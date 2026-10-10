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Борисов и Цветанов: Когато да напомниш, че още си в тренда е по-важно от националната сигурност

Борисов и Цветанов: Когато да напомниш, че още си в тренда е по-важно от националната сигурност

10 Октомври, 2026 10:05, обновена 10 Октомври, 2026 10:17 1 689 28

  • бойко борисов-
  • цветан цветанов-
  • кирило буданов-
  • кснс-
  • национална сигурност

Единият разказва публично за информация, представена от службите на КСНС, а другият се хвали със снимка с Кирило Буданов след конфиденциална визита в София. Два случая, които поставят въпроса къде свършва политическата демонстрация и започва отговорността към държавата

Борисов и Цветанов: Когато да напомниш, че още си в тренда е по-важно от националната сигурност - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Понякога политическите гафове са просто повод за ирония. Друг път обаче те поставят много по-сериозни въпроси. Последните публични изяви на Бойко Борисов и Цветан Цветанов са именно от втория тип, защото засягат чувствителна тема – националната сигурност и отговорността на хората, които са заемали най-високите постове в държавата.

В рамките на ден станахме свидетели на две ситуации, които заслужават повече внимание от поредния политически скандал. Борисов коментира информация, представена от службите по време на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), а Цветанов реши да се похвали със снимка с Кирило Буданов – бившия ръководител на украинското военно разузнаване и настоящ началник на кабинета на президента Володимир Зеленски.

На пръв поглед двете събития нямат много общо. В основата и на двете обаче стои един и същ въпрос: трябва ли всяка информация и всеки важен контакт да се превръщат в публичен актив за политически престиж?

Борисов и информацията от КСНС: Всичко ли трябва да се разказва пред камерите?

Консултативният съвет за национална сигурност при президента не е обикновена политическа дискусия. Това е формат, в който представители на институциите и парламентарно представените политически сили обсъждат въпроси, свързани със сигурността на държавата. Част от информацията, която се представя там, може да е чувствителна и да изисква специален режим на работа.

Именно затова публичните изявления след подобни заседания трябва да бъдат внимателно преценявани.

След обсъждането на ситуацията с поразените плавателни съдове в Черно море Бойко Борисов коментира информацията за тях и повдигна въпроса дали на борда им е имало хора или военни товари. Така съдържание от обсъждането на чувствителна тема се превърна в част от публичния политически дебат.

Да, не всяка информация, представена на КСНС, автоматично е класифицирана. За да се твърди, че е разгласена държавна тайна, трябва да има конкретни основания и да е ясно какъв е бил статутът на съответните данни.

Но дори без да се правят подобни правни заключения, остава въпросът за политическата отговорност. Когато службите представят информация за потенциални заплахи в Черно море, публичното ѝ интерпретиране изисква особена прецизност. Предположението, че корабите са превозвали хора или военни товари, не е доказателство, че действително е било така.

Ако има съмнения относно оценките на службите, те могат да бъдат поставени пред компетентните институции. Ако има основания част от информацията да бъде оповестена, това също трябва да стане по установения ред.

Политическият лидер има право да критикува, да задава въпроси и да търси отговори. Но това не означава, че всяка подробност, до която е получил достъп при изпълнение на политическите си функции, трябва да бъде превръщана в публично послание.

Цветан Цветанов и снимката с Буданов: Защо дискретността има значение?

Втората ситуация е свързана с Цветан Цветанов и публикуваната от него снимка с Кирило Буданов.

Буданов е фигура с ключова роля в украинската система за сигурност. Той оглавяваше военното разузнаване на Украйна, а впоследствие пое кабинета на президента Зеленски. Името му е свързано с войната, разузнавателната дейност и конфликта между Киев и Москва.

Посещението му в София беше чувствително от гледна точка на сигурността и се проведе при засилена конфиденциалност. Именно в този контекст появата на снимка с него, публикувана от бившия вътрешен министър, повдига въпроси за необходимостта подобен контакт да бъде афиширан.

Цветанов не е случаен човек в българската политика. Той е заемал поста вътрешен министър и би трябвало да познава значението на оперативната дискретност, особено когато става дума за представители на държава, намираща се във война.

