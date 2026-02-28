"Кой и как измери, че повечето руснаци одобряват войната?"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кой и как е измерил това, че повечето руснаци подкрепят войната? Когато Путин си отиде, ще се изненадаме колко много хора всъщност не подкрепят нито войната, нито неговия режим, казва правозащитникът Олег Орлов пред ДВ.

През февруари 2024 Олег Орлов е осъден на лишаване от свобода по член за "дискредитиране" на руската армия. Освободен е при размяна на затворници през август същата година. Отскоро Орлов е член на Платформата на руските демократични сили към ПАСЕ. В началото на февруари 2026 платформата излезе със становище в подкрепа на сигурността и отбранителните способности на Украйна . Документът поставя и въпроса за отговорността на Русия за агресията.

Изненада ли Ви инициативата на Платформата на руските демократични сили в ПАСЕ и реакцията към нея? Нейните автори са обвинявани, че със същата сила текстът би могъл да бъде написан от украинци, но не и от руснаци. Какво мислите?

Олег Орлов: Ще бъда откровен: глупаво е. Хората говорят глупави неща. Защото Русия е агресорът. И е работа на руските политици – не само на политиците и обществените личности – да говорят конкретно за агресията и последиците от тази агресия.

"Хората не казват това, което мислят, защото се страхуват"

Когато агресията спре, когато страната престане да бъде агресивна, да не представлява заплаха за външния свят, ние, емигрантите, или хората, които вече не са емигранти, но живеят тук, в Европа или в други страни, ще бъдем третирани по различен начин. Затова трябва да разберем първопричината и следствието. Именно затова е работа на руските политици и общественици да говорят конкретно за войната в Украйна, за агресията.

(…) Бих поставил под съмнение това, че мнозинството руснаци подкрепят войната. Кой и как е измерил това? Къде са тези реални изследвания? Дори социологическите проучвания, които се провеждат в момента в тоталитарна Русия, ясно показват, че хората не казват това, което мислят, защото се страхуват и често повтарят официалните тези... И дори тук виждаме, че мнозинството е за мир. Хората са уморени, хората не искат повече война. Някога Путин ще си отиде – без съмнение. И когато си отиде, защото това е само въпрос на време, всички ще се изненадаме иколко много хора всъщност не подкрепя нито войната, нито режима на Путин.

Докато излежавахте присъдата, какво беше отношението към Вас като политически затворник? Нормално ли се отнасяха с Вас?

Олег Орлов: Да. (...) Като цяло отношението към мен като правозащитник беше по-скоро положително, мога да кажа, че като цяло беше уважително.

Можем ли да приемем, че хората в затворите на Русия не харесват Путин? Какво показва Вашият опит?

Олег Орлов: По-вероятно е да не го харесват. По-вероятно е като цяло да са скептични както към войната, така и към официалната пропаганда. И това дори не е основният въпрос. Човек, който се е противопоставил на системата – тази бюрократична система, която е враждебна към всички, по същество враждебна както към затворниците, така и към персонала... Който се е противопоставил на системата, предизвиква уважение сред тях. Но ако има заповед отгоре, тогава всички ще ви преследват, ще ви притискат.

На човек може да му настръхне косата от садизма, проявяван към украинските военнопленници.

Олег Орлов: Ние от "Мемориал" проучихме въпроса, лично аз съм разговарял много подробно с такива хора в Украйна, които впоследствие са били освободени. Но имаме и други надеждни източници. И да, ужасно е. Това, което се случва с военнопленниците, този садизъм е абсолютно наложен отгоре. Очевидно има заповед да се действа възможно най-жестоко. Нищо подобно не съм чувал и виждал преди това. Чак не мога да си представя, че е възможно... Това трябва да е някакъв вид ноу-хау специално за украински военнопленници.

Значи тези мъчения, Буча, убитите деца, обстрелът на електроцентрали и скованите от студ градове – това сега е лицето на Русия, обърнато към света?

Олег Орлов: Точно така.

"Политическата отговорност я носим всички ние"

Руският народ носи ли отговорност за това? Питам Ви като правозащитник и представител на организация, лауреат на Нобелова награда.

Олег Орлов: Наскоро препрочетох книгата на известния германски философ Карл Ясперс за политическата вина на германския народ. Там всичко е много добре обяснено и подредено. Какво ни казва той?

Наказателната отговорност е на конкретни хора - Путин, Мишустин, Герасимов и т.н. Хората, които започнаха агресивната война.

Но има и други форми на отговорност: морална, политическа. А Карл Ясперс говори и за "екзистенциална" отговорност, за отговорност пред Бога. Едни са съгласни с това, други – не. Но да вземем политическата и моралната страна на въпроса. Моралната отговорност изисква всеки сам да реши за себе си, да се определи. А политическата отговорност я носим всички ние – и вие, и аз, и всички наши приятели, колеги и неприятели в Русия, и ние емигрантите. Всеки по свой начин, разбира се.

Ще кажете - а защо и ние с вас? Защото не се справихме, позволихме да се стигне дотук, да се хлъзне страната в тази посока, не успяхме да попречим. Разбира се, всички носим своя дял от политическата отговорност - не наказателна, а политическа.