Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ясен Петров пое Добруджа: Хвърлям се в дълбокото

Ясен Петров пое Добруджа: Хвърлям се в дълбокото

5 Януари, 2026 18:27 418 1

  • ясен петров-
  • добруджа-
  • нов треньор-
  • футбол-
  • добрич-
  • пресконференция-
  • зимна подготовка-
  • фенове-
  • подкрепа-
  • български футбол

Клубът официално представи новия треньор

Ясен Петров пое Добруджа: Хвърлям се в дълбокото - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ясен Петров официално застана начело на Добруджа Добрич, след като предишният наставник Атанас Атанасов напусна по взаимно съгласие миналата седмица.

Днес Петров даде първата си пресконференция като старши треньор на добричлии, изпълнен с амбиция и реализъм.

"Знам, че няма да е никак лесно. Хвърлям се в дълбокото, но с ясната представа, че мисията е възможна. Желанието ми е по-малко да говорим и повече да работим.

За нас е изключително важно да стартираме добре и да сме концентрирани върху терена, а не върху приказки.

Има още много мачове. Докато съществува и теоретична възможност, ние ще я преследваме. Отборът има нужда от всеки, който обича този клуб.

Надявам се ние да даваме на феновете, а те да ни отвръщат със същото – нещата трябва да бъдат взаимни“, каза Ясен Петров.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    1 0 Отговор
    Успех!

    18:30 05.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