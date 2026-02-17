Русия нанесе масиран удар в Украйна. Кремъл: Не очаквайте новини от преговорите

Руските войски нанесоха "масиран удар" по военнопромишлени и енергийни съоръжения в Украйна, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
Това става в момент, когато двете страни се готвят да възобновят мирните преговори в Женева, отбелязва Ройтерс.
По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала Украйна тази нощ с 396 дрона и 29 ракети. Украинските военни са свалили 25 от ракетите и 367 дрона. Четири балистични ракети и 18 дрона са поразили 13 различни цели в Украйна.
Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева за уреждането на украинския конфликт, тъй като работата се планира да продължи утре, посочи на брифинг Дмитрий Песков, говорителят на президента на Русия, предаде ТАСС.
"Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре", отбеляза представителят на Кремъл. Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях.
Трима служители в топлоелектрическа централа в Словянск, Източна Украйна, бяха убити при руска атака с дронове, съобщиха властите в Киев, след поредна нощ на руски бомбардировки срещу енергийната инфраструктура на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.
„Сутринта руски дрон атакува автомобил, превозващ работници на топлоелектроцентралата в Словянск“, град в Донецка област, съобщи украинският заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов. „За съжаление, трима от тях са мъртви“, добави той.
Въздушните удари бяха нанесени преди началото на поредния кръг преговори между воюващите страни с посредничеството на САЩ в Женева.
В северната украинска Сумска област 68-годишна жена беше убита при руска атака с дрон, съобщи местната прокуратура. Двете ѝ внучета на 7 и 15 г., както и техните родители, са били ранени. Мъж и жена в съседната къща също са пострадали.
В украинския пристанищен град Одеса трима души бяха ранени, един от които тежко, съобщи ръководителят на военната администрация Сергий Лисак.
Сигнал за въздушна тревога прозвуча шест пъти през нощта в разположения на брега на Черно море град, написа Лисак в приложението „Телеграм“. Съобщава се за щети по гражданска инфраструктура и сгради.
Според енергийния доставчик ДТЕК руските атаки отново са били насочени срещу електроснабдяването в Одеска област. Разрушенията са описани като особено тежки, а компанията съобщи, че ремонтът ще отнеме доста време.
Украинската армия от своя страна също атакува обекти в Русия. Според руската гражданска защита след удар, нанесен от дрон, в южната Краснодарска област е пламнал пожар, обхванал площ около 700 кв. метра в петролна рафинерия. Няма информация за пострадали.
Резервоар за петролни продукти, пламнал след атака с дрон и в село Волна край руското черноморско пристанище Таман, вече е потушен, съобщиха местните власти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Атина Палада
Атина Палада
12:03 17.02.2026
3 Варна 3
Варна 3
12:03 17.02.2026
5 Бой досмърт
Бой досмърт
12:04 17.02.2026
6 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
12:05 17.02.2026
7 Джи
Джи
12:07 17.02.2026
8 Диктор
12:07 17.02.2026
9 Саде да попитам!
Къде дремят ,а не си вършат работата...?!
Коментиран от #23
12:07 17.02.2026
11 Ива
12:08 17.02.2026
12 Смешник
Смешник
12:08 17.02.2026
13 Един
12:08 17.02.2026
14 Си Дзин Пин
Си Дзин Пин
12:08 17.02.2026
16 ДОЛУ РУZИЯ
ДОЛУ РУZИЯ
12:09 17.02.2026
17 Какъв проблем , бе укри
12:09 17.02.2026
18 Гощо
12:10 17.02.2026
19 100
До коментар #14 от "Си Дзин Пин":Ти да не си мазохист?
12:10 17.02.2026
20 Варна 3
До коментар #14 от "Си Дзин Пин":Нац-унизител на България
12:10 17.02.2026
21 Руснак без крак
Руснак без крак
12:11 17.02.2026
23 Механик
До коментар #9 от "Саде да попитам!":Нищо не е станало. Пейтриътите бяха унищожени на 70% още първите дни когато застъпиха на боен пост. Останлите 30% нямат консумативи (ракети).
Тук на сайта преди ден-два имаше статия, където заместник шефката на НАТО казва, че иска да дадат ракети на Киев обаче нямат и за това си остава само с доброто желание.
Коментиран от #61
12:12 17.02.2026
24 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #14 от "Си Дзин Пин":Престанете да гледате Русия или хващате пътя за там. Защото ако Украйна падне, следващата най-вероятно ще е България!
Коментиран от #42, #71, #90
12:12 17.02.2026
25 Един
До коментар #15 от "Механик":Яко не си в час! Какво цяло оръжие на НАТО. НАТО не е ползвало дори 10% от въоръжението си срещу Русия. Да не говорим, че армията и флота на НАТО почти не участват в бойните действия. Нито икономиките на страните от НАТО са мобилизирани.
