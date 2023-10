Турция и Азербайджан демонстрират военна мощ

В Азербайджан започна съвместното учение на турските и азербайджанските въоръжени сили "Мустафа Кемал Ататюрк 2023“, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

В изявление на азербайджанското министерство на отбраната е посочено, че учението, което се провежда по случай 100-годишнината от основаването на Република Турция, е започнало в Баку, Нахичеван и още няколко райони. В съобщението се отбелязва, че в учението участват три хиляди служители, 130 танка и бронирани машини, около 100 артилерийски и ракетни системи и 20 самолети и хеликоптери.

По време на учението ракетните и артилерийските части, самолетите и хеликоптерите ще изпълняват задачи с помощта на съвременни бойни методи, ще бъдат изградени понтонни мостове за преминаване през реки и ще бъдат извършени десанти. Учението, което има за цел да повиши сътрудничеството и координацията между турските и азербайджанските армии, ще продължи до 25 октомври.

