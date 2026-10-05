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В Скопие: Гърция отне античността на РСМ в Преспа, а сега българите взимат и Средновековието

В Скопие: Гърция отне античността на РСМ в Преспа, а сега българите взимат и Средновековието

5 Октомври, 2026 20:18 2 101 53

  • скопие-
  • северна македония-
  • цар самуил-
  • кириакос мицотакис-
  • румен радев-
  • гърция

Скорошните споразумения и инициативи между Гърция и България, както и въпросът за останките на Самуил, предизвикват сериозно безпокойство сред част от македонската общественост

В Скопие: Гърция отне античността на РСМ в Преспа, а сега българите взимат и Средновековието - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Когато през 2018 г. беше подписан Преспанският договор, официалният аргумент в Скопие е бил, че той представлява исторически компромис, който разрешава дългогодишния спор за името и проправя пътя към евроатлантическата интеграция на Скопие. Осем години по-късно някои анализатори предупреждават, че споразумението не е сложило край на процеса, а по-скоро е поставило началото на нов етап, в който фокусът се е изместил от античната към средновековната история.

Според източници, разговаряли със скопското издание "Нова Македония", през последните десетилетия Гърция демонстрира ясна и дългосрочна стратегия по отношение на македонския исторически въпрос. Твърди се, че чрез Преспанското споразумение Атина е успяла да си осигури международно признание, че Древна Македония и древното македонско наследство са част от гръцката историческа традиция, докато въпросите, свързани със Средновековието, са останали нерешени.

"Дълго време в Македония битуваше мнението, че Преспанското споразумение е уредило въпросите, свързани с идентичността. Внимателният анализ на последвалите събития обаче показва, че историческият спор просто се е преместил на друго поле. Въпросът за античността беше затворен, но средновековният период остана отворен за нови тълкувания и натиск", казва бивш дипломат, запознат с преговорите.

Днес все по-голямо внимание се отделя на цар Самуил и наследството на неговата държава - тема, която през последните години се превърна в един от най-чувствителните исторически въпроси и въпроси на идентичността в региона. Скорошните споразумения и инициативи между Гърция и България, както и въпросът за останките на Самуил, предизвикват сериозно безпокойство сред част от македонската общественост. За мнозина тези събития не са изолирани исторически или културни прояви, а част от по-широк процес на предефиниране, преразглеждане и коригиране на средновековното наследство на Македония. Анализатори предупреждават, че новото споразумение между Атина и София се възприема именно като потвърждение за това.

"На пръв поглед това може да се тълкува като признак на слабост или като остатък от нерешени въпроси от Преспанския договор. Напротив - случаят не е такъв. Опитът на Атина и дългогодишната ѝ съгласуваност със София по македонския въпрос гарантират, че Преспанското споразумение служи единствено като прелюдия към цялостна ревизия на историята - обхващаща македонците, македонските исторически личности и събитията от античността и Средновековието чак до съвремието. Чрез Преспанското споразумение Атина преразглежда историята на древна Македония, като същевременно умишлено оставя вратата отворена за София - посредством бъдещо международно споразумение с Македония - да преразгледа средновековната македонска история, предоставяйки по този начин на София и Брюксел политически лостове за налагане на ултиматуми и изнудване спрямо Скопие. Според тях, след като дебатът за античността е уреден с Преспа и позицията относно древното македонско наследство е дефинирана, вниманието постепенно се насочва към Средновековието и към личностите и събитията, които съставляват ключова част от македонската историческа приемственост. В резултат на това, за част от обществеността случаят със Самуил се разглежда не просто като въпрос на историческа интерпретация, а и като знак, че историческите спорове не са приключили с Преспанския договор, а са придобили ново съдържание и ново измерение.

"Най-голямата грешка е да се впуснем в дебат дали останките са автентични, или не. Това е второстепенен въпрос. Същината се крие в самия акт. Ако днес Гърция предаде на България останките на личност, заемаща монументално място в историята на Македония, тя изпраща ясно политическо послание относно това кой притежава въпросното средновековно наследство", казва историк, пожелал анонимност.

Според него именно тук проличава приемствеността в гръцката политика. Гърция никога не е приемала съществуването на отделна македонска историческа традиция - нито в античността, нито през Средновековието. В тяхната историография съвременната македонска нация е феномен, датиращ едва от втората половина на XX век. "Така древна Македония се определя като гръцка, докато наследството на Самуил се третира като българско... Тогава възниква въпросът: къде остава мястото за македонската историческа приемственост, когато чрез аргументи на груба сила и натиск те безмилостно крадат нашата истина и историография?!" - казва събеседникът на "Нова Македония".

Друг анализатор смята, че именно тук се крие най-големият проблем за македонските национални интереси. Преспанското споразумение беше представено като "компромис, при който Македония се отказва от античното си наследство, но запазва езика и идентичността си"... Въпреки това никой сериозно не повдигна въпроса какво ще се случи със средновековния период и фигурите, които представляват ключово звено в историческото развитие на македонския народ. Днес виждаме, че именно тази област се превръща в основна арена за нови спорове, нови политически тълкувания и нови опити за предефиниране на историческото наследство. Последните събития около цар Самуил, както и сътрудничеството между Атина и София в тази сфера, показват, че въпроси, останали извън рамките на Преспанското споразумение, сега излизат на преден план, като щафетата на "ревизионизма" е преминала у София.

