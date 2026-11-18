Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова критикува плана на Великобритания да изпрати на Украйна ракети и техника за противовъздушна отбрана. Реакцията ѝ идва след обявяването на британски пакет за военна помощ на стойност 240 милиона лири.

„Западната „формула за мир“ за гробището на украинците е в действие“, заяви Захарова пред РИА „Новости“, цитирана от News.bg. Тя коментира планираните доставки, без да посочва конкретни алтернативни предложения за прекратяване на войната.

Какво включва британският пакет

Британският министър на отбраната Уес Стрийтинг съобщи, че Обединеното кралство планира да предостави на Украйна над 1000 ракети за противовъздушна отбрана, пускови установки и повече от 10 радара. Доставките са предвидени за зимния период и са част от усилията за засилване на защитата на украинските градове и инфраструктура срещу въздушни атаки.

Според Associated Press британската помощ е обявена на среща на съюзниците на Украйна в централата на НАТО в Брюксел. Агенцията посочва, че пакетът включва над 1000 ракети с малък обсег и повече от дузина радара, като общата му стойност е 240 милиона лири.

Коментарът на Захарова поставя доставките в рамките на руската критика към западната военна подкрепа за Киев. От британска страна помощта е представена като мярка за укрепване на украинската противовъздушна отбрана през зимата, когато защитата на енергийната инфраструктура е сред основните нужди на страната.

Източници: news.bg, apnews.com