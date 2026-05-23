Вече е неизбежно: Ще ударим стената!

На форума на сп. Мениджър тази седмица казах, че е все по-вероятно да "ударим стената". Едва ли стана ясно за много хора, така че реших да напиша какво точно имам предвид.
Това коментира във "Фейсбук" Боян Рашев.
Операцията на менискуса ще ми пречи да бягам за известно време, но пък ми дава възможност да чета повече и да се ориентирам в резките завои на петролния пазар. Вчера излязоха поредните "новини“ за мир и отваряне на Ормузкия проток, които бързо се оказаха неверни, но пък свалиха цената на нефта. Този филм се повтаря през няколко дни от началото на конфликта, но явно все още работи. В същото време данните са пределно ясни – запасите в глобалната петролна система се топят като снега на Витоша през май.
Като човек, който едновременно обича да бяга дълги дистанции и има представа как работи световната икономика, не мога да се въздържа да направя сравнение между тях. В маратона и ултра-дългите бягания говорим за "удар в стената“. Това е моментът, в който темпото изведнъж се срива – обикновено около 30-35 км на маратона – защото гликогенът в организма е изчерпан. Изключително важно е да не го допуснеш, като навреме приемаш достатъчно хранителни вещества, които да заместват изгубеното гориво.
Знам много добре как се усеща един бегач преди удара. Движиш се добре, краката още работят, темпото изглежда сравнително стабилно. Но някъде дълбоко в организма вече е премината критичната граница. Резервите се топят по-бързо, отколкото могат да бъдат възстановени, и тялото започва да живее от аварийните си запаси.
Точно това ми напомня днешната глобална икономика. Светът прилича на човек, който бяга безкраен маратон. Всеки ден цивилизацията трябва да движи кораби, самолети, камиони, трактори, фабрики, армии и хранителни вериги. И както бегачът изгаря въглехидрати, така индустриалната система изгаря нефт.
Но приликата е още по-дълбока. Човешкият организъм изразходва огромно количество енергия просто, за да съществува – за сърцето, мозъка, дишането, кръвообращението, поддържането на температурата. Това е базовият метаболизъм, който всъщност харчи около 70% от цялата енергия. Бягането изисква допълнителна енергия над него.
Петролната система работи по същия начин. Огромни количества нефт и горива трябва непрекъснато да се движат през кладенци, тръбопроводи, танкери, рафинерии, складове, бензиностанции и индустрия само, за да поддържат света в нормално функциониране. Самото поддържане на системата изисква постоянното наличие на 6-7 милиарда барела петрол в нея и поглъща колосална енергия. Икономическият растеж изисква още повече – точно както поддържането на темпото в маратона изисква допълнителни калории отвъд базовия метаболизъм.
Преди март, 2026 г. светът тичаше с огромен енергиен резерв – евтин нефт, растящ добив, пълни складове и огромни стратегически запаси. Това беше фазата на "пълния гликоген“, когато организмът е силен, а темпото изглежда естествено и устойчиво.
Но през последните три месеца – от началото на войната в Персийския залив – виждам много познат модел. На пръв поглед проблемът не изглежда чак толкова значим – войната е спряла "само“ около 10-12% от глобалния поток на нефт. Самолетите все още летят, танкерите плават, бензиностанциите работят, задръстванията в София не намаляват.
Под повърхността обаче системата се разпада – базовите наличности, нужди за поддържане на системата вече се изчерпват. При маратона стената не идва, когато организмът остане напълно без енергия. Тя идва, когато започнеш да изгаряш аварийните си резерви само, за да поддържаш текущото темпо.
Тогава започват симптомите. Първо идва умората – високи цени на горивата. После спадът в ефективността – инфлация и по-бавен растеж. След това крампите – логистични сривове и индустриални проблеми. Накрая организмът започва да изключва несъществени функции. Икономиката прави същото. Най-енергоемките и най-малко рентабилни дейности започват да умират първи.
Последната голяма вълна от доставки от Персийския залив стигна дестинациите си през април. След това целият свят премина на изчерпване на запаси – първо Азия и Австралия, после Европа и последни – САЩ. За съжаление няма как да знаем точните числа на глобално ниво, защото почти никоя страна не публикува толкова пресни данни.
САЩ е голямо изключение в това отношение. Само за последната седмица общите петролни запаси на САЩ – включително стратегическият резерв – са намалели с 17.8 милиона барела, най-голямото седмично източване в историята. От тях 9.9 милиона барела идват директно от Стратегическия петролен резерв (SPR). От началото на конфликта насам САЩ са източили около 42 милиона барела – приблизително 10% от целия си стратегически резерв. Почти всичко е заминало за покриване на дефицита в Азия и Европа.
