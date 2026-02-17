Новини
Дамян, съсед на Калушев: Животът ми е в опасност

Дамян, съсед на Калушев: Животът ми е в опасност

17 Февруари, 2026

Дамян е разпознал голяма част от хората около Калушев, които са му показани на снимки от разследващите

Дамян, съсед на Калушев: Животът ми е в опасност - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Все още не е ясно какви доказателства са открити в къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи. Къщата беше претърсена вчера от криминалисти. Пред БНТ говори мъжът, който с часове беше разпитван от полицията, тъй като живее най-близо до имота, използван от организацията на Калушев и е имал пряк контакт с обитателите на къщата.

Дамян от село Българи все още не желае да споделя какво знае за пребиваването на организацията на Калушев само на метри от дома му. Но е изплашен от разпитите на полицията и всичко, което излиза по случая "Петрохан".

Дамян, съсед на Ивайло Калушев: "Животът ми е в опасност.

БНТ: Какво ви притеснява?

- Какво съм видял тук, какво съм таковал. Тези, които са свързани с таковата, един по един се преселват в по-добрия свят“.

Дамян е разпознал голяма част от хората около Калушев, които са му показани на снимки от разследващите. В имота не е виждал само Дечо Илиев.

Дамян, съсед на Ивайло Калушев: „Всички ги разпознавам, как да не ги знам. Откакто направиха къщата аз съм работил тук колко години в тази къща.

БНТ: А сега какво ви притеснява, когато няма никой тук?

- Какво като няма никой. Ще дойдат, ще ми запалят колата, ще ме утрепят, ще ми запалят къщата и ще кажат....".

Когато Калушев става собственик на двуетажната къща в село Българи през 2022 г. не остава незабелязан от съседите, които често виждали високооборудвани автомобили да спират пред имота. Съседи казват, че повечето посетители били възрастни хора, но са забелязвали и деца.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 След 2 седмици правят обиск

    50 3 Отговор
    Сбъркана работа!

    Коментиран от #31

    13:04 17.02.2026

  • 2 Животът ми е в опасност

    19 23 Отговор
    "- Какво като няма никой. Ще дойдат, ще ми запалят колата, ще ме утрепят, ще ми запалят къщата и ще кажат....".То пък един живот.

    Коментиран от #12

    13:06 17.02.2026

  • 3 Бай Дамян спешно да емигрира

    29 7 Отговор
    за Мехико.

    13:06 17.02.2026

  • 4 Ламата

    49 3 Отговор
    Докато не се преоснове държавата животът на всички ни е в опасност.

    13:06 17.02.2026

  • 5 Пич

    42 4 Отговор
    Холивудски филм - едни тръгнали да екзекутират някого, той звъни на службите, а те не само че не му помагат, а го държат на телефона за да дават насоки на екзекуторите! Колко такива сме гледали...

    13:08 17.02.2026

  • 6 Не бих се ,

    8 8 Отговор
    бе , не си интересен !

    Коментиран от #8

    13:08 17.02.2026

  • 7 палицаите

    36 2 Отговор
    се гаврят с видимо изоставеният от държавата мащеха народ

    13:13 17.02.2026

  • 8 Не бих се

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Не бих се ,":

    имах предвид.

    Коментиран от #9

    13:14 17.02.2026

  • 9 Не бой

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Не бих се":

    се !

    13:15 17.02.2026

  • 10 Сталин

    37 3 Отговор
    Значи къщата на Калушев бива претърсена един месец след убийството,още ли не разбрахте че това е показна екзекуция и МВР само замитат следите

    Коментиран от #29

    13:15 17.02.2026

  • 11 хдгбфф

    17 2 Отговор
    Тука вече може и да се развържат нещата , възрастни хора и деца. Пазете дядото.

    13:16 17.02.2026

  • 12 Бай той Толстой

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Животът ми е в опасност":

    Повечето са така.

    13:17 17.02.2026

  • 13 Свидетел

    29 2 Отговор
    "та дрънка". Ще утрипете стареца, откачалки. От вас го е страх@

    13:17 17.02.2026

  • 14 Сталин

    26 1 Отговор
    България е в пълен разпад и ако сега ни нападнат турците ,много хора ще им помагат само и само да се отърват от криминалния картел който управлява държавата

    Коментиран от #21

    13:19 17.02.2026

  • 15 Изроди

    10 23 Отговор
    Педофили
    ППедофили

    Щели да управляват с Радев!
    Ми той ги внедри

    Вижте как Радев е бил сигнализиран!
    Чуйте истинската природозащитна организация - Балканика.
    Публикувано е при Томова

    Документите!

    13:21 17.02.2026

  • 16 Сложете

    16 1 Отговор
    му охрана !

    Коментиран от #20

    13:22 17.02.2026

  • 19 дядото

    14 1 Отговор
    това ми звучи като предупреждение към всички питащи за касапницата.дори още да убивате за да скриете истината,тя все едно ще излезе

    13:28 17.02.2026

  • 20 Ааааааа не !

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сложете":

    Пеевски и тиквата не дават да му се сложи охрана на съседа , защото нямало да има за тях !!!!

    13:29 17.02.2026

  • 21 Ма как бе?

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Как ще им помагате, нали вие копейките сте патриоти, няма ли да се сражавате срещу тях?... уффф, забравих, вие сте патриоти, ама руски патриоти.

