Русия нанесе масиран удар в Украйна. Кремъл: Не очаквайте новини от преговорите

Руските войски нанесоха "масиран удар" по военнопромишлени и енергийни съоръжения в Украйна, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

Това става в момент, когато двете страни се готвят да възобновят мирните преговори в Женева, отбелязва Ройтерс.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала Украйна тази нощ с 396 дрона и 29 ракети. Украинските военни са свалили 25 от ракетите и 367 дрона. Четири балистични ракети и 18 дрона са поразили 13 различни цели в Украйна.

Днес не трябва да се очакват новини от преговорите в Женева за уреждането на украинския конфликт, тъй като работата се планира да продължи утре, посочи на брифинг Дмитрий Песков, говорителят на президента на Русия, предаде ТАСС.

"Не мисля, че днес трябва да се очакват новини, защото, както знаете, се планира работата да продължи и утре", отбеляза представителят на Кремъл. Преговорите се провеждат при закрити врата и медиите нямат достъп до тях.

Трима служители в топлоелектрическа централа в Словянск, Източна Украйна, бяха убити при руска атака с дронове, съобщиха властите в Киев, след поредна нощ на руски бомбардировки срещу енергийната инфраструктура на страната, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Сутринта руски дрон атакува автомобил, превозващ работници на топлоелектроцентралата в Словянск“, град в Донецка област, съобщи украинският заместник-министър на енергетиката Артьом Некрасов. „За съжаление, трима от тях са мъртви“, добави той.

Въздушните удари бяха нанесени преди началото на поредния кръг преговори между воюващите страни с посредничеството на САЩ в Женева.

В северната украинска Сумска област 68-годишна жена беше убита при руска атака с дрон, съобщи местната прокуратура. Двете ѝ внучета на 7 и 15 г., както и техните родители, са били ранени. Мъж и жена в съседната къща също са пострадали.

В украинския пристанищен град Одеса трима души бяха ранени, един от които тежко, съобщи ръководителят на военната администрация Сергий Лисак.

Сигнал за въздушна тревога прозвуча шест пъти през нощта в разположения на брега на Черно море град, написа Лисак в приложението „Телеграм“. Съобщава се за щети по гражданска инфраструктура и сгради.

Според енергийния доставчик ДТЕК руските атаки отново са били насочени срещу електроснабдяването в Одеска област. Разрушенията са описани като особено тежки, а компанията съобщи, че ремонтът ще отнеме доста време.

Украинската армия от своя страна също атакува обекти в Русия. Според руската гражданска защита след удар, нанесен от дрон, в южната Краснодарска област е пламнал пожар, обхванал площ около 700 кв. метра в петролна рафинерия. Няма информация за пострадали.

Резервоар за петролни продукти, пламнал след атака с дрон и в село Волна край руското черноморско пристанище Таман, вече е потушен, съобщиха местните власти.