Русия нанесе масиран удар в Украйна. Кремъл: Не очаквайте новини от преговорите
  Тема: Украйна

Русия нанесе масиран удар в Украйна. Кремъл: Не очаквайте новини от преговорите

17 Февруари, 2026 12:02, обновена 17 Февруари, 2026 12:23

Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева между Русия и Украйна, заяви говорителят на Путин

Русия нанесе масиран удар в Украйна. Кремъл: Не очаквайте новини от преговорите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руските войски нанесоха "масиран удар" по военнопромишлени и енергийни съоръжения в Украйна, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

Това става в момент, когато двете страни се готвят да възобновят мирните преговори в Женева, отбелязва Ройтерс.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала Украйна тази нощ с 396 дрона и 29 ракети. Украинските военни са свалили 25 от ракетите и 367 дрона. Четири балистични ракети и 18 дрона са поразили 13 различни цели в Украйна.

Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева за уреждането на украинския конфликт, тъй като работата се планира да продължи утре, посочи на брифинг Дмитрий Песков, говорителят на президента на Русия, предаде ТАСС.

"Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре", отбеляза представителят на Кремъл. Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях.

Трима служители в топлоелектрическа централа в Словянск, Източна Украйна, бяха убити при руска атака с дронове, съобщиха властите в Киев, след поредна нощ на руски бомбардировки срещу енергийната инфраструктура на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Сутринта руски дрон атакува автомобил, превозващ работници на топлоелектроцентралата в Словянск“, град в Донецка област, съобщи украинският заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов. „За съжаление, трима от тях са мъртви“, добави той.

Въздушните удари бяха нанесени преди началото на поредния кръг преговори между воюващите страни с посредничеството на САЩ в Женева.

В северната украинска Сумска област 68-годишна жена беше убита при руска атака с дрон, съобщи местната прокуратура. Двете ѝ внучета на 7 и 15 г., както и техните родители, са били ранени. Мъж и жена в съседната къща също са пострадали.

В украинския пристанищен град Одеса трима души бяха ранени, един от които тежко, съобщи ръководителят на военната администрация Сергий Лисак.

Сигнал за въздушна тревога прозвуча шест пъти през нощта в разположения на брега на Черно море град, написа Лисак в приложението „Телеграм“. Съобщава се за щети по гражданска инфраструктура и сгради.

Според енергийния доставчик ДТЕК руските атаки отново са били насочени срещу електроснабдяването в Одеска област. Разрушенията са описани като особено тежки, а компанията съобщи, че ремонтът ще отнеме доста време.

Украинската армия от своя страна също атакува обекти в Русия. Според руската гражданска защита след удар, нанесен от дрон, в южната Краснодарска област е пламнал пожар, обхванал площ около 700 кв. метра в петролна рафинерия. Няма информация за пострадали.

Резервоар за петролни продукти, пламнал след атака с дрон и в село Волна край руското черноморско пристанище Таман, вече е потушен, съобщиха местните власти.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Атина Палада

    26 82 Отговор
    Слаба Русия !

    Коментиран от #27, #88, #121

    12:03 17.02.2026

  • 3 Варна 3

    26 88 Отговор
    Спрете Русия и наказание за Путин

    Коментиран от #36

    12:03 17.02.2026

  • 5 Бой досмърт

    65 16 Отговор
    И после пак

    Коментиран от #28

    12:04 17.02.2026

  • 6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    21 87 Отговор
    Споко, с нашите сили ще превърнем руската армия в основи, а руските войски ще бъдот изпържени като цаца.

    Коментиран от #15, #22, #35, #99, #101

    12:05 17.02.2026

  • 7 Джи

    25 13 Отговор
    Да живее Мадуро!

    Коментиран от #31

    12:07 17.02.2026

  • 8 Диктор

    16 77 Отговор
    Русия дори струпва войски близо до Китай, защото Сибир скоро може да стане китайска. Вярно е, Китай може да вземе Сибир, а Украйна да вземе Европейска Русия като за победа на Украйна.

    12:07 17.02.2026

  • 9 Саде да попитам!

    86 10 Отговор
    А ве,Ко стана с теА прехвалени ,,Пейтриъти"...?!
    Къде дремят ,а не си вършат работата...?!

    Коментиран от #23

    12:07 17.02.2026

  • 11 Ива

    48 7 Отговор
    Нормално ....до победа !

