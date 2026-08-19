Илиян Василев: Какво каза Лавров вчера на Радев?

Какво каза Лавров вчера на Радев? На пръв поглед - нищо особено. Ако обаче се прочете внимателно, посланието е доста по-конкретно.
Полето за изява на руската дипломация в условията на война е силно стеснено. На практика руското МВнР е в режим на вегетация - няма поле за активна дипломация в практическата ѝ плоскост. Само погледнете съдбата на Митрофанова в София - никъде не е канена, никаква реална дипломатическа работа не може да свърши. Путин просто не е оставил никакво поле за изява на руската дипломация. Той не иска мир, нито примирие. Ерго - няма място за дипломати, има място за оръдия.
И в усещането за собствената си безполезност Лавров и руското МВнР намират едно от малкото останали полета за изява - информационно-психологически операции или, по-просто казано, пропаганда.
Но Лавров изпраща и сигнали, които трябва да бъдат разчетени. Изпраща ги от дистанция, през медиите, защото не може да се надява на лична среща.
Първо, самото отделяне на България от останалите, неспоменати държави от ЕС и противопоставянето ѝ на „брюкселската бюрокрация“ е сигнал. Москва очаква София да изиграе определена роля - и то в напълно конкретен аспект.
Второ, Лавров практически го казва в прав текст: още не сте свършили работата. Това послание е пряко към Радев. Да, тръгнали сте в правилната посока, но резултат няма. А времето изтича.
И тук стигаме до въпроса: с какво България е толкова важна за Русия, че е удостоявана със специално внимание от Лавров?
Отговорът отново е Турски поток.
Нищо друго няма значение за Москва. Това е алфата и омегата в руската политика спрямо България през последното десетилетие. Именно това беше стратегическата услуга на Борисов в голямата сделка - България изгражда тръбата, а Москва, образно казано, го оставя на власт.
Сега Радев е на власт и от него се очаква да осигури непрекъснатия поток на руски газ през Турски поток към Европа.
Това е най-големият конкретен политически и икономически интерес на Москва в България в момента, в който „брюкселската бюрокрация“ уж искала да спре потока на руския газ през България и така да изпразни Турски поток.
Разбира се, не някаква абстрактна „брюкселска бюрокрация“ забранява руския газ. Страните от ЕС са стигнали до тази политика и постепенно увеличават нивото на възпиране на Русия, включително чрез болезнени мерки за ограничаване на приходите ѝ от продажба на енергия. Но тезата с лошите бюрократи от Брюксел срещу добрите национални лидери - като Орбан и Фицо, сега Радев, е класика в руската пропаганда.
А през България годишно преминава руски газ за Европа на стойност над 8 млрд. долара, финансов ресурс, който може да пресъхне след влизането на забраната за внос на руски тръбен газ в ЕС след 12 месеца. Ето за това говори Лавров. Путин има вопиюща нужда от тези пари.
Радев, имаш работа. Действай.
И ако не я свършиш?
Тогава активираме Костадинов и ГРУ - я новичок, я взривове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
Помияр !!!
13:03 19.08.2026
2 фбр
13:04 19.08.2026
3 Последния Софиянец
13:05 19.08.2026
4 И всичко това
13:05 19.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 батСали
13:06 19.08.2026
8 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
13:06 19.08.2026
9 Лавров му каза топли думи
13:07 19.08.2026
10 Каза му
13:11 19.08.2026
11 Всъщност
Коментиран от #14, #21
13:11 19.08.2026
12 Дзак
13:14 19.08.2026
13 идиоти вън
Коментиран от #44
13:15 19.08.2026
14 Соломон
До коментар #11 от "Всъщност":Можеш ли да ми кажеш кога България е внасяла евтин газ от Русия
13:18 19.08.2026
15 Тодоров
Коментиран от #17, #22, #25
13:18 19.08.2026
16 Чък
13:19 19.08.2026
17 Да да
До коментар #15 от "Тодоров":Я питай ония в Безмер и Ямбол колко е прав пътв.
Коментиран от #23
13:21 19.08.2026
18 Параной Патологин
И не забравяйте да проверявате хладилника за руснаци. Те се крият в тъмното и като светне лампичката не се виждат. За това трябва да отворите вратата рязко за да ги видите.
13:21 19.08.2026
19 не може да бъде
13:22 19.08.2026
20 Стършели
13:22 19.08.2026
21 Отказ
До коментар #11 от "Всъщност":Турски поток трябва да бъде разглобен! Или да бъде 100% използван само и единствено да пълни държавната хазна, всичко каквото минава по него и се печели от него да отива в българската държавна хазна. Лукойл е българска държавна собственост. И без това заради предишните собственици, има да се плащат данъци и изгубени ползи поради корупция със задна дата от десетки години! Където някой получаваха джипове за награда, в списъците на Магнитски са, и сега обикалят по телевизиите да дават акъл.
