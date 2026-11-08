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Волен Сидеров: Без чистка в медиите Радев се проваля
  Тема: Известни личности

Волен Сидеров: Без чистка в медиите Радев се проваля

8 Ноември, 2026 07:08 1 489 42

  • волен сидеров-
  • нова телевизия-
  • бнт-
  • медиен плурализъм

Той обвини водещите телевизии в обслужване на чужди интереси и предложи проверки на собствеността, бюджета и редакционната им политика

Волен Сидеров: Без чистка в медиите Радев се проваля - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Волен Сидеров поиска проверка и промяна на медийната среда в България, като обвини Нова, bTV и БНТ, че са „мегафони на чужди интереси“.

„Какво е решението? Законово, разбира се!“, написа Сидеров. Той предложи намеса на Комисията за защита на конкуренцията, икономическа полиция, Националната агенция за приходите и Съвета за електронни медии.

Според него концентрацията на телевизии, радиостанции, онлайн медии, телекомуникационни оператори и разпространителски услуги в една корпоративна група създава конфликт на интереси и противозаконен монопол. Той посочи Nova Broadcasting Group, Vivacom, Bulsatcom, NetInfo и печатни издания, свързвани с групата United Group.

United Group придоби Nova Broadcasting Group през януари 2021 г., след като Комисията за защита на конкуренцията разреши сделката. В състава на групата влизат телевизионни канали, радиостанции и онлайн медии. През февруари 2024 г. КЗК разреши и придобиването на Bulsatcom от компания, свързана с Vivacom.

По-късно сделката беше обжалвана. През февруари 2025 г. Върховният административен съд потвърди законността ѝ и прие, че не е доказано създаване или засилване на господстващо положение на пазара. Това решение не потвърждава твърдението на Сидеров за „противозаконен монопол“.

Законът за радиото и телевизията задължава обществените доставчици да отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки.

В заключение Сидеров заявява, че „без чистка в медиите Радев се проваля“ и настоява за кадрови и структурни промени в централните медии. Тезите му са политическа оценка и предложение за действия, а не решение на регулаторен или съдебен орган.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 гошо

    44 17 Отговор
    Това се знае от всички,явно ни харесва да сме роби на западните терористи.

    07:14 08.11.2026

  • 3 100 % е прав

    41 6 Отговор
    Медиите са слуги на всяко едно управление. Хранят ги да мълчат.

    Коментиран от #40

    07:17 08.11.2026

  • 4 Бат Петьо Парчето

    17 39 Отговор
    ТУК НЕ Е МОСКВА

    Коментиран от #15, #22, #34, #38

    07:20 08.11.2026

  • 5 Кой какво

    14 33 Отговор
    Почна се,така започна и Хитлер....

    07:21 08.11.2026

  • 6 Да де

    22 8 Отговор
    Но тези медии са частни и опитите за регулацията им от държавата могат да се възприемат като ограничаване свободата на словото и частната собственост. Изходът е в интернет пространството. Аз телевизия отдавна не гледам и не чета печатни издания. Сега с ИИ всеки може да си подбира това, което му харесва, вместо да гледа/чете каквото му се сервира.

    Коментиран от #33

    07:21 08.11.2026

  • 7 Троян

    22 2 Отговор
    Дано не посегнат на Виасат хистори, Нешънъл джиотрофик и Дискавъри чанъл. За маймуни канал едно, бтв и нова телевизия.

    Коментиран от #25, #37

    07:23 08.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 3,999

    31 10 Отговор
    Дано Ви послуша , че тая помия не се търпи

    07:25 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 цаесе

    21 13 Отговор

    До коментар #1 от "Волен е много":

    Друго си е да те язди един надрусан наркоман и бандера фашист, а ти докато те язди да викаш "демокрация"??? Вие от жълто кафявата смърдяща сган много обичате да пиете от чучура директно и умеете да се връткате докато ви връртят на колянце. Цяла България ви видя майсторлъка.

    07:27 08.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хах

    15 26 Отговор
    Тоя изтрезнява ли понякога?

    07:30 08.11.2026

  • 17 СЗО

    17 22 Отговор
    Радев вече се е провалил.