    12:08 17.02.2026

  • 12 Смешник

    68 8 Отговор
    Какви преговори С нацисти и терористи не се преговаря

    Коментиран от #134

    12:08 17.02.2026

  • 13 Един

    13 61 Отговор
    Като посееш кенефи, ще жънеш л...а. Като сеят убийства и разрушения и рашките ги чака същото.

    12:08 17.02.2026

  • 14 Си Дзин Пин

    69 12 Отговор
    Дай боже след Украйна руските войски да дойдат и в България!

    Коментиран от #19, #20, #24, #54, #113

    12:08 17.02.2026

  • 16 ДОЛУ РУZИЯ

    13 55 Отговор
    Русия вече е в 1991 година, тъй като не успява да превземе Украйна. Фашистка ПРоссия скоро ще се разпадне пак на съставни републики на Русия.

    Коментиран от #51

  • 17 Какъв проблем , бе укри

    54 5 Отговор
    Нали ги сваляте на сто процента. Тренирайте и недейте рева.

    12:09 17.02.2026

  • 18 Гощо

    9 43 Отговор
    12:10 17.02.2026

    До коментар #14 от "Си Дзин Пин":

  • 20 Варна 3

    7 26 Отговор

    До коментар #14 от "Си Дзин Пин":

    Нац-унизител на България

    Коментиран от #77

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

    46 7 Отговор

    До коментар #9 от "Саде да попитам!":

    Нищо не е станало. Пейтриътите бяха унищожени на 70% още първите дни когато застъпиха на боен пост. Останлите 30% нямат консумативи (ракети).
    Тук на сайта преди ден-два имаше статия, където заместник шефката на НАТО казва, че иска да дадат ракети на Киев обаче нямат и за това си остава само с доброто желание.

    Коментиран от #61

    12:12 17.02.2026

  • 24 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    11 41 Отговор

    До коментар #14 от "Си Дзин Пин":

    Престанете да гледате Русия или хващате пътя за там. Защото ако Украйна падне, следващата най-вероятно ще е България!

    Коментиран от #42, #71, #90

    12:12 17.02.2026

  • 25 Един

    11 40 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Яко не си в час! Какво цяло оръжие на НАТО. НАТО не е ползвало дори 10% от въоръжението си срещу Русия. Да не говорим, че армията и флота на НАТО почти не участват в бойните действия. Нито икономиките на страните от НАТО са мобилизирани.

    12:13 17.02.2026

  • 26 Пешко

    7 25 Отговор
    А Ким направи мавзолей на корейците които никой не е виждал на фронта , но всички говореха за тях!

    12:14 17.02.2026

  • 27 Затова пък

    35 6 Отговор

    До коментар #2 от "Атина Палада":

    Силен ЕС.
    Кофите за боклук даже са пълни с ценни неща в ЕС.
    Ежедневно, в Бургас, кофите за боклук се претърсват за ценни вещи от 10-ки съвестни европейци. Намират храна, дрехи, метали. Благосъстояние на европейците расте. Не е ли време този доходен бизнес да се обложи всякакъв данък?

    12:14 17.02.2026

  • 28 Хубаво, но

    12 31 Отговор

    До коментар #5 от "Бой досмърт":

    умират най-вече руснаци. Станало 1:20.

    Коментиран от #37

    12:17 17.02.2026

  • 29 Варна 3

    9 32 Отговор

    До коментар #22 от "богът на войната":

    Успокойте топката, Марс (богът на войната). Тя и България е претърпяла големи поражения, като СССР навреди тежко. И сега политиците като тези на ГЕРБ, ДПС, ИТН, Възраждане, БСП, Величие и НФСБ и Атака ще искат да нанесат тежки поражения чрез грабеж на държавата. Никога Русия не е била приятелска държава, нито пък в предишните години СССР. Ако България не е приела комунизма, досега щяхме да сме модерна държава.

    12:17 17.02.2026

  • 30 Смех с механик

    7 12 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    ...цялото НАТО 😅😂🤣

    12:18 17.02.2026

  • 31 да питам

    7 23 Отговор

    До коментар #7 от "Джи":

    А верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?

    12:18 17.02.2026

  • 32 Истината

    6 27 Отговор
    Хубавото е че на никой не му пука за убитите руснаци!