Буданов е обект на руски наказателни преследвания и е фигура, за която съображенията за сигурност са особено важни. Това не означава автоматично, че публикуването на снимката е създало конкретна опасност. За подобен извод са необходими факти за обстоятелствата около посещението и предприетите мерки за защита.

Но въпросът защо е необходимо подобна среща да бъде превръщана в публична демонстрация остава напълно основателен.

Когато става дума за високопоставен представител на воюваща държава, личният пиар не би трябвало да бъде водещият мотив. Дори когато няма нарушение на конкретно правило, остава въпросът за преценката и за разбирането на чувствителността на ситуацията.

Общият знаменател: Политиката като демонстрация на достъп

И в двата случая възниква въпросът дали демонстрацията на осведоменост и достъп до влиятелни хора не измества на заден план необходимостта от предпазливост.

За политиците, които са заемали високи държавни постове, отговорността не приключва с края на мандата или намалялото им влияние. Натрупаният опит би трябвало да означава и по-добро разбиране кога дадена информация трябва да остане в институционалните рамки и кога публичността може да има нежелани последствия.

Това не означава, че политиците трябва да мълчат по въпросите на националната сигурност. Напротив – обществото има право на информация, а властта трябва да бъде подложена на контрол. Но между прозрачността и безразборното разгласяване има съществена разлика.

Прозрачността предполага отговори, проверими факти и ясна отчетност. Безразборната публичност може да създаде внушения, да разкрие чувствителни обстоятелства или да постави под съмнение професионалната преценка на хора, които би трябвало да познават системата отвътре.

Националната сигурност не е реквизит за телевизионни изяви. Не е средство да покажеш колко си осведомен, нито възможност да демонстрираш близост с влиятелни международни фигури.

Когато си бил на върха на властта, от теб се очаква да разбираш тези неща по-добре от останалите. Очаква се да знаеш, че достъпът до чувствителна информация и контактите с представители на чужди държави носят не само престиж, но и отговорност.

Защото понякога най-важното доказателство за опит не е какво знаеш и с кого се снимаш, а дали разбираш кога не бива да говориш.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕФА

    27 4 Отговор
    Ако двамата престъпници и нац.предатели бяха в затвора където отдавна трябваше да са,сега нямаше да сме свидетели на поредното безнаказано национално предателство !

    10:23 10.10.2026

  • 2 Винкело

    21 1 Отговор
    Два дена вече мисля, и не мога да измисля къде се допират Цветанов и Буданов.

    Коментиран от #18

    10:24 10.10.2026

  • 3 Фен

    8 11 Отговор
    Бе Бойко не го мислете. Ама я напишете за лакардиите на Шехерезада Демерджиев. Тоя е уникат!

    10:24 10.10.2026

  • 4 Интересно

    9 12 Отговор
    Статия написана изглежда изцяло не в интерес на народа а по скоро в защита на едно задкулисие!И то от човек дето уж е журналист,че и главен редактор.

    Коментиран от #19

    10:25 10.10.2026

  • 5 Пич

    8 12 Отговор
    Ако сте прочели тези глупости сте си загубили времето като мене!!!
    Аз ще ви кажа какво ще стане на следващи избори!!! Борисов устойчиво ще запази второто място! Радев отново ще бъде първи, но не само че ще е без мнозинство, а ще бъде твърде близо до Борисов!!!
    Тоест, кой ще управлява ще се реши от това, кой какви сглобки ще направи!!!
    А Борисов е по голям играч, и любимец на Урсулианците!!!

    Коментиран от #8

    10:25 10.10.2026

  • 6 Въпрос

    3 6 Отговор
    Тази статия е поръчана от ???

    10:29 10.10.2026

  • 7 Шапкаря

    5 3 Отговор
    От тикви какво може да роди?Отговор:тиквички.Това е полезно растение и още доста време ще ги има на трапезата докато станат рядкост и хората започнат да ги подритнат.

    10:31 10.10.2026

  • 8 мдаа

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Гладна кокошка просо сънува...

