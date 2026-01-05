Ясен Петров пое Добруджа: Хвърлям се в дълбокото

Ясен Петров официално застана начело на Добруджа Добрич, след като предишният наставник Атанас Атанасов напусна по взаимно съгласие миналата седмица.

Днес Петров даде първата си пресконференция като старши треньор на добричлии, изпълнен с амбиция и реализъм.

"Знам, че няма да е никак лесно. Хвърлям се в дълбокото, но с ясната представа, че мисията е възможна. Желанието ми е по-малко да говорим и повече да работим.

За нас е изключително важно да стартираме добре и да сме концентрирани върху терена, а не върху приказки.

Има още много мачове. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме. Отборът има нужда от всеки, който обича този клуб.

Надявам се ние да даваме на феновете, а те да ни отвръщат със същото – нещата трябва да бъдат взаимни“, каза Ясен Петров.