    12:19 17.02.2026

  • 33 Разберете това

    6 24 Отговор
    Аз съм истински горянин и ще разгромя руската намеса в България!

    12:19 17.02.2026

  • 34 Абе лицето Сидеров

    12 20 Отговор
    Защо не е ходил войник като всеки български мъж през онези години?

    12:19 17.02.2026

  • 38 Мишел

    8 28 Отговор
    "Чудовищни руски загуби в през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #60

    12:23 17.02.2026

  • 39 Путин:

    7 20 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    "Ние нямаме шанс при конфликт с НАТО"
    Значи и на Путин не вярваш😁

    12:23 17.02.2026

  • 40 Блатна подлога

    5 24 Отговор

    До коментар #36 от "име":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Купянск.

    Коментиран от #130

    12:24 17.02.2026

  • 41 Прям

    24 6 Отговор
    Голямо лигавене. Ударете ги така укрите че да не могат да си кажат и думата !

    12:24 17.02.2026

  • 42 Механик

    26 5 Отговор

    До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Е и кво? Ще ни наложат рублата ли? Щото ЕС ни наложиха еврото и цените вече са по 3.
    Когато бяха руснаците, построиха 100 язовира. Колко построихте вие от ПП?
    Колко атомни централи построихте?

    Коментиран от #46, #47

    12:25 17.02.2026

  • 43 Нямат край

    10 25 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    12:25 17.02.2026

  • 44 Убит руснак !

    7 22 Отговор
    Спасени деца

    12:25 17.02.2026

  • 45 Ветеран

    9 24 Отговор
    Русия не трябва да очаква че Украйна ще се предаде.

    12:26 17.02.2026

  • 46 доктор

    10 22 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    Руска нация няма.

    Коментиран от #49, #50

    12:28 17.02.2026

  • 47 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    6 24 Отговор

    До коментар #42 от "Механик":

    И кой е саботирал Чернобил? Ако е Русия, тогава вярно. Ако е Украйна, грешите.

    Коментиран от #55

    12:29 17.02.2026

  • 48 Омазана ватенка

    8 22 Отговор

    До коментар #37 от "1:20":

    В Купянск ватенките водят с 27: 1 (умрели)

    12:29 17.02.2026

  • 49 Лекар

    23 5 Отговор

    До коментар #46 от "доктор":

    украинска нация няма.

    Коментиран от #56

    12:30 17.02.2026

  • 50 да питам

    9 20 Отговор

    До коментар #46 от "доктор":

    верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?

    Коментиран от #52, #58, #63, #66

    12:30 17.02.2026

  • 51 Ами

    21 7 Отговор

    До коментар #16 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Не е успяла ли? - ами Русия си взе своето, 117 000 кв км. руска земя. За сравнение България е 111 000 кв. км. Честито.

    Коментиран от #57

    12:31 17.02.2026

  • 52 Диктор

    5 12 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    Естествено. А пък на паспорта си личи, че е съветски гражданин.

    12:32 17.02.2026

  • 53 Хаха

    18 2 Отговор
    И ОЩЕ ЩЕ НАНАСЯ.

    12:32 17.02.2026

  • 54 с какво да дойдат 😂

    8 16 Отговор

    До коментар #14 от "Си Дзин Пин":

    Американските данни

    Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026

    персонал – около 1 249 380 (+820) души;
    резервоари – 11 661 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
    МЛРС – 1 638 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 435 единици;
    хеликоптери – 347 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 270 единици;
    кораби/лодки – 28 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 070 единици.

    12:32 17.02.2026

  • 55 Механик

    20 4 Отговор

    До коментар #47 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Не знам защо изобщо ме питаш за чернобил, но щом искаш да знаеш ще ти кажа, че аварията там бе причинена от укри. Същите такива промити мозъци като тия сега.
    Я кажи каква им е ползата на руснаците да саботират Чернобил? Централата е построена от тях. Все едно Уестингхаус да имат сметка да си гръмнат централа построена от тях.
    С логиката си много зле. Не знам на какво се дължи, но си много зле.

    Коментиран от #59, #62, #64

    12:33 17.02.2026

  • 56 Варна 3

    9 14 Отговор

    До коментар #49 от "Лекар":

    46-ия коментиращ е написал вярното. Украинска нация има. Руснаците са монголски същества!

