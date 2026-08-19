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Илиян Василев: Какво каза Лавров вчера на Радев?

Илиян Василев: Какво каза Лавров вчера на Радев?

19 Август, 2026 13:00 1 952 51

  • сергей лавров-
  • румен радев-
  • русия-
  • руска пропаганда-
  • руска хибридна атака-
  • руска хибридна пропаганда-
  • информационно-психологически операции

Лавров практически го казва в прав текст: още не сте свършили работата! И ако не я свършиш?

Илиян Василев: Какво каза Лавров вчера на Радев? - 1
Колаж: Факти
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво каза Лавров вчера на Радев? На пръв поглед - нищо особено. Ако обаче се прочете внимателно, посланието е доста по-конкретно.

Полето за изява на руската дипломация в условията на война е силно стеснено. На практика руското МВнР е в режим на вегетация - няма поле за активна дипломация в практическата ѝ плоскост. Само погледнете съдбата на Митрофанова в София - никъде не е канена, никаква реална дипломатическа работа не може да свърши. Путин просто не е оставил никакво поле за изява на руската дипломация. Той не иска мир, нито примирие. Ерго - няма място за дипломати, има място за оръдия.

И в усещането за собствената си безполезност Лавров и руското МВнР намират едно от малкото останали полета за изява - информационно-психологически операции или, по-просто казано, пропаганда.

Но Лавров изпраща и сигнали, които трябва да бъдат разчетени. Изпраща ги от дистанция, през медиите, защото не може да се надява на лична среща.

Първо, самото отделяне на България от останалите, неспоменати държави от ЕС и противопоставянето ѝ на „брюкселската бюрокрация“ е сигнал. Москва очаква София да изиграе определена роля - и то в напълно конкретен аспект.

Второ, Лавров практически го казва в прав текст: още не сте свършили работата. Това послание е пряко към Радев. Да, тръгнали сте в правилната посока, но резултат няма. А времето изтича.

И тук стигаме до въпроса: с какво България е толкова важна за Русия, че е удостоявана със специално внимание от Лавров?

Отговорът отново е Турски поток.

Нищо друго няма значение за Москва. Това е алфата и омегата в руската политика спрямо България през последното десетилетие. Именно това беше стратегическата услуга на Борисов в голямата сделка - България изгражда тръбата, а Москва, образно казано, го оставя на власт.

Сега Радев е на власт и от него се очаква да осигури непрекъснатия поток на руски газ през Турски поток към Европа.

Това е най-големият конкретен политически и икономически интерес на Москва в България в момента, в който „брюкселската бюрокрация“ уж искала да спре потока на руския газ през България и така да изпразни Турски поток.

Разбира се, не някаква абстрактна „брюкселска бюрокрация“ забранява руския газ. Страните от ЕС са стигнали до тази политика и постепенно увеличават нивото на възпиране на Русия, включително чрез болезнени мерки за ограничаване на приходите ѝ от продажба на енергия. Но тезата с лошите бюрократи от Брюксел срещу добрите национални лидери - като Орбан и Фицо, сега Радев, е класика в руската пропаганда.

А през България годишно преминава руски газ за Европа на стойност над 8 млрд. долара, финансов ресурс, който може да пресъхне след влизането на забраната за внос на руски тръбен газ в ЕС след 12 месеца. Ето за това говори Лавров. Путин има вопиюща нужда от тези пари.

Радев, имаш работа. Действай.

И ако не я свършиш?

Тогава активираме Костадинов и ГРУ - я новичок, я взривове.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    28 52 Отговор
    Че е помияра на Путин ....не куче !!!
    Помияр !!!

    13:03 19.08.2026

  • 2 фбр

    41 14 Отговор
    И този е с къса памет!!! Припомни си миналото , нещастнико!!!!

    13:04 19.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 17 Отговор
    Куриозно! Радев съди Росен Миленов за обиди и заплахи срещу Делян Пеевски.На 13 ти октомври Росен е призован в съда.

    13:05 19.08.2026

  • 4 И всичко това

    27 9 Отговор
    пред погледите на Кокора, Боко, Мирча, Радан и Шиши- все първи атлантици!

    13:05 19.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 батСали

    43 20 Отговор
    Лавров каза на Радев, че Илиян Василев е евтина бръмчалка на Сорос

    13:06 19.08.2026

  • 8 Народ

    20 2 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    13:06 19.08.2026

  • 9 Лавров му каза топли думи

    11 14 Отговор
    В Москва ,Санкт Петербург ,Казан,Омск и други руски градове, бензин и дизел свършиха изцяло. Но тук руските кореспонденти са направили снимки и са гневни

    13:07 19.08.2026

  • 10 Каза му

    18 15 Отговор
    да действа ! Все пак е човека на Кремъл в България и се познават много добре !

