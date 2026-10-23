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В Скопие! Премиерът Мицкоски обвини България, че спира пътя на Северна Македония към ЕС

В Скопие! Премиерът Мицкоски обвини България, че спира пътя на Северна Македония към ЕС

23 Октомври, 2026 19:33 1 022 19

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Премиерът заяви, че напускането на преговорите не е решение, но предупреди за натиск и опити за дестабилизация

В Скопие! Премиерът Мицкоски обвини България, че спира пътя на Северна Македония към ЕС - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски обвини България, че използва членството си в Европейския съюз, за да възпрепятства европейската интеграция на страната му. Той направи изявлението си на официална церемония по повод 23 октомври – Деня на македонската революционна борба.

Мицкоски определи пътя към ЕС като най-дългия и най-трудния, белязан от условия, забавяния и, по думите му, несправедливи удари. „Силните правят каквото искат, а слабите – каквото трябва. Това не е просто клише от учебниците, а отражение на реалната политика днес“, заяви премиерът.

Според него след присъединяването си към ЕС България е започнала да използва европейските механизми, за да оказва натиск върху Скопие. Мицкоски твърди, че преди членството на България в Съюза София не е поставяла въпроса за включването на българите в конституцията на Северна Македония и не е повдигала по същия начин споровете около исторически личности.

„До момента на собственото си присъединяване нашата източна съседка не е изразявала нито едно възражение по отношение на добросъседските отношения“, каза той.

Конституционните промени остават условие за ЕС

Европейският съюз обаче посочва приемането на договорените конституционни промени като необходима следваща стъпка към формалното започване на преговорите за членство. Промените трябва да включат българите сред народите, споменати в конституцията на Северна Македония. Това условие е заложено в заключенията на Съвета на ЕС от юли 2022 г.

Въпреки критиките към България Мицкоски заяви, че отказът от преговорния процес не е решение. „Често ни казват: „Напуснете преговорите!“ Лесно е да се каже, но така бихме пропилели единствения си шанс да влезем в клуба и да седнем на една маса като равни“, посочи той.

Премиерът отхвърли и възможността политическият курс на Скопие да бъде променен под външен натиск. По думите му никакво вето не може да промени историческата памет на страната. „Никакъв натиск не може да изтрие Гоце Делчев от сърцата на македонския народ“, заяви Мицкоски.

Предупреждение за нестабилност и политически провокации

В речта си Мицкоски предупреди, че нестабилността в Европа и на Балканите може да създаде допълнителни рискове за Северна Македония. Той заяви, че разузнавателните служби в региона продължават да действат и че е възможно някои субекти да се опитат да въвлекат страната в чужди конфликти.

Премиерът отправи и обвинения към неназовани представители на опозицията. Според него те биха могли да участват в политически провокации срещу пари и обещания за високи постове. Мицкоски не посочи конкретни имена или доказателства в подкрепа на твърденията си.

Той призова гражданите да не се поддават на провокации и на „изкуствено наложени въпроси“ и „преекспонирани етнически теми“.

Източници: news.bg, nova.bg, skopje1.mk


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Македонец

    16 4 Отговор
    България и Македония заедно завинаги в една обща българска държава. Обединението е необходимо, исторически необходимо за да се поправят грешките предизвикани волно или неволно от великите силни. Границата между двете разделени държави трябва да падне, както това стана с берлинската стена. Да вземем примера на европейските народи и да се обединим и запазим в границите на Европейския съюз. Заедно силни в бъдещето.

    19:35 23.10.2026

  • 2 Факт

    24 0 Отговор
    Пътят на Македония към ЕС е като българска област.

    19:35 23.10.2026

  • 3 когато баба ти и дядо ти

    29 0 Отговор
    са българи ти как си македонец ?

    19:35 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 писаре

    22 0 Отговор
    това мрънкало колко пъти ще ни го курдисваш
    дет все повтаря кат папагал
    България, че спира пътя на Северна Македония към ЕС

    19:40 23.10.2026

  • 6 Що за упрек?

    14 0 Отговор
    „До момента на собственото си присъединяване нашата източна съседка не е изразявала нито едно възражение по отношение на добросъседските отношения“, каза той.
    Даже първа е признала държавата Македония, подарявала й е танкове за държавна защита и не е поставяла въпрос за исторически територии (като кремълци)

    Коментиран от #8

    19:40 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 в допълнение

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Що за упрек?":

    А когато ротационно председателстваше ЕС, правителството на ГЕРБ постави за свой приоритет приемането на Западните Балкани в ЕС, но тогава Мицкоски не беше премиер..

    19:47 23.10.2026

  • 9 ххххххххххх

    12 0 Отговор
    Тоя е протеже на сръбските тайни служби, сърбоман и българомразец.

    19:48 23.10.2026

  • 10 МАКЕТАТА СА ЧИСТИ ЕВРОПЕЙЦИ

    6 1 Отговор
    Лъжливи и мързеливи. Приемете ги.

    19:51 23.10.2026

  • 11 Ха,ха

    6 0 Отговор
    Мики маус от фиром

    19:53 23.10.2026

  • 12 Шопо

    11 0 Отговор
    Референдум за присъединяване към България и са в ЕС веднага.

    20:00 23.10.2026

  • 13 Йода

    9 1 Отговор
    По всичко си личи, че македонците са българи. Само едни българи могат да направят толкова глупости.

    Коментиран от #15

    20:01 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гробар

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Йода":

    Нов възродителен процес. Възстановяване на българските имена и самосъзнание на всички потурчени, посръбчени и погърчени български братя!!! Паметник на бай Тошо във всеки град!

    20:30 23.10.2026

  • 16 Йован

    0 0 Отговор
    Друже Мицкоски, защо ти е лозе, като немаш мотика? Копай со раце и тако може!

    20:33 23.10.2026

  • 17 североизточен съсед

    0 0 Отговор
    Този т.нар. премиер е абсолютно против езика на омразата "кон гнасния фашистки татаромонголски окупаторски източен съсед".
    Може ли да се вземе на сериозно държава с такъв ръководител и кой би имал желание да се сближава с тях ?

    20:35 23.10.2026

  • 18 Перо

    1 0 Отговор
    Тов чугун е зомбиран и му трябва неполитическо образование и екскурзия по гробища и затвори, където са убивани българи, заради това, че са определили своя етнос! Гоце Делчев не е македонец, а самоопределил се българин, пише го на много место от неговото време! Относно партизанското движение, то е било сръбско, защото в Македония са били само българи и срещу тях не е имало съпротива до 1944 г. После започва УДБашкия терор и кървавата Коледа, през 1945 г., след напускането на българската войска! ДПМНЕ живеят още в Титово време и СЮК и не може да мечтаят за ЕС! Вето до дупка!

    20:38 23.10.2026

  • 19 турист

    0 0 Отговор
    От десетина години вече не ми влизат в маршрутите.

    20:39 23.10.2026

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