Буруджиева: Виждам напрежение, но не виждам реформи

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Татяна Буруджиева, лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и музикантът и бивш депутат Стоян Михалев участваха заедно в телевизионния подкаст на предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Разговорът беше посветен на политическото напрежение, бюджета за 2027 г. и липсата на видими реформи.

„Виждам напрежение, но не виждам реформи“, заяви Татяна Буруджиева. По думите ѝ промените трябва да започнат от държавната администрация чрез съкращаване на излишни агенции на регионално и национално ниво, а не чрез закриване на свободни щатни бройки и вътрешни размествания.

Буруджиева определи бюджета за 2027 г. като рисков и го сравни с „камион, който се движи по нанадолнище“. Според нея икономическата политика трябва да има ясна цел какво ще бъде стимулирано, за да може икономиката да подкрепи държавата. Тя постави акцент и върху необходимостта от по-силна държавна политика в земеделието и износа на български продукти.

Красимир Каракачанов заяви, че правителството не прави реформи, а натрупва напрежение, като намалява средства за най-уязвимите групи. „Реформите не започват със съкращаване на парите за най-уязвимите“, беше позицията му в разговора. Той посочи като възможна първа стъпка ограничаването на разходите за депутатски заплати, министри и управителни съвети.

Каракачанов коментира и отношенията между държавата, българските производители и търговските вериги. По думите му преди действия срещу големите вериги трябва да бъде осигурено собствено производство и по-добър достъп на българските стоки до пазара.

Стоян Михалев заяви, че реформите обичайно се правят през първата година от управлението, а според него вече са изминали седем месеца. В дискусията беше поставен и въпросът за комуникацията между правителството и обществото, както и за това дали заявените промени се превръщат в реални действия.