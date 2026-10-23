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Мицкоски: С България трябва да се споразумеем за малцинствата

Мицкоски: С България трябва да се споразумеем за малцинствата

23 Октомври, 2026 17:41 1 395 34

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Премиерът на Северна Македония постави договореността по плана като условие преди обсъждането на следващите стъпки към ЕС

Мицкоски: С България трябва да се споразумеем за малцинствата - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Северна Македония трябва да постигне споразумение с България по Плана за действие по правата на малцинствата и общностите, преди да бъдат обсъждани следващите стъпки в процеса на европейска интеграция. Това заяви премиерът Християн Мицкоски.

По думите му 26 държави членки на Европейския съюз са съгласни с документа, а една държава има възражения. В контекста на изказването става дума за България.

„Нека седнем с тази държава членка и да се споразумеем“, заяви Мицкоски.

Той настоя планът да бъде преработен така, че да бъде приемлив за всички 27 държави членки. Според него документът е предпоставка за продължаване на преговорния процес със Северна Македония.

Конституционните промени остават нерешен въпрос

Изказването на Мицкоски поставя плана за малцинствата редом до конституционните промени, които са ключово условие по европейската рамка за страната. Европейският съюз определи приемането на договорените промени като необходима следваща стъпка за официалното започване на преговорите.

Предложението е в конституцията на Северна Македония да бъдат включени българите и още няколко общности. Проектът обаче не получи необходимото мнозинство от две трети в парламента. В документа са посочени българи, хървати, черногорци, словенци, евреи и египтяни.

Мицкоски заяви, че правителството няма да се откаже нито от защитата на македонските национални интереси, нито от стратегическата цел страната да стане член на Европейския съюз.

„Това не работи така, отнема време“, каза премиерът.

Критики към предишното управление

По повод конституционните промени Мицкоски обвини предишното правителство на СДСМ и ДСИ, че е оставило на настоящото управление тежко политическо наследство. Той заяви, че тогавашните управляващи са приели ангажименти, без да осигурят необходимата парламентарна подкрепа за изпълнението им.

Премиерът отхвърли очакванията проблемът да бъде решен незабавно. Според него процесът е свързан с решения, натрупвани в продължение на години, и не може да бъде върнат към нормален ход за една нощ.

През септември Мицкоски вече заяви, че Северна Македония е готова да обсъжда плана с България с участието на Европейския съюз. По европейската преговорна рамка планът трябва да гарантира практическото прилагане и защитата на правата на общностите, включително след вписването им в конституцията.

Източници: news.bg, bta.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вето , Вето , Вето

    26 1 Отговор
    ВЕТО , ВЕТО , ВЕТО !

    17:45 23.10.2026

  • 4 Българите

    28 3 Отговор
    записани в конституцията ви като ДЪРЖАВНОТВОРЕН народ! Точка

    Коментиран от #32

    17:46 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 2 Отговор
    ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ И ГОЦЕ ДИМИТРОВ
    ......
    ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛЦИНСТВАТА В МАКЕДОНИЯ:)

    17:47 23.10.2026

  • 7 Мич

    30 2 Отговор
    Какви малцинства, вие сте чисти българи. На мен цялата рода е от македонския край, но сме българи.

    17:48 23.10.2026

  • 8 не може да бъде

    23 0 Отговор
    Имам усещане че с така наречените македонци нямаме какво повече да си кажем ...разминаваме се като кораби в открито море всеки си следва курса и толкова !?

    17:49 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хммм

    4 37 Отговор
    Браво на Мицкоски! България най-накрая трябва да спре да потъпква правата на македонците!

    Коментиран от #16, #21, #25

    17:50 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоя д б. л

    20 0 Отговор
    вие сте малцинство, бе крет.. споразумявай се със себе си. след десет години ще сте дали фира и ще се казвате източна Албания.

    17:51 23.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Интересно е ,че албанците и шиптърите се приемат за коренното население в Северна Македония защото не са включени като малцинство от Мицковски

    Коментиран от #30

    17:56 23.10.2026

  • 19 кат латерна

    11 0 Отговор
    За малцинствата може да се споразумява с другите си съседи. Александър Македонски не е говорил на диалекта на северомакедонеца Мицкоски.