    Коментиран от #25

    13:30 17.02.2026

  • 22 Убиха момчетата за нищо

    13 4 Отговор
    Сега службите замитат следите !

    13:30 17.02.2026

  • 23 Всички ! И Радев!

    6 1 Отговор
    Държавна организации- " Балканика"

    "Нещо повече – сега даже и бившият президент Румен Радев пое три кубика Въздух и зае позата на непричастен праведник по темата, сочейки със Справедлив Пръст останалите съучастници.

    Ето защо, съобщава Ви се, ЧЕ през 2022г. всичките замесени лица без изключения бяха информирани за следното:

    1. Че въоръжените до зъби природозащитници от НАКЗТ незаконно блокират хора да преминават в района на Петрохан в посока на изток от прохода.

    2. Че природозащитниците от НАКЗТ незаконно са си заградили голяма площ от държавния горки фонд, без никакви основания.

    В този смисъл – и премиерът тогава – Кирил Петков, И президентът – Румен Радев, И Сандов, И Белев и още един куп официални лица например от ВСИЧКИ партии в Комисията по Околна Среда на парламаента бяха информирани, че НАКЗТ нарушава законите и въпреки това споразумението не беше прекратено.

    И нито една партийка или коалицийка не си мръдна пръста тогава по този въпрос. Нито една през 2022г…"

    13:33 17.02.2026

  • 24 Неразбрал

    6 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни , защо МВР казва , че на първия оглед е гледало къщата отвън , а сега влезе вътре ??? Чакало е някои да вземе каквото трябва от там и после те да не намерят нищо ?????

    13:33 17.02.2026

  • 25 Сталин

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ма как бе?":

    Е,още една тиква брадчет на голямата Тиква ,бегай да папаш папура на идола си Тиквата

    13:33 17.02.2026

  • 26 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Разследването е поръчково и върви само в една поска ....самоубийство , колкото и да ни бутат и убеждават , че е точно така ......удрят на камък !!!

    13:36 17.02.2026

  • 27 Митов и авера му гл. прокурор

    4 0 Отговор
    Са за затвора !

    13:37 17.02.2026

  • 28 БеГемот

    2 0 Отговор
    Още един избирател гласуваш съвсем осъзнато....

    13:38 17.02.2026

  • 29 така е

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Майката на Николай каза, че още на 02.02. вечерта е била в селото, което е гъмжало от специални части и изобщо не са й позволили да се приближи до къщата. Каза и че в същата вечер служителите са говорили за сина й в минало време, което предполага, че вече са знаели за смъртта на Николай, чието тяло откриха едва на 8 февруари. Значи от 2 февруари кесят там и чак сега се сетиха да я претърсят. Много интересно разследване се провежда, много интересно...

    13:39 17.02.2026

  • 30 Тома

    3 2 Отговор
    Най много да дойдат и да те изнасилят моето момче.Но няма страшно щом бойчето не е казал дали боли

    Коментиран от #37

    13:39 17.02.2026

  • 31 Ааааааа не !

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "След 2 седмици правят обиск":

    Нашето МВР направило оглед на къщата , ама отвън , защото трябвало някой да вземе нещо от там !!! Сега влизат вътре защо ли !!!

    13:40 17.02.2026

  • 32 Прав е

    3 0 Отговор
    Всички свидетели изчезват, включително един Деан, който ги открива

    13:44 17.02.2026

  • 34 Бойко Българоубиец

    5 1 Отговор
    Ако се разприказва много и него ще го самоубием с 2 куршума в главата 😏😉 ГЕРБ ПОБЕДА!

    13:46 17.02.2026

  • 35 Гербер

    2 1 Отговор
    Тоя да внимава кво говори, че утре може да се окаже,че спи с малки деца 😈

    13:46 17.02.2026

  • 36 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Старецът знае много добре че това е провален наркоканал.

    13:46 17.02.2026

  • 37 Та викаш-

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тома":

    На чужд гръб и 100 тояги са малко!
    Бъзикаш се,но знай,че...
    ,,Бог забавя,но не...забравя,!"

    13:48 17.02.2026

  • 39 МАЛЕЕЕЕЕ... ВЕЧЕ

    0 0 Отговор
    РАЗБРАХТЕ ЛИ КЪДЕ ЖИВЕЕТЕ. ДА У ДЪРЖАВА НА МУТРИТЕ МАФИЯТА. И ВМЕСТО ДА ПАЗЯТ НАРОДА МВР СЛУЖБИ АДМИНИСТРАЦИЯ И НАЙ ВЕЧЕ ПАРЛАМА И ПРАВИТЕЛСТВО ТЕ СТРЕСИРАТ ПЛАШАТ НАРОДА А НЕ ЗАЩИТАВАТ. ЕЙ ЧОВЕКА ГО КАЗА А ИМА И МНОГО ДРУГИ. СТРАХ НИ Е.

    13:54 17.02.2026

  • 40 Гарантирано от ГЕРБ

    1 0 Отговор
    Дамян, съседa на Калушев е разпознал голяма част от хората около Калушев,
    които са му показани на снимки от разследващите.
    Има опаност да е разпознал и килърите на Калушев и приятелите му и за това:
    Животът му е в опасност!

    13:54 17.02.2026

