"Историческо завръщане": успя ли Русия да покори Африка

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Конфликтът със Запада, предизвикан от пълномащабното нахлуване в Украйна, принуди Кремъл да търси поддръжка в други региони. Африка стана един от приоритетите в руската външна политика. Говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова заговори за "историческо завръщане" заради честите посещения на външния министър Сергей Лавров на континента. По нейните думи това, което Русия е направила за Африка през ХХ век, не можело да се сравни с нищо и никого.

Египет е основният партньор на Русия в Африка

В Русия на всеки три години се провеждат срещи на върха Русия - Африка. Но в сферата на външната търговия сътрудничеството е с относително малък брой държави, предимно от северната част на континента.

"Египет и Алжир са ключовите партньори на Русия. Особено важен е Египет. Правят се опити за връзки и с други страни като например Танзания и Етиопия, но засега без забележими резултати", казва пред ДВ експертът от Международния център за отбрана и сигурност Иван Клишч.

Ролята на Египет е обяснима - това е втората по големина икономика на континента след тази на Южна Африка. От 2021 година насам стокообменът между Кайро и Москва се е увеличил повече от два пъти и е достигнал 10,5 милиарда долара през 2025 година. Русия доставя на Египет основно зърно и продукти на черната металургия, а получава най-вече плодове и зеленчуци.

Паралелно се развиват и инвестиционни проекти - Русия строи в Египет голяма АЕЦ на брега на Средиземно море. Проектът се финансира с руски кредит от 25 милиарда долара, който се очаква да покрие около 85 процента от разходите.

"Египет може да се превърне във врата за Москва към Африка, през която да достига и до други пазари. Но трябва да е ясно, че Кайро се ръководи от собствените си интереси", коментира пред ДВ специалистът по Близкия изток Никита Смагин.

Русия далеч не е най-големият търговски партньор на Африка

39 процента от цялата руско-африканска търговия през 2025 година минава през Египет. А общият стокообмен с всички 54 страни от континента възлиза на малко повече от 27 милиарда долара. По този повод министърът на външните работи Сергей Лавров заяви, че "търговията расте с бързи темпове", но "има още към какво да се стремим".

Обемите на търговията наистина са нараснали с около 1,5 пъти от началото на десетилетието. През 2025 година обаче ръст не е отбелязан. Нещо повече - миналата година руският износ е намалял с 6,5 процента.

Африка все още отговаря за малка част от обема на руската външна търговия - делът ѝ е към 3,9 процента и не съответства на това внимание, което отделят на отношенията с континента руските власти.

Русия определено не е и най-големият търговски партньор за Африка. За сравнение - стокообменът с ЕС, най-големия партньор, през 2025 година е бил 385 милиарда долара;, обемът на търговията с Китай - над 384 милиарда долара, със САЩ - почти 105 милиарда. Приблизително такъв е и стокообменът с Индия.

"Руското икономическо присъствие в Африка остава много по-малко забележимо, отколкото присъствието на Китай, САЩ и традиционни външни играчи като Франция, Великобритания и Индия", отбелязва политологът от Гана Фидел Овусу. "Ако говорим за търговията и инвестициите, през последните години дори държави като Турция и ОАЕ действат на континента по-успешно от Русия."

Намеренията са до 2030 година обемът на търговията да се увеличи до два пъти, но дори това да стане, Русия ще продължи да отстъпва например на Германия, чийто стокообмен с Африка през 2025 година е бил около 72 милиарда долара.

Военното присъствие на Русия става все по-видимо

Руското присъствие в Африка е по-видимо във военната сфера, отколкото в търговията и инвестициите. Още от времената на частната армия "Вагнер" руските наемници обслужват управляващите режими на нестабилните държави в областта Сахел. Срещу това свързаните с тях структури получават достъп до природни ресурси. След смъртта на основателя на "Вагнер" Евгений Пригожин голяма част от тези операции е под контрола на частната армия "Африкански корпус", създадена от руското министерство на отбраната.

По този повод Иван Клишч отбелязва, че властите в държавите, в които има руски наемници, много зависят от тях, но това не означава, че те са напълно контролирани от Русия. Данните на Изследователската служба на Конгреса на САЩ сочат, че най-големи руски военни формирования има в три държави: Централноафриканската република, Мали и Либия. Наемниците във всяка от тях са по няколко хиляди души. Освен това "Африканският корпус" се стреми да разшири присъствието си в Буркина Фасо и в Нигер. Руски наемници са били забелязани и в Екваториална Гвинея.

Военното присъствие е важно за Русия по няколко причини, казва пред ДВ научната сътрудничка от Кейптаунския университет Ирина Филатова. "Те разполагат със значителни запаси от полезни изкопаеми като злато и уран. Чрез тях може да се оказва влияние на южните граници на Европа, включително по въпросите на миграцията и регионалната сигурност. Що се отнася до Либия, тя е важна като логистичен възел за връзките със страните южно от Сахара и с Централна Африка - чрез нея е удобно да се правят доставки за страни, които нямат излаз на море."

И накрая, Русия остава един от най-големите доставчици на оръжие за африканските страни, макар като цяло оръжейният ѝ износ да е намалял през последните четири години на пълномащабна война в Украйна. С 15 процента тя заема третото място след САЩ и Китай на износителите към Африка, показват данните на Стокхолмския институт за изследване на мира.

Как се възприема руската намеса в Африка?

Макар Русия да не е голям икономически партньор на Африка, нейната роля при доставката на отделни стоки като храни и торове, както и военното присъствие в редица държави, увеличават значимостта на руското влияние на континента, отбелязва Иван Клишч. "Русия придава голямо значение на дипломатическата си тежест на Африка. Москва има нужда от поддръжката на африканските страни при гласуванията в Общото събрание на ООН. В последното време тя по-често успява да си осигури този вид подкрепа."

Мнението на Ирина Филатова е сходно. "Отношенията с Африка са важни за Русия като доказателство, че тя не се намира в международна изолация: руските власти се стремят да покажат, че разполагат с поддръжката на значителна част от света и африканските държави играят важна роля в този план."

Русия се позиционира и като защитник на интересите на "Глобалния юг" като противовес на Запада и на колониалното минало. Но отношението в различните държави е различно. "Африка не е държава, а континент. Налице са различия във възприемането на Русия, както и в начина, по който Русия се позиционира. Освен това възгледите на политическите елити често се различават значително от тези на обикновените граждани. В Южна Африка например руската позиция се приема доста положително", обяснява Филатова.

Ако разгледаме например документите на Африканския съюз - най-голямата интеграционна организация на континента - в тях като основни цели се посочват икономическото развитие, търговията и инвестициите, а не конфронтация със Запада. В тези области Русия досега не предлага на африканските страни възможности, сравними с тези на другите участници, подчертава Иван Клишч.

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