Тенчо Тенев пред ФАКТИ: „Мегаагенцията“ за пътна безопасност ще яде пари без ясен ефект

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Темата за пътната безопасност отново е в центъра на политическия разговор, а идеята за създаване на нова мегаагенция, която да обедини информацията и функциите на различни държавни структури, поражда редица въпроси. Има ли действително липса на обмен на данни между институциите, или проблемът е, че наличната информация не се използва ефективно? Каква ще бъде ролята на МВР, Националното тол управление, АПИ и „Автомобилна администрация“ и няма ли новата структура просто да дублира вече съществуващи звена? Пред ФАКТИ говори Тенчо Тенев, който има дългогодишен опит в системата на МВР и е бивш шеф на КАТ – София.



– Г-н Тенев, за пореден път се повдигна темата за пътната безопасност и за това кабинетът на Румен Радев смята да създаде мегаагенция, така че всички данни от различни структури, които имат отношение към пътната безопасност и спазването на правилата по пътищата, да бъдат обединени. Вие как гледате на това?

– Като цяло информацията за новата агенция е толкова противоречива, че бих си позволил да поставя и аз няколко въпроса за това какво се случва. Има много неща, които са неясни. Когато говорим за мегаагенция, това някак ми звучи като нещо, в което много хора ще отговарят, но накрая никой няма да знае какво се случва в края на процеса.

И всичко това идва с поредната заявка да се подобри пътната безопасност с цел събиране на пари от глоби. А през годините сме видели, че това не е най-доброто решение. Досега винаги сме виждали, че по някакъв начин се пълни бюджетът със средства от глоби, но самата пътна безопасност – тези пари не стигат до нея.

Мога да посоча дори пример с парите от фонда за пътна безопасност, които отидоха за нови патрулки от елитна немска марка, а реално можеха да се купят много повече автомобили за същата сума, ако са на по-ниска цена. И реално с тези пари може би щяха да се задоволят нуждите на цялата система на МВР с автомобили.

Много е интересно как върху самото Тол управление възниква цялата нова конструкция. Самото Тол управление събира пари от такси и според мен мястото му е в Министерството на финансите, а не да е ръководен фактор в пътната безопасност.

Бих добавил, че Министерството на финансите има интерес да се събират глоби и всички останали неща, които да попълнят хазната. Националното тол управление е точно такава система. Говорим за глоби, за такси, за винетки и това според мен би трябвало да е подопечно на Министерството на финансите.

Но понеже сега за пореден път говорим, че целта на тази нова мега структура е да си говорят различни държавни институции, които до момента не са обменяли напълно данни, така че сега всички данни от тол управлението, от ДАИ, от „Автомобилна администрация“ ще влязат в тази мега структура.

– Казва се, че целта е именно да се обединят данните и един полицай например да може през таблета си да вижда информация от различни институции?

– Да, точно това коментирахме и това чухме – че когато един полицай си отвори на таблета дадена справка за регистрационен номер на някакво моторно превозно средство, той ще може да получи данни и да види информация от най-различни агенции, които са свързани с пътищата.

Но това нещо отдавна е направено. Има такава интеграция. Агенция „Митници“, МВР и Тол системата вече си комуникират, така че когато един пътен полицай направи проверка, той може да вижда снимки. Той вижда много неща.

Тук въпросът е просто да се приложи законът. Този обмен на информация между различни държавни органи съществува от повече от година. А ние чуваме, че едва ли не сега тепърва ще се обединяват.

Не, това работи. Въпросът е след като работи, след като тази информация е налична, тя да се използва и да се прилага законът. И тук искам да обърна внимание на нещо много важно за ролята на тол камерите и това как се следят превозните средства по пътищата.

Визирам случая „Петрохан“.



Там много конкретно се видя как тол камерите работят избирателно.



Защото имаше моменти, в които един от автомобилите по целия случай се засичаше на една камера, след това продължава по някакъв път, а друга камера не го вижда. Това нещо ще продължи ли? Защото когато имаме изборно представяне на информация и когато имаме възможност нещо да се скрие, нещата не са добре. В този смисъл ми е интересно защо министър Демерджиев коментира как това тепърва ще се прави, след като този обмен на информация между различните министерства, пак се повтарям, го има.

Редно е да отбележим, че Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е стопанин на пътищата в България. Аз не чух никъде в новата концепция каква ще е тяхната функция в тази нова стратегия за пътна безопасност.

АПИ всеки ден публикува бюлетин за пътната обстановка, следи инцидентите. Това е информация, с която работят и „Пътна полиция“, и Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Публикува се в БТА и респективно оттам я получават повечето медии.

Сега в тази нова мега структура кой ще дава тези данни? Кой ще ги анализира? Каква ще е ролята на АПИ в цялата тази система? Друг много съществен проблем е защо няма източник, който да дава 24 часа информация за пътната обстановка. Това не е просто дефицит на информация, а нарушение на няколко европейски директиви. Според европейските директиви трябва да се предоставя информация за състоянието на пътната обстановка 24/7.

