Ще се бият ли талибани в Украйна? Военен пакт на Русия с Афганистан буди тревога
30 Май, 2026 12:57 1 460 37

  • афганистан-
  • русия-
  • украйна-
  • талибани-
  • войници-
  • сергей лавров-
  • сергей шойгу-
  • олександър сирски

Москва открито изразява нарастващите си опасения относно присъствието на бойци на "Ислямска държава" в Афганистан

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Русия подписа споразумение за засилване на военното си сътрудничество с талибаните, задълбочавайки връзките си с твърдолинейната ислямистка групировка и утвърждавайки статута си на единствената държава в света, признала режима ѝ в Афганистан, пише "Индипендънт".

Сделката беше ратифицирана по време на събитие в Москва, наречено "Международен форум за сигурност", което бе организирано от Русия и посетено в сряда от министъра на отбраната на талибаните и високопоставен лидер Мохамад Якуб.

Това е първата среща на високо равнище с участие на представители на талибаните, след като през юли 2025 г. Русия призна групировката за официално правителство на Афганистан. Никоя друга държава в света не е направила това.

Въпреки че нито Русия, нито афганистанската страна споделиха подробности за военно-техническото споразумение, то поражда опасения, че талибаните може да започнат да предоставят свои опитни бойци за участие във военните усилия на Русия срещу Украйна. Северна Корея изпрати хиляди войници на фронтовата линия на войната в Европа, след като Пхенян и Москва също подписаха военно споразумение през юни 2024 г.

Якуб заяви, че талибаните и Русия са разширили двустранните си отношения и че групировката разглежда сътрудничеството с Москва като нещо, носещо "важно значение".

"Афганистан и Русия имат дълги и исторически отношения и в тази посока искаме да продължим напред. Разширихме двустранните отношения", посочи Якуб, син на основателя на движението на талибаните - молла Мохамад Омар, по време на срещата.

Представителят на талибаните добави: "Русия е важна държава в нашия регион и в целия свят".

Сергей Шойгу - висш съветник на Владимир Путин и бивш министър на отбраната, който в момента е секретар на руския Съвет за сигурност, приветства лидера на талибаните и използва срещата, за да осъди западните санкции срещу групировката.

"Убедени сме, че западните държави трябва да размразят блокираните афганистански активи, напълно да признаят пълния мащаб на отговорността си за 20-годишното си присъствие в Афганистан и да поемат цялата тежест по възстановяването на страната след случилото се", подчерта той.

Шойгу заяви, че Русия е отчела мерките, предприети от талибаните "за борба с тероризма и наркотрафика в Афганистан".

"Считаме за неприемливо — както за нас, така и за нашите афганистански приятели — завръщането на военни структури или съоръжения на Съединените щати и НАТО в Афганистан или съседни държави под какъвто и да е предлог", посочи той.

Експерти отбелязаха, че тепърва предстои да се изясни степента на военно сътрудничество, договорено между двете страни, и това не означава непременно, че талибаните ще изпратят войски, както направи Северна Корея.

"Русия не може да очаква значителна помощ от талибаните — нито по отношение на оръжия, нито на войски. При липсата на подробности по условията на споразумението е трудно да се каже какво всъщност Русия може да получи от Афганистан", коментира Алексей Захров, сътрудник в базирания в Ню Делхи аналитичен център "Обзървър Рисърч Фаундейшън".

Той отбеляза фундаменталните различия между отношенията на Москва с Пхенян и с режима в Кабул, като подчерта, че Русия е получила войски и боеприпаси от Северна Корея в замяна на модерни ракетни технологии и икономическа подкрепа.

Подобна сделка с талибаните е малко вероятна, предвид нестабилното положение на режима.

"Талибаните в момента изпитват трудности с нарастващата нестабилност в северните афганистански провинции и не могат напълно да защитят южната граница с Пакистан. Поради тази причина руската помощ за ремонт на военно оборудване или доставки на някои остарели оръжия би била много навременна. Въпреки това Русия едва ли би била склонна да споделя сложни технологии заради рисковете от разпространение", обясни Захров.

Вместо това Русия може да предпочете талибаните да насочат усилията си към обезопасяване на северните провинции и дългата, трудно контролируема граница с централноазиатския регион, който Москва разглежда като своя сфера на влияние. Русия открито изразява нарастващите си опасения относно присъствието на бойци на "Ислямска държава" в Афганистан.

Александър Бортников - директор на руската Федерална служба за сигурност, в сряда заяви, че групировката "Ислямска държава - Хорасан" — активен регионален клон на "Ислямска държава" — "в момента активно вербува граждани на Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, както и трудови мигранти в Русия".

"Формират се тайни терористични клетки и се планират терористични атаки", отбеляза той.

Поне по този въпрос двете страни се разминават. Главният говорител на талибаните Забиула Муджахид заяви, че движението "Ислямска държава" е било напълно унищожено и че никакви терористични групировки не действат от афганистанска територия.