12:13 17.02.2026
26 Пешко
12:14 17.02.2026
27 Затова пък
До коментар #2 от "Атина Палада":Силен ЕС.
Кофите за боклук даже са пълни с ценни неща в ЕС.
Ежедневно, в Бургас, кофите за боклук се претърсват за ценни вещи от 10-ки съвестни европейци. Намират храна, дрехи, метали. Благосъстояние на европейците расте. Не е ли време този доходен бизнес да се обложи всякакъв данък?
12:14 17.02.2026
28 Хубаво, но
До коментар #5 от "Бой досмърт":умират най-вече руснаци. Станало 1:20.
Коментиран от #37
12:17 17.02.2026
29 Варна 3
До коментар #22 от "богът на войната":Успокойте топката, Марс (богът на войната). Тя и България е претърпяла големи поражения, като СССР навреди тежко. И сега политиците като тези на ГЕРБ, ДПС, ИТН, Възраждане, БСП, Величие и НФСБ и Атака ще искат да нанесат тежки поражения чрез грабеж на държавата. Никога Русия не е била приятелска държава, нито пък в предишните години СССР. Ако България не е приела комунизма, досега щяхме да сме модерна държава.
12:17 17.02.2026
30 Смех с механик
До коментар #15 от "Механик":...цялото НАТО 😅😂🤣
12:18 17.02.2026
31 да питам
До коментар #7 от "Джи":А верно ли Пуся скоро ще спаси приятелите си Мадуро и Мигел ?
12:18 17.02.2026
32 Истината
12:19 17.02.2026
33 Разберете това
12:19 17.02.2026
34 Абе лицето Сидеров
12:19 17.02.2026
38 Мишел
Мишел
12:23 17.02.2026
39 Путин:
Значи и на Путин не вярваш😁
До коментар #36 от "име":Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в Купянск.
Коментиран от #130
12:24 17.02.2026
41 Прям
12:24 17.02.2026
42 Механик
Колко атомни централи построихте?
Коментиран от #46, #47
12:25 17.02.2026
12:25 17.02.2026
44 Убит руснак !
12:25 17.02.2026
45 Ветеран
12:26 17.02.2026
46 доктор
До коментар #42 от "Механик":Руска нация няма.
Коментиран от #49, #50
12:28 17.02.2026
47 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #42 от "Механик":И кой е саботирал Чернобил? Ако е Русия, тогава вярно. Ако е Украйна, грешите.
Коментиран от #55
12:29 17.02.2026
48 Омазана ватенка
До коментар #37 от "1:20":В Купянск ватенките водят с 27: 1 (умрели)
12:29 17.02.2026
49 Лекар
До коментар #46 от "доктор":украинска нация няма.
Коментиран от #56
12:30 17.02.2026
50 да питам
До коментар #46 от "доктор":верно ли Пуся не е руснак, а монголец ?
Коментиран от #52, #58, #63, #66
12:30 17.02.2026
51 Ами
До коментар #16 от "ДОЛУ РУZИЯ":Не е успяла ли? - ами Русия си взе своето, 117 000 кв км. руска земя. За сравнение България е 111 000 кв. км. Честито.
Коментиран от #57
12:31 17.02.2026
52 Диктор
До коментар #50 от "да питам":Естествено. А пък на паспорта си личи, че е съветски гражданин.
12:32 17.02.2026
53 Хаха
12:32 17.02.2026
54 с какво да дойдат 😂
До коментар #14 от "Си Дзин Пин":Американските данни
Загуби на руската армия от 24.02.2022 -31.01.2026
персонал – около 1 249 380 (+820) души;
резервоари – 11 661 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 020 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 148 (+59) единици;
МЛРС – 1 638 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 298 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 435 единици;
хеликоптери – 347 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 130 711 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 270 единици;
кораби/лодки – 28 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 77 969 (+235) единици;
специално оборудване – 4 070 единици.
12:32 17.02.2026
55 Механик
До коментар #47 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Не знам защо изобщо ме питаш за чернобил, но щом искаш да знаеш ще ти кажа, че аварията там бе причинена от укри. Същите такива промити мозъци като тия сега.
Я кажи каква им е ползата на руснаците да саботират Чернобил? Централата е построена от тях. Все едно Уестингхаус да имат сметка да си гръмнат централа построена от тях.
С логиката си много зле. Не знам на какво се дължи, но си много зле.
Коментиран от #59, #62, #64
12:33 17.02.2026
56 Варна 3
До коментар #49 от "Лекар":46-ия коментиращ е написал вярното. Украинска нация има. Руснаците са монголски същества!
