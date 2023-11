Две атаки срещу синагогата в Ереван: Арменска терористична групировка заплашва водещото еврейско движение в ЕС и САЩ

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Игор Чаленко, политолог, ръководител на Центъра за анализи и стратегии (Киев, Украйна), за ФАКТИ:

Единствената в Армения синагога беше подпалена в столицата на страната Ереван на 15 ноември 2023 г. Това е вторият такъв инцидент в света с умишлен палеж на еврейски религиозен обект от началото на ескалацията на арабско-израелския конфликт в Газа, и първият - извън Близкия изток и арабския свят, след като на 18 октомври т.г бе подпалена синагогата в Тунис.

Палежът на синагогата в Ереван е второто поредно нападение срещу единствената еврейска религиозна сграда в кавказката държава за последните два месеца. Първото нападение е извършено още на 3 октомври 2023 г., четири дни преди бойците на „Хамас“ да нахлуят в южната част на Държавата Израел.

Група, представяща се за ASALA_ Young и твърдяща, че е „наследничка“ на историческата терористична организация ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia), пое отговорност и за двете атаки. Според изследователския център на Министерство на диаспората на Държавата Израел, групировката представлява младежкото крило на ASALA.

От създаването си през 1975 г. в Ливан досега организацията е извършила над 80 терористични атаки и саботажи главно срещу турски официални лица и обекти в Европа, Близкия изток и САЩ. През 1979 - 1980 г. бойците ѝ извършват серия бомбени атентати срещу израелски обекти в Италия. Основателите на историческата АSALA са работили в тясно сътрудничество със сирийските разузнавателни служби и палестинските паравоенни групи.

Според изявлението в канала ASALA_Young в чат приложението Telegram, днешното младежко крило взима пример от основателите на организацията. И двете нападения срещу синагогата в Ереван предизвикаха широк международен отзвук.

От 15 ноември насам реакциите са следните:

- Председателят на Конференцията на европейските равини (CER) Пинчас Голдсмит, една от най-големите равински организации в Европа, поиска от властите в Ереван да задържат членовете на групата ASALA, да я обявят извън закона и да засилят сигурността на еврейската общност. "Ако няма адекватна реакция, по улиците ще се пролее еврейска кръв и отговорността ще бъде на ръководителя на арменското правителство", заяви Голдсмит.

- Израелският посланик в Армения Йоел Лион призова "арменското правителство да осъди всички форми на антисемитизъм, да разследва задълбочено това престъпление и да изправи извършителите пред съда".

- The Jerusalem Post, най-авторитетният англоезичен вестник в Израел, нарече Армения "най-антисемитската страна в постсъветското пространство". «58% от населението тук споделя антиеврейски настроения», писа изданието.

- Международната информационна агенция BNN Breaking отбеляза, че "това не е първият случай на антисемитизъм в Армения»: «В страната са регистрирани случаи на грубо незачитане на културните и религиозните ценности, особено тези, свързани с еврейското наследство".

- Hindustan Times, едно от водещите англоезични издания в Индия писа за «враждебността на Армения към евреите».

Но предупреждения за нарастващ арменски антисемитизъм и риск от нападения срещу еврейски обекти звучаха още преди палежа на синагогата в Ереван:

- През 2019 г. The Jerusalem Post писа за "системния антисемитизъм" в Армения;

- Министерство на диаспората на Израел три пъти от септември 2023 г. насам алармира за «нарастване на антисемитските настроения» в кавказката република.

"В социалните мрежи в Армения наблюдаваме рязко нарастване на антисемитската реторика, включваща призиви за насилствени действия срещу евреи...», гласи един от официалните документи на израелското ведомство:

«Налице са опасения от изпълнение на съответните призиви за насилствени действия срещу еврейско имущество в близко бъдеще».

- На 4 октомври т.г. израелската онлайн медия Habura отбеляза "безпрецедентното ниво на антисемитска агитация" в Армения.

- "В арменоезичните канали на Telegram се води открита масирана антисемитска пропаганда, използват се всички налични антисемитски стереотипи", обяви на 29 октомври 2023 г. един от водещите израелски развойни центрове - "Бегин-Садат".

Европейски медии също обърнаха внимание на проблема. “Това не е първата провокация, извършена в Армения срещу еврейското малцинство през последния месец", писа на 5 октомври т.г. българският англоезично издание The Sofia Globe след първата атака срещу синагогата в Ереван.

"Мълчанието на арменските правоприлагащи органи във връзка с нападението срещу синагогата в Ереван" бе отбелязано от румънското издание на списание Newsweek и полското бизнес списание Wprost.

Опасността от антиеврейски прояви в Армения е забелязана в целия свят, но властите на републиката не са сметнали за необходимо да ѝ противодействат.

"Трябва да разберем какво провокира хората към подобни действия", заяви на 30 септември 2023 г. посланикът на Армения в Тел Авив Армен Акобян, в отговор на предупрежденията на Министерството на диаспората на Израел за опасността от нападения срещу еврейски обекти в кавказката република.

"40 минути се опитваха да запалят огъня, отначало имаха недостатъчно бензин, после донесоха още", разказа на 16 ноември т.г. главният равин на Армения Гершон Бурщайн пред Канал 5 на арменската телевизия за палежа на синагогата в Ереван.

Дори след първото нападение, многобройните заплахи от страна на ASALA_Young и предупрежденията от израелски и еврейски организации, Ереван не взе належащи мерки, за да защити единствената синагога в Армения - в продължение на почти един час нападателите не бяха възпрепятствани.

"Ако арменските власти бяха взели необходимите мерки, членовете на ASALA-Young едва ли щяха да имат свободата да хвърлят коктейли Молотов по религиозната институция", констатира на 5 октомври The Sofia Globe (България).

На фона на покровителството на арменските власти ASALA_Young не само подпалва синагогата в столицата, но и разлепва в Ереван и други арменски градове листовки с емблемите на ASALA, «Хамас» и «Хизбула» с надпис: "Имаме общ враг".

Възраждането на ASALA, която се съюзява с признатите за терористични от ЕС и САЩ организации, е заплаха и за други държави. "Безстрашните бойци на ASALA удариха центъра в Ереван на еврейската организация ХАБАД...Нейните стопани са базирани в САЩ и окупирана Палестина. Агенти на ХАБАД получават инструкции оттам", гласи изявлението на ASALA_Young от 15 ноември 2023 г. В същото изявление предупреждават, че следващата им операция «ще бъде извън Армения».

ХАБАД е международно еврейско движение със силно присъствие в почти всички европейски страни и е най-голямата еврейска организация в САЩ. 38 % от американските евреи са ангажирани в дейностите на ХАБАД, според статистиката на международната социологическа агенция Pew Research.

Движението ангажира около 1 100 образователни, информационни и благотворителни структури в Съединените щати. През април 2023 г. президентът на САЩ Джо Байдън обяви 120-ата годишнина от смъртта на последния лидер на ХАБАД, Лубавичър Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон, за Национален ден на образованието. ХАБАД функционира също така и в Украйна.

През 2012 г. в гр. Днепър е открит най-големият в света еврейски център "Менора", който работи под патронаж на това движение.

Същевременно през октомври 2022 г. помощник-секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Алексей Павлов обяви привържениците на ХАБАД за «сектанти». На фона на засилващия се антисемитизъм в Армения и Русия, на 30 октомври 2023 г. посланикът на Държавата Израел в Киев Михаел Бродски нарече Украйна "най-произраелската страна в Европа".