"Никоя държава не трябва да има притеснения относно Афганистан. На никое лице или група не е позволено да извършва подобни дейности. "Ислямска държава" беше напълно елиминирана в Афганистан и афганистанските сили за сигурност се бориха срещу нея", увери Муджахид.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 14 Отговор
    мчи те руснаците малко талибани са и те..след чеченците и корейците , да заповядат и афганците ,украинския чернозем се нуждае от още тор

    12:59 30.05.2026

  • 2 Сила

    16 16 Отговор
    Истински приятели на Владимир Путин , споделят сексуалните му предпочитания и геополитическите му фантазии....

    13:01 30.05.2026

  • 3 😅😂😆.....

    16 15 Отговор
    Те талибаните да не са луди да излязат в открито и равно поле, и украинските дронове да ги смелят на кайма, само пияните руски несретници се пускат по тази пързалка за няколко рубли.

    Коментиран от #30

    13:08 30.05.2026

  • 4 Митра Фанова

    10 10 Отговор
    Ако наши друзья талибани откажат мрът за нас, аз вика болгарские копейки и праща атакуват на поле, без това аз плаща а те за одна копейка работа не сделали.

    Коментиран от #25

    13:12 30.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 До талибаните опряха 😄😄😁

    13 11 Отговор
    Няма край руският позор!🤣🤣🤣

    Коментиран от #17

    13:18 30.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бай Амет чобанина

    12 15 Отговор
    Путин много пропадна, щом иска помощт от талибаните

    13:19 30.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 капитана

    0 0 Отговор
    Явно съм неправилно мислещ !

    13:21 30.05.2026

  • 12 Хм…

    10 7 Отговор
    Навремето СССР реши да строи социализъм в Афганистан. Резултатът - някогашната мирна монархия се потопи в десетилетен хаос, 1.5 милиона убити, после муджахидините взеха властта, избиха комунистите насадени от Кремъл, след тях талибаните избиха муджахидините, после дойдоха американците да строят демокрация с помощта на муджахидините, после и те се изнесоха и пак дойдоха талибаните. Тия, дето забраняват на момичетата да учат и да излизат навън. Е, с тях Путин се кани сега да си съюзничи, като истински православен християнин и бивш комунист.

    Коментиран от #21, #36

    13:23 30.05.2026

  • 13 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор
    Накратко:

    1. В Афганистан има тонове оръжие, още от съветско време.
    2. Афганистанците са отлична пехота. Непретенциозни и корави бойци. Голяма част от тях имат боен опит от самия Афганистан и от бивша Сирия, в последната се биха за Асад.
    3. Напълно възможно е да ги видим и в настоящия конфликт срещу запада.

    Коментиран от #14

    13:28 30.05.2026

  • 14 А ГДЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "az СВО Победа 81":

    Асад?

    Коментиран от #27

    13:34 30.05.2026

  • 15 ЦК на БКП

    7 5 Отговор
    Нищо ново. То руснаците от край време са си талибани

    13:35 30.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "До талибаните опряха 😄😄😁":

    ......няма....

    13:38 30.05.2026

  • 18 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    По принцип последна информацив щели да карат и индианци от амазонка

    13:48 30.05.2026

  • 19 иван костов

    3 2 Отговор
    Ако националната сигурност на Афганистан е застрашена, ще се бият , където се налага! Също като САЩ!

    13:48 30.05.2026

  • 20 Васил

    3 5 Отговор
    Талибаните са пичове! Да се пукат душманите!
    Признати са също от Китай, Пакистан, Казахстан, ОАЕ, Узбекистан където имат дипломатически мисии.

    Коментиран от #28

    13:49 30.05.2026

  • 21 БАРС

    4 6 Отговор

    До коментар #12 от "Хм…":