Ревизионистичните тенденции и опитите за предефиниране на идентичността на Македония не са изчезнали; напротив, те постепенно излизат на преден план, подтиквани от друг европейски център на власт.

Ако античният период се счита за уреден и определен като част от гръцкото наследство, докато средновековният период все по-често се представя като част от българската история, то логично възниква въпросът: какво място остава за македонската историческа приемственост? В такава ситуация за Македония остава единствено съвременната епоха като основа за нейния национален наратив, което би означавало значително стесняване на историческия времеви обхват на нацията. Ето защо, според събеседника, въпросът за Самуил не трябва да се разглежда като изолиран исторически спор, а по-скоро като част от по-широк процес, в който основните елементи на македонската историческа памет и национална приемственост биват поставяни под въпрос и прекроявани.

Бивш служител в сферата на културата отива още по-далеч, като предупреждава, че това е координиран процес.

"Гърция и България имат различни позиции по много въпроси, но що се отнася до македонската история, се забелязва известна взаимна допълняемост. Едната страна затваря темата за античната епоха, докато другата си присвоява Средновековието. От македонска гледна точка резултатът е един и същ: постепенно стесняване на възможностите за самостоятелно тълкуване на собствената история", казва той. Интервюираните са единодушни, че Македония не е разработила ясна държавна стратегия за защита на историческото си наследство на международната сцена.

"Проблемът е, че Атина мисли стратегически и планира десетилетия напред, докато Скопие обикновено реагира на процеси, които вече са приключили. Въпросът около Самуил не е изолиран случай.Това е част от по-широка картина, в която историята постепенно се превръща в инструмент на съвременната политика", отбелязва един от коментаторите.

Според някои анализатори именно затова дебатът около Самуил е нещо много повече от академична дискусия или спор между историци относно тълкуването на минали събития. Според тях той служи като тест за способността на РСМ да защитава историческите си позиции във време, когато съседните държави следват ясно дефинирани национални стратегии, дългосрочни цели и координирани действия в политическата, дипломатическата и научната сфера. Въпросът за Самуил, твърдят те, не се ограничава до една историческа личност, а засяга по-широкия въпрос за правото на един народ да тълкува и утвърждава собственото си историческо наследство.

Те смятат, че съвременните междудържавни отношения все по-често показват, че историята не е просто въпрос на миналото, а и инструмент за формиране на политически позиции в настоящето и за определяне на рамки за бъдещето. В резултат на това случаят със Самуил придобива символично значение, което надхвърля границите на науката и академичния дебат. За част от скопската общественост, начинът, по който се подхожда към този въпрос, ще покаже дали РСМ притежава достатъчен институционален, научен и дипломатически капацитет, за да отстоява аргументите си на международната сцена, или ще продължи единствено да реагира на процеси, формирани извън нейните граници.

"Днес въпросът за Самуил е въпрос на историческото самочувствие на държавата. Ако една страна не успее да формулира и защити собствените си позиции относно ключови личности и периоди от своята история, тя рискува постепенно да загуби правото да определя собствения си исторически наратив. Следователно това не е просто дебат за миналото, а и дебат за бъдещето на македонската историческа и национална идентичност", отбелязват събеседниците на изданието.

Източник: news.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Красимир Петров

    97 2 Отговор
    Няма по измислена нация от македонската

    Коментиран от #10, #31, #52

    20:21 05.10.2026

  • 3 Деций

    104 1 Отговор
    Никой нищо не им е взел, щото няма нищо завземане!

    Коментиран от #53

    20:21 05.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оз. Ген.Румянцев

    71 1 Отговор
    Тия са толкова смешни, че направо трагични

    20:23 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 северна не нам кво cи

    70 0 Отговор
    Крадците на история викат "дръжте крадеца"!? Край няма северната мъка!

    20:25 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Живейте в настоящето

    44 0 Отговор
    Може би като поолегнат като държава, ще открият че чужда история не им трябва.Само ще създава омраза и проблеми.

    20:31 05.10.2026

  • 13 Стенли

    46 0 Отговор
    Айде стига сте ни за занимавали с тези имдивиди , и по полека с раздаването на БГ паспорти

    20:31 05.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Клавиатурни мишки

    31 0 Отговор
    Дават експертни мнения за костите на Самуил, пълен смях

    20:35 05.10.2026

  • 17 Изопачената история

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Жива да не бях.":

    Какви славяни бе? Къде ги? Няма такова нещо.

    20:37 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да,бе

    45 0 Отговор
    Да се не притесняват маседоните,че все пак имат костите на българина Гоце Делчев и сръбската пишеща машина на която през далечната 1947 година е създаден езИкот им....