13:24 19.08.2026
22 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #15 от "Тодоров":"Дружелюбността+" се базира на скрити и изопачени факти, но "Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае."
(Лука 12:2)
13:25 19.08.2026
23 Соломон
До коментар #17 от "Да да":За какво да ги питаме тия в Безмер и Ямбол
13:25 19.08.2026
24 Факт
13:27 19.08.2026
25 Точно
До коментар #15 от "Тодоров":Затова руската пропаганда си прокарва път в България. Чрез смесени бракове и по икономически причини. И оттам тези обезродени и обезбългарени хора се озлобяват срещу собствения си народ и започват вече да прокарват интересите на чужда идеология, да работят за тази идеология виждайки в хора които нямат нищо общо с Русия, да виждат какво? Руснаци! Умопомрачително, кажете сега, подмяната на една идентичност с друга идентичност, като какво се определя?
Коментиран от #38
13:29 19.08.2026
26 мерца берца
13:30 19.08.2026
27 Цвете
Коментиран от #30, #43
13:30 19.08.2026
28 Коня
Хиляда години да ни се дупите!
13:32 19.08.2026
29 хи, хи,
13:33 19.08.2026
30 Нали
До коментар #27 от "Цвете":И ако погледнеш историята, тази химера буквално се изпарява. Стига ти да видиш какво причиняват в Македония. Обикновените хора може да са братски, но имперските буржоазии и олигарси не са.
13:34 19.08.2026
31 Мдаа
Не си ли независим никакъв интерес не може да отстоиш, най-много да ти дадат да обидиш оглозгания кокал, но поне може да се облагодетелстваш лично.
Коментиран от #46
13:34 19.08.2026
32 Тиква хариза 4 милиарда пари на племето
В нормални държави, отдавна щяха да са в Гуантанамо!
Коментиран от #40
13:35 19.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Фактолог
13:36 19.08.2026
35 Щип
Ама трябва да се заслужат центовете!!!
Коментиран от #39
13:36 19.08.2026
36 Янко
13:37 19.08.2026
37 Перо
13:40 19.08.2026
38 Точно
До коментар #25 от "Точно":И това важи не само за Русия, но и всички останали, които подменят своята идентичност с друга и започват да работят за чужда държава. Няма значение, Русия, Англия, Америка, Франция, Турция, ОАЕ, Израел или каквото и да е. В България гражданите трябва да защитават интересите на държавата и на народа. Не да го ограбват, да причиняват нещастие на местните хора и да изнасят каквото могат през глава в различните посоки на света.
13:41 19.08.2026
39 Хмм
До коментар #35 от "Щип":Лавров дава интервю пред руска журналистка, тя му зададе въпрос защо Вучич одобрява военната помощ за украйна, сръбски фирми изпращат оръжие за украйна заиазбиване на "повече руснаци", прие зеленски с военни почести и червен килим, Лавров го оправда че бил подложен на натиск от ЕС, журналистката - но премиерът на България, която е член на ЕС, спира военната помощ и излиза от коалицията на желаещите, Лавров - Радев беше избран защото обеща да защитава на ционалните интереси, но нямало да издържи
Коментиран от #41
13:42 19.08.2026
40 Гуантанамо
До коментар #32 от "Тиква хариза 4 милиарда пари на племето":Някои народи умеят да използват правилното лекарства за своите национални предатели и да ги откриват навсякъде по света. Обаче нашият народ не е такъв. Много е търпелив и милостив, и най-много да подскача на някой площад. И да качи на власт поредната тиква.
13:45 19.08.2026
41 Щин
До коментар #39 от "Хмм":Благодаря колега !!!
Интервюто обаче в това словоблудство на г-н Василев го няма!
13:47 19.08.2026
42 Фори
13:47 19.08.2026
43 ПАРАФРАЗА
До коментар #27 от "Цвете":Руската наглост и Космосът са безкрайни, за второто не съм сигурен....
13:49 19.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Какъв Лавров, какъв Василев
13:55 19.08.2026
46 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #31 от "Мдаа":Предопределено е! Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на "винаги проклетата русия" в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #50
13:56 19.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Илияна, Илияне
13:57 19.08.2026
49 Шорош ки
13:58 19.08.2026
50 Сретен,
До коментар #46 от "ИМПЕРИАЛИСТ":ако я има въобще България,тя отново ще е в руската орбита!Спокойно,Белене е подготвено да посреща гости!
14:01 19.08.2026
51 Тошко
14:05 19.08.2026