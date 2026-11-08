Волен Сидеров: Без чистка в медиите Радев се проваля

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Волен Сидеров поиска проверка и промяна на медийната среда в България, като обвини Нова, bTV и БНТ, че са „мегафони на чужди интереси“.

„Какво е решението? Законово, разбира се!“, написа Сидеров. Той предложи намеса на Комисията за защита на конкуренцията, икономическа полиция, Националната агенция за приходите и Съвета за електронни медии.

Според него концентрацията на телевизии, радиостанции, онлайн медии, телекомуникационни оператори и разпространителски услуги в една корпоративна група създава конфликт на интереси и противозаконен монопол. Той посочи Nova Broadcasting Group, Vivacom, Bulsatcom, NetInfo и печатни издания, свързвани с групата United Group.

United Group придоби Nova Broadcasting Group през януари 2021 г., след като Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката. В състава на групата влизат телевизионни канали, радиостанции и онлайн медии. През февруари 2024 г. КЗК разреши и придобиването на Bulsatcom от компания, свързана с Vivacom.

По-късно сделката беше обжалвана. През февруари 2025 г. Върховният административен съд потвърди законността ѝ и прие, че не е доказано създаване или засилване на господстващо положение на пазара. Това решение не потвърждава твърдението на Сидеров за „противозаконен монопол“.

Законът за радиото и телевизията задължава обществените доставчици да отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки.

В заключение Сидеров заявява, че „без чистка в медиите Радев се проваля“ и настоява за кадрови и структурни промени в централните медии. Тезите му са политическа оценка и предложение за действия, а не решение на регулаторен или съдебен орган.