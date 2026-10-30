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Говори Москва: Украйна е възобновила ударите по руски рафинерии
  Тема: Украйна

Говори Москва: Украйна е възобновила ударите по руски рафинерии

30 Октомври, 2026 16:23 911 58

  • александър новак-
  • самарска област-
  • петролни рафинерии-
  • украйна-русия-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Руският вицепремиер съобщи за поразени три рафинерии и газохимически комплекс в Самарска област, при отделна атака са загинали двама души, според местните власти

Говори Москва: Украйна е възобновила ударите по руски рафинерии - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна е възобновила ударите по руски петролни рафинерии след пауза, заяви руският вицепремиер Александър Новак. По думите му през нощта са били атакувани обекти в Самарска област, където са поразени три рафинерии и един газохимически комплекс.

„Украйна снощи е възобновила атаките си срещу рафинерии след пауза“, заяви Новак. Той уточни, че един от обектите е получил леки повреди. Руските власти не съобщават за пълно спиране на работата на засегнатите предприятия.

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Двама загинали при отстраняване на последиците

По-рано губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев съобщи, че двама мъже са загинали при атака с безпилотни летателни апарати. Те са работели по отстраняването на последиците от предишен удар, посочи губернаторът.

Ройтерс съобщи, че атаката е засегнала район, в който се намират три петролни рафинерии. Данните за щетите са предоставени от руските власти и не са независимо потвърдени.

Кремъл обвини Киев, че пренебрегва искане на Тръмп

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви, че Украйна пренебрегва искането на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре атаките срещу руски петролни рафинерии. Ушаков не предостави допълнителни подробности.

Твърденията бяха отправени на фона на продължаващите взаимни удари по енергийна инфраструктура между Русия и Украйна. Москва представя атаките срещу рафинериите като нарушение на призива за спиране на ударите по енергийни обекти, докато Киев не е поел отговорност за съобщената атака в Самарска област.

Източници: bta.bg, news.sky.com, devdiscourse.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп-

    23 6 Отговор
    "Тоя гаден Зеленски ще ми докара някой инфаркт"

    16:24 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гоце

    13 5 Отговор
    Е й? Какво толкова?

    16:25 30.10.2026

  • 5 Путин в бункера-

    15 10 Отговор
    "Тоя отвратителен Зеленски ще ми докара някой инфаркт"

    16:25 30.10.2026

  • 6 Вълк

    14 13 Отговор
    Чудя се защо ми е добре от тази новина

    Коментиран от #11

    16:26 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лили

    16 11 Отговор
    Не може ли Зеленски да се кандидатира за президент на България ще спечели на първи тур

    Коментиран от #13, #54

    16:28 30.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Teтя Мyтpaфановна

    18 9 Отговор

    До коментар #2 от "Боруна Лом":

    Как пък един русофил "патриот" не дойде да покаже как да се води войната, ами все от масата дава акъли ?

    Коментиран от #15

    16:29 30.10.2026

  • 11 Тик-Ток

    10 11 Отговор

    До коментар #6 от "Вълк":

    Утре ще ти стане още по добре ,5Е за нафта

    Коментиран от #23

    16:30 30.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ако нашият "генерал"

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Лили":

    Беше президент на Украйна, още като се струпаха руските войски до границата щеше да вдигне бяло знаме.

    Коментиран от #18, #24, #40

    16:30 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Teтя Мyтpaфановна":

    ...НЕ Е ОТ МАСАТА,А ОТ ДИВАНА

    Коментиран от #58

    16:31 30.10.2026

  • 16 Абе

    11 4 Отговор
    Какви удари. Такива кога е имало, че да се възобновяват нали уж горяха само треви за какво е този рев?

    16:31 30.10.2026

  • 17 Сесесере

    13 4 Отговор
    Путин реве на рижия!

    16:32 30.10.2026

  • 18 Коректор

    8 4 Отговор

    До коментар #13 от "Ако нашият "генерал"":

    Щеше да се хвани за палците на краката - руското и бялото знаме сами щяха да се извисят.

    Коментиран от #30

    16:33 30.10.2026

  • 19 Хахахаха

    10 7 Отговор
    Жертвата раша. Лошата Украйна пак удря по миролюбивата раша и хуманиста тупин.

