Ще се бият ли талибани в Украйна? Военен пакт на Русия с Афганистан буди тревога

Русия подписа споразумение за засилване на военното си сътрудничество с талибаните, задълбочавайки връзките си с твърдолинейната ислямистка групировка и утвърждавайки статута си на единствената държава в света, признала режима ѝ в Афганистан, пише "Индипендънт".

Сделката беше ратифицирана по време на събитие в Москва, наречено "Международен форум за сигурност", което бе организирано от Русия и посетено в сряда от министъра на отбраната на талибаните и високопоставен лидер Мохамад Якуб.

Това е първата среща на високо равнище с участие на представители на талибаните, след като през юли 2025 г. Русия призна групировката за официално правителство на Афганистан. Никоя друга държава в света не е направила това.

Въпреки че нито Русия, нито афганистанската страна споделиха подробности за военно-техническото споразумение, то поражда опасения, че талибаните може да започнат да предоставят свои опитни бойци за участие във военните усилия на Русия срещу Украйна. Северна Корея изпрати хиляди войници на фронтовата линия на войната в Европа, след като Пхенян и Москва също подписаха военно споразумение през юни 2024 г.

Якуб заяви, че талибаните и Русия са разширили двустранните си отношения и че групировката разглежда сътрудничеството с Москва като нещо, носещо "важно значение".

"Афганистан и Русия имат дълги и исторически отношения и в тази посока искаме да продължим напред. Разширихме двустранните отношения", посочи Якуб, син на основателя на движението на талибаните - молла Мохамад Омар, по време на срещата.

Представителят на талибаните добави: "Русия е важна държава в нашия регион и в целия свят".

Сергей Шойгу - висш съветник на Владимир Путин и бивш министър на отбраната, който в момента е секретар на руския Съвет за сигурност, приветства лидера на талибаните и използва срещата, за да осъди западните санкции срещу групировката.

"Убедени сме, че западните държави трябва да размразят блокираните афганистански активи, напълно да признаят пълния мащаб на отговорността си за 20-годишното си присъствие в Афганистан и да поемат цялата тежест по възстановяването на страната след случилото се", подчерта той.

Шойгу заяви, че Русия е отчела мерките, предприети от талибаните "за борба с тероризма и наркотрафика в Афганистан".

"Считаме за неприемливо — както за нас, така и за нашите афганистански приятели — завръщането на военни структури или съоръжения на Съединените щати и НАТО в Афганистан или съседни държави под какъвто и да е предлог", посочи той.

Експерти отбелязаха, че тепърва предстои да се изясни степента на военно сътрудничество, договорено между двете страни, и това не означава непременно, че талибаните ще изпратят войски, както направи Северна Корея.

"Русия не може да очаква значителна помощ от талибаните — нито по отношение на оръжия, нито на войски. При липсата на подробности по условията на споразумението е трудно да се каже какво всъщност Русия може да получи от Афганистан", коментира Алексей Захров, сътрудник в базирания в Ню Делхи аналитичен център "Обзървър Рисърч Фаундейшън".

Той отбеляза фундаменталните различия между отношенията на Москва с Пхенян и с режима в Кабул, като подчерта, че Русия е получила войски и боеприпаси от Северна Корея в замяна на модерни ракетни технологии и икономическа подкрепа.

Подобна сделка с талибаните е малко вероятна, предвид нестабилното положение на режима.

"Талибаните в момента изпитват трудности с нарастващата нестабилност в северните афганистански провинции и не могат напълно да защитят южната граница с Пакистан. Поради тази причина руската помощ за ремонт на военно оборудване или доставки на някои остарели оръжия би била много навременна. Въпреки това Русия едва ли би била склонна да споделя сложни технологии заради рисковете от разпространение", обясни Захров.

Вместо това Русия може да предпочете талибаните да насочат усилията си към обезопасяване на северните провинции и дългата, трудно контролируема граница с централноазиатския регион, който Москва разглежда като своя сфера на влияние. Русия открито изразява нарастващите си опасения относно присъствието на бойци на "Ислямска държава" в Афганистан.

Александър Бортников - директор на руската Федерална служба за сигурност, в сряда заяви, че групировката "Ислямска държава - Хорасан" — активен регионален клон на "Ислямска държава" — "в момента активно вербува граждани на Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, както и трудови мигранти в Русия".

"Формират се тайни терористични клетки и се планират терористични атаки", отбеляза той.

Поне по този въпрос двете страни се разминават. Главният говорител на талибаните Забиула Муджахид заяви, че движението "Ислямска държава" е било напълно унищожено и че никакви терористични групировки не действат от афганистанска територия.

"Никоя държава не трябва да има притеснения относно Афганистан. На никое лице или група не е позволено да извършва подобни дейности. "Ислямска държава" беше напълно елиминирана в Афганистан и афганистанските сили за сигурност се бориха срещу нея", увери Муджахид.