Мицкоски: С България трябва да се споразумеем за малцинствата

Северна Македония трябва да постигне споразумение с България по Плана за действие по правата на малцинствата и общностите, преди да бъдат обсъждани следващите стъпки в процеса на европейска интеграция. Това заяви премиерът Християн Мицкоски.

По думите му 26 държави членки на Европейския съюз са съгласни с документа, а една държава има възражения. В контекста на изказването става дума за България.

„Нека седнем с тази държава членка и да се споразумеем“, заяви Мицкоски.

Той настоя планът да бъде преработен така, че да бъде приемлив за всички 27 държави членки. Според него документът е предпоставка за продължаване на преговорния процес със Северна Македония.

Конституционните промени остават нерешен въпрос

Изказването на Мицкоски поставя плана за малцинствата редом до конституционните промени, които са ключово условие по европейската рамка за страната. Европейският съюз определи приемането на договорените промени като необходима следваща стъпка за официалното започване на преговорите.

Предложението е в конституцията на Северна Македония да бъдат включени българите и още няколко общности. Проектът обаче не получи необходимото мнозинство от две трети в парламента. В документа са посочени българи, хървати, черногорци, словенци, евреи и египтяни.

Мицкоски заяви, че правителството няма да се откаже нито от защитата на македонските национални интереси, нито от стратегическата цел страната да стане член на Европейския съюз.

Критики към предишното управление

„Това не работи така, отнема време“, каза премиерът.

По повод конституционните промени Мицкоски обвини предишното правителство на СДСМ и ДСИ, че е оставило на настоящото управление тежко политическо наследство. Той заяви, че тогавашните управляващи са приели ангажименти, без да осигурят необходимата парламентарна подкрепа за изпълнението им.

Премиерът отхвърли очакванията проблемът да бъде решен незабавно. Според него процесът е свързан с решения, натрупвани в продължение на години, и не може да бъде върнат към нормален ход за една нощ.

През септември Мицкоски вече заяви, че Северна Македония е готова да обсъжда плана с България с участието на Европейския съюз. По европейската преговорна рамка планът трябва да гарантира практическото прилагане и защитата на правата на общностите, включително след вписването им в конституцията.

Източници: news.bg, bta.bg