киев, че пренебрегва искане на Тръмп
Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Украйна пренебрегва искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре атаките срещу руски петролни рафинерии. Ушаков не предостави допълнителни подробности.
Твърденията бяха отправени на фона на продължаващите взаимни удари по енергийна инфраструктура между Русия и Украйна. Москва представя атаките срещу рафинериите като нарушение на призива за спиране на ударите по енергийни обекти, докато Киев не е поел отговорност за съобщената атака в Самарска област.
Източници: bta.bg, news.sky.com, devdiscourse.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп-
16:24 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гоце
16:25 30.10.2026
5 Путин в бункера-
16:25 30.10.2026
6 Вълк
Коментиран от #11
16:26 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лили
Коментиран от #13, #54
16:28 30.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Teтя Мyтpaфановна
До коментар #2 от "Боруна Лом":Как пък един русофил "патриот" не дойде да покаже как да се води войната, ами все от масата дава акъли ?
Коментиран от #15
16:29 30.10.2026
11 Тик-Ток
До коментар #6 от "Вълк":Утре ще ти стане още по добре ,5Е за нафта
Коментиран от #23
16:30 30.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ако нашият "генерал"
До коментар #8 от "Лили":Беше президент на Украйна, още като се струпаха руските войски до границата щеше да вдигне бяло знаме.
Коментиран от #18, #24, #40
16:30 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Боруна Лом
До коментар #10 от "Teтя Мyтpaфановна":...НЕ Е ОТ МАСАТА,А ОТ ДИВАНА
Коментиран от #58
16:31 30.10.2026
16 Абе
16:31 30.10.2026
17 Сесесере
16:32 30.10.2026
18 Коректор
До коментар #13 от "Ако нашият "генерал"":Щеше да се хвани за палците на краката - руското и бялото знаме сами щяха да се извисят.
Коментиран от #30
16:33 30.10.2026
19 Хахахаха
16:33 30.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ердоган
16:33 30.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бъркаш
До коментар #11 от "Тик-Ток":Това го каза още като удариха първата рафинерия, не стана. А от тогава са ударени десетки други рафинерии.
16:34 30.10.2026
24 Хахахаха
До коментар #13 от "Ако нашият "генерал"":Радев ще предаде България само с телефонен разговор. Няма да е нужно трупане на войски.
16:34 30.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Объркана копейка
Коментиран от #34
16:38 30.10.2026
27 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ
Бомби си съчетала кремълски като за последно.
16:39 30.10.2026
28 Ама
16:41 30.10.2026
29 Тощше
16:42 30.10.2026
30 Сила
До коментар #18 от "Коректор":Не ползвай чужд ник , Мирчев аргатин !!
16:42 30.10.2026
31 Свобода за Украйна
16:43 30.10.2026
32 Генерал Румен Радев към Кремъл
16:45 30.10.2026
33 Добри новини
ВСУ изперкаха отново Новокуйбишевската рафинерия в Самарска област на Русия.
Силите за отбрана на Украйна нанесоха удар по пускова установка на тактически ракетен комплекс „Искандер-М“ в Курска област на Руската федерация
Месец на приземени полети за Русия – октомври . Общи загуби: 11 унищожени летателни апарата (7 бр. Су-34, 2 бр. Су-30СМ, 1 бр. Су-35С, 1 бр. Су-57) и два повредени (2 бр. Су-34).
Финансови загуби: приблизително 600–800 милиона долара
Коментиран от #44, #48
16:47 30.10.2026
34 е от къде да ги вземе
До коментар #26 от "Объркана копейка":като Могучая внася нафта от Южна Корея?
Коментиран от #41
16:47 30.10.2026
35 така е
16:49 30.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Грешка Рублева
Коментиран от #49, #52
16:50 30.10.2026
38 Радиоточка на путинската пропаганда
До коментар #36 от "ЛАЙНОБРИТСИТЕ СИ ГО ТЪРСЯТ":Жужето още ли не е летяло от 11 етаж?
