В Скопие! Премиерът Мицкоски обвини България, че спира пътя на Северна Македония към ЕС

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски обвини България, че използва членството си в Европейския съюз, за да възпрепятства европейската интеграция на страната му. Той направи изявлението си на официална церемония по повод 23 октомври – Деня на македонската революционна борба.
Мицкоски определи пътя към ЕС като най-дългия и най-трудния, белязан от условия, забавяния и, по думите му, несправедливи удари. „Силните правят каквото искат, а слабите – каквото трябва. Това не е просто клише от учебниците, а отражение на реалната политика днес“, заяви премиерът.
Според него след присъединяването си към ЕС България е започнала да използва европейските механизми, за да оказва натиск върху Скопие. Мицкоски твърди, че преди членството на България в Съюза София не е поставяла въпроса за включването на българите в конституцията на Северна Македония и не е повдигала по същия начин споровете около исторически личности.
„До момента на собственото си присъединяване нашата източна съседка не е изразявала нито едно възражение по отношение на добросъседските отношения“, каза той.
Конституционните промени остават условие за ЕС
Европейският съюз обаче посочва приемането на договорените конституционни промени като необходима следваща стъпка към формалното започване на преговорите за членство. Промените трябва да включат българите сред народите, споменати в конституцията на Северна Македония. Това условие е заложено в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г.
Въпреки критиките към България Мицкоски заяви, че отказът от преговорния процес не е решение. „Често ни казват: „Напуснете преговорите!“ Лесно е да се каже, но така бихме пропилели единствения си шанс да влезем в клуба и да седнем на една маса като равни“, посочи той.
Премиерът отхвърли и възможността политическият курс на Скопие да бъде променен под външен натиск. По думите му никакво вето не може да промени историческата памет на страната. „Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцата на македонския народ“, заяви Мицкоски.
Предупреждение за нестабилност и политически провокации
В речта си Мицкоски предупреди, че нестабилността в Европа и на Балканите може да създаде допълнителни рискове за Северна Македония. Той заяви, че разузнавателните служби в региона продължават да действат и че е възможно някои субекти да се опитат да въвлекат страната в чужди конфликти.
Премиерът отправи и обвинения към неназовани представители на опозицията. Според него те биха могли да участват в политически провокации срещу пари и обещания за високи постове. Мицкоски не посочи конкретни имена или доказателства в подкрепа на твърденията си.
Той призова гражданите да не се поддават на провокации и на „изкуствено наложени въпроси“ и „преекспонирани етнически теми“.
Източници: news.bg, nova.bg, skopje1.mk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Македонец
19:35 23.10.2026
2 Факт
19:35 23.10.2026
3 когато баба ти и дядо ти
19:35 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 писаре
дет все повтаря кат папагал
България, че спира пътя на Северна Македония към ЕС
19:40 23.10.2026
6 Що за упрек?
Даже първа е признала държавата Македония, подарявала й е танкове за държавна защита и не е поставяла въпрос за исторически територии (като кремълци)
Коментиран от #8
19:40 23.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 в допълнение
До коментар #6 от "Що за упрек?":А когато ротационно председателстваше ЕС, правителството на ГЕРБ постави за свой приоритет приемането на Западните Балкани в ЕС, но тогава Мицкоски не беше премиер..
19:47 23.10.2026
9 ххххххххххх
19:48 23.10.2026
10 МАКЕТАТА СА ЧИСТИ ЕВРОПЕЙЦИ
19:51 23.10.2026
11 Ха,ха
19:53 23.10.2026
12 Шопо
20:00 23.10.2026
13 Йода
Коментиран от #15
20:01 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гробар
До коментар #13 от "Йода":Нов възродителен процес. Възстановяване на българските имена и самосъзнание на всички потурчени, посръбчени и погърчени български братя!!! Паметник на бай Тошо във всеки град!
20:30 23.10.2026
16 Йован
20:33 23.10.2026
17 североизточен съсед
Може ли да се вземе на сериозно държава с такъв ръководител и кой би имал желание да се сближава с тях ?
20:35 23.10.2026
18 Перо
20:38 23.10.2026
19 турист
20:39 23.10.2026