12:33 17.02.2026
57 Зевзек
До коментар #51 от "Ами":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
Коментиран от #65
12:33 17.02.2026
58 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
До коментар #50 от "да питам":Не мърдам от бункера
12:34 17.02.2026
59 Аварията там
До коментар #55 от "Механик":е причинена от дефектния руски реактор. Затова и Унгария сега се отказва от руската ядрена енергетика и минава на американска. Марко Рубио го каза.
12:35 17.02.2026
60 Ами
До коментар #38 от "Мишел":А къде се дяна 7 000 000 годна наборна армия на бандерите, та са тръгнали да гонят куцо и сляпо по пътищата да ги пращат на ФРОНТА?
12:35 17.02.2026
63 Механик
До коментар #50 от "да питам":Нали преди викаше че Путин е евреин (Шаломов)?
Сега па монголец го изкара.
Дисонанса яко те пере.
Ти по-добре вземи най-накрая да се уточниш за Тръмп." Агент Краснов" ли е или ще "събара Русия"?
Две години вече не можеш да го намислиш.
Коментиран от #69, #76
12:37 17.02.2026
64 Жик так
До коментар #55 от "Механик":Град Припят тогава в бившият СССР с административен център Москва.
Коментиран от #74
12:38 17.02.2026
65 Ами
До коментар #57 от "Зевзек":ЗАЩОТО ТРЯБВАШЕ ДА ОПАКОВАТ ВЪВ ЦИНК ПОНЕ 4 МЛН. БАНДЕРИ, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ДА ГИ ОТНЕМАТ. ЗАТОВА.
12:38 17.02.2026
66 Да питам!
До коментар #50 от "да питам":Вярно ли,че не можеш да помниш,като маймунките- повече от 3 минутки,че пак питаш...?!
12:38 17.02.2026
67 Механик
До коментар #61 от "Прудльооо":като произвеждате собствени пейтриъти, що кмета на Одеса реве като вдовица за... че имало огромни поражения, които няма да можета да оправите скоро??? М?
Коментиран от #72, #94
12:39 17.02.2026
68 Бай Ганьо
12:40 17.02.2026
69 Шарнир
До коментар #63 от "Механик":Добре че ватенките инсталираха дедо Дончо е Белият дом та отложиха за малко разпада и фалита на русия.
12:40 17.02.2026
70 Линда
12:42 17.02.2026
72 Карай бе
До коментар #67 от "Механик":Един милион рускини сложиха черно забрадки и са благодарни на ботокса.
Коментиран от #75
12:42 17.02.2026
73 !!!?
!!!?
12:44 17.02.2026
74 Някой
До коментар #64 от "Жик так":Град Припят е във Киевска област. ТО затова бандерите са се изчекнали от радиацията. Във УКРИЯ всичко може да видиш но не и хора. На 111 км от Киев е.
Коментиран от #83
12:45 17.02.2026
76 За Пусята ли?
До коментар #63 от "Механик":монголец по дядо,евреин по майка.
Коментиран от #79
12:45 17.02.2026
77 Нашмъркан Зелка!
До коментар #21 от "Руснак без крак":Всичко е по план! Скоро ще превземем Крим и ще си пия там кафето! Може би до 4-5 години!
12:45 17.02.2026
78 Хаха
До коментар #73 от "!!!?":ДА НЕ СТЕ ГО ВЪРНАЛИ БЕ. ОНЕЯ ДЕТО СЕ КАНЕХА ПО РАНО ИЗМРЯХА.
Коментиран от #84, #85
12:46 17.02.2026
79 пиночет
До коментар #76 от "За Пусята ли?":Този охлюв Путин, жив ли е още?
12:46 17.02.2026
80 Старшинка
До коментар #15 от "Механик":Диагнозата е ясна,но трябва да отидеш при доктора да я потвърди и да ти назначи лечение.Бавната смърт на Русия е логистично по изгодна,Избери някоя друга държава на която да се кланяш!А тези махленски уидурми със свършване на оръжие ги остави за махленската кръчма.ТУК НЕ ВЪРВИШ!!
Коментиран от #82
12:47 17.02.2026
81 Руската пропаганда
До коментар #61 от "Прудльооо":Има за цел глупака.
12:48 17.02.2026
82 Нее бе
До коментар #80 от "Старшинка":Има нужда от приятел,не от лечение,За това е тук.
12:48 17.02.2026
83 Ами
До коментар #74 от "Някой":Ако е така то радиацията е ударила и тукашните русофоби. От радиация няма лечение.
Коментиран от #102
12:49 17.02.2026
84 !!!?
До коментар #78 от "Хаха":Путлер от бункера: Зеленски, изтегли войските си от Донбас за да види цял свят каква сила сме...!!!?