    Коментиран от #9

    10:39 10.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    Сред докторите също има много болни, което пък навеж да на мисълта колко го разбират докторлъка ...

    Коментиран от #12, #20

    10:46 10.10.2026

  • 11 Зъл пес

    3 4 Отговор
    Когато не казват нищо,защо не казват,когато казват,защо пък казват.Аз не разбирам каква държавна тайна разкрива Борисъв.А и като знаем кой ни еправлява,очаквам всичко.

    Коментиран от #15

    10:53 10.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    5 2 Отговор
    хубава статия, каквато не може да бъде представена от ДВ, защото борисов е техният човек?

    11:03 10.10.2026

  • 14 ?????

    5 0 Отговор
    Аз пък да попитам що крият от нас такава информация, а иначе всеки ден ни засипват с украински фейкове?
    Или тва е друго? А?

    11:04 10.10.2026

  • 15 Ами

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Зъл пес":

    щом борисов има такава инфомация или пък снимката на цветанов с Буданов, който е помолил за конфиденционалност, това показва, че службите са пробити, че и го демонстрират

    11:05 10.10.2026

  • 16 Ганич,

    2 1 Отговор
    да не би да си загрижен за резултатите на Мунчовица на президентските избори? Щото Мунчо едно говори а друго прави.

    11:08 10.10.2026

  • 17 Оня под Коня

    1 1 Отговор
    Ай Стига бе, като някакви гугутки Тия двамата. Не въ ли е срам бре????

    11:09 10.10.2026

  • 18 Хмм

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Винкело":

    обслужват щефа?

    11:10 10.10.2026

  • 19 МДАМ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Интересно":

    Да добавим, че обичайно се отбелязва, ако статия е генерирана от ЧатДжиПиТи.

    11:11 10.10.2026

  • 20 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "наблюдател":

    Ами, не очаквай да споря, че виждам бъдещето! Изчакай да видим дали съм направил правилна преценка. Не аз ще доведа някой на власт!

    11:15 10.10.2026

  • 21 Факт

    0 3 Отговор
    Просто е,Цветан Цветанов е единственият МВР шеф,44 та година, вкарал в панделата едри риби,взе едни разузнавателни технологии от ЦРУ дето и в Германия ги няма, въобще не се церемонеше са разни криминали и руски агенти като Асан Омерова трактора,останалото е за наивници

    11:19 10.10.2026

  • 22 Светльо

    3 2 Отговор
    Украинският човек поискал дискретна среща с българския министър председател. Какво демонстрира Цветанов, че все още е в мафиотските среди и предателство спрямо Украйна. Цветанов е тежък лицемер и непочтен който няма място в политиката.

    11:20 10.10.2026

  • 23 ХиХи

    1 1 Отговор
    Имало ли е военни наемници на кораба? Защо Буданов дойде на юруш още същия ден? Въпросите са хубави и добре, че някой ги постави за назидание на жълтопаветния планктон. Щото после излиза и въпроса има ли не видими за радарите на източното натю, Руски подводници, щото такива имат снаражение да затрият две три държави като нашата

    11:20 10.10.2026

  • 24 единствен Бойко Борисов е безкомпромисен

    1 3 Отговор
    когато се отнася до гафове на хора от ГЕРБ. Не е пощадил никого след гаф. Дори дясната си ръка Цв.Цв. ГЕРБ е единствената нормална политическа формация в България. За съжаление се налага да го разберете по трудния/скъпия начин.

    Коментиран от #26

    11:22 10.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "единствен Бойко Борисов е безкомпромисен":

    да бе, затова ли направи Горанов депутат

    11:27 10.10.2026

  • 27 Мила

    0 1 Отговор
    Народа трябва да Ви знае резилите,които правите,кражбите на пари,имоти,дай Боже да Ви разследват всичките,всеки това иска.

    Коментиран от #28

    11:33 10.10.2026

  • 28 нали

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мила":

    Единия отговорен другар с 21 апартамента, а другия с 411 имота, и за капак нито един не е от ГЕРБ. Не знам защо така.

    11:34 10.10.2026