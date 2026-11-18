Две промишлени съоръжения в руския Краснодарски край са обхванати от пожар, а четирима души са ранени при украински удари през нощта срещу 18 ноември. Това са съобщили местните власти, цитирани от Ройтерс.

Пожарите са избухнали след атаката срещу промишлени обекти в региона. Към момента няма допълнителни потвърдени данни за характера на съоръженията или за размера на щетите.

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Русия съобщи за удари по Измаил

Руските сили от своя страна са обявили, че са атакували пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил. Руската армия е съобщила и за удар по товарен кораб, който е пътувал към пристанище Пивденне.

Според руската страна поразената инфраструктура е била използвана за разтоварване на военни доставки. Това твърдение не е потвърдено от украинските власти в предоставената информация.

Украйна е атакувана със 141 дрона

Командването на украинските военновъздушни сили съобщи, че Русия е използвала 141 дрона при атаката, започнала в 18:00 часа на 17 ноември. Сред тях са били дронове тип „Шахед“, „Гербера“ и дронове-примамки.

По предварителни данни до 8:00 часа на 18 ноември украинската противовъздушна отбрана е свалила или отклонила 126 от летателните апарати. „Удари са регистрирани на седем места“, се посочва в съобщението на украинските военновъздушни сили.

Съобщенията за пораженията и пострадалите от двете страни са направени от съответните власти и военни структури. Независимо потвърждение за всички заявени щети и за поразения товарен кораб не е представено.

Източници: bta.bg