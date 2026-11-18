Ударът по Кримския мост в нощта на 16 срещу 17 ноември е бил кулминацията на операция, подготвяна в продължение на няколко седмици. Такава оценка направи Институтът за изследване на войната, след като украинските сили нанесоха втори пореден удар по съоръжението над Керченския пролив.

Според анализа автомобилните участъци на моста са напълно разрушени, а железопътната част е повредена. Геолокирани снимки, публикувани на 17 ноември, показват срутения участък от автомобилния път и щетите по железопътното трасе. Ударът беше потвърден и от руските окупационни власти в Крим.

Седми етап от операция

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разрушаването на моста е седмият етап от операция, планирана и координирана от Службата за сигурност на Украйна и Генералния щаб на украинските въоръжени сили.

„Стъпка по стъпка нашите воини систематично унищожаваха системи за противовъздушна отбрана, радари, средства за радиоелектронна борба и други набелязани цели по пътя към крайната цел“, заяви Зеленски.

По думите му в операцията са използвани различни украински оръжейни системи. Дронове от типа „Палианица“ са поразили автомобилната част на моста, а ракети „Нептун“, дронове „Рута“ и ракети FP-5 „Фламинго“ са насочени към железопътния участък.

Зеленски посочи, че при удара с „Фламинго“ е извършено прецизно насочване, като комуникационната връзка е останала активна до последните секунди на операцията.

Твърдения за мащаба на атаката

Руски военен блогър твърди, че украинските сили са използвали близо 20 ракети и над 150 дрона, летящи на ниска височина, за да поразят автомобилната част на моста. Тези данни не са потвърдени независимо.

Институтът за изследване на войната оценява успеха на атаката като резултат от съчетаването на оперативно планиране, систематично потискане и унищожаване на руската противовъздушна отбрана и използване на технологии за поразяване на уязвими участъци от съоръжението. В анализа се посочват и критики на руски военни блогъри към защитата на стратегически обекти и към командната структура на руската противовъздушна отбрана.

Последици за руската логистика

Кримският мост е един от основните маршрути за снабдяване на руските сили в окупирания Крим и в южната част на Украйна. Според оценката на Института за изследване на войната прекъсването на движението ще увеличи натоварването върху сухопътния коридор през окупираните части на Донецка, Запорожка и Херсонска област.

Това може да затрудни руското логистично снабдяване, тъй като мостът и сухопътният маршрут са двата основни пътя за доставки към Крим. От руска страна движението по автомобилната и железопътната част беше временно спряно след атаката.

Източници: news.bg, rferl.org, ukrinform.net