    20:38 05.10.2026

  • 20 ШЕКСПИР

    30 1 Отговор
    Създадени 1992г Северно Скопие за история говорят ???

    20:43 05.10.2026

  • 21 селяк

    27 0 Отговор
    Тя и Клеопатра е Македонка виа за Самуил са съмняяте

    20:44 05.10.2026

  • 22 Мдаа

    28 0 Отговор
    Че какво толкова има да спорим или да делим с тях? Световната историография определя Самуил като български цар, а византийските извори говорят за българи и България. В изворите от епохата никъде не се споменава за македонска нация или македонска държава.

    Този коментар, отговарящ на ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ за публикуване, изразява лично мнение и може да не съвпада с позицията на „Факти“ или с мнението на читателската аудитория като цяло.

    Коментиран от #36

    20:45 05.10.2026

  • 23 Пилотът Гошу

    15 0 Отговор
    Хахахахаха взели сме били на реднеците средновековието...

    20:48 05.10.2026

  • 24 Комбайнер

    21 0 Отговор
    Остава макетната да предявят претенция,че Панагюрското златно съкровище е северомакедонско.

    20:48 05.10.2026

  • 25 Мнение

    29 0 Отговор
    Как не разбраха, че са измислена от Коминтерна държава! На Марковски е била поставена задача да им измисли езика, който си е българско наречие от югозапада. И Гоце и братя Миладинови и др., за които претендират, че били "македонци" изрично и в писмени свидетелства лично са скочили че са българи. Никакъв ЕС за тях, докато не признаят историческите истини.

    20:49 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Перо

    3 2 Отговор
    Вчера Пич беше написал много истини, които обясняват всичко от казаното. Както и много умни препоръки как да се процедира от тук нататък. Но държавата още днес започна с глупостите, и ровенето на костите!

    21:07 05.10.2026

  • 29 Зеления

    11 0 Отговор
    Стайков как не те досрамя да напишеш толкова дълга статия за С. Македония?

    21:08 05.10.2026

  • 30 така, така

    21 0 Отговор
    Проблема на Северна Македония е характерен за всички новосъздадени държавици, които не искат да приемат, че са продукт на геополитически съображения и търсят пропуски в историческите източници, та ха дано успееят да формират някакъв свой прочит на тези документи, слагащи ги на картата като някакъв субект. Същото го наблюдаваме в Украйна, а утре може да го гледаме в Косово.
    Македонците, действително удариха на камък със средновековният период - в хрониките на Скилица ясно е определена само една съседна на Византия държава и тя се нарича България. Самият Самуил се самоопределя като в "Христа Бога верен цар и самодържец всем българом", както е написано в прословутия камък на Самуил (за чиято автентичност няма съмнение).
    Колкото и да искат, македонците не могат да променят историческите източници. Днес те могат да се пробват да четат тези артефакти като дявола евангелието, но няма как да добавят Македония в тях, не и в контекста, в който тази Северна Македония днес съществува.

    21:08 05.10.2026

  • 31 Мутата

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Украинската

    21:13 05.10.2026

  • 32 Иван

    1 0 Отговор
    Всеки получава , каквото му се полага

    21:14 05.10.2026

  • 33 Самоил

    6 0 Отговор
    Отнехме им девствеността на скопяните.

    21:15 05.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Те извори

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мдаа":

    Не признават, 🙂 имат си тълкуване

    21:20 05.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Бат Вальо

    10 0 Отговор
    Стига сте рИвали бе, имате си славна и достоверна история от 1945 година до днес ...

    21:27 05.10.2026

  • 40 излагате се

    7 0 Отговор
    Някой ще им каже ли, че са област.

    Коментиран от #42

    21:30 05.10.2026

  • 41 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Тая посръбчена колония да става албанска вече🤣😂😂

    21:32 05.10.2026

  • 42 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "излагате се":

    Бе нищо не са бе, измисленяци

    21:32 05.10.2026

  • 43 така не се бях смял отдавна

    7 0 Отговор
    македония и античност хахахахахахахахахахахах македония и средновековие хахахахахаххахахахахаха

    21:34 05.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Еее

    1 0 Отговор
    Как бе, горките завалийчета, нали най-новото време е за тях

    21:40 05.10.2026

  • 46 Потресен

    2 0 Отговор
    Една тотално прецакана държавица! Кой откъдето минал й отнел идентичността.

    21:41 05.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 не разбирам

    0 0 Отговор
    какъв е проблемът. Макетата имат цар СамОил, а българите имат цар СамУил. Гърците върнаха на българите останките на цар СамУил, а не на цар СамОил. Когато някой някъде намери останките на цар СамОил, моля да ги върне на македонците, българите нямаме претенции към тях.

    21:46 05.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Христо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Има - украинската.
    Но това е добре разработена методика на определени британски и други служби. Сега същото се прави и в Казахстан, например. Знаете ли вие, че казахите били основали Москва?

    21:59 05.10.2026

  • 53 Боримечката

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Деций":

    Който е сложил минус предполагам е имал предвид, че сме взели и сме именували площад Македония в София сигурно.

    22:00 05.10.2026

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