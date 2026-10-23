Мицкоски: С България трябва да се споразумеем за малцинствата

Северна Македония трябва да постигне споразумение с България по Плана за действие по правата на малцинствата и общностите, преди да бъдат обсъждани следващите стъпки в процеса на европейска интеграция. Това заяви премиерът Християн Мицкоски.
По думите му 26 държави членки на Европейския съюз са съгласни с документа, а една държава има възражения. В контекста на изказването става дума за България.„Нека седнем с тази държава членка и да се споразумеем“, заяви Мицкоски.
Той настоя планът да бъде преработен така, че да бъде приемлив за всички 27 държави членки. Според него документът е предпоставка за продължаване на преговорния процес със Северна Македония.
Конституционните промени остават нерешен въпрос
Изказването на Мицкоски поставя плана за малцинствата редом до конституционните промени, които са ключово условие по европейската рамка за страната. Европейският съюз определи приемането на договорените промени като необходима следваща стъпка за официалното започване на преговорите.
Предложението е в конституцията на Северна Македония да бъдат включени българите и още няколко общности. Проектът обаче не получи необходимото мнозинство от две трети в парламента. В документа са посочени българи, хървати, черногорци, словенци, евреи и египтяни.
Мицкоски заяви, че правителството няма да се откаже нито от защитата на македонските национални интереси, нито от стратегическата цел страната да стане член на Европейския съюз.„Това не работи така, отнема време“, каза премиерът.
Критики към предишното управление
По повод конституционните промени Мицкоски обвини предишното правителство на СДСМ и ДСИ, че е оставило на настоящото управление тежко политическо наследство. Той заяви, че тогавашните управляващи са приели ангажименти, без да осигурят необходимата парламентарна подкрепа за изпълнението им.
Премиерът отхвърли очакванията проблемът да бъде решен незабавно. Според него процесът е свързан с решения, натрупвани в продължение на години, и не може да бъде върнат към нормален ход за една нощ.
През септември Мицкоски вече заяви, че Северна Македония е готова да обсъжда плана с България с участието на Европейския съюз. По европейската преговорна рамка планът трябва да гарантира практическото прилагане и защитата на правата на общностите, включително след вписването им в конституцията.
Източници: news.bg, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Вето , Вето , Вето
17:45 23.10.2026
4 Българите
Коментиран от #32
17:46 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛЦИНСТВАТА В МАКЕДОНИЯ:)
17:47 23.10.2026
7 Мич
17:48 23.10.2026
8 не може да бъде
17:49 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хммм
Коментиран от #16, #21, #25
17:50 23.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тоя д б. л
17:51 23.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сатана Z
Коментиран от #30
17:56 23.10.2026
19 кат латерна
17:57 23.10.2026
20 Сатана Z
До коментар #13 от "ххххххххххх":Бил съм в Македония и забелязах, че техните жени не си епилират краката и вълната им стърчи във всички посоки
17:59 23.10.2026
21 кат латерна
До коментар #10 от "Хммм":И ти ли Бруте не знаеш, че добруджанец е българин от Добруджа, шоп е българин от Софийско, а македонец (с майчин български диалект) е българин от Македония, все само от географски области.
18:02 23.10.2026
22 всеки
18:05 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 .....
18:07 23.10.2026
25 не може да бъде
До коментар #10 от "Хммм":Не ми говори за македонци защото съм жив свидетел по времето на соца как на хора които казват ние сме българи им налагат да се пишат македонци --някои от тях със сълзи на очи!?Да ама от Коминтерна са казали че в България има македонци и ако някои не искат трябва да им се наложи да станат такива !?Не ги вземаха умишлено в казармата и не плащаха данъци а някакви такси ...защото са македонци -чужди граждани!?Това за съжаление е едно от безумията които ни налагаха болшевиките от СССР народната власт послушно изпълняваше и които трябваше да търпим заради други неща и сега плащаме за това!?И затова предупреждавам -и сега се правят подобни глупости под натиск от ЕС и ЕК -и ако се поддадем ще плащаме един по същия начин!?
18:11 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай той Толстой
18:11 23.10.2026
29 РСМ не е член на ЕС
18:18 23.10.2026
30 Ами
До коментар #18 от "Сатана Z":включени са албанците в преамбюла на конституцията им. И ромите са упоменати. Както и самите македонци и още много други. Ето го и теста
"Тргнувајќи од историското културно, духовно и државно наследство на македонскиот
народ и од неговата вековна борба за национална и социјална слобода и за создавање своја
држава, а посебно од државно-правните традиции на Крушевската република и
историските одлуки на АСНОМ и уставно-правниот континуитет на македонската држава
како суверена република во Федеративна Југославија, од слободно изразената волја на
граѓаните на Република Македонија на референдумот од 8 септември 1991 година, како и
од историскиот факт дека Македонија е конституирана како национална држава на
македонскиот народ во која се обезбедува целосна граѓанска рамноправност и трајно
сожителство на македонскиот народ со Албанците, Турците, Власите, Ромите и другите
националности кои живеат во Република Македонија, а со цел:
- Република Македонија да се конституира како суверена и самостојна и како граѓанска и
демократска држава;
- да се воспостави и изгради владеењето на правото како темелен систем на власта;
- да се гарантираат човековите права, граѓанските слободи и националната
рамноправност;
- да се обезбеди мир и сожителство на македонскиот народ со националностите кои
живеат во Република Македонија и
- да се обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и
заедничкиот живот.
18:23 23.10.2026
31 Опа
18:31 23.10.2026
32 Няма
До коментар #4 от "Българите":такова юридическо понятие като "държавнотворен народ".
Това е историческо понятие без особено значение за конституционализма и правото. Всички етноси в една държава,
са граждани на тази държава. Изричното упоменаване на отделните етнически елементи в конституциите по същество няма никакво практическо значение тъй като на урежда някакви специални права или задължения на тези етноси. Все едно в преамбюла на българската конституция да напишем, че българската нация е създадена от славяни, прабългари, роми и турци... и какво следва от това ? Абсолютно нищо
18:34 23.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.