Новак Джокович: Не искам да разкривам какво ми е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема

Новак Джокович призна, че 2026 година е била сериозно изпитание за него заради здравословни проблеми, които са му създавали физически затруднения по време на голяма част от сезона.

Сърбинът се класира за четвъртфиналите на турнира в Пекин след победа над Бу Юнчаокете в три сета. Мачът продължи 2 часа и 51 минути, а успехът запази перфектния баланс на Джокович в надпреварата, където той е шесткратен шампион.

„Истината е, че тази година ми беше много, много трудно заради няколко конкретни проблема, с които се сблъсквам. Просто се опитвам да намеря различни начини да бъда в достатъчно добро физическо и здравословно състояние, за да изляза на корта и да се състезавам“, заяви Джокович след двубоя.

39-годишният тенисист уточни, че трудностите му не са свързани с издръжливостта, а с други здравословни проблеми, за които не желае да дава подробности.

„В повечето мачове и турнири, в които участвах тази година, изпитвах сериозни физически затруднения. Това няма нищо общо с издръжливостта. По-скоро е свързано със здравето. Не искам да разкривам какво е, но с екипа ми се опитваме да стигнем до същината на проблема. Понякога нещата се получават по-добре, понякога – не“, добави сърбинът.

Най-силното представяне на Джокович през сезона дойде на Australian Open, където той достигна до финала след победа над Яник Синер на полуфиналите. В битката за титлата обаче отстъпи пред Карлос Алкарас.

След това резултатите му бяха по-колебливи, като Джокович отпадна още в първия си мач в Синсинати и на US Open. В Пекин обаче той отново намери победния ритъм, след като преди Бу Юнчаокете се справи и с Нуно Боржеш.

Сърбинът вече има 31 победи без загуба на Откритото първенство на Китай и се превърна в най-възрастния четвъртфиналист в турнир от категория ATP 500 от създаването на сериите през 2009 година.

За Джокович турнирът има значение и заради битката за място във Финалите на ATP в Торино. Той заема 12-ото място в актуалното годишно класиране и все още не е гарантирал участието си в надпреварата, която е печелил рекордните седем пъти.

„В момента все още не съм се класирал за Торино. Тази година бих искал да играя, ако се класирам“, каза Джокович.

На четвъртфиналите в Пекин той може да срещне Александър Зверев. Германецът първо трябва да преодолее Шан Дзюнчън. Зверев изостава с 5:9 победи в преките си двубои със сърбина, като Джокович спечели последната им среща на „Ролан Гарос“ през 2025 година.