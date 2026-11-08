Волен Сидеров: Без чистка в медиите Радев се проваля

Волен Сидеров поиска проверка и промяна на медийната среда в България, като обвини Нова, bTV и БНТ, че са „мегафони на чужди интереси“.
„Какво е решението? Законово, разбира се!“, написа Сидеров. Той предложи намеса на Комисията за защита на конкуренцията, икономическа полиция, Националната агенция за приходите и Съвета за електронни медии.
Според него концентрацията на телевизии, радиостанции, онлайн медии, телекомуникационни оператори и разпространителски услуги в една корпоративна група създава конфликт на интереси и противозаконен монопол. Той посочи Nova Broadcasting Group, Vivacom, Bulsatcom, NetInfo и печатни издания, свързвани с групата United Group.
United Group придоби Nova Broadcasting Group през януари 2021 г., след като Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката. В състава на групата влизат телевизионни канали, радиостанции и онлайн медии. През февруари 2024 г. КЗК разреши и придобиването на Bulsatcom от компания, свързана с Vivacom.
По-късно сделката беше обжалвана. През февруари 2025 г. Върховният административен съд потвърди законността ѝ и прие, че не е доказано създаване или засилване на господстващо положение на пазара. Това решение не потвърждава твърдението на Сидеров за „противозаконен монопол“.
Законът за радиото и телевизията задължава обществените доставчици да отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки.
В заключение Сидеров заявява, че „без чистка в медиите Радев се проваля“ и настоява за кадрови и структурни промени в централните медии. Тезите му са политическа оценка и предложение за действия, а не решение на регулаторен или съдебен орган.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 гошо
07:14 08.11.2026
3 100 % е прав
Коментиран от #40
07:17 08.11.2026
4 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #15, #22, #34, #38
07:20 08.11.2026
5 Кой какво
07:21 08.11.2026
6 Да де
Коментиран от #33
07:21 08.11.2026
7 Троян
Коментиран от #25, #37
07:23 08.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 3,999
07:25 08.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 цаесе
До коментар #1 от "Волен е много":Друго си е да те язди един надрусан наркоман и бандера фашист, а ти докато те язди да викаш "демокрация"??? Вие от жълто кафявата смърдяща сган много обичате да пиете от чучура директно и умеете да се връткате докато ви връртят на колянце. Цяла България ви видя майсторлъка.
07:27 08.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хах
07:30 08.11.2026
17 СЗО
07:30 08.11.2026
18 Зеления
До победата на Радев в трите национални телевизии се следваше на 90% евролибералната линия, за цвят на 3 месеца се канеше Костадинов или Величие /говоря извън периодите на провеждане на избори/
След победата на Радев, БТВ и Нова си продължават с 90% евролиберална линия, БНТ съвсем малко се промени - 60 % евролиберализъм на 30% обратното, сега в БНТ винаги се канят по един анализатор клонящ към ППДБ, един към ГЕРБ и един различен от тях, но анализаторите към ППДБ и ГЕРБ те са едно и защитават единни позиции.
Истината е че СЕМ трябва да ползва ИИ, който да анализира колко ефирно време се дава на едната или другата позиция, както и според тежестта на партиите представени в Народното събрание, колко време се дава на техните политици и когато има отклонение от нормата сурови санкции.
Пример - нали знаете колеги, че ИИ може лесно да анализира колко пъти месечно във ФАКТИ се постват статии на Дойче Веле и да лъсне че са огромен процент, а всички знаем какво пропагандира Дойче Веле !!!
07:39 08.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Олга
07:41 08.11.2026
21 Елементарно , бе Уотсън !
07:43 08.11.2026
22 Тук не е Москва
До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":Но не трябва и да е Брюксел. Тука трябва да е България. Само че парите идват от запад, а ние обичаме да сме наведени.
07:44 08.11.2026
23 БКП
07:51 08.11.2026
24 Бфбж
07:52 08.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Румен Димитров
07:58 08.11.2026
27 Коко
07:59 08.11.2026
28 Така е
08:01 08.11.2026
29 Евалата бате
08:01 08.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Волният ездач
08:09 08.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 По точно
До коментар #6 от "Да де":Има в предвид ограничаването свободата на пропагандата,внушенията и лъжите, на тях ли да казваме слово.
08:11 08.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Абе тоя
08:13 08.11.2026
36 Гечко
08:13 08.11.2026
37 Анализ
До коментар #7 от "Троян":Че то там са най големите лъжи!
08:13 08.11.2026
38 пепи мила не се връщай в годините
До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":вече си пепи не батко - беше миличка беше сега си рокле и без па@рче
08:14 08.11.2026
39 оавис
До коментар #34 от "така е тук е Москва":Гейрал Ниско сега търси руската подводница в яз. Искър. Когато не си пие хапчетата редовно тогава става някак си много страшно и опасно по бреговете на язовира. Ама от 20 г яде и пие в парламента това жуже долното.
08:16 08.11.2026
40 точно обратното
До коментар #3 от "100 % е прав":Четете бе хора. Логиката е точно обратната. Медиите са против власт на българите в България.
Подкрепят всякакви педроханци и жълтурковци, но не и българските интереси.
08:17 08.11.2026
41 Болен фон лихтенщрассен
08:17 08.11.2026
42 Йода
08:18 08.11.2026