    13:11 19.08.2026

  • 11 Всъщност

    21 14 Отговор
    Напук на европейската атлантическа диктатура, Радев трябва да подкара Турски Поток с евтин руски газ за България и за износ. Едва ли, обаче, ще му стигне куража да направи това спасително дело.

    Коментиран от #14, #21

    13:11 19.08.2026

  • 12 Дзак

    13 21 Отговор
    Направо, защо изобщо световните агенции публикуват изявленията на безработния Лавров?

    13:14 19.08.2026

  • 13 идиоти вън

    24 15 Отговор
    Аман от аналлизатори, Илианчо чичовото, хайде да не ми тълкуваш кой какво искал да каже, щото си много увреден конгнитивно!!!

    Коментиран от #44

    13:15 19.08.2026

  • 14 Соломон

    18 13 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    Можеш ли да ми кажеш кога България е внасяла евтин газ от Русия

    13:18 19.08.2026

  • 15 Тодоров

    31 14 Отговор
    Доста "плосък" коментар и неверен Южен поток може би е част от играта, но не е най-важната. Има и много други фактори, културно-исторически, религиозни, много смесети бракове, дори ако щеге и езикони, които определят дружелюбността между двата народа. Аз също четох интервюто на Лавров и по-скоро видях съжаление за нарушените връзки между Русия и България. Независимо, че е бил посланик в Русия, Илиян Василев е много далеч от игтината. И тйй вероятно заработва от антируска пропаганда. А това, че напосленък има доста евролиберастки нападки срущу Радев, говори саво за това, че човекът е на прав път.

    Коментиран от #17, #22, #25

    13:18 19.08.2026

  • 16 Чък

    15 21 Отговор
    Ршистан винаги ни е продавал най-скъпият петрол и газ.

    13:19 19.08.2026

  • 17 Да да

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Тодоров":

    Я питай ония в Безмер и Ямбол колко е прав пътв.

    Коментиран от #23

    13:21 19.08.2026

  • 18 Параной Патологин

    14 10 Отговор
    Моя психиатър иска да диспансеризира тоя автор.
    И не забравяйте да проверявате хладилника за руснаци. Те се крият в тъмното и като светне лампичката не се виждат. За това трябва да отворите вратата рязко за да ги видите.

    13:21 19.08.2026

  • 19 не може да бъде

    16 11 Отговор
    А какво казва Илиян Василев -по същество -нищо... както винаги!?Въздух под налягане и мокра плява....А продължават да го тиражират и публикуват...!?!

    13:22 19.08.2026

  • 20 Стършели

    7 7 Отговор
    Бившите са много поучителни, защото смятат че хората са тъпи и той има право да им проповядва по католически!

    13:22 19.08.2026

  • 21 Отказ

    14 3 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    Турски поток трябва да бъде разглобен! Или да бъде 100% използван само и единствено да пълни държавната хазна, всичко каквото минава по него и се печели от него да отива в българската държавна хазна. Лукойл е българска държавна собственост. И без това заради предишните собственици, има да се плащат данъци и изгубени ползи поради корупция със задна дата от десетки години! Където някой получаваха джипове за награда, в списъците на Магнитски са, и сега обикалят по телевизиите да дават акъл.

    13:24 19.08.2026

  • 22 ИМПЕРИАЛИСТ

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тодоров":

    "Дружелюбността+" се базира на скрити и изопачени факти, но "Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае."
    (Лука 12:2)

    13:25 19.08.2026

  • 23 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Да да":

    За какво да ги питаме тия в Безмер и Ямбол

    13:25 19.08.2026

  • 24 Факт

    11 13 Отговор
    Тавариш Зелен Чорап слуша и изпълнява!

    13:27 19.08.2026

  • 25 Точно

    8 12 Отговор

    До коментар #15 от "Тодоров":

    Затова руската пропаганда си прокарва път в България. Чрез смесени бракове и по икономически причини. И оттам тези обезродени и обезбългарени хора се озлобяват срещу собствения си народ и започват вече да прокарват интересите на чужда идеология, да работят за тази идеология виждайки в хора които нямат нищо общо с Русия, да виждат какво? Руснаци! Умопомрачително, кажете сега, подмяната на една идентичност с друга идентичност, като какво се определя?

    Коментиран от #38

    13:29 19.08.2026

  • 26 мерца берца

    9 7 Отговор
    г-н Илиян Василев ако газа течащ по тръба през наша територия излиза от г-зъ на Мъършула носът ви и езика щеше цял ден да е наврян там.Бива ди си кух кат катерича хралупа ама надминаваш дупката по размери.Нали и твоята власт и полит позиция много добре знаеш от кой ти бе подарена.Експерт.БОЖЕ опазил ни Господ от такива експерти подкупни.

    13:30 19.08.2026

  • 27 Цвете

    8 16 Отговор
    БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ СА ДВА БРАТСКИ НАРОДА ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

    Коментиран от #30, #43

    13:30 19.08.2026

  • 28 Коня

    8 6 Отговор
    Затова ви асвабадихме!
    Хиляда години да ни се дупите!

    13:32 19.08.2026

  • 29 хи, хи,

    8 5 Отговор
    агент Сашо пак се възпалил!

    13:33 19.08.2026

  • 30 Нали

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    И ако погледнеш историята, тази химера буквално се изпарява. Стига ти да видиш какво причиняват в Македония. Обикновените хора може да са братски, но имперските буржоазии и олигарси не са.

    13:34 19.08.2026

  • 31 Мдаа

    3 2 Отговор
    Радев работи за националния интерес.Проблема е, че той винаги зависел от интересите не по-големите.
    Не си ли независим никакъв интерес не може да отстоиш, най-много да ти дадат да обидиш оглозгания кокал, но поне може да се облагодетелстваш лично.

    Коментиран от #46

    13:34 19.08.2026

  • 32 Тиква хариза 4 милиарда пари на племето

    10 5 Отговор
    за тази тръба, а Чорапа я подсигури с Боташ!
    В нормални държави, отдавна щяха да са в Гуантанамо!

    Коментиран от #40

    13:35 19.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Фактолог

    4 4 Отговор
    Турски поток е съединен точно на 5 места с вътрешната газопреносна мрежа на България и България може да го ползва пълноценно при необходимост, затова е стратегически за нас.

    13:36 19.08.2026

  • 35 Щип

    5 5 Отговор
    Кога и какво е казал Лавров на Радев от този бълвоч не се разбира!!!
    Ама трябва да се заслужат центовете!!!

    Коментиран от #39

    13:36 19.08.2026

  • 36 Янко

    4 4 Отговор
    Каза му че агент Сашо го изгонихме като посланик от Москва защото е крадец и лъжец

    13:37 19.08.2026

  • 37 Перо

    7 5 Отговор
    Най-малко ме интересува мнението на депортиран от Русия! Това е като да говориш “добро” срещу работодател, който те е уволнил, заради липса на дисциплина и квалификация!

    13:40 19.08.2026

  • 38 Точно

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точно":

    И това важи не само за Русия, но и всички останали, които подменят своята идентичност с друга и започват да работят за чужда държава. Няма значение, Русия, Англия, Америка, Франция, Турция, ОАЕ, Израел или каквото и да е. В България гражданите трябва да защитават интересите на държавата и на народа. Не да го ограбват, да причиняват нещастие на местните хора и да изнасят каквото могат през глава в различните посоки на света.

    13:41 19.08.2026

  • 39 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Щип":

    Лавров дава интервю пред руска журналистка, тя му зададе въпрос защо Вучич одобрява военната помощ за украйна, сръбски фирми изпращат оръжие за украйна заиазбиване на "повече руснаци", прие зеленски с военни почести и червен килим, Лавров го оправда че бил подложен на натиск от ЕС, журналистката - но премиерът на България, която е член на ЕС, спира военната помощ и излиза от коалицията на желаещите, Лавров - Радев беше избран защото обеща да защитава на ционалните интереси, но нямало да издържи

    Коментиран от #41

    13:42 19.08.2026

  • 40 Гуантанамо

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "Тиква хариза 4 милиарда пари на племето":

    Някои народи умеят да използват правилното лекарства за своите национални предатели и да ги откриват навсякъде по света. Обаче нашият народ не е такъв. Много е търпелив и милостив, и най-много да подскача на някой площад. И да качи на власт поредната тиква.

    13:45 19.08.2026

  • 41 Щин

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Хмм":

    Благодаря колега !!!
    Интервюто обаче в това словоблудство на г-н Василев го няма!

    13:47 19.08.2026

  • 42 Фори

    5 4 Отговор
    Радев никога не е крил че е агент на КГБ. Макар и да не го казва открито , Постоянно го показва в действията си!

    13:47 19.08.2026

  • 43 ПАРАФРАЗА

    2 3 Отговор

    До коментар #27 от "Цвете":

    Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....

    13:49 19.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Какъв Лавров, какъв Василев

    0 0 Отговор
    Кой ще се занимава с вас, муххльовци? Загуба на време. Па и отдавна, и непрекъснато сте на вълна Yes. Просто сте територия.

    13:55 19.08.2026

  • 46 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мдаа":

    Предопределено е! Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на "винаги проклетата русия" в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #50

    13:56 19.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Илияна, Илияне

    1 0 Отговор
    Да те обиди кой те хване.

    13:57 19.08.2026

  • 49 Шорош ки

    1 0 Отговор
    глупости!Това продало се човече ме отвращава!А като се замисли човек,какви длъжности заемаше при оная власт! Продажници!

    13:58 19.08.2026

  • 50 Сретен,

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    ако я има въобще България,тя отново ще е в руската орбита!Спокойно,Белене е подготвено да посреща гости!

    14:01 19.08.2026

  • 51 Тошко

    0 0 Отговор
    Да слушка и да папка, иначе ще му дърпа ушичките.

    14:05 19.08.2026