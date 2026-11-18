Един човек е загинал, а други са пострадали, след като дрон е паднал в центъра на Одеса тази сутрин. Щети са нанесени на жилищни сгради и леки автомобили.

За инцидента е съобщил началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак. По данни, разпространени в местни канали, въздушната тревога в града е обявена в 09:46 часа, а около 10:06 часа се е чул силен взрив.

Към момента не са посочени допълнителни подробности за броя на пострадалите, състоянието им или точния механизъм, по който дронът е паднал в централната част на града.

Одеса е един от украинските градове със значителна българска общност. В Одеска област живеят над 150 000 българи, а в самия град Одеса броят им е около 50 000–60 000 души. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Източници: bta.bg