12:50 17.02.2026
85 Пръдльооо
До коментар #78 от "Хаха":КРИМ Е НА УКРАИНЦИТЕ!!НИКОГА НЯМА ДА Е РУСКИ!!!записвай да не забравяш
Коментиран от #96
12:51 17.02.2026
86 Копейки,
Копейки,
12:52 17.02.2026
87 Макарон
12:53 17.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Ъъъъ
12:59 17.02.2026
90 Българин
До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Хахахахаха,откога чакаме България да е следващата.Слава на Русия .
13:04 17.02.2026
91 СЛОНА
13:08 17.02.2026
92 стоян георгиев-π4оka
13:12 17.02.2026
93 Бнк
13:13 17.02.2026
94 окраинец с памперс
До коментар #67 от "Механик":Кой беше кмета на Киев?Да не би да е оня Кличко който Пулев гонеше по ринга и го смля от бой?
13:13 17.02.2026
95 ВСУ Сила
ВСУ Сила
13:14 17.02.2026
96 Сульоо
До коментар #85 от "Пръдльооо":Лапуркай бре лепиларррр !
Коментиран от #122
13:14 17.02.2026
97 Пръдльооо
До коментар #86 от "Копейки,":Стягай багажа и заминавай в Осрайна бе ,клесс !
Коментиран от #103
13:18 17.02.2026
98 Лука
Лука
13:23 17.02.2026
99 БОТЕВ
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":"Нашите"?! Ти ще ходиш ли да се биеш или ще си пиеш кафенето като останалите украинци, ИЗБЯГАЛИ (ДЕЗЕРТИРАЛИ) от Украйна???
Коментиран от #110
13:23 17.02.2026
100 този
До коментар #98 от "Лука":Този БОТ прегря
13:25 17.02.2026
101 БОТЕВ
До коментар #6 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Вие сте национални предатели!!!
13:25 17.02.2026
102 Даа бе
До коментар #83 от "Ами":В Русия били хората,.а в Украйна бандероци идиоти?? Да се смеели човек,да плаче ли? Ако хората бяха в Русия никога нямаше да нападнат съседна държава!
13:25 17.02.2026
104 Баце ЕООД
13:26 17.02.2026
105 Жалък дъpт negepyнгел !
А, дpи.cня такава ?!
13:26 17.02.2026
106 Мухаа ха!
Мухаа ха!
13:27 17.02.2026
107 Ехааааа
До коментар #15 от "Механик":Намери си интимен приятел иначе ще стигнеш до психиатрията
13:28 17.02.2026
108 Бизнес Инсайдър
Бизнес Инсайдър
13:28 17.02.2026
109 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Видно е, че кондукторката от посоль има проблеми с наемането на кадри и е прибягнала до пациентите на д-р Гълъбова, соцпенсии и такива с незавършен 3-ти клас. 🤪🤡
Копейки, отново сте от грешната страна и този път направо ще сте булките!
13:29 17.02.2026
111 Зевзек
13:31 17.02.2026
114 гост
13:33 17.02.2026
117 куку
13:39 17.02.2026
118 Прудльооо
До коментар #115 от "Пръдльооо":Же наттии онази омиррриссаната адвокатката от укрофондацията ,пълл нишш ли и редовно мрррризлифффка .Уд риий и един в г3ааа и от мен .
Коментиран от #124
13:41 17.02.2026
119 Живанши
13:41 17.02.2026
120 Гаварит Мелмак
13:42 17.02.2026
125 Бункерния КАШИК
Ми звъни ОТ Белгород,
Нема ТОК
Нема ТЕПЛО..
Успокоих го ..
Такъв е Планът
Войната трябва да се пренесе в Русия .
Коментиран от #128, #129
13:45 17.02.2026
127 Бу хаха
До коментар #106 от "Мухаа ха!":Онзи Епилирания с Ботокса
И той така хвали Орешака
Забрави ли бре Рублоидиот?
Коментиран от #131, #132
13:47 17.02.2026
129 Сульоо
До коментар #125 от "Бункерния КАШИК":Мойш мии лижж... ишшш г300 за лютеница хорцето и без това съм от бившия град Първовай .
13:48 17.02.2026
130 В Купянск
До коментар #40 от "Блатна подлога":Има само бандерскилайна
13:49 17.02.2026
131 ха ха
До коментар #127 от "Бу хаха":Лапуркай бе тръбаррр небинарен !
13:50 17.02.2026
132 Арестович
До коментар #127 от "Бу хаха":Ако Путин каже, бум прас и падаме като гнил орех
13:51 17.02.2026
133 Зеленски
13:54 17.02.2026
134 Лука
До коментар #12 от "Смешник":Ясно е че русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети !
13:55 17.02.2026