    12:33 17.02.2026

  • 57 Зевзек

    8 15 Отговор

    До коментар #51 от "Ами":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #65

    12:33 17.02.2026

  • 58 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    9 14 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    Не мърдам от бункера

    12:34 17.02.2026

  • 59 Аварията там

    6 14 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    е причинена от дефектния руски реактор. Затова и Унгария сега се отказва от руската ядрена енергетика и минава на американска. Марко Рубио го каза.

    12:35 17.02.2026

  • 60 Ами

    17 4 Отговор

    До коментар #38 от "Мишел":

    А къде се дяна 7 000 000 годна наборна армия на бандерите, та са тръгнали да гонят куцо и сляпо по пътищата да ги пращат на ФРОНТА?

    12:35 17.02.2026

  • 63 Механик

    18 3 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    Нали преди викаше че Путин е евреин (Шаломов)?
    Сега па монголец го изкара.
    Дисонанса яко те пере.
    Ти по-добре вземи най-накрая да се уточниш за Тръмп." Агент Краснов" ли е или ще "събара Русия"?
    Две години вече не можеш да го намислиш.

    Коментиран от #69, #76

    12:37 17.02.2026

  • 64 Жик так

    4 11 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Град Припят тогава в бившият СССР с административен център Москва.

    Коментиран от #74

    12:38 17.02.2026

  • 65 Ами

    15 4 Отговор

    До коментар #57 от "Зевзек":

    ЗАЩОТО ТРЯБВАШЕ ДА ОПАКОВАТ ВЪВ ЦИНК ПОНЕ 4 МЛН. БАНДЕРИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА ГИ ОТНЕМАТ. ЗАТОВА.

    12:38 17.02.2026

  • 66 Да питам!

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "да питам":

    Вярно ли,че не можеш да помниш,като маймунките- повече от 3 минутки,че пак питаш...?!

    12:38 17.02.2026

  • 67 Механик

    14 4 Отговор

    До коментар #61 от "Прудльооо":

    като произвеждате собствени пейтриъти, що кмета на Одеса реве като вдовица за... че имало огромни поражения, които няма да можета да оправите скоро??? М?

    Коментиран от #72, #94

    12:39 17.02.2026

  • 68 Бай Ганьо

    4 10 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    12:40 17.02.2026

  • 69 Шарнир

    4 11 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    Добре че ватенките инсталираха дедо Дончо е Белият дом та отложиха за малко разпада и фалита на русия.

    12:40 17.02.2026

  • 70 Линда

    6 6 Отговор
    Не че параша не и трябва премиер ! Просто джуджето не иска. Еми да си мрът на фронта кво да правиш

    12:42 17.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Карай бе

    4 11 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Един милион рускини сложиха черно забрадки и са благодарни на ботокса.

    Коментиран от #75

    12:42 17.02.2026

  • 73 !!!?

    5 7 Отговор
    Кремъл към Копейките: "победата" се отлага...проверяваме дали Крим е още наш...!!!

    Коментиран от #78

    12:44 17.02.2026

  • 74 Някой

    10 3 Отговор

    До коментар #64 от "Жик так":

    Град Припят е във Киевска област. ТО затова бандерите са се изчекнали от радиацията. Във УКРИЯ всичко може да видиш но не и хора. На 111 км от Киев е.

    Коментиран от #83

    12:45 17.02.2026

  • 76 За Пусята ли?

    5 5 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    монголец по дядо,евреин по майка.

    Коментиран от #79

    12:45 17.02.2026

  • 77 Нашмъркан Зелка!

    10 2 Отговор

    До коментар #21 от "Руснак без крак":

    Всичко е по план! Скоро ще превземем Крим и ще си пия там кафето! Може би до 4-5 години!

    12:45 17.02.2026

  • 78 Хаха

    3 3 Отговор

    До коментар #73 от "!!!?":

    ДА НЕ СТЕ ГО ВЪРНАЛИ БЕ. ОНЕЯ ДЕТО СЕ КАНЕХА ПО РАНО ИЗМРЯХА.

    Коментиран от #84, #85

    12:46 17.02.2026

  • 79 пиночет

    4 6 Отговор

    До коментар #76 от "За Пусята ли?":

    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    12:46 17.02.2026

  • 80 Старшинка

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Диагнозата е ясна,но трябва да отидеш при доктора да я потвърди и да ти назначи лечение.Бавната смърт на Русия е логистично по изгодна,Избери някоя друга държава на която да се кланяш!А тези махленски уидурми със свършване на оръжие ги остави за махленската кръчма.ТУК НЕ ВЪРВИШ!!