    И МУДЖЕХЕДИНИ,И ТАЛИБАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ СА СЪЗДАДЕНИ И ФИНАНСИРАМЕ ОТ ЦРУ САЩ.БЕН ЛАДЕН ЗАТОВА И БЕШЕ СЪЗДАДЕН И ОТПРАВЕН РРОТИВ РАШКИТЕ. А СЛЕД ТОВА ТОЙ СЕ ОБЪРНА И ПРОТИВ САЩ НЕ ЗАБРЯВАЙТЕ ,ЧЕ ТОЙ БЕШЕ И МИЛИАРДЕР.ПРИ СОЦА В АФГАНИСТАН НЯМАШЕ ЗАБУЛЕНИ С БУРКИ НИТО С БРАДИ МЪЖЕ.ЖЕНИТЕ ИМ ХОДЕХА КАТО ЕВРОПЕЙКИ КАКТО И МЪЖЕТЕ ИМ.ИМА МНИМКИ ОТ АФГАНИСТАН ЖЕНИТЕ ИМ С КЪСИ ПОЛИ.А КАКВО НАПРАВИХА САЩ ВЪРНАХА ГИ ВЪВ ФЕОДАЛИЗМА .РАШКИТЕ ПОЧНАХА ДА ИМ ПОМАГАТ ТОГАВА ДА ИМ СТРОЯТ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ,ПЪТИЩА,ЗАВОДИ И Т.Н.НО ТОВА КАКТО ВИНАГИ НЕ СЕ ХАРЕСВА НА САЩ И ЗАТОВА СЪЗДАДОХА И МУДЖЕХЕДИНИ И ТАЛИБАНИ.ВСЪЩНОСТ ТАЛИБАН ОЗНАЧАВА СТУДЕНТ В РЕЛЕГИОЗНО УЧИЛИЩЕ.ТАКА ЧЕ НА ТИЯ ДЕТО ПЛЮЯТ ПО РАША СА ПРОСТО НЕГРАМОТНИЦИ ТЕ НЕ ЗНАЯТ НИЩО ЗА АФГАНИСТАН.ИМАМ ПОЗНАТИ АФГАНИСТАНЦИ ТЕ НЕ ИСКАТ ДА СУЯТ ЗА САЩ ТЕ САМО ГРАБИХА Т УБИВАХА КАЗВАТ А ЗА РАШКИТЕ КАЗВАТ МОЖЕ ДА СМЕ ВОЮВАЛИ СРЕЩУ ТЯХ НО ТЕ ВИНАЗА ДАВАХА НА БЕДНИТЕ ПО СЕЛАТА И НА ДЕЦАТА ПОМАГАЗА НА ХОРАТА.ТЕ СЕ БИЕЛИ САМО ПРОТИВ ВЪОРЪЖЕНИ СРЕЩУ ТЯХ ТАЛИБАНИ ИЛИ МУДЖЕХЕДИНИ А САЩ НЯМАШЕ РАЗЛИКА .ТЕ ГРАБЕХА И ОТ ЗЛАТО И НЕФТА КАКТО И ОПИОМА ПРЕБИРАХА И СЪС ВОЕННИ САМОЛЕТИ ГО ОТПРАВЯХА ЗА САЩ.НИЩО ВЯРНО НЯМА ПО ТОВА ОТ КОМЕНТАРИИ Е СРЕЩУ РАШКИТЕ.

    13:50 30.05.2026

  • 22 ежко

    4 4 Отговор
    И Украйна вербува отвсякъде,но са малко желаещите, та се налга да ловят украинци на улицата!Що така бе?

    13:50 30.05.2026

  • 23 Любо

    5 4 Отговор
    Няма лошо!
    За избиването на еврофашистите , укронацистите и ционистите до крак трябва да бъдат привлечени бойци от целия цивилизован свят!!!

    Коментиран от #24

    13:52 30.05.2026

  • 24 Копейкотрошач

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Любо":

    Теслата!

    14:08 30.05.2026

  • 25 Костадинка фон Максуда

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Митра Фанова":

    Тьотке ,дай денги че строя сарай в Тюленово с моята жена Цонка цайса .

    14:08 30.05.2026

  • 26 Един

    3 2 Отговор
    Лика прилика са си.

    14:09 30.05.2026

  • 27 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "А ГДЕ":

    Живее в покрайнините на Москва.

    Коментиран от #31

    14:10 30.05.2026

  • 28 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Васил":

    Пакистан признати ,та те имат погранични конфликти -е,чети историята ,Китай,изпжлзва ги за суровина ...
    Само Просия е ги признала.

    14:11 30.05.2026

  • 29 Начо

    5 2 Отговор
    Свършиха кадировците

    14:11 30.05.2026

  • 30 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "😅😂😆.....":

    Те на " руските несретници " какви рубли,те свършиха отдавна, дават им по една бутилка водка и това е, а който се уплаши и върне назад го гърмят директно.

    14:17 30.05.2026

  • 31 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "az СВО Победа 81":

    И,се крие . То и ти се криеш мудакк.

    14:17 30.05.2026

  • 32 име

    2 2 Отговор
    Всеки ходи да тренира денацифициране в Бандеристан. Що да не отидат и талибаните, малко да си припомнят стреляне по НАТЮфци, а и да научан тещо ново, като денацифициране с ФПВ дрон.

    14:18 30.05.2026

  • 33 Бай Араб

    4 2 Отговор
    РФ какво може да даде на талибаните освен жени , вместо да ходят в Истанбул ще ходят в Кабул и там има храна.

    14:20 30.05.2026

  • 34 а где

    2 1 Отговор
    тиктокара Рамазан

    14:30 30.05.2026

  • 35 Ъъъ

    1 1 Отговор
    "....пише "Индипендънт".

    Да напомним на Индипендънт, че в Сирия беше назначен за президент най-издирваният от САЩ терорист, за чиято глава беше определена награда от $10млн..... Не, че нещо, но Индипендънт мълчи по въпроса..... 🤣

    П.с

    Ал Шараа беше засечен с часовник за €150К.....Предишния часовник за скромните $80-90К вече не му отива.....

    14:33 30.05.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ФАШИСТА ПУТЛЕР ЩЕ ИZПРАТИ СВОЙТЕ ................... "БРАТЯ" - ТАЛИБАНИТЕ ДА СЕ БИЯТ СРЕЩУ УКРАИНСКИЯ НАРОД ................... ФАКТ !

    14:53 30.05.2026