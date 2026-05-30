Ще се бият ли талибани в Украйна? Военен пакт на Русия с Афганистан буди тревога

Русия подписа споразумение за засилване на военното си сътрудничество с талибаните, задълбочавайки връзките си с твърдолинейната ислямистка групировка и утвърждавайки статута си на единствената държава в света, признала режима ѝ в Афганистан, пише "Индипендънт".
Сделката беше ратифицирана по време на събитие в Москва, наречено "Международен форум за сигурност", което бе организирано от Русия и посетено в сряда от министъра на отбраната на талибаните и високопоставен лидер Мохамад Якуб.
Това е първата среща на високо равнище с участие на представители на талибаните, след като през юли 2025 г. Русия призна групировката за официално правителство на Афганистан. Никоя друга държава в света не е направила това.
Въпреки че нито Русия, нито афганистанската страна споделиха подробности за военно-техническото споразумение, то поражда опасения, че талибаните може да започнат да предоставят свои опитни бойци за участие във военните усилия на Русия срещу Украйна. Северна Корея изпрати хиляди войници на фронтовата линия на войната в Европа, след като Пхенян и Москва също подписаха военно споразумение през юни 2024 г.
Якуб заяви, че талибаните и Русия са разширили двустранните си отношения и че групировката разглежда сътрудничеството с Москва като нещо, носещо "важно значение".
"Афганистан и Русия имат дълги и исторически отношения и в тази посока искаме да продължим напред. Разширихме двустранните отношения", посочи Якуб, син на основателя на движението на талибаните - молла Мохамад Омар, по време на срещата.
Представителят на талибаните добави: "Русия е важна държава в нашия регион и в целия свят".
Сергей Шойгу - висш съветник на Владимир Путин и бивш министър на отбраната, който в момента е секретар на руския Съвет за сигурност, приветства лидера на талибаните и използва срещата, за да осъди западните санкции срещу групировката.
"Убедени сме, че западните държави трябва да размразят блокираните афганистански активи, напълно да признаят пълния мащаб на отговорността си за 20-годишното си присъствие в Афганистан и да поемат цялата тежест по възстановяването на страната след случилото се", подчерта той.
Шойгу заяви, че Русия е отчела мерките, предприети от талибаните "за борба с тероризма и наркотрафика в Афганистан".
"Считаме за неприемливо — както за нас, така и за нашите афганистански приятели — завръщането на военни структури или съоръжения на Съединените щати и НАТО в Афганистан или съседни държави под какъвто и да е предлог", посочи той.
Експерти отбелязаха, че тепърва предстои да се изясни степента на военно сътрудничество, договорено между двете страни, и това не означава непременно, че талибаните ще изпратят войски, както направи Северна Корея.
"Русия не може да очаква значителна помощ от талибаните — нито по отношение на оръжия, нито на войски. При липсата на подробности по условията на споразумението е трудно да се каже какво всъщност Русия може да получи от Афганистан", коментира Алексей Захров, сътрудник в базирания в Ню Делхи аналитичен център "Обзървър Рисърч Фаундейшън".
Той отбеляза фундаменталните различия между отношенията на Москва с Пхенян и с режима в Кабул, като подчерта, че Русия е получила войски и боеприпаси от Северна Корея в замяна на модерни ракетни технологии и икономическа подкрепа.
Подобна сделка с талибаните е малко вероятна, предвид нестабилното положение на режима.
"Талибаните в момента изпитват трудности с нарастващата нестабилност в северните афганистански провинции и не могат напълно да защитят южната граница с Пакистан. Поради тази причина руската помощ за ремонт на военно оборудване или доставки на някои остарели оръжия би била много навременна. Въпреки това Русия едва ли би била склонна да споделя сложни технологии заради рисковете от разпространение", обясни Захров.
Вместо това Русия може да предпочете талибаните да насочат усилията си към обезопасяване на северните провинции и дългата, трудно контролируема граница с централноазиатския регион, който Москва разглежда като своя сфера на влияние. Русия открито изразява нарастващите си опасения относно присъствието на бойци на "Ислямска държава" в Афганистан.
