Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович: Не искам да разкривам какво ми е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема

Новак Джокович: Не искам да разкривам какво ми е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема

3 Октомври, 2026 22:31 665 0

  • новак джокович-
  • тенис-
  • пекин-
  • atp 500-
  • александър зверев-
  • яник синер-
  • карлос алкарас-
  • финали на atp-
  • торино-
  • открито първенство на китай

39-годишният тенисист уточни, че трудностите му не са свързани с издръжливостта

Новак Джокович: Не искам да разкривам какво ми е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович призна, че 2026 година е била сериозно изпитание за него заради здравословни проблеми, които са му създавали физически затруднения по време на голяма част от сезона.

Сърбинът се класира за четвъртфиналите на турнира в Пекин след победа над Бу Юнчаокете в три сета. Мачът продължи 2 часа и 51 минути, а успехът запази перфектния баланс на Джокович в надпреварата, където той е шесткратен шампион.

„Истината е, че тази година ми беше много, много трудно заради няколко конкретни проблема, с които се сблъсквам. Просто се опитвам да намеря различни начини да бъда в достатъчно добро физическо и здравословно състояние, за да изляза на корта и да се състезавам“, заяви Джокович след двубоя.

39-годишният тенисист уточни, че трудностите му не са свързани с издръжливостта, а с други здравословни проблеми, за които не желае да дава подробности.

„В повечето мачове и турнири, в които участвах тази година, изпитвах сериозни физически затруднения. Това няма нищо общо с издръжливостта. По-скоро е свързано със здравето. Не искам да разкривам какво е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема. Понякога нещата се получават по-добре, понякога – не“, добави сърбинът.

Най-силното представяне на Джокович през сезона дойде на Australian Open, където той достигна до финала след победа над Яник Синер на полуфиналите. В битката за титлата обаче отстъпи пред Карлос Алкарас.

След това резултатите му бяха по-колебливи, като Джокович отпадна още в първия си мач в Синсинати и на US Open. В Пекин обаче той отново намери победния ритъм, след като преди Бу Юнчаокете се справи и с Нуно Боржеш.

Сърбинът вече има 31 победи без загуба на Откритото първенство на Китай и се превърна в най-възрастния четвъртфиналист в турнир от категория ATP 500 от създаването на сериите през 2009 година.

За Джокович турнирът има значение и заради битката за място във Финалите на ATP в Торино. Той заема 12-ото място в актуалното годишно класиране и все още не е гарантирал участието си в надпреварата, която е печелил рекордните седем пъти.

„В момента все още не съм се класирал за Торино. Тази година бих искал да играя, ако се класирам“, каза Джокович.

На четвъртфиналите в Пекин той може да срещне Александър Зверев. Германецът първо трябва да преодолее Шан Дзюнчън. Зверев изостава с 5:9 победи в преките си двубои със сърбина, като Джокович спечели последната им среща на „Ролан Гарос“ през 2025 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове