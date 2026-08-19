Илиян Василев: Какво каза Лавров вчера на Радев?

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Какво каза Лавров вчера на Радев? На пръв поглед - нищо особено. Ако обаче се прочете внимателно, посланието е доста по-конкретно.

Полето за изява на руската дипломация в условията на война е силно стеснено. На практика руското МВнР е в режим на вегетация - няма поле за активна дипломация в практическата ѝ плоскост. Само погледнете съдбата на Митрофанова в София - никъде не е канена, никаква реална дипломатическа работа не може да свърши. Путин просто не е оставил никакво поле за изява на руската дипломация. Той не иска мир, нито примирие. Ерго - няма място за дипломати, има място за оръдия.

И в усещането за собствената си безполезност Лавров и руското МВнР намират едно от малкото останали полета за изява - информационно-психологически операции или, по-просто казано, пропаганда.

Но Лавров изпраща и сигнали, които трябва да бъдат разчетени. Изпраща ги от дистанция, през медиите, защото не може да се надява на лична среща.

Първо, самото отделяне на България от останалите, неспоменати държави от ЕС и противопоставянето ѝ на „брюкселската бюрокрация“ е сигнал. Москва очаква София да изиграе определена роля - и то в напълно конкретен аспект.

Второ, Лавров практически го казва в прав текст: още не сте свършили работата. Това послание е пряко към Радев. Да, тръгнали сте в правилната посока, но резултат няма. А времето изтича.

И тук стигаме до въпроса: с какво България е толкова важна за Русия, че е удостоявана със специално внимание от Лавров?

Отговорът отново е Турски поток.

Нищо друго няма значение за Москва. Това е алфата и омегата в руската политика спрямо България през последното десетилетие. Именно това беше стратегическата услуга на Борисов в голямата сделка - България изгражда тръбата, а Москва, образно казано, го оставя на власт.

Сега Радев е на власт и от него се очаква да осигури непрекъснатия поток на руски газ през Турски поток към Европа.

Това е най-големият конкретен политически и икономически интерес на Москва в България в момента, в който „брюкселската бюрокрация“ уж искала да спре потока на руския газ през България и така да изпразни Турски поток.

Разбира се, не някаква абстрактна „брюкселска бюрокрация“ забранява руския газ. Страните от ЕС са стигнали до тази политика и постепенно увеличават нивото на възпиране на Русия, включително чрез болезнени мерки за ограничаване на приходите ѝ от продажба на енергия. Но тезата с лошите бюрократи от Брюксел срещу добрите национални лидери - като Орбан и Фицо, сега Радев, е класика в руската пропаганда.

А през България годишно преминава руски газ за Европа на стойност над 8 млрд. долара, финансов ресурс, който може да пресъхне след влизането на забраната за внос на руски тръбен газ в ЕС след 12 месеца. Ето за това говори Лавров. Путин има вопиюща нужда от тези пари.

Радев, имаш работа. Действай.

И ако не я свършиш?

Тогава активираме Костадинов и ГРУ - я новичок, я взривове.