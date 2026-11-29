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Пред всяка партия стоят три групи въпроси – каква държава иска да изгражда, как ще развива икономиката и каква социална политика ще провежда. Това заяви бившият правосъден министър Младен Червеняков в сутрешния блок на БНТ „Денят започва с Георги Любенов“.

По думите му първата задача е партиите да формулират какъв тип държава искат да създадат, какви функции ще има тя и как тези функции ще бъдат разпределени между основните компоненти на държавността.

„Първият въпрос е какво – тя трябва да формулира какъв тип държава иска да изгражда“, обясни Червеняков.

Според него от този отговор трябва да произтече и визията за администрацията, съдебната система, системата за сигурност и информационната система. Той подчерта, че не е достатъчно да се говори само за отделни институции, без предварително да е изяснено каква е цялостната конструкция на държавата и как ще си взаимодействат нейните основни елементи.

Икономика и социална политика

Втората група въпроси е икономическата. Червеняков посочи, че партиите трябва да определят кои са приоритетните отрасли и по какъв начин ще бъде организирано тяхното развитие.

Третият въпрос според него е социалният. В разговора той постави акцент върху осигурителната система и отношенията между трите основни субекта в нея – държавата, работодателите и работниците.

„Не може ли да заковем твърдо и за средносрочен период взаимоотношението между трите основни субекта в осигурителната система – държава, работодатели и работници“, попита Червеняков.

Тезата му идва на фона на негови предишни коментари за необходимостта от по-дълбоки промени в държавното управление и съдебната система. В интервю за телевизия „Евроком“ на 11 ноември Червеняков заяви, че съдебната власт се е превърнала в самовъзпроизвеждаща се система. Тогава той предложи създаването на специален съвет за съдебна реформа с участието на магистрати, представители на научните среди, практикуващи юристи и политически формации.

Източници: bnt.bg, eurocom.bg