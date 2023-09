ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Зърнопроизводителите не протестират, че държавата е превзета от Мафията.

На тях не им пука, че са крепостни селяни в нивите на феодали и велможи.

Те не се интересуват от качеството на продукцията си и високата цена за крайния потребител…

Техният протест не е за това, че някой искал да “убие” родното производство (то пък едно производство!).

Това е протест на зърнената мафия, която иска повече милиарди от държавата годишно, защото 2 млрд. лева не ѝ стигат.

Зад зърнарите стои същата Мафия, от която уж всички реват, но като наивници, които цял живот са лъгани, виждат само вноса на украинско зърно и дерат гърла, за да напълнят отново гърлата на Мафията!

България е превзета държава, но не от някой отвън, а отвътре.

Основният закон не е Конституцията на Република България, а Корупцията в Република България (КРБ), като страната се управлява институционално и на улицата от Организирани престъпни групи и Мафията. И затова още дълго ще гледа Еврозоната и Шенген през крив макарон, а “нови свежи инвестиции” ще е само мираж!

Но, повярвайте ми, както всяко нещо има начало, то има ѝ край. И този край наближава!

Светлината в тунела, макар и слаба, започва да се вижда - с нови хора, нови партии, стари закрити, лица в затвора…

The New is coming!

Soon!