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Почти ежедневно Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщава за унищожени руски танкове - обикновено от един до четири на ден. През есента броят им леко се е увеличил: в края на октомври украинците са унищожавали между 7 и 11 руски танка на ден.

Как украинските военни отблъскват такива настъпления на противника? И използват ли самите те танкове?

Отвличане на ресурси

12-а бригада за специални операции на Националната гвардия "Азов" е участвала в отблъскването на масиран щурм в района на Доброполе през юли тази година. "Тогава руснаците настъпваха със седем танка, шест бронирани машини и почти петдесет мотоциклета и високопроходими АТВ-та (квадроцикли)", казва за ДВ командирът на подразделението - майор с позивна "Чеба". Той свидетелства за заблуждаваща тактика на руснаците: бойната техника се изпраща по три различни маршрута, но само един от тях е основният, по който се движи по-голямата част от техниката. При това не цялата наведнъж, а на вълни, казва военнослужещият от "Азов".

Според неговите наблюдения, за да защитят танковете от радиоуправляеми дронове, руснаците използват средства за радиоелектронна борба (РЕБ), а срещу безпилотните летателни апарати с оптични влакна - метални конструкции във формата на решетка/скара или шатра, както и пехота в качеството на мобилна огнева група. Освен това танковете са оборудвани с противоминни тралове.

Въпреки това дори такава масивна бронирана машина може да бъде поразена чрез систематични атаки с дронове и артилерия, твърди "Чеба" и дава пример с операцията край Доброполе през лятото.

Колона от… два танка

"В началото на войната танкът беше символ на победата: ако имаш повече от противника, автоматично имаш предимство и вероятно ще победиш. Но днес танкът вече не притежава онази мощ, която имаше преди", казва пред ДВ заместник-командирът на отряд за специални операции към Националната гвардия на Украйна с позивна "Фиш". Причината за това развитие се крие във все по-то на безпилотните летателни апарати, които през последните години на практика завладяха бойното поле.

Днес един FPV-дрон (First Person View - пилотът вижда кадрите от бордовата камера на дрона в реално време), струващ около 2000 долара, да не говорим за дрон-бомбардировач на стойност около 20 000 долара, са способни да унищожат танк, който струва милиони долари. "В момента имаме пилоти, които никога не са виждали танкове", уверява "Фиш".

Той си спомня как през 2022–2023 руските войски са настъпвали в колони от по няколко десетки единици техника – танкове и бойни машини на пехотата. А миналия януари (2026 г.) пилотите от неговия отряд са отблъснали руска атака с участието само на два танка.

"Два танка вече представляват колона. Старата тактика с голям брой бронирани машини на практика вече не се прилага. Всъщност е точно обратното: колкото повече танкове има, толкова по-дълго ще горят те и толкова повече време ще отнеме разчистването на останките, преди да може да започне следващата атака", разяснява командир "Фиш".

В момента операторите на дронове поразяват танкове, намиращи се на повече от 50 километра зад фронтовата линия – в райони, където руските сили ги съсредоточават за настъпателни действия, продължава той. Тактиката при тези удари зависи от нивото на защита на танковете и изисква все по-голям брой дронове.

"Преди беше достатъчна една бомба с тегло един килограм, особено ако в танка е имало боеприпаси. Сега обаче те не превозват боеприпаси, тъй като всяко попадение в тях би разкъсало машината на парчета", казва "Фиш".

"Скъпо такси" за превоз на пехота

Арсений Давиденко, военен координатор във фондацията "Върни се жив" (Come Back Alive), която оказва подкрепа на украинските военни, също потвърждава пред ДВ, че руската армия се е отказала от мащабните танкови атаки. Но те продължават да се използват активно – най-вече при мъгливо или дъждовно време, добавя той.

Металните решетки за защита от дронове ограничават движението на купола на танка, което - заедно с липсата на боеприпаси на борда - превръща танка в "скъпо такси" за превоз на пехота, казва Давиденко.

Танкът ще остане на бойното поле, само ако бъде защитен от всички съвременни видове въоръжение, убеден е командирът "Фиш". Той може да поеме различни функции, като например платформа за автоматично изстрелване на антидронови мрежи при приближаването на безпилотни летателни апарати; може да служи и за надежден покрив от композитна броня; или пък да бъде оборудван отпред с тралове и да се използва за обезвреждане мини, обяснява той. "Съвременният танк може дори да не се нарича танк", добавя военният.

В момента танковете се използват като артилерия – с тях се стреля от закрити позиции по цели, които не се виждат пряко. За разлика от конвенционалната артилерия обаче, танковете действат на много по-къси дистанции, което налага по-старателно маскиране. "Вярно е, че танковете не действат на големи разстояния, но са доста точни, когато трябва да се противодейства на противник, успял да пробие отбранителните ни линии", казва "Чеба" от бригадата "Азов".

Освен това танковете могат да се използват за евакуация на ранени, когато няма налични други бронирани машини. Служат също така и като резервни сили за противодействие на вражески прониквания.

Контранастъпление с танкове

В момента руснаците съсредоточават бронетанковите си сили за евентуални пробиви. "С други думи, ако отбранителната линия рухне някъде по протежение на фронта, руснаците вероятно първо ще насочат там своите танкови подразделения – за да внесат хаос в тила ни и да пробият фронта", казва Арсений Давиденко.

Танковете няма да изчезнат от бойното поле, смята и командирът на взвод танкисти от 93-та бригада с позивна "Бонд". "Все пак ще измислят нещо, за да се борят с дроновете. Не бива да се пренебрегва такава техника като танковете", обобщава той.

Така смята и Арсений Давиденко от фондацията "Върни се жив" – той също е убеден, че танковете отново ще бъдат използвани като основна ударна сила при настъпления. Преди това обаче трябва да бъде актуализирана стратегията за тяхното приложение и да се осигури тясно взаимодействие с безпилотните летателни апарати.

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Източник: www.dw.com