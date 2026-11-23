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Жп линия от Рияд до Свиленград е странен маршрут, но само на пръв поглед. Анкара вижда в него сухопътна алтернатива на Ормузкия проток, по която енергийни товари от Персийския залив биха могли да стигат до пазарите на Европа през българската граница.

Румен Радев се върна в Рияд като премиер, година след като беше посетил саудитската столица като президент. След срещата му със саудитския престолонаследник и министър-председател Мохамед бин Салман, кабинетът за бъдещ железопътен коридор за доставки на енергийни ресурси към Европа през Ирак, Сирия, Турция и България.

Турският транспортен министър Абдулкадир Уралоглу вече е посочил откъде ще минава планираната железопътна връзка с дължина 2511 км - от Саудитска Арабия през Йордания, Сирия и Турция . През юни Рияд и Анкара подписаха меморандум за железопътно сътрудничество. Саудитската страна очаква предпроектното проучване за връзката до Турция да приключи до края на 2026 г.

В прессъобщението на Министерския съвет не се уточнява дали става дума за отделно трасе или за вариант на връзката, която Анкара описва през Йордания. Но и в двата случая маршрутът минава през Турция и България.

Радев е поканил саудитския престолонаследник за свързаността на 8 април 2027 г., на която България ще бъде домакин заедно с Европейската комисия. За София това е възможност да постави въпроса за железопътните доставки от Залива пред Рияд и Брюксел на една маса, докато маршрутът още се обсъжда.

Българският интерес към доставки по жп маршрут от Залива беше заявен още преди визитата на Радев в Рияд. Месец по-рано в Брюксел премиерът говори за железопътен маршрут през България, по който Европа да получава горива от региона. ”Имаме силен интерес да осигурим по-сигурни маршрути и да диверсифицираме пътищата за доставка на енергийни ресурси“, каза тогава Радев.

В делегацията в Рияд беше и транспортният министър Георги Пеев, който е обсъдил със саудитския си колега Салех ал Джасер железопътния коридор от Близкия изток към Европа, също и възстановяването на директните полети София-Рияд. През август Пеев разговаря с Уралоглу как да се увеличи капацитетът на железницата през Свиленград и как да се отвори втори жп преход през Лесово.

Турция вече стигна до границата

На 9 октомври Турция откри 153-километровия участък Черкезкьой-Капъкуле от новата линия между Истанбул и българската граница. Европейският съюз е отпуснал 275 млн. евро безвъзмездна помощ за участъка. Брюксел го разглежда като част от Средния коридор, който свързва Европа с Южен Кавказ и Централна Азия. Сега Анкара включва Капъкуле и в плановете си за железопътна връзка с Персийския залив.

На българска територия удвояването на участъци по съществуващата линия от Крумово през Свиленград до турската граница. За подготовката на проекта са отпуснати 8,9 млн. евро по Механизма за свързване на Европа. Вторият жп преход, от Одрин през Лесово и Елхово до Ямбол, е в по-ранен етап. Според Пеев строителството би могло да се осъществи между 2029 и 2034 г., ако бъде осигурено финансиране.

ПИМК превозва товари до Черкезкьой

Българската частна компания „ПИМК Рейл“ пуска редовен интермодален влак от Пловдив до Черкезкьой през март 2018 г. На 2 март от терминала край гара „Тодор Каблешков“ потегля композиция с 34 полуремаркета. Още през април същата година компанията вече изпълнява по три курса седмично. „Има интерес от много турски фирми към влака“, казва тогава пред „Капитал“ съсобственикът на ПИМК Илиян Филипов, който беше убит през септември.

През 2024 г. компанията е първа сред частните жп товарни превозвачи в България по извършена превозна работа с 15% от целия пазар, непосредствено пред „Булмаркет Рейл Карго“ с 14,1%. През 2025 г. „Булмаркет“ изпреварва ПИМК по влаккилометри и бруто тонкилометри според данните на НКЖИ.

Какво печели България

В доклада си за Турция за 2026 г. Европейската комисия определя линията до Капъкуле като ключова за железопътната свързаност с ЕС. През ноември 2017 г. Бойко Борисов танцува със сабя в Рияд. И тогава София търсеше саудитски инвестиции.

При посещението си като президент през октомври 2025 г. Радев участва в инвестиционния форум Future Investment Initiative и разговаря с Мохамед бин Салман за инвестиции във високите технологии, енергетиката и отбраната. При сегашната визита Радев посочи саудитския Публичен инвестиционен фонд като възможен партньор и обяви, че през следващите седмици в България ще дойдат експертни екипи от кралството.

Контактите му с монархиите от Залива датират още от президентския му мандат. През 2019 г. Радев обсъди с емира на Катар съвместни високотехнологични проекти, а през 2022 г. при посещението му в Абу Даби България и Обединените арабски емирства подписаха меморандум за стратегическо партньорство.

В София саудитският посланик Рами бин Сауд Ал-Отейби вече е обсъдил с вицепремиера Александър Пулев съвместни инвестиции, проекти за съхранение на енергия и предложението за двустранен бизнес форум през 2027 г. По данни на българското Министерство на икономиката стокообменът с кралството е нараснал от 250,7 млн. долара през 2023 г. до 295,9 млн. през 2025 г.

Стратегическо предимство?

Саудитска Арабия е част от по-широкия интерес на Европа към държавите от Залива. През 2025 г. търговията на ЕС с шестте страни от Съвета за сътрудничество в Персийския залив достига 165,6 млрд. евро. Наскоро Румен Радев да превърне географското си положение в стратегическо предимство. “Това означава логистични хъбове, транспортни услуги, свързаност”, обясни той.

Турция вече е увеличила капацитета на железницата си до българската граница. Ако иска дял от трафика между Залива и Европа, България ще трябва да направи същото от Свиленград нататък.

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