    17:57 23.10.2026

  • 20 Сатана Z

    7 3 Отговор

    До коментар #13 от "ххххххххххх":

    Бил съм в Македония и забелязах, че техните жени не си епилират краката и вълната им стърчи във всички посоки

    17:59 23.10.2026

  • 21 кат латерна

    10 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хммм":

    И ти ли Бруте не знаеш, че добруджанец е българин от Добруджа, шоп е българин от Софийско, а македонец (с майчин български диалект) е българин от Македония, все само от географски области.

    18:02 23.10.2026

  • 22 всеки

    8 1 Отговор
    северен мики маус е време да реши: дали ще се сърбее , или да си признае ,че е българин.Защото след някое време ще станат албанци без да ги питат.

    18:05 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 .....

    5 0 Отговор
    Мики мауса от фиром🤣😂😂😂

    18:07 23.10.2026

  • 25 не може да бъде

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хммм":

    Не ми говори за македонци защото съм жив свидетел по времето на соца как на хора които казват ние сме българи им налагат да се пишат македонци --някои от тях със сълзи на очи!?Да ама от Коминтерна са казали че в България има македонци и ако някои не искат трябва да им се наложи да станат такива !?Не ги вземаха умишлено в казармата и не плащаха данъци а някакви такси ...защото са македонци -чужди граждани!?Това за съжаление е едно от безумията които ни налагаха болшевиките от СССР народната власт послушно изпълняваше и които трябваше да търпим заради други неща и сега плащаме за това!?И затова предупреждавам -и сега се правят подобни глупости под натиск от ЕС и ЕК -и ако се поддадем ще плащаме един по същия начин!?

    18:11 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай той Толстой

    8 0 Отговор
    А,ние нямаме зор.Те албанците работят здраво по въпроса 😁🍆🍆

    18:11 23.10.2026

  • 29 РСМ не е член на ЕС

    5 1 Отговор
    Не ги питат съгласни ли са с някой документ на ЕС. Когато ги приемат, ако ги приемат, ще имат глас. Затова, ако искат напредък, първо Конституцията!

    18:18 23.10.2026

  • 30 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сатана Z":

    включени са албанците в преамбюла на конституцията им. И ромите са упоменати. Както и самите македонци и още много други. Ето го и теста

    "Тргнувајќи од историското културно, духовно и државно наследство на македонскиот
    народ и од неговата вековна борба за национална и социјална слобода и за создавање своја
    држава, а посебно од државно-правните традиции на Крушевската република и
    историските одлуки на АСНОМ и уставно-правниот континуитет на македонската држава
    како суверена република во Федеративна Југославија, од слободно изразената волја на
    граѓаните на Република Македонија на референдумот од 8 септември 1991 година, како и
    од историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на
    македонскиот народ во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно
    сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и другите
    националности кои живеат во Република Македонија, а со цел:
    - Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна и како граѓанска и
    демократска држава;
    - да се воспостави и изгради владеењето на правото како темелен систем на власта;
    - да се гарантираат човековите права, граѓанските слободи и националната
    рамноправност;
    - да се обезбеди мир и сожителство на македонскиот народ со националностите кои
    живеат во Република Македонија и
    - да се обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и
    заедничкиот живот.

    18:23 23.10.2026

  • 31 Опа

    5 1 Отговор
    Северно македонците произлизат от българите.

    18:31 23.10.2026

  • 32 Няма

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българите":

    такова юридическо понятие като "държавнотворен народ".
    Това е историческо понятие без особено значение за конституционализма и правото. Всички етноси в една държава,
    са граждани на тази държава. Изричното упоменаване на отделните етнически елементи в конституциите по същество няма никакво практическо значение тъй като на урежда някакви специални права или задължения на тези етноси. Все едно в преамбюла на българската конституция да напишем, че българската нация е създадена от славяни, прабългари, роми и турци... и какво следва от това ? Абсолютно нищо

    18:34 23.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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