Аааа, то се крие само в бункер, никакви високи сгради 🙂
Коментиран от #45
16:51 30.10.2026
39 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #43
16:52 30.10.2026
40 Aбе ти
До коментар #13 от "Ако нашият "генерал"":за Истанбул и белия байряк, не си ли чувал?!!! И територии нямаше да се загубят и жертви нямаше да има.
Борис Джонън.
Коментиран от #53, #55
16:52 30.10.2026
41 преди 20 дена
До коментар #34 от "е от къде да ги вземе":Южна Корея е доставила значителни количества гориво на Русия чрез седем танкера, три от които са обект на международни санкции от страна на Великобритания и Европейския съюз. Доставките идват в момент, когато Москва се опитва да компенсира вътрешния недостиг на гориво, предизвикан от прекъсвания в работата на руските нефтопреработвателни заводи. Това показва съвместен анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, съобщава The Guardian.
През месеците юли и август над 176 хиляди тона гориво, състоящо се предимно от дизел, са били натоварени в няколко южнокорейски пристанища. Седемте танкера са извършили общо 14 плавания до руския Далечен Изток за този период.
Най-големият от санкционираните кораби, танкерът Layla, е превозил общо 57 хиляди тона дизел от южнокорейското пристанище Улсан до Владивосток в рамките на два курса. При второто си пътуване плавателният съд е посочил като дестинация японския град Ниигата, но в крайна сметка е отплавал директно към Русия.
16:53 30.10.2026
42 Тъпирчев
Коментиран от #47, #56, #57
16:53 30.10.2026
43 Еврокопейкa
До коментар #39 от "Хахаха!🎺🥳😀":копейките не ви броим за част от нас! Вие сте съвеЦки крепостни!
16:53 30.10.2026
44 Финансовите загуби са нищо
До коментар #33 от "Добри новини":Нямат с какво да построят нови. Всичката електроника идва от "гадният запад"
16:53 30.10.2026
45 Гюрофче
До коментар #38 от "Радиоточка на путинската пропаганда":Като те пратят на фронта ще видим ти как ще летиш
Коментиран от #51
16:54 30.10.2026
46 Арееее бой по фламингото
Как беше, Факти? Путин, пабеждава ли? Наркоманката пабеди ли и тя?
16:54 30.10.2026
47 12345
До коментар #42 от "Тъпирчев":На Оранжевото бебе в Белия Дом спешно ще трябва усмирителна биберонка ,че ще пропищи от гняв!
16:54 30.10.2026
48 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #33 от "Добри новини":Цяла Европа протестира против колосалните икономически загуби и пропуснати ползи по вина на Украйна, ти пишеш "добра новина"?
16:54 30.10.2026
49 Русофил
До коментар #37 от "Грешка Рублева":Да видим теб кой ще спасява
16:55 30.10.2026
50 Кажи честно ... 🤣
Там не водят ли разследване, не обсъждат ли, не преценят ли ?!
А уж една и съща съветска школа са завършили с нашите "генерали" .
16:55 30.10.2026
51 Радиоточка на путинската пропаганда
До коментар #45 от "Гюрофче":Pушлямските отрепки не искат да вървят в Азия, искат Западът да стане кочина като родната им кочина.
16:55 30.10.2026
52 Русофил
До коментар #37 от "Грешка Рублева":Ама в руската армия не вземали джендъри!
16:55 30.10.2026
53 Пипаш маслото
До коментар #40 от "Aбе ти":Отивай в сервиза.
16:55 30.10.2026
54 Абе
До коментар #8 от "Лили":Лили, да те питамвгъзаболили?
16:55 30.10.2026
55 Соломон
До коментар #40 от "Aбе ти":Така ли си се родил или увреждането ти е в последствие.Ако Русия небе нападнала Украйна намаше да има нужда от Истамбул.Да не говори за убитите преди Истамбул
16:56 30.10.2026
56 Напротив имат огромен интерес,
До коментар #42 от "Тъпирчев":но не и по начина и правилата на Путин.
16:57 30.10.2026
57 Соломон
До коментар #42 от "Тъпирчев":Ами след като англосаксинците нямат интерес .Нека русляците ба пробват да я приключат
16:57 30.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.