В този момент глобалната икономика е като състезател на Витоша 100, който изяжда последните си енергийни гелове някъде около язовир Студена, тоест безкрайно далеч преди финала – не за ускорение, а просто за да не се срине. Рязкото забавяне на темпото в идващите минути е практически гарантирано, а възстановяването е възможно доста дълго след нормализиране на приема на хранителни вещества. Човешкият организъм има нужда от време, за да обработи и използва новите калории.
Дори Ормузкият проток да отвори утре и танкерите да заплават към дестинациите си – което не изглежда особено вероятно – петролната система ще получи значими нови доставки твърде късно. Междувременно, недостигът на много места – преди всичко в Азия и Европа – вече е гарантиран.
Стената е точно пред нас. Ударът е неизбежен. Икономиката рязко ще се забави, а възстановяването изцяло зависи от връщането на нормалния трафик през Ормузкия проток.
Това е само лично мнение и не представлява препоръка за инвестиции.
2 Спокойно
нещата ще са повече от свирепи няма какво да ви баламосват
всеки с малко здрав разум му е ясно накъде отиват нещата
а пък като всичкото това се случи и тука в перфектната България
16:10 23.05.2026
4 Това не е проблема , проблема е в друго
Други ще минат на пред , други ще са номер едно в света.
Това ги боли някой
Коментиран от #21
16:17 23.05.2026
8 ДоЦент
САЩ потребяват ежедневно 20 милиона барела от които едва 13 произвежда сам, като една част изнася.
Т.е. САЩ трябва да внася 7 милиона барела, основно от Персийския залив, особено за западното крайбрежие което няма вътрешни тръбопроводи и разпита на петрол от внос.
Каквото и да успеят да откраднат от Венецуела, а то е към 2-3 до 4 милиона барела на ден , изобщо не е достатъчно и затова разпечатват резервите които са общо 400 милиона барела, от които 40 милиона вече ги няма.
Всичко това подсказва, че продължението на войната срещу Иран е неизбежно! Както и окончателният колапс на Европа до 2-3 месеца!
А това означава тежка и ожесточена глобална война, която ще сложи край както на САЩ така и на Европа в сегашния им вид!
Коментиран от #31
16:23 23.05.2026
9 Най-силно ще бъдат ударени
И за икономиката в Европейския съюз и за всичко останало включително и котировката на акции и колко ще струва еврото в международен мащаб след срива на икономиката.
16:29 23.05.2026
11 Ганя Путинофила
500 000 коли се изтеглят от София за празниците!
Коментиран от #25
16:33 23.05.2026
13 Последния Софиянец
Коментиран от #23
16:41 23.05.2026
21 Алчността
До коментар #5 от "И кой е виновен кой породи тази криза":Брат.Тя ще ни погуби.В момента фащ правят милиарди долари от нефт,като основен доставчик и при тази висока цена.Те нямат интерес да пада цената.Затова постоянно отлагат удари и протакат преговори…
17:12 23.05.2026
22 Да скъпо е защото държавата лапа първа
17:41 23.05.2026
23 Буревестников
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Тоя път ми хареса ! Евала ! Но да не забравяме и "евроатлантизмий" !
17:44 23.05.2026
25 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #11 от "Ганя Путинофила":И плачат че им е скъпо,пият бири по 5 евра по кръчмите оставят по 70-100 евро на едно сядане !Пушат цигари по 7-9 евра и се жалват !!купуват си трошки по 30000 евра ама са Мерц Баваруха !! Тука при нас има един с Мерц В12 битурбо двувратка раздут , ама живее в панелка и като върви скърца окачването крие го под Фантастикото че ако го плесне град требва дроба да си продаде да го оправят !!
17:56 23.05.2026
31 дУцентА с вишУто
До коментар #8 от "ДоЦент":от Чирпанския вечерен филиал на Търговищкия университет по алабалистика - преди да подхвърлиш изплютите данни от ейай на гуглето, че САЩ едва ли не им трябват и по седем милиона барела вносен петрол дневно, иначе остават с една трета дефицит от разходваното - опитай да вникнеш нещо - какво и колко точно внася САЩ и какво и колко изнася след като го преработи през рафинериите си, които с китайските(ама за милиард и половина човека там) са с най-големия капацитет в света. После, ако можеш, помисли - Джон с пикапа в Тексас ли ще остане без гориво, ако САЩ нямат внос, или Ханс в Бавария с опела, ако САЩ спре износа в момента. Отново за неразбралите нещо, което Рашев и много други отдавна казват - наличното гориво рязко се изчерпва и реалната цена на физическото гориво е много над борсовите цени. И ЕС че го усети по този трудния начин, след като не спира дефакто да стимулира потребление в условия на физическа липса на горива.
18:11 23.05.2026