Александър Бортников - директор на руската Федерална служба за сигурност, в сряда заяви, че групировката "Ислямска държава - Хорасан" — активен регионален клон на "Ислямска държава" — "в момента активно вербува граждани на Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан, както и трудови мигранти в Русия".
"Формират се тайни терористични клетки и се планират терористични атаки", отбеляза той.
Поне по този въпрос двете страни се разминават. Главният говорител на талибаните Забиула Муджахид заяви, че движението "Ислямска държава" е било напълно унищожено и че никакви терористични групировки не действат от афганистанска територия.
"Никоя държава не трябва да има притеснения относно Афганистан. На никое лице или група не е позволено да извършва подобни дейности. "Ислямска държава" беше напълно елиминирана в Афганистан и афганистанските сили за сигурност се бориха срещу нея", увери Муджахид.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:59 30.05.2026
2 Сила
13:01 30.05.2026
3 😅😂😆.....
Коментиран от #30
13:08 30.05.2026
4 Митра Фанова
Коментиран от #25
13:12 30.05.2026
7 До талибаните опряха 😄😄😁
Коментиран от #17
13:18 30.05.2026
9 Бай Амет чобанина
13:19 30.05.2026
11 капитана
13:21 30.05.2026
12 Хм…
Коментиран от #21, #36
13:23 30.05.2026
13 az СВО Победа 81
1. В Афганистан има тонове оръжие, още от съветско време.
2. Афганистанците са отлична пехота. Непретенциозни и корави бойци. Голяма част от тях имат боен опит от самия Афганистан и от бивша Сирия, в последната се биха за Асад.
3. Напълно възможно е да ги видим и в настоящия конфликт срещу запада.
Коментиран от #14
13:28 30.05.2026
14 А ГДЕ
До коментар #13 от "az СВО Победа 81":Асад?
Коментиран от #27
13:34 30.05.2026
15 ЦК на БКП
13:35 30.05.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "До талибаните опряха 😄😄😁":......няма....
13:38 30.05.2026
18 Kaлпазанин
13:48 30.05.2026
19 иван костов
13:48 30.05.2026
20 Васил
Признати са също от Китай, Пакистан, Казахстан, ОАЕ, Узбекистан където имат дипломатически мисии.
Коментиран от #28
13:49 30.05.2026
21 БАРС
До коментар #12 от "Хм…":И МУДЖЕХЕДИНИ,И ТАЛИБАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ СА СЪЗДАДЕНИ И ФИНАНСИРАМЕ ОТ ЦРУ САЩ.БЕН ЛАДЕН ЗАТОВА И БЕШЕ СЪЗДАДЕН И ОТПРАВЕН РРОТИВ РАШКИТЕ. А СЛЕД ТОВА ТОЙ СЕ ОБЪРНА И ПРОТИВ САЩ НЕ ЗАБРЯВАЙТЕ ,ЧЕ ТОЙ БЕШЕ И МИЛИАРДЕР.ПРИ СОЦА В АФГАНИСТАН НЯМАШЕ ЗАБУЛЕНИ С БУРКИ НИТО С БРАДИ МЪЖЕ.ЖЕНИТЕ ИМ ХОДЕХА КАТО ЕВРОПЕЙКИ КАКТО И МЪЖЕТЕ ИМ.