    07:30 08.11.2026

  • 18 Зеления

    26 7 Отговор
    Въобще не го харесвам Сидеров, но в случая е абсолютно прав
    До победата на Радев в трите национални телевизии се следваше на 90% евролибералната линия, за цвят на 3 месеца се канеше Костадинов или Величие /говоря извън периодите на провеждане на избори/
    След победата на Радев, БТВ и Нова си продължават с 90% евролиберална линия, БНТ съвсем малко се промени - 60 % евролиберализъм на 30% обратното, сега в БНТ винаги се канят по един анализатор клонящ към ППДБ, един към ГЕРБ и един различен от тях, но анализаторите към ППДБ и ГЕРБ те са едно и защитават единни позиции.
    Истината е че СЕМ трябва да ползва ИИ, който да анализира колко ефирно време се дава на едната или другата позиция, както и според тежестта на партиите представени в Народното събрание, колко време се дава на техните политици и когато има отклонение от нормата сурови санкции.
    Пример - нали знаете колеги, че ИИ може лесно да анализира колко пъти месечно във ФАКТИ се постват статии на Дойче Веле и да лъсне че са огромен процент, а всички знаем какво пропагандира Дойче Веле !!!

    07:39 08.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Олга

    11 1 Отговор
    "Големите сържани се държат като бандити, малките - като проститутки" - американски кинорежисьор Стенли Кубрик. 

    07:41 08.11.2026

  • 21 Елементарно , бе Уотсън !

    23 2 Отговор
    Държавното обществено мнение се управлява от медиите . Шефовете на "обществените" трябва да се сменят от Народното събрание . За "частните" трябва да се види кой ги финансира , защо е даден "национален ефир" на чужди собственици .

    07:43 08.11.2026

  • 22 Тук не е Москва

    22 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":

    Но не трябва и да е Брюксел. Тука трябва да е България. Само че парите идват от запад, а ние обичаме да сме наведени.

    07:44 08.11.2026

  • 23 БКП

    6 22 Отговор
    Пак е бил наквасен или надрусан, а иначе напълно изкукуригал

    07:51 08.11.2026

  • 24 Бфбж

    6 15 Отговор
    За цензура говори Сидеров. Диктатура иска.

    07:52 08.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Румен Димитров

    12 3 Отговор
    Лесно е от повече от 2години и половина не гледам новини и подобни предавания ,можете го и вие и съм уверен ,че няма да ви липсват .

    07:58 08.11.2026

  • 27 Коко

    13 3 Отговор
    Това си е живата истина но просто не ги гледаш тия телевизии.Нищо не може да промени ненавистта на българина към Европа която ни превърна в колония и надеждата че Братска Русия пак ще ни избави

    07:59 08.11.2026

  • 28 Така е

    13 1 Отговор
    Този път е прав ! Медиите обслужват този,който им плаща !

    08:01 08.11.2026

  • 29 Евалата бате

    9 0 Отговор
    Всичко е така, както го казваш!

    08:01 08.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Волният ездач

    3 4 Отговор
    Волният ездач Сидеров,след като пресуши поредната бутилка е много смел и често вилнее по Раковска и Славейков...Някога беше главен редактор на в-к Демокрация,завърши и богословие,ама все го влече към диктатурата.

    08:09 08.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 По точно

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да де":

    Има в предвид ограничаването свободата на пропагандата,внушенията и лъжите, на тях ли да казваме слово.

    08:11 08.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Абе тоя

    1 1 Отговор
    С какво се издържа, че му остава и да пие всеки ден?

    08:13 08.11.2026

  • 36 Гечко

    0 1 Отговор
    Един провален,дава съвет на друг провален!

    08:13 08.11.2026

  • 37 Анализ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Троян":

    Че то там са най големите лъжи!

    08:13 08.11.2026

  • 38 пепи мила не се връщай в годините

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Петьо Парчето":

    вече си пепи не батко - беше миличка беше сега си рокле и без па@рче

    08:14 08.11.2026

  • 39 оавис

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "така е тук е Москва":

    Гейрал Ниско сега търси руската подводница в яз. Искър. Когато не си пие хапчетата редовно тогава става някак си много страшно и опасно по бреговете на язовира. Ама от 20 г яде и пие в парламента това жуже долното.

    08:16 08.11.2026

  • 40 точно обратното

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "100 % е прав":

    Четете бе хора. Логиката е точно обратната. Медиите са против власт на българите в България.
    Подкрепят всякакви педроханци и жълтурковци, но не и българските интереси.

    08:17 08.11.2026

  • 41 Болен фон лихтенщрассен

    0 0 Отговор
    Бела Златков веждата те чака ни...к..л..укйкк Чукал офф тоже

    08:17 08.11.2026

  • 42 Йода

    0 0 Отговор
    Пак са му дали някоя рубла.

    08:18 08.11.2026