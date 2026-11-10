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Бъдещето на световната икономика е в демократизацията на международните икономически отношения, заявява руският външен министър Сергей Лавров в авторски текст за „Комерсант“. Според него глобалните пазари и веригите за доставки трябва да бъдат отворени, конкурентни и равнопоставени.

Позицията е изложена след среща на външните министри на страните от Г-20 в САЩ, на която са обсъждани връзките между световната икономика и международната сигурност. Лавров твърди, че икономиката все по-често се превръща в инструмент на геополитическа конфронтация, а санкциите, протекционистките бариери и ограниченията върху технологиите водят до разпокъсване на глобалната търговия.

Критики към санкциите и търговските бариери

Руският външен министър обвинява западните държави, че използват резервни валути, застрахователни и транспортни услуги, както и търговски ограничения, за натиск върху конкуренти. Тези твърдения са част от политическата оценка на Лавров за развитието на международните отношения, а не от независимо представен анализ в публикацията.

По думите му днес не повече от 70% от търговските потоци се осъществяват в рамките на Световната търговска организация. Той предупреждава, че блоковата логика измества универсалните правила и ускорява регионализирането на движението на стоки, капитали и услуги.

Лавров поставя енергетиката и продоволствената сигурност сред основните рискове за световната икономика. Той цитира оценка на Международната агенция по енергетика, според която до 2030 г. изкуственият интелект може да потребява толкова електроенергия, колкото днес използва цяла Япония. Според руския министър над 600 милиона души по света гладуват, като той свързва проблема основно със санкции и търговски бариери.

Русия насочва търговията си към Азия

В текста Лавров посочва, че Европейският съюз преди е представлявал до 40% от външната търговия на Русия. По думите му Москва е преориентирала износа си към държавите от Глобалното мнозинство, където се реализират 80% от руските експортни стоки, а 70% от тях са предназначени за Азия.

Лавров твърди, че от 2022 г. Русия е доставила на Европа енергоресурси за 320 млрд. долара. Той посочва и ръст от 40% на руските доставки на петрол и минерални суровини за страните от АСЕАН през първото тримесечие на 2026 г.

Според министъра превозите по Северния морски път са се увеличили 1,5 пъти в началото на годината, а обемът на товарите е нараснал с 25%. Прогнозата му е през 2026 г. по маршрута да бъдат превозени 40 млн. тона товари.

Призив за промяна на глобалните институции

Русия и партньорите ѝ от БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество, Евразийския икономически съюз и ОНД трябва да продължат работата по алтернативни платежни, презастрахователни и борсови платформи, заявява Лавров.

Той призовава за реформа на институциите от Бретън-Уудс, така че в управлението им да бъде отчетена по-голямата икономическа тежест на държавите от Глобалното мнозинство. „Бъдещето е за демократизацията на международните икономически отношения“, заключава руският външен министър.

Източници: kommersant.ru