ИМА МНИМКИ ОТ АФГАНИСТАН ЖЕНИТЕ ИМ С КЪСИ ПОЛИ.А КАКВО НАПРАВИХА САЩ ВЪРНАХА ГИ ВЪВ ФЕОДАЛИЗМА .РАШКИТЕ ПОЧНАХА ДА ИМ ПОМАГАТ ТОГАВА ДА ИМ СТРОЯТ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ,ПЪТИЩА,ЗАВОДИ И Т.Н.НО ТОВА КАКТО ВИНАГИ НЕ СЕ ХАРЕСВА НА САЩ И ЗАТОВА СЪЗДАДОХА И МУДЖЕХЕДИНИ И ТАЛИБАНИ.ВСЪЩНОСТ ТАЛИБАН ОЗНАЧАВА СТУДЕНТ В РЕЛЕГИОЗНО УЧИЛИЩЕ.ТАКА ЧЕ НА ТИЯ ДЕТО ПЛЮЯТ ПО РАША СА ПРОСТО НЕГРАМОТНИЦИ ТЕ НЕ ЗНАЯТ НИЩО ЗА АФГАНИСТАН.ИМАМ ПОЗНАТИ АФГАНИСТАНЦИ ТЕ НЕ ИСКАТ ДА СУЯТ ЗА САЩ ТЕ САМО ГРАБИХА Т УБИВАХА КАЗВАТ А ЗА РАШКИТЕ КАЗВАТ МОЖЕ ДА СМЕ ВОЮВАЛИ СРЕЩУ ТЯХ НО ТЕ ВИНАЗА ДАВАХА НА БЕДНИТЕ ПО СЕЛАТА И НА ДЕЦАТА ПОМАГАЗА НА ХОРАТА.ТЕ СЕ БИЕЛИ САМО ПРОТИВ ВЪОРЪЖЕНИ СРЕЩУ ТЯХ ТАЛИБАНИ ИЛИ МУДЖЕХЕДИНИ А САЩ НЯМАШЕ РАЗЛИКА .ТЕ ГРАБЕХА И ОТ ЗЛАТО И НЕФТА КАКТО И ОПИОМА ПРЕБИРАХА И СЪС ВОЕННИ САМОЛЕТИ ГО ОТПРАВЯХА ЗА САЩ.НИЩО ВЯРНО НЯМА ПО ТОВА ОТ КОМЕНТАРИИ Е СРЕЩУ РАШКИТЕ.
13:50 30.05.2026
22 ежко
13:50 30.05.2026
23 Любо
За избиването на еврофашистите , укронацистите и ционистите до крак трябва да бъдат привлечени бойци от целия цивилизован свят!!!
Коментиран от #24
13:52 30.05.2026
24 Копейкотрошач
До коментар #23 от "Любо":Теслата!
14:08 30.05.2026
25 Костадинка фон Максуда
До коментар #4 от "Митра Фанова":Тьотке ,дай денги че строя сарай в Тюленово с моята жена Цонка цайса .
14:08 30.05.2026
26 Един
14:09 30.05.2026
27 az СВО Победа 81
До коментар #14 от "А ГДЕ":Живее в покрайнините на Москва.
Коментиран от #31
14:10 30.05.2026
28 Нека да пиша
До коментар #20 от "Васил":Пакистан признати ,та те имат погранични конфликти -е,чети историята ,Китай,изпжлзва ги за суровина ...
Само Просия е ги признала.
14:11 30.05.2026
29 Начо
14:11 30.05.2026
30 Бай Араб
До коментар #3 от "😅😂😆.....":Те на " руските несретници " какви рубли,те свършиха отдавна, дават им по една бутилка водка и това е, а който се уплаши и върне назад го гърмят директно.
14:17 30.05.2026
31 Нека да пиша
До коментар #27 от "az СВО Победа 81":И,се крие . То и ти се криеш мудакк.
14:17 30.05.2026
32 име
14:18 30.05.2026
33 Бай Араб
14:20 30.05.2026
34 а где
14:30 30.05.2026
35 Ъъъ
Да напомним на Индипендънт, че в Сирия беше назначен за президент най-издирваният от САЩ терорист, за чиято глава беше определена награда от $10млн..... Не, че нещо, но Индипендънт мълчи по въпроса..... 🤣
П.с
Ал Шараа беше засечен с часовник за €150К.....Предишния часовник за скромните $80-90К вече не му отива.....
14:33 30.05.2026
37 ЕДГАР КЕЙСИ
14:53 30.05.2026