    Коментиран от #82

    12:47 17.02.2026

  • 81 Руската пропаганда

    6 9 Отговор

    До коментар #61 от "Прудльооо":

    Има за цел глупака.

    12:48 17.02.2026

  • 82 Нее бе

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Старшинка":

    Има нужда от приятел,не от лечение,За това е тук.

    12:48 17.02.2026

  • 83 Ами

    7 5 Отговор

    До коментар #74 от "Някой":

    Ако е така то радиацията е ударила и тукашните русофоби. От радиация няма лечение.

    Коментиран от #102

    12:49 17.02.2026

  • 84 !!!?

    7 7 Отговор

    До коментар #78 от "Хаха":

    Путлер от бункера: Зеленски, изтегли войските си от Донбас за да види цял свят каква сила сме...!!!?

    12:50 17.02.2026

  • 85 Пръдльооо

    7 6 Отговор

    До коментар #78 от "Хаха":

    КРИМ Е НА УКРАИНЦИТЕ!!НИКОГА НЯМА ДА Е РУСКИ!!!записвай да не забравяш

    Коментиран от #96

    12:51 17.02.2026

  • 86 Копейки,

    7 6 Отговор
    Две години станаха откакто путин ви предложи да се отървете от евроатлантическото робство като ви дава безплатни руски паспорти,автомат и право в Донбас.

    Коментиран от #97

    12:52 17.02.2026

  • 87 Макарон

    5 4 Отговор
    На Стармър компания децата на топло и уютно, прикриват амбициите за Победа зад украинските дечица. Позор!

    12:53 17.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ъъъъ

    2 8 Отговор
    Е, добре. Тази вечер ще получат масиран удар обратно по руска територия.

    12:59 17.02.2026

  • 90 Българин

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Хахахахаха,откога чакаме България да е следващата.Слава на Русия .

    13:04 17.02.2026

  • 91 СЛОНА

    11 0 Отговор
    ОГЪН БРАТУШКИ РАЗГЛОБЕТЕ ТЕЗ ФАШИСТКИ ТВАРИ ПОМАГЧИ СА ИМ ЕСФАШИСТИТЕ ....

    13:08 17.02.2026

  • 92 стоян георгиев-π4оka

    8 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    13:12 17.02.2026

  • 93 Бнк

    1 8 Отговор
    Абе да ви питам разбирачите. Защо въобще се коментират северно корейците щом за 2 седмици биват убивани повече руски войници отколкото е цялата бройка на северно корейците там?

    13:13 17.02.2026

  • 94 окраинец с памперс

    5 0 Отговор

    До коментар #67 от "Механик":

    Кой беше кмета на Киев?Да не би да е оня Кличко който Пулев гонеше по ринга и го смля от бой?

    13:13 17.02.2026

  • 95 ВСУ Сила

    0 4 Отговор
    За по-малко от седмица ВСУ са освободили 201 квадратни километра окупирана територия. В Москва вече се питат, за какво си харчим парите за СВО, за какво милиони жертви, след като вече загубихме?

    Коментиран от #126

    13:14 17.02.2026

  • 96 Сульоо

    2 1 Отговор

    До коментар #85 от "Пръдльооо":

    Лапуркай бре лепиларррр !

    Коментиран от #122

    13:14 17.02.2026

  • 97 Пръдльооо

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Копейки,":

    Стягай багажа и заминавай в Осрайна бе ,клесс !

    Коментиран от #103

    13:18 17.02.2026

  • 98 Лука

    3 1 Отговор
    Слава !Слава! Слава на Русия единствената и последната закрилница на Православието от многополловвите педдо филли сатта нисстии !

    Коментиран от #100

    13:23 17.02.2026

  • 99 БОТЕВ

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    "Нашите"?! Ти ще ходиш ли да се биеш или ще си пиеш кафенето като останалите украинци, ИЗБЯГАЛИ (ДЕЗЕРТИРАЛИ) от Украйна???

    Коментиран от #110

    13:23 17.02.2026

  • 100 този

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Лука":

    Този БОТ прегря

    13:25 17.02.2026

  • 101 БОТЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Вие сте национални предатели!!!