    16:33 30.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ердоган

    7 5 Отговор
    Рудия сама се бомби за да обвини Украйна

    16:33 30.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бъркаш

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тик-Ток":

    Това го каза още като удариха първата рафинерия, не стана. А от тогава са ударени десетки други рафинерии.

    16:34 30.10.2026

  • 24 Хахахаха

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Ако нашият "генерал"":

    Радев ще предаде България само с телефонен разговор. Няма да е нужно трупане на войски.

    16:34 30.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Объркана копейка

    10 4 Отговор
    А на нас ни казаха, че това е гениален ход на многоходовия, които разрушава собствените си рафинерии, за да оправдае невъзможността да достави нафта на САЩ. Закъснява вече седмици с първите 300 000 тона.

    Коментиран от #34

    16:38 30.10.2026

  • 27 Путин го СПУКАХА ОТ БОМБЕНЕ

    5 1 Отговор
    На зеленски не му дреме от Тръмп
    Бомби си съчетала кремълски като за последно.

    16:39 30.10.2026

  • 28 Ама

    8 2 Отговор
    Сигурно ли е, че ударите са от украински дронове? Я нашия зелен чорап да обясни за доказателствата пак които трябвали за да се обяви чие е нападенито. Може пък да са марсиянски тези дронове и извънземните да правят провокации нали.

    16:41 30.10.2026

  • 29 Тощше

    4 1 Отговор
    Глупости, това са руски дронове които искат да злепоставят кийв.

    16:42 30.10.2026

  • 30 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Коректор":

    Не ползвай чужд ник , Мирчев аргатин !!

    16:42 30.10.2026

  • 31 Свобода за Украйна

    4 3 Отговор
    Така ще е до победата Да си хващат пътя и да се махат от Украйна

    16:43 30.10.2026

  • 32 Генерал Румен Радев към Кремъл

    4 2 Отговор
    Моля ви недейте да обвинявате без доказателства! Няма доказателства чии са дроновете, които удрят руските рафинерии.

    16:45 30.10.2026

  • 33 Добри новини

    7 3 Отговор
    На летище Ахтубинск в Астраханска област на 29 октомври при стартиране на двигателите се е запалил многоцелевият изтребител от пето поколение Су-57.

    ВСУ изперкаха отново Новокуйбишевската рафинерия в Самарска област на Русия.

    Силите за отбрана на Украйна нанесоха удар по пускова установка на тактически ракетен комплекс „Искандер-М“ в Курска област на Руската федерация

    Месец на приземени полети за Русия – октомври . Общи загуби: 11 унищожени летателни апарата (7 бр. Су-34, 2 бр. Су-30СМ, 1 бр. Су-35С, 1 бр. Су-57) и два повредени (2 бр. Су-34).
    Финансови загуби: приблизително 600–800 милиона долара

    Коментиран от #44, #48

    16:47 30.10.2026

  • 34 е от къде да ги вземе

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "Объркана копейка":

    като Могучая внася нафта от Южна Корея?

    Коментиран от #41

    16:47 30.10.2026

  • 35 така е

    1 1 Отговор
    Тремп каза, само рафинериите на ТремпОйл да не бомбят.... ъъъ на ЛукОйл де.

    16:49 30.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Грешка Рублева

    8 1 Отговор
    Аман от тия украинци Радев да изпраща русофилите да спасяват Русия.

    Коментиран от #49, #52

    16:50 30.10.2026

  • 38 Радиоточка на путинската пропаганда

    4 1 Отговор

    До коментар #36 от "ЛАЙНОБРИТСИТЕ СИ ГО ТЪРСЯТ":

    Жужето още ли не е летяло от 11 етаж?
    Аааа, то се крие само в бункер, никакви високи сгради 🙂

    Коментиран от #45

    16:51 30.10.2026

  • 39 Хахаха!🎺🥳😀

    1 2 Отговор
    Когато дизелът в България стане 5€ и започнат гладни бунтове, укрофилите ще са много доволни.

