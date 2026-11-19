Тайван съобщи, че е засякъл два руски стратегически бомбардировача Ту-95 край източното си крайбрежие за втори път през тази седмица. Самолетите са навлезли в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на острова, прелетели са над източната му страна и са я напуснали североизточно, близо до пристанищния град Килунг.

По данни на тайванското Министерство на отбраната двата самолета са се приближили от юг. Ведомството е публикувало снимка на единия Ту-95, направена от борда на тайвански изтребител Ф-16. „Тайванските въоръжени сили използваха комбинирани разузнавателни и наблюдателни средства, за да проследят пълния развой на ситуацията и реагираха подобаващо“, се посочва в изявлението.

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана не съвпада с териториалното въздушно пространство, но навлизането в нея задейства процедури за разпознаване, наблюдение и реакция. Тайванските власти не съобщават за нарушение на териториалното въздушно пространство на острова.

Втори полет за седмицата

Във вторник Тайван съобщи за два руски военни самолета, летели в южна посока близо до източното му крайбрежие. Япония също заяви, че е засякла самолетите, и публикува карта с маршрута им в района на Тайван.

И при новия полет тайванските въоръжени сили са проследили движението на самолетите с разузнавателни и наблюдателни средства. Министерството на отбраната на Русия не е коментирало съобщението.

Полетът съвпадна със срещата на АТИС

Новото засичане е станало по време на срещата на върха на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън. В нея участват руският президент Владимир Путин, китайският президент Си Дзинпин и американският президент Доналд Тръмп.

Ту-95, известен в НАТО с кодовото име „Мечката“, е стратегически бомбардировач, разработен през епохата на Студената война. Моделът може да носи ядрено оръжие, а други самолети от същия тип се използват за далечни наблюдателни и разузнавателни мисии.

Тайван е основен производител на полупроводници и наложи широк спектър от икономически санкции на Русия заедно с редица западни държави след руското нахлуване в Украйна през 2022 г. По време на форума тайванският специален пратеник Стан Ши, основател на компютърната компания „Ейсър“, за кратко се е ръкувал с Владимир Путин.

Източници: bta.bg, straitstimes.com