– Как гледате на ролята на Министерството на транспорта и „Автомобилна администрация“ в тази нова конструкция?

– Най-интересното е, че Министерството на транспорта досега беше шапка на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. А там бяха най-големите скандали.

Малко съм стреснат от факта, че министър Демерджиев я нарече държавна агенция. Не смятам, че това е невинна грешка.

Тази агенция е известна с предишното си име – ДАИ, и беше източник на някои от най-големите скандали, като говорим за технически прегледи, за шофьорски книжки, за рекета, който стана с камионите на певеца Робин Уилямс, когато дойде тук преди концерта му. Защо Министерството на транспорта става хъб за тези дейности? И аз просто имам усещането, че от всичко това ще се получи още от същото. Ако целият контрол отиде в МВР, какво ще работят тези над 800 души от Изпълнителната агенция и от Националното тол управление? Ще ги съкращават ли? Ще ги правят полицаи ли? Кой ще плати за която и да е от двете идеи?

Кой ще контролира целия товарен трафик? Това е много времеемко. Кога, ако това се прехвърли към МВР, ще му остане време да проверява другите участници в пътното движение? Ще се радвам някой да може да ми отговори на тези въпроси.

– Но генералната идея е всички тези структури да започнат да си говорят, защото всяка от тях отговаря за конкретно нещо, а когато стане инцидент, започва прехвърляне на отговорността…

– Но в момента има Национален координационен център за безопасност на движението по пътищата, който, добър или лош, върши точно тази координация по цялата републиканска пътна мрежа. Ако в случая има дублираща структура при създаването на тази нова мегаагенция, то какво ще прави тази структура? Както се казва в една стара басня – когато сняг забръзка, защото зимата е критичен период, там правилата на хубавото време не важат.

Националният координационен център обхваща всички тези структури – и Министерството на здравеопазването, и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Министерството на транспорта, и Министерството на вътрешните работи.

Ние го имаме този център. Сега какво правим – втори такъв център? С много повече служители, с повече хора? Не мога да разбера тук каква е идеята. Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ просто трябва да бъде закрита. Иначе какво в момента получаваме? Не една посредствена, а още една агенция, която ще яде пари без ясен ефект върху пътната безопасност. Имам чувството, че премиерът Радев, когото много уважавам, нетипично се е доверил на чужда преценка и е добре да вземе под малко по-сериозен контрол всички тези процеси.



Да не се доверява на магически обещания за такива мегаагенции, защото големите планове често се провалят поради дребнави интереси и намерения.

Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата беше създадена по времето на Томислав Дончев и всички тези кадри – началнически, говорим първо за Малина Крумова, сега за нейната колежка, която оглавява Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“, са кадри на ГЕРБ. Аз не мога да разбера – ще чистим олигархията, ще се освобождаваме от хора от предишни партийни структури, а какво се оказва? Тези хора си седят и продължават да си управляват. И какво излиза? Че в момента хората на Томислав Дончев си управляват тази държавна агенция по пътна безопасност.

– Често говорите и за кадровата политика в системата на МВР. Какъв е проблемът според вас?

– Цялото ръководство на държавата в момента – премиерът Радев от Пловдив, началникът на кабинета от Пловдив, секретарят по сигурността Пламен Узунов от Пловдив, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев от Пловдив, директорът на ОД на МВР Васил Костадинов, председателят на Комисията по вътрешен ред и сигурност, бившият главен секретар Петко Тодоров – от Пловдив. А какво се оказва? Че Пловдив е най-престъпният град в държавата в момента. Визирам последните инциденти, които се случиха там. Къде се губи връзката, за да се получи такова нещо? Искам да засегна и друг много важен проблем, който виждам, защото явно господин Демерджиев, явно не по негова воля, някой му диктува кого да назначава в определени структури. Аз говоря за МВР, защото съм работил там дълги години и много добре познавам системата. Назначават се корумпирани служители в системата на МВР. Говоря за такива, за които е доказано, че са правили груби нарушения, нарушавали са закона и са вървели против държавата. И вместо да пълнят държавната хазна, са взимали пари и са раздавали наляво-надясно в лични джобове и за лични интереси. В момента Николай Крушарски стана началник на „Пътна полиция“. Оказа се, че собственикът на Локомотив Пловдив олигархът Христо Крушарски - чичо на Николай Крушарски, е добър приятел на министър Демерджиев и поради тази причина, по времето на едно от служебните правителства, когато пак Демерджиев беше министър, той прекрати дисциплинарната проверка срещу Николай Крушарски, който бе обвинен в унищожаване на над 2000 клипа. И сега пак господин Демерджиев назначава Николай Крушарски за началник на „Пътна полиция“ на цялата страна. Как ги виждате тези неща? Това не е нормално. Поне така си мисля аз. Говорим, че ще борим олигархията, а какво се оказва? Олигархията пак си е вътре в структурите на държавата.