    13:25 17.02.2026

  • 102 Даа бе

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Ами":

    В Русия били хората,.а в Украйна бандероци идиоти?? Да се смеели човек,да плаче ли? Ако хората бяха в Русия никога нямаше да нападнат съседна държава!

    13:25 17.02.2026

  • 104 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Голям рев ей.. А уж печелите, просперирате и се развивате

    13:26 17.02.2026

  • 105 Жалък дъpт negepyнгел !

    3 0 Отговор
    Въпроса е вие защо не сте на фронта да защитите родината на душата и сърцата си ?
    А, дpи.cня такава ?!

    13:26 17.02.2026

  • 106 Мухаа ха!

    2 3 Отговор
    Онзи- мустакатия австриец,във втората фаза на ВСВ, използваше същите бомбастични заглавия..Оръжие на възмездието и " еластична отбрана" Която се оказа толкова " еластична", че се скъса на върха ,на Райхстага на 9 май 1944 г... Сядай на масата,клоун зловреден.Унищожи държава, като райско цвете! Хвърли в месомелачката над един милион млади,здрави мъже,заради интересите на чужди държави.И пак продължаваш!

    Коментиран от #115, #127

    13:27 17.02.2026

  • 107 Ехааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Намери си интимен приятел иначе ще стигнеш до психиатрията

    13:28 17.02.2026

  • 108 Бизнес Инсайдър

    5 3 Отговор
    Вчера в Харков руски спецназ под прикритие ликвидира полковника от СБУ Руслан Петренко и охраната му ,виновен за терористичните актове на територията на РФ през последните няколко месеца .

    Коментиран от #112

    13:28 17.02.2026

  • 109 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    2 2 Отговор
    Русофилските майцепродажници много го закъсахте с хибридната война, също като руснаците с парите и на фронта.
    Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
    Копейки, отново сте от грешната страна и този път направо ще сте булките!

    13:29 17.02.2026

    2 2 Отговор
    Само от млатене разбира блатара и копейката му гладна.

    13:31 17.02.2026

    4 2 Отговор
    Могилизирай бандера!Спаси света!

    13:33 17.02.2026

    2 1 Отговор
    Украйна сваля почти 100% руските ракети и дронове..Защо тогава всеки ден губят територии..може и по едно село..но редовно..Някой лъже..

    13:39 17.02.2026

  • 118 Прудльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #115 от "Пръдльооо":

    Же наттии онази омиррриссаната адвокатката от укрофондацията ,пълл нишш ли и редовно мрррризлифффка .Уд риий и един в г3ааа и от мен .

    Коментиран от #124

    13:41 17.02.2026

  • 119 Живанши

    2 1 Отговор
    Укрите лъгаха Русия 100 пъти. И сега я лъжат, но Русия е окей с това. Бавно и методично укрия ще бъде заличена.

    13:41 17.02.2026

  • 120 Гаварит Мелмак

    1 0 Отговор
    Удри таа мачка, не е нашата!

    13:42 17.02.2026

    0 1 Отговор
    Гладков пак

    Ми звъни ОТ Белгород,

    Нема ТОК
    Нема ТЕПЛО..

    Успокоих го ..
    Такъв е Планът
    Войната трябва да се пренесе в Русия .

    Коментиран от #128, #129

    13:45 17.02.2026

  • 127 Бу хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #106 от "Мухаа ха!":

    Онзи Епилирания с Ботокса

    И той така хвали Орешака

    Забрави ли бре Рублоидиот?

    Коментиран от #131, #132

    13:47 17.02.2026

  • 129 Сульоо

    1 0 Отговор

    До коментар #125 от "Бункерния КАШИК":

    Мойш мии лижж... ишшш г300 за лютеница хорцето и без това съм от бившия град Първовай .

    13:48 17.02.2026

  • 130 В Купянск

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Блатна подлога":

    Има само бандерскилайна

    13:49 17.02.2026

  • 131 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #127 от "Бу хаха":

    Лапуркай бе тръбаррр небинарен !

    13:50 17.02.2026

  • 132 Арестович

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Бу хаха":

    Ако Путин каже, бум прас и падаме като гнил орех

    13:51 17.02.2026

  • 133 Зеленски

    0 0 Отговор
    Дуам ти дуам чорбаджи Путин

    13:54 17.02.2026

  • 134 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смешник":

    Ясно е че русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !

    13:55 17.02.2026

