Лацио победи Торино с 2:1 като гост в мач от 13-ия кръг на Серия А и запази първото място в класирането. Двубоят на „Олимпико Гранде Торино“ беше решен в края на първото полувреме, когато римският тим вкара два гола в рамките на три минути.

Оливер Провстгорд откри резултата в 42-ата минута, а Густав Исаксен удвои аванса на Лацио две минути по-късно. Така гостите се оттеглиха на почивката с преднина от 2:0.

Торино намали изоставането си в 62-ата минута чрез Че Адамс. Домакините потърсиха изравнителен гол в заключителната част, но Лацио удържа преднината си и прибави нови три точки към актива си.

Лацио продължава без загуба

Успехът остави Лацио начело в Серия А. Преди срещата тимът на Дженаро Гатузо имаше 32 точки след 12 кръга и беше една от двете непобедени отбори в първенството заедно с Рома. Победата в Торино увеличи актива на римляните до 35 точки.

„Сега идва трудното“, заяви Гатузо преди началото на двубоя. Лацио влезе в мача след убедителната победа с 3:0 над Лече, а тимът беше отбелязал гол във всеки от първите си 12 мача в шампионата.

Торино не успя да прекъсне серията си

Загубата удължи трудния период за Торино. Преди мача тимът имаше само една точка в последните си четири срещи, а последната му победа беше срещу Монца на 23 октомври. След поражението от Лацио отборът остава с 14 точки след 13 мача.

Предишният двубой между двата състава в Торино завърши с победа на домакините с 2:0 през март 2026 година. Този път обаче Лацио взе реванш и запази успешното си начало на сезона.

В следващия кръг Торино ще гостува на Дженоа на 6 декември, докато Лацио ще приеме Аталанта в същия ден.

Източници: skysports.com, toronews.net, football-italia.net