    Коментиран от #43

    16:52 30.10.2026

  • 40 Aбе ти

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ако нашият "генерал"":

    за Истанбул и белия байряк, не си ли чувал?!!! И територии нямаше да се загубят и жертви нямаше да има.

    Борис Джонън.

    Коментиран от #53, #55

    16:52 30.10.2026

  • 41 преди 20 дена

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "е от къде да ги вземе":

    Южна Корея е доставила значителни количества гориво на Русия чрез седем танкера, три от които са обект на международни санкции от страна на Великобритания и Европейския съюз. Доставките идват в момент, когато Москва се опитва да компенсира вътрешния недостиг на гориво, предизвикан от прекъсвания в работата на руските нефтопреработвателни заводи. Това показва съвместен анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, съобщава The Guardian.

    През месеците юли и август над 176 хиляди тона гориво, състоящо се предимно от дизел, са били натоварени в няколко южнокорейски пристанища. Седемте танкера са извършили общо 14 плавания до руския Далечен Изток за този период.

    Най-големият от санкционираните кораби, танкерът Layla, е превозил общо 57 хиляди тона дизел от южнокорейското пристанище Улсан до Владивосток в рамките на два курса. При второто си пътуване плавателният съд е посочил като дестинация японския град Ниигата, но в крайна сметка е отплавал директно към Русия.

    16:53 30.10.2026

  • 42 Тъпирчев

    1 4 Отговор
    Скапаните снглосакси са нямат интерес войната да свърши

    Коментиран от #47, #56, #57

    16:53 30.10.2026

  • 43 Еврокопейкa

    6 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    копейките не ви броим за част от нас! Вие сте съвеЦки крепостни!

    16:53 30.10.2026

  • 44 Финансовите загуби са нищо

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Добри новини":

    Нямат с какво да построят нови. Всичката електроника идва от "гадният запад"

    16:53 30.10.2026

  • 45 Гюрофче

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Радиоточка на путинската пропаганда":

    Като те пратят на фронта ще видим ти как ще летиш

    Коментиран от #51

    16:54 30.10.2026

  • 46 Арееее бой по фламингото

    1 0 Отговор
    И кво стана с великата статия, че Тръмп наредил на Зеленски да не бие по руските НПЗ?

    Как беше, Факти? Путин, пабеждава ли? Наркоманката пабеди ли и тя?

    16:54 30.10.2026

  • 47 12345

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тъпирчев":

    На Оранжевото бебе в Белия Дом спешно ще трябва усмирителна биберонка ,че ще пропищи от гняв!

    16:54 30.10.2026

  • 48 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Добри новини":

    Цяла Европа протестира против колосалните икономически загуби и пропуснати ползи по вина на Украйна, ти пишеш "добра новина"?

    16:54 30.10.2026

  • 49 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Грешка Рублева":

    Да видим теб кой ще спасява

    16:55 30.10.2026

  • 50 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    Тези как пък веднага разбраха, че това са украински безпилотни летателни апарати ?
    Там не водят ли разследване, не обсъждат ли, не преценят ли ?!
    А уж една и съща съветска школа са завършили с нашите "генерали" .

    16:55 30.10.2026

  • 51 Радиоточка на путинската пропаганда

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гюрофче":

    Pушлямските отрепки не искат да вървят в Азия, искат Западът да стане кочина като родната им кочина.

    16:55 30.10.2026

  • 52 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Грешка Рублева":

    Ама в руската армия не вземали джендъри!

    16:55 30.10.2026

  • 53 Пипаш маслото

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Aбе ти":

    Отивай в сервиза.

    16:55 30.10.2026

  • 54 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лили":

    Лили, да те питамвгъзаболили?

    16:55 30.10.2026

  • 55 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Aбе ти":

    Така ли си се родил или увреждането ти е в последствие.Ако Русия небе нападнала Украйна намаше да има нужда от Истамбул.Да не говори за убитите преди Истамбул

    16:56 30.10.2026

  • 56 Напротив имат огромен интерес,

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тъпирчев":

    но не и по начина и правилата на Путин.

    16:57 30.10.2026

  • 57 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Тъпирчев":

    Ами след като англосаксинците нямат интерес .Нека русляците ба пробват да я приключат

    16:57 30.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

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