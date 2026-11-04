ЕК: Без българите в Конституцията Скопие не напредва към ЕС

Северна Македония не е постигнала напредък по необходимите конституционни промени, които трябва да включат българите и други общности в основния закон на страната. Европейската комисия определя това като основната пречка пред придвижването на преговорите за членство в Европейския съюз.

В официалната оценка на Комисията се посочва, че Скопие трябва да изпълни ангажиментите, записани в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г. Едва след това може да се пристъпи към отварянето на първия преговорен клъстър „Основополагащи въпроси“.

„Северна Македония все още не е направила необходимите конституционни промени“, заявява заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас.

Комисарят по разширяването Марта Кос допълва, че през последната година не е наблюдаван реален напредък по отношение на Северна Македония. По думите ѝ процесът за присъединяване остава свързан с изпълнението на конкретни реформи, без съкратени пътища.

Конституцията остава условие за първия клъстър

Северна Македония продължава работата по пътните карти за върховенството на закона, реформата на публичната администрация и функционирането на демократичните институции. Страната изпълнява и план за действие за защита на малцинствата.

Европейската комисия обаче подчертава, че тези действия не са достатъчни за отварянето на първия преговорен клъстър. Необходимите конституционни изменения, предвидени в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г., не са били приети.

В оценката се настоява още за укрепване на независимостта и почтеността на съдебната власт, засилване на борбата с корупцията и продължаване на реформите в енергийния сектор. Според Комисията страната запазва пълно съответствие с Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС.

Положителна оценка за Плана за растеж

Брюксел отчита положително изпълнението на Програмата за реформи по Плана за растеж за Западните Балкани. Тази оценка обаче не променя извода, че Северна Македония остава в застой по същинското придвижване на преговорите за членство.

Страната е кандидат за член на ЕС от декември 2005 г. През март 2020 г. Европейският съвет подкрепи решението за започване на преговори, а през юли 2022 г. беше проведена първата междуправителствена конференция. Скринингът на законодателството приключи през декември 2023 г., но първият клъстър все още не е отворен.

Следващата стъпка е Съветът на ЕС да разгледа препоръките на Европейската комисия и да вземе решение за по-нататъшните действия в процеса